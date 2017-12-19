19 декабря 2017, 11:30

Дагестан: хроника террора (1996-2017 гг.)

В последние годы все больше фактов указывает на то, что многолетние боевые действия в Чеченской Республике вызвали неизбежную цепную реакцию напряженности и в других регионах Северного Кавказа. Противостояние вооруженных групп непримиримой оппозиции и официальных властей все больше принимает вид активных партизанско-диверсионных действий с одной стороны и ответных контр-террористических операций с другой. Ситуация в Дагестане является ярким примером подобной вялотекущей гражданской войны в отдельно взятом регионе Кавказа.

Предлагаем вниманию читателей "Кавказского узла" обновляемую хронику террористических актов и ответных действий властей в Дагестане.

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2017

19 декабря 2017 года

Ночью в результате спецоперации убиты двое участников вооруженного подполья. Спецоперация проходит в лесу рядом с селом Игали Гумбетовского района, здесь введен режим КТО. Режим КТО введен в Гумбетовском районе с 00:15 мск. Личность одного из убитых предварительно установлена – это, по данным НАК, находившийся в федеральном розыске лидер так называемой «балаханинской» группы боевиков Шарипов, который подозревался в причастности к подрыву бомбы в Махачкале и вымогательству денег.

16 декабря 2017 года

Режим контртеррористической операции введен в административных границах селения Губден, силовики блокировали дом.

23 октября 2017 года

Режим КТО в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах, введенный 1 октября, отменен в 9:30 мск.

14 октября 2017 года

Силовики в недостроенном здании по проспекту Петра Первого, 29 в Махачкале обнаружили бомбу мощностью 50 граммов - специальное устройство собрано с элементами магнита, чтобы можно было прикрепить его ко дну автомобилей или к сиденью в салоне автотранспорта. Бомба была обезврежена.

13 и 14 октября четверо выходцев из Дагестана задержаны в Москве и Махачкале. По данным силовиков, они являются членами спящей ячейки запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство". По данным силовиков, они признались в подготовке терактов в Дагестане, покушениях на жизнь правоохранителей и военнослужащих. В Махачкале были обнаружены принадлежащие задержанным два тайника, в которых находились три готовых к применению самодельных взрывных устройства.

12 октября 2017 года

Режим контртеррористической операции в Шамильском районе был отменен в 13.00 мск в связи с завершением всех оперативных мероприятий.

10 октября 2017 года

В 00.10 мск в Шамильском районе Дагестана введен режим контртеррористической операции. На окраине села Телетль были убиты два человека, которые, по данным силовиков, были участниками "шамильской" группировки боевиков. Им было предложено сложить оружие и сдаться, но в ответ они открыли стрельбу из автоматического оружия. Ответным огнем оба были убиты. На месте боя найдены автоматы и патроны к ним. Убитые опознаны как братья Магомед и Сайгидбулат Мирзоевы.

6 октября 2017 года

В результате взрыва гранаты на третьем этаже в жилом доме на проспекте имени Акушинского столицы Дагестана погиб мужчина. Вероятной причиной инцидента названо неосторожное обращение с оружием. Установить личность жертвы не удалось, специалисты проводят судебно-медицинскую экспертизу.

5 октября 2017 года

На территории бывшего бондарного завода в Махачкале были обнаружены и обезврежены два незавершенных взрывных устройства с поражающими элементами. Мощность взрывных устройств, изготовленных с помощью металлической трубы и пластмассовой бутылки, составила 200 граммов тротила.

4 октября 2017 года

В зоне КТО в Бабаюртовском районе близ села Качалай силовики остановили машину для проверки документов, находившиеся в ней открыли стрельбу, ответным огнем двое были убиты. По данным источника в правоохранительных органах, убитые - уроженцы села Новогеоргиевки Тарумовского района Анвар Исмаилов и Расул Раджабов - были причастны к убийству участкового в Кизлярском районе. При обысках в их домах найдено самодельное взрывное устройство. При этом, как рассказали родственники, 3 октября в Кизилюрте молодых людей забрали с работы неизвестные вооруженные люди и "насильно посадили в машину". Родственники настаивают, что убитые не были причастны к боевикам.

Вечером район бывшего бондарного завода в Махачкале на проспекте Петра Первого был оцеплен после сообщения о заложенном там взрывном устройстве.

2 октября 2017 года

В ходе спецоперации в Бабаюртовском районе убиты два человека, по данных силовиков, открывших по ним огонь. По предварительной информации, в салоне их автомобиля найден пистолет одного из убитых сотрудников МВД. Они опознаны как жители села Большая Задоевка Кизлярского района Джумагельди Аджиниязов и Шамиль Юнусов. Силовики с помощью беспилотников разыскивают некоего Шамиля Юсупова, 1989 года рождения, которого считают причастным к убийству полицейского в Дагестане, а также проводят задержания пособников боевиков. В перестрелке легкое ранение получил сотрудник МВД. Силовики взорвали дома предполагаемых боевиков в селе Большая Задоевка, заявив о наличии там взрывных устройств. Местные жители усомнились, что в домах хранилась взрывчатка.

1 октября 2017 года



Утром 1 октября в Бабаюртовском районе у своего дома в Бабаюртовском районе был расстрелян участковый.

В 16.30 мск 1 октября в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана введен режим контртеррористической операции.

30 сентября 2017 года



Тело полицейского с ножевыми ранениями было найдено утром в Кизлярском районе Дагестана. Нападавшие забрали табельное оружие участкового и уехали на его автомобиле. Позже автомобиль был обнаружен сожженным в Бабаюртовском районе.

16 сентября 2017 года

Задержанный 30 сентября в Курской области Магомед Эльмурзаев в ходе допросов рассказал, что был участником инцидента в Хасавюрте 16 сентября, в результате которого два сотрудника полиции получили огнестрельные ранения.

28 августа 2017 года

Два полицейских погибли при обстреле наряда полиции в Каспийске, сообщили источники в правоохранительных органах. По их словам, двое нападавших убиты ответным огнем, один ранен. Позже в дагестанском минздраве сообщили, что один полицейский погиб, а второй прооперирован и его здоровью ничего не угрожает. Нападавшие нанесли силовикам ножевые ранения, их было двое, уточнило следствие.

19 мая 2017 года

Ночью в селе Карамахи Буйнакского района были убиты четыре предполагаемых боевика. Они были блокированы в частном доме и отказались сдаться. Убитые причастны к покушению на главу села Карамахи, считают силовики. В их числе опознан лидер "кадарской" группы боевиков.

18 мая 2017 года



Неизвестные в масках в Махачкале похитили местного жителя Арсена Ахмедова 1991 года рождения, сообщили его родители. По их словам, молодой человек не состоял на профучете, и со стороны правоохранителей к нему никаких претензий никогда не было.

14 мая 2017 года

Предполагаемый боевик убит в пригороде Махачкалы при попытке задержания полицейскими, сообщил источник. Предварительно он опознан как член махачкалинской диверсионно-террористической группировки, заявило МВД по Дагестану.

18 апреля 2017 года

Житель Хасавюрта Рамазан Изудинов пропал после обыска в его доме. Родственники обратились к правозащитникам с заявлением о его исчезновении после задержания сотрудниками неизвестной силовой структуры. Они опасаются, что мужчина может быть подвергнут пыткам. Также поданы заявления правоохранителям о похищении человека.

11 апреля 2017 года

Сотрудники ФСБ и МВД были обстреляны в Кумторкалинском районе при попытке остановить для досмотра легковой автомобиль, трое нападавших были убиты. Один из убитых оказался лидером "махачкалинской" группы Ильяс Халилов, сообщил на следующий день источник в силовых структурах. Позже НАК подтвердил убийство Халилова в Дагестане.

Житель села Комсомольского Грозненского района Чечни Джахар Бисултанов, 1995 года рождения, поехал из дома в Хасавюрт и пропал.

11 марта 2017 года

В результате обстрела наряда полиции недалеко от села Эндирей Хасавюртовского района сотрудник правоохранительных органов госпитализирован с ранением, сообщили в МВД Дагестана. Инцидент произошел вечером. По данным следствия, инспекторы ДПС преследовали автомобиль, водитель которого проигнорировал требование остановиться. В районе села Карланюрт водитель преследуемой ВАЗ допустил столкновение с другой автомашиной, вышедшие из салона трое мужчин открыли огонь по полицейским, а затем скрылись в лесополосе. Раненный полицейский был задет по касательной, ранение оказалось не опасным для жизни.

7 марта 2017 года

В ночь с 6 на 7 марта в одном из кафе Кизилюрта сотрудник полиции в ходе конфликта открыл огонь по коллегам. Три человека были госпитализированы, по оценке врачей угрозы их жизни нет. Участниками инцидента стали сотрудники отдела ГИБДД по Новолакскому району. По данным источников, оружие применил один из местных высокопоставленных полицейских чиновников.

5 марта 2017 года

Силовики заявили о блокировании нескольких домов в районе улицы Буйнакского в Дербенте. Дома были блокированы в рамках операции по задержанию участников разбойного нападения, сообщил источник в силовых структурах региона. В ходе перестрелки был убит 27-летний местный житель, подозревавшийся в разбойном нападении в феврале этого года. По данным силовиков, он выпустил из дома жену и мать, после чего открыл по правоохранителям стрельбу и был убит ответным огнем. После спецоперации силовики заявили, что в результате совместной операции ФСБ и МВД нейтрализована "спящая" ячейка, связанная с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство". В нее входили четыре человека, один из которых был убит в Дербенте, еще трое задержаны, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

2 марта 2017 года

В Дербенте в 150 метрах от 18-й школы обнаружен автомобиль со взрывчаткой и автоматом Калашникова. После обследования машины силовики заявили, что в ней находятся две самодельные бомбы с поражающими элементами, их вывезли за город в специальном контейнере и подорвали. Общая мощность бомб составила около 700 грамм в тротиловом эквиваленте. Автомобиль, в котором были найдены взрывчатка и автомат Калашникова, принадлежит пособнику "южной" вооруженной группы, сообщил источник в правоохранительных органах.

27 февраля 2017 года

Силовики на окраине села Карамахи Буйнакского района в заброшенном домовладении обнаружили схрон с оружием и боеприпасами. О местонахождении схрона сообщил один из местных жителей. По информации следствия, после обнаружения схрона местный житель "из автомата открыл огонь в сторону сотрудников правоохранительных органов" и был убит ответным огнем. Жертв и пострадавших среди правоохранителей нет.

22 февраля 2017 года

Силовики задержали в Ухте 32-летнего жителя Дагестана, сообщило МВД Коми. Задержанный был объявлен в розыск отделом МВД Дагестана по Магарамкентскому району в рамках расследования дела по ч. 2 ст. 208 Уголовного кодекса России (участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства).

16 февраля 2017 года

В 12:30 мск отменен режим КТО, объявленный в селе Анди Ботлихского района 7 февраля. В период действия КТО близ Анди силовики обнаружили блиндаж боевиков, в котором были найдены патроны, граната Ф1, выстрел РПГ, а также личные вещи. В одном из помещений была установлена железная дверь. По версии силовиков, оно могло быть использовано для удержания заложников.

15 февраля 2017 года

Выяснилось, что житель махачкалинского поселка Шамхал Саид Сайпудинов, о похищении которого 13 февраля сообщили его родственники, задержан и находится в одном из отделов полиции.

13 февраля 2017 года

Родные жителя Дагестана Саида Сайпудинова заявили о его похищении 12 февраля вооруженными людьми в масках. По их словам, Сайпудинов состоял на профучете.

11 февраля 2017 года

Жители села Анди рассказали, что силовики подорвали блиндаж на окраине их населенного пункта.

7 февраля 2017 года

В селе Анди Ботлихского района объявлен режим контртеррористической операции. Местные жители сообщили, что силовики проводят в селе проверку паспортного режима. Сельчане при этом отмечали, что не ощущают ограничений из-за КТО.

4 февраля 2017 года

В 12.30 мск отменен режим КТО в селах Кванада и Гимерсо Цумадинского района, введенный 31 января. Оперативные мероприятия завершены, сообщили в оперштабе Национального антитеррористического комитета в Дагестане.

31 января 2017 года

Режим КТО объявлен с 04.00 мск в селах Кванада и Гимерсо Цумадинского района с целью поиска боевиков и их пособников. Спецоперация стала пятой с начала 2017 года на территории республики.

29 января 2017 года

Утром в Хасавюрте был блокирован частный дом, в 8.20 мск был введен режим контртеррористической операции. По данным силовиков, в нем укрылись члены незаконного вооруженного формирования. Находившиеся там отказались сложить оружие, после чего был начат штурм дома, убиты три человека. По данным силовиков, убитые опознаны как Абдулхалик Рагимов, Суйпудин Абдуллаев и Мурад Шахвеледов. Силовики назвали убитых в Хасавюрте боевиками-новичками: источник в правоохранительных органах рассказал, что Рагимов, Абдуллаев и Шахвеледов перешли на нелегальное положение в середине января 2017 года, Абдулхалику Рагимову было всего 18 лет. В ходе спецоперации силовики использовали новые российские образцы бронемашин, получивших название "Каратель" и "Викинг". При этом, по словам источника, силовики в ходе спецоперации «приняли решение развалить дом, в котором находились боевики». В 15:10 мск режим КТО в Хасавюрте был снят.

21 января 2017 года

Режим КТО был объявлен утром в селе Вперед Кизлярского района. Силовики заблокировали там один из частных домов. В результате штурма были убиты два человека. По версии правоохранителей, оба они были участниками "хасавюртовской" группировки боевиков. Один из убитых опознан как Рашид Асулбеков, имя второго - Руслан Магомедрасулов. Убитые, по данным НАК, занимались вымогательством денег у предпринимателей и участвовали в декабрьском нападении на полицейских, в результате которого погибли двое правоохранителей. Режим контртеррористической операции в селе Вперед снят в 15:00 мск.

20 января 2017 года

Силовики обнаружили в лесу на окраине села Карамахи Буйнакского района тайник с патронами и снарядами для гранатомета. Установлено, что боеприпасы спрятаны боевиком, убитым в ходе спецоперации в 2011 году.

19 января 2017 года

Силовики сообщили об обнаружении схрона с боеприпасами на окраине Махачкалы. Схрон, как установили силовики, был устроен боевиком, убитым в 2014 году в ходе спецоперации

18 января 2017 года

В 18:00 мск режим контртеррористической операции на отдельном участке Буйнакского и граничащего с ним Карабудахкентского районов был отменен. Информация о результатах спецоперации не поступала.

17 января 2017 года

Около 10:50 мск на Махачкалинском шоссе в Хасавюрте полицейские попытались остановить для проверки автомобиль марки ВАЗ-21010. Водитель машины открыл стрельбу по правоохранителям и был убит ответным огнем. Жертв и пострадавших среди силовиков нет. Убитый опознан как 38-летний Руслан Магомедов.

В 13:00 мск на отдельном участке Буйнакского и граничащего с ним Карабудахкентского районов был введен режим контртеррористической операции (КТО). По слова местных жителей, действие режима контртеррористической операции практически не ощущалось, а официального уведомления о введении ограничений не было.

16 января 2017 года

На территории Дагестана полицейскими задержан 46-летний житель Майского района КБР, который подозревается в том, что 11 января из автомата застрелил жителя Нальчика.

1 января 2017 года

Родным жителя Каспийска Сиражудина Ахмедова сообщили, что он задержан и находится в ГОВД Каспийска, якобы у него при обыске обнаружена граната. Задержан Ахмедов, 1970 года рождения, был 31 декабря 2016 года, однако до вечера 1 января его родственникам не сообщалось об этом.

Режим контртеррористической операции объявлен в 2.15 мск на части территории Новолакского района Дагестана, где были убиты двое предполагаемых боевиков. Режим КТО отменен с 17.00.

2016

31 декабря 2016 года

В селе Ярыксу Новолакского района блокирован дом, в ходе спецоперации убиты два предполагаемых боевика и ранены двое силовиков. Один из убитых опознан как 28-летний Анвар Гаджиев.

30 декабря 2016 года

Перестрелка боевиков с сотрудниками правоохранительных органов произошла в Каспийске около 12.00 мск. Погибших и пострадавших в результате перестрелки нет. Район проведения спецоперации оцеплен. В перестрелке, согласно уточненным данным, убит мужчина, который открыл огонь по силовикам в момент задержания.

29 декабря 2016 года

Около 22:00 мск в ходе перестрелки в Хасавюрте, по данным силовиков, были убиты один полицейский и двое боевиков. Они предварительно опознаны как Эльдар Акамов и Ислам Малачев. Силовики считают, что эти люди входили в хасавюртовскую группировку боевиков, один из них ранее состоял в кизлюртовской группировке и подозревается в нападении на кизлюртовский пост полиции.

В Дагестане задержаны семь сторонников ИГ, которые готовили теракты в столичном регионе, заявили в ФСБ.

28 декабря 2016 года

Жителя села Кокрек Хасавюртовского района Умахана Умаханова похитили вооруженные люди в масках, заявили родственники похищенного.

25 декабря 2016

В ночь на 25 декабря на трассе Махачкала-Каспийск были обстреляны двое полицейских. Они, по предварительным данным, попытались проверить документы у людей, ехавших в автомобиле. Один из раненных скончался на месте, второй - в больнице, сообщил представитель МВД. От огнестрельных ранений двое полицейских скончались, третий госпитализирован, а еще один не пострадал, уточнило следствие.

Ночью группа неизвестных обстреляла контрольно-заградительный пост в городе Кизилюрте. Среди сотрудников правоохранительных органов никто не пострадал.

Ответственность за оба нападения взяло на себя запрещенное в России судом и признанное террористической организацией "Исламское государство".

24 декабря 2016 года

Перестрелка сотрудников силовых структур с предполагаемыми боевиками произошла на окраине села Телетль Шамильского района, убиты два человека. Они опознаны как местные жители Ибрагим Амиров и Гамзатапанди Магомедов. Первого источник в силовых структурах назвал главарем шамильских боевиков, второго - его подчиненным.

23 декабря 2016 года

Сотрудник полиции в Хасавюрте попросил прохожего остановиться для проверки документов, но тот начал стрелять и был убит ответным огнем.

20 декабря 2016 года

Вечером на федеральном участке автодороги в районе населенного пункта Манас Карабудахкентского района полицейские попытались остановить для проверки автомобиль "ВАЗ-2109", но из него была открыта стрельба. В ходе перестрелки убиты два человека, сообщил сотрудник МВД по Дагестану. Один из убитых опознан как 28-летний житель Махачкалы Керим Хайбулаев.

5 декабря 2016 года

Силовики предварительно опознали четырех убитых с Асильдеровым мужчин. Два боевика Гаджи Мирзаев и Шамиль Джахбаров были убиты вместе с Рустамом Асильдеровым в Махачкале, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, убитые там же Ахмед Амаев и Анвар Лабазанов были пособниками.

4 декабря 2016 года

Режим КТО в Талги был отменен с 14.00 мск.

В Дагестане задержан еще один подозреваемый в убийстве 2 декабря сотрудника УФСИН по региону, сообщила представитель МВД.

3 декабря 2016 года

В махачкалинском поселке Талги в 11:00 мск введен режим контртеррористической операции. Во время спецоперации было заблокировано частное домовладение, где укрывались подозреваемые в причастности к вооруженному подполью. В процессе переговоров на предложение сдаться они открыли стрельбу и были убиты ответным огнем. Всего были убиты пять боевиков. Один из них опознан как лидер террористической организации "Вилайят Кавказ" Рустам Асильдеров.

МВД России сообщило о задержании подозреваемого в убийстве сотрудника УФСИН в поселке Загородный Кировского района Махачкалы.

2 декабря 2016 года

В поселке Загородный Кировского района Махачкалы убит сотрудник УФСИН по Дагестану.

1 декабря 2016 года

В Хасавюрте водитель автомобиля открыл по правоохранителям стрельбу из салона после попытки остановить машину для проверки документов. Ответным огнем он был убит. В машине найдено оружие, патроны и граната. Силовики установили личность убитого, это 38-летний житель Хасавюрта Руслан Бациев, ранее судимый за участие в незаконном вооруженном формировании. При нем был обнаружен пистолет Макарова, два магазина и граната.

28 ноября 2016 года

В 19.30 мск отменен режим контртеррористической операции, введенный 26 ноября на отдельных участках Казбековского, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов Дагестана. По словам источника в правоохранительных органах, в ходе спецоперации рядом с селом Эндирей был обнаружен летний лагерь боевиков. Он был уничтожен силовиками путем сожжения.

26 ноября 2016 года

На территории Казбековского, Кизилюртовского и Хасавюртовского районов Дагестана введен режим КТО. В зоне спецоперации ведутся поиски участников незаконных вооруженных формирований и их возможных пособников, сообщил представитель оперативного штаба.

25 ноября 2016 года

В окрестностях села Анди в Ботлихском районе силовики обнаружили и уничтожили блиндаж размером три на три метра и тайник с оружием и большим количеством боеприпасов.

17 ноября 2016 года

Силовики обнаружили тайник с боеприпасами в Карабудахкентском районе Дагестана.

13 ноября 2016 года

В 14.00 мск отменен режим контртеррористической операции в Буйнакском районе, введенный 18 октября, в связи с завершением всех оперативных мероприятий.

11 ноября 2016 года

В 05:00 мск в Шамильском районе объявлен режим КТО. Организованы мероприятия по поиску боевиков и их пособников. Из-за объявленной спецоперации отменено собрание жителей сел Верхний Колоб, Кахиб, Гоор-Хиндах по вопросу расследования убийства братьев Гасангусейновых, намеченное на 13 ноября. На собрании планировалось поставить в известность общественность о ходе расследования убийства силовиками братьев Наби и Гасана Гасангусейновых.

5 ноября 2016 года

Утром около совхоза имени Герейханова в Сулейман-Стальском районе произошла перестрелка, в результате был убит Расмин Магомедов, на которого силовики возлагали ответственность за поджог школы в селе Джули.

3 ноября 2016 года

Ночью в Хасавюрте силовики попытались остановить для проверки автомобиль, но из него начали стрелять. В ходе перестрелки были убиты четверо мужчин, сообщил источник в правоохранительных органах. НАК подтвердил убийство четверых боевиков, заявив, что убитые причастны к нападениям на силовиков и вымогательству денег у предпринимателей. Убитые в перестрелке в Хасавюрте предварительно опознаны как Хамзат Хакиев, Мухамад Махмудов, Ибадула Байдуллаев и Михрадж Мовлудинов, сообщило следствие.

27 октября 2016 года

В 11.00 по московскому времени режим КТО в Тагиркент-Казмаляр был снят.

26 октября 2016 года

В селе Тагиркент-Казмаляр Магарамкентского района введен режим контртеррористической операции (КТО). Сотрудники правоохранительных органов блокировали домовладение в селении, из которого по ним началась стрельба. В ходе скоротечного боя убит мужчина, оказавший вооруженное сопротивление силовикам. Предварительно он опознан как Валех Рафиханов, который в марте этого года примкнул к группе боевиков, действующей на территории южного Дагестана.

23 октября 2016 года

В 11.30 мск отменен режим КТО в селе Кванада, введенный 21 октября.

21 октября 2016 года

Вечером на окраине села Стальское Кизилюртовского района произошла перестрелка, в результате которой были убиты два человека. Один из них назван силовиками бывшим членом "хасавюртовской" группировки вооруженного подполья, а второй - пособником боевиков.

В селе Канада Цумадинского района вечером был введен режим КТО. В ходе спецоперации силовики убили двоих человек, укрывавшихся в одном из частных домов. Убитые опознаны как местные боевики, перешедшие на нелегальное положение в 2014 году.

19 октября 2016 года

Вечером в Гумбетовском районе был найден автомобиль с телами двух развозчиков пенсий. Убитые были мужем и женой, у них похищено 20 миллионов рублей, сообщил источник в силовых структурах региона. По данным следствия, убийство перевозчика пенсий и его жены произошло на 65-м километре автодороги Хасавюрт-Тлох около села Данух, нападавшие похитили, предположительно, 13 миллионов рублей.

18 октября 2016 года

Режим КТО в пределах административных границ Буйнакского района введен в 05:00 мск. Здесь проводится комплекс оперативно-поисковых мероприятий по поиску лиц, связанных с бандподпольем, сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

17 октября 2016 года

В 12.30 мск режим КТО в Дербенте был отменен.

16 октября 2016 года

В 20.00 мск режим КТО введен в Дербенте. В ходе спецоперации были убиты два человека. Национальный антитеррористический комитет заявил, что убитые Магомед Мавлуков и Икрас Мурадов находились в розыске по факту организации бандгруппы, а также незаконного сбыта наркотиков.

Вечером режим КТО в Шамильском районе Дагестана был снят,

Утром на улице Набережной в Хасавюрте был найден подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство. Улица была оцеплена. Обнаруженный подозрительный предмет оказался самодельным взрывным устройством. Саперы несколько часов изучали подозрительный предмет. Взрывотехникам удалось обезвредить бомбу.

13 октября 2016 года

Режим КТО был введен в Шамильском районе Дагестана. Мероприятия по поиску предполагаемых боевиков, по словам местных жителей, проходят в основном в окрестностях сел Телетль и Гоготль.

Убитые в перестрелке в районе села Цмур 9 октября предварительно опознаны как Идаят Мурсалов, Нурали Гамзатов и Алекбер Алискеров.

12 октября 2016 года

Утром режим контртеррористической операции (КТО) начал действовать в селе Губден. Здесь был заблокирован дом с предполагаемыми боевиками, завязалась перестрелка. В ходе боестолкновения был убит подозреваемый в руководстве группой боевиков Абубакар Удзиев, который, по данным силовиков, причастен к подрыву колонны с военнослужащими Минобороны в 2013 году.

Силовики сняли режим контртеррористической операции в Сулейман-Стальском, Магарамкентском районах и селе Губден Карабудахкентского района.

10 октября 2016 года

Активная фаза спецоперации в Сулейман-Стальском районе возобновлена, приостановленная на ночь, утром возобновлена. НАК подтвердил гибель троих боевиков в Сулейман-Стальском районе и сообщил о поисках сообщников убитых. Спецоперации проходит в районе селения Цмур. Убитые, по данным силовиков, входили в состав "южной" группы боевиков.

9 октября 2016 года

Режим контртеррористической операции (КТО) в Сулейман-Стальском районе был введен в 21.45 мск. Силовики сообщили, что ведут здесь поиск боевиков. Как сообщили источники в правоохранительных органах, силовиками в ходе перестрелки убиты трое предполагаемых боевиков. В перестрелке также ранен боец спецназа, он госпитализирован.

8 октября 2016 года

В селении Анди Ботлихского района во время проведения оперативно-поисковых мероприятий был убит мужчина. Он был блокирован в частном домовладении и на предложение силовиков сдаться открыл огонь. Ответной стрельбой он был убит. Личность убитого установлена, им оказался член местного НВФ, находившийся в федеральном розыске.

6 октября 2016 года

В 11.00 мск оперативный штаб по Дагестану отменил режим контртеррористической операции, введенный 2 октября в Табасаранском районе.

2 октября 2016 года

В 04.30 мск был введен правовой режим КТО в пределах административных границ Табасаранского района. В районе селения Акка силовики обнаружили предполагаемых боевиков и предложили им сдаться, в ответ те открыли огонь и были убиты. Среди них - лидер "табасаранской" группировки Магомеднаби Оруджев. На месте боестолкновения найдены оружие и боеприпасы.

27 сентября 2016 года

Родственники двух заявили о похищении двух жителей Каспийска Шамиля Джамалутдинова и Ислама Магомедова. Вечером 3 октября источник в МВД Дагестана сообщил, что Джамалутдинов и Магомедов задержаны по подозрению в пособничестве НВФ.

25 сентября 2016 года

Представителями неизвестной силовой структуры днем на одной из центральных улиц Махачкалы был похищен уроженец республики, ныне постоянно проживающий за рубежом. Через два дня он вышел на связь с родственниками и сообщил, что находится в отделе полиции одной из соседних республик Северного Кавказа, сообщил 30 сентября Правозащитный центр "Мемориал", отмечая, что родственники похищенного отказались сообщить, арестован ли он и в совершении какого преступления его подозревают.

Силовики задержали в дагестанском городе Каспийске шесть человек, которых, по версии правоохранительных органов, к боевым действиям готовили боевики из Сирии.

24 сентября 2016 года

Три вооруженных человека, по данным силовиков, были убиты ночью в перестрелке недалеко от селения Чулат Табасаранского района. Силовики были обстреляны при попытке остановить для проверки легковой автомобиль "Лада Калина”, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, сразу после перестрелки личности убитых установлены не были, поскольку их машина сгорела. Для опознания убитых назначена генетическая экспертиза.

23 сентября 2016 года

В 06.00 мск на территории Магарамкентского района Дагестана введен режим КТО, организованы поиски боевиков и их пособников.

20 сентября 2016 года

Похищен житель Каспийска Рамалдан Рамалданов, друг пропавших 19 сентября Аслана Абдурахманова и Саида Саидова. Абдурахманов и Рамалданов состояли на профилактическом учете в полиции.

19 сентября 2016 года

Родственники двоих жителей города Каспийска Аслана Абдурахманова и Саида Саидова заявили об их похищении представителями силовых структур.

15 сентября 2016 года

В 18.00 отменен режим КТО в четырех районах - Дербентском, Табасаранском, Хивском и Магарамкентском. Все оперативно-разыскные мероприятия по выявлению и задержанию участников незаконных вооруженных формирований завершены.

14 сентября 2016 года

В 19.00 мск вечером силовики отменили режим контртеррористической операции, действовавший с августа в Карабудахкентском и Буйнакском районах Дагестана. Режим КТО был введен 17 августа на территории Буйнакского района и на отдельном участке Карабудахкентского района, а 27 августа режим КТО был введен в пределах административных границ всего Карабудахкентского района.

9 сентября 2016 года

В Самурском лесном массиве неизвестные открыли огонь по сотрудникам федеральных сил. В ходе боестолкновения был ранен сотрудник республиканского ОМОН.

Сотрудники МВД задержали в Избербаше члена вооруженного подполья. Задержанный подозревается в убийстве сотрудника полиции и местного жителя, совершенном в июле 2016 года. При себе 20-летний мужчина имел пистолет, два магазина и несколько десятков патронов к нему, а также рацию.

7 сентября 2016 года

В 6.00 мск режим КТО был введен в Избербаше. Силовики сообщили о блокировании там дома с боевиками. Один из предполагаемых боевиков убит. Силовики подозревают его в нападении на полицейских. По предварительным данным, это лидер местной группы боевиков Халинбеков (Халимбеков), сообщил источник в силовых структурах.

Утром в Махачкале силовики блокировали жилой дом с вооруженными людьми. В 07.00 мск в Кировском районе дагестанской столицы был введен режим КТО. Боевикам было предложено сложить оружие, но они стали стрелять, и силовики начали штурм дома. По данным силовиков, заблокированные боевики причастны к убийству полицейских в Избербаше. По предварительным данным, в ходе спецоперации убиты трое боевиков.

5 сентября 2016 года

Спецоперация в Самурском лесу продолжилась, рядом с лагерем предполагаемых боевиков было найдено тело еще одного убитого. В самом лагере найдена пила жителя Самура, который за месяц до спецоперации пошел за дровами и пропал, после чего был найден мертвым.

4 сентября 2016 года

Режим КТО в районе Магарамкентского района был введен утром. Режим КТО в районе Магарамкентского района был введен утром. Силовики заблокировали группу предполагаемых боевиков в Самурском лесу. В ходе завязавшейся перестрелки были ранены трое военнослужащих, один из них скончался. Со стороны предполагаемых боевиков были убиты два человека, они опознаны как Мурад Шамсудинов и Фарид Саидов.

2 сентября 2016 года

Неизвестные в Избербаше открыли стрельбу по сотрудникам полиции, обошлось без пострадавших, сообщили источники в силовых структурах Дагестана. Обстрел по полицейским велся из машины марки Hyundai, которая позже была обнаружена брошенной.

31 августа 2016 года

Из обнаруженного в селе Гимры тайника изъяты выстрелы к гранатомету, мины и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств.

30 августа 2016 года

Силовики обезвредили самодельное взрывное устройство, найденное в доме убитого в июне лидера "южной" группы боевиков Гасана Абдуллаева в городе Дагестанские Огни. Бомба была обнаружена в ходе обыска и была изготовлена на основе ведра, начиненного алюминиевым порошком, селитрой и другими компонентами.

27 августа 2016 года

В 21.00 мск в пределах административных границ Карабудахкентского района был введен режим КТО. На окраине селения Улубийаул подразделения федеральных сил вступили в перестрелку с неизвестными, которые затем скрылись, сообщил источник в силовых структурах региона. По его данным, были задержаны двое предполагаемых пособников боевиков.

23 августа 2016 года

В ходе перестрелки в одном из горных ущелий Шамильского района были убиты два молодых человека, которые, по версии силовых структур, были членами "шамильской" группы боевиков. Убитые опознаны как жители селения Гоор-Хиндах - братья Гасангусейновы. Источники "Кавказского узла" рассказали, что забрать тела убитых местные жители смогли только после акции протеста у здания отдела полиции. По сообщениям сельчан, братья были чабанами, и не было никакой информации об их возможной причастности к вооруженному подполью.

20 августа 2016 года

Сгоревшая машина была найдена у дороги Первомайск - Сергокала в Каякентском районе. Рядом с машиной находилось два обгоревших трупа, сообщили в МВД.По версии следствия, в автомобиле находилась бомба, которая при перевозке сдетонировала. Взорванный автомобиль принадлежал Магомеду Гаджиеву, который ранее предстал перед судом по обвинению в убийстве тренера махачкалинского клуба "Горец" Мусаила Алаудинова, но был оправдан. Обнаруженные в машине останки могут принадлежать Гаджиеву, считают силовики.

17 августа 2016 года

Режим контртеррористической операции был введен в 06.00 мск на территории Буйнакского района и на отдельном участке Карабудахкентского района, ограниченном населенными пунктами Доргели и Какашура. Силовики проводят мероприятия по выявлению и задержанию участников НВФ и их пособников.

14 августа 2016 года

Ночью в селе Тагиркент-Казмаляр Магарамкентского района был убит разыскивавшийся правоохранительными органами Аликбер Алискеров и заблокирован дом с предполагаемыми боевиками. Утром в границах села был введен режим контртеррористической операции.

12 августа 2016 года

В 11.00 мск режим КТО в селе Анди снят в связи с завершением всех оперативных мероприятий.

Неизвестные в окрестностях города Избербаша обстреляли наряд дорожно-патрульной службы. Двое полицейских погибли. Стреляли около полудня из проезжавшей автомашины "Форд Фокус".

11 августа 2016 года

На территории села Анди Ботлихского района в 5.30 мск введен режим КТО. Здесь блокированы несколько домов, один предполагаемый боевик убит. Вечером силовики заявили, что в ходе спецоперации убиты четыре боевика, в том числе предполагаемый глава горного сектора боевиков Шамиль Гаджиев.

10 августа 2016 года

Федеральный судья Убайдула Магомедов убит в селении Асаб Шамильского района. Следствие назвало работу судьи Магомедова основной версией его убийства. При этом погибший судья не находился под госзащитой, и информации об угрозах в его адрес не имеется. Убайдула Магомедов был похоронен 11 августа на кладбище его родного села Ассаб. К убийству судьи Шамильского райсуда Дагестана Убайдулы Магомедова могут быть причастны боевики из телетлинской группировки, сообщил источник в правоохранительных органах. По его мнению, целью преступников было совершение громкого убийства.

2 августа 2016 года

В селе Гимры был найден тайник, из которого были изъяты оружие, гранаты, компоненты взрывного устройства, аммиачная селитра и алюминиевая пудра.

Режим контртеррористической операции, действовавший с февраля 2016-го, отменен в Магарамкентском, Сулейман-Стальском районах и на отдельном участке Курахского района Дагестана в 11:00 мск, заявил представитель Оперативного штаба НАК в республике.

14 июля 2016 года

В 02.00 мск режим контртеррористической операции был введен в селе Харачи Унцукульского района. Два человека убиты в ходе спецоперации в селе Харачи Унцукульского района. Они опознаны как уроженцы села Магомед Магомедов и Магомед Абдураев. Режим КТО в селе был снят в тот же день вечером.

12 июля 2016 года

В 12.00 мск был снят режим КТО, введенный в селе Мискинджа 11 июля.

Вечером 12 июля в старой части Дербента полицейские при попытке остановить автомобиль для проверки документов были обстреляны группой неизвестных, сообщили в правоохранительных органах Дагестана. В результате двое полицейских получили касательные ранения, а нападавшие скрылись с места происшествия. В МВД республики подтвердили факт ранения двоих сотрудников в Дербенте во время преследования автомобиля.

11 июля 2016 года

11 июля в селе Мискинджа в 16.30 мск был объявлен режим КТО. По версии силовиков, в одном из домов там укрылся Адмир (Арсен) Талибов, подозреваемый в организации взрыва на джемикентском посту в феврале 2016 года. Несмотря на просьбы родителей, Талибов сдаваться не стал, и силовики организовали штурм его дома, заявили источники в правоохранительных органах. В результате Талибов был убит. После этого спецоперация была объявлена завершенной. По данным НАК, Талибов неоднократно пытался выехать за пределы страны для участия в сирийском конфликте на стороне запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

8 июля 2016 года

Силовики продолжают оперативно-разыскные мероприятия в рамках КТО в Карабудахкентском районе, источники сообщили, что в селении Ноупароу были задержаны двое мужчин с самодельной бомбой и боеприпасами. Утром из зоны КТО поступила неподтвержденная информация о новой перестрелке. Девять боевиков убиты в ходе спецоперации 7 июля в Карабудахкентском районе Дагестана, сообщило региональное управление СКР. В ходе утренней перестрелки получил ранение сотрудник правоохранительных органов. Таким образом, число раненных в ходе спецоперации силовиков увеличилось до четырех. При попытке разминирования бомбы она сдетонировала. В результате взрыва, предположительно, мощностью до 5 кг тротила никто не пострадал, "причинены разрушения" домостроению.

7 июля 2016 года

В 03:30 в Карабудахкентском районе был введен режим контртеррористической операции. В лесу у села Новый Параул произошла перестрелка, был убит один человек. По данным Национального антитеррористического комитета, семь боевиков и один боец спецназа погибли в ходе спецоперации, три силовика получили ранения. Позднее источник в правоохранительных органах республики сообщил об обнаружении тела восьмого убитого боевика. По данным представителей силовых структур Дагестана, в результате спецоперации убит Гусейн Тагиров, который возглавлял махачкалинскую группу боевиков, а также предварительно опознаны еще шестеро убитых боевиков.

27 июня 2016 года

Вечером в районе 831-го км трассы "Кавказ" в Карабудахкентском районе был обнаружен взорванный автомобиль БМВ с фрагментами двух человеческих тел. Мощность взрыва составила около пяти килограммов тротила. Силовики считают, что в машине сработала бомба, которая перевозилась для организации теракта. Одним из подорвавшихся в автомобиле в Дагестане оказался Рамазан Рашидов, 1987 года рождения, сообщили источники в правоохранительных структурах региона. О похищении человека с такими же именем и фамилией ранее заявляли жители Махачкалы.

18 июня 2016 года

Предварительно установлены личности всех 10 предполагаемых боевиков, убитых в ходе спецопераций 16-17 июня на юге Дагестана. Двоим из них было по 17 лет.

17 июня 2016 года

Утром возобновлена активная фаза спецоперации, начавшейся 16 июня в Сулейман-Стальском районе. В 09:23 мск источник в правоохранительных органах сообщил, что активная фаза спецоперации, в которой убиты пять боевиков "южной" бандгруппы, завершилась, идет осмотр места боестолкновения.

Около села Геджух в Дербентском районе в ходе оперативно-разыскных мероприятий силовики обнаружили предполагаемых членов вооруженного подполья, произошло боестолкновение. В нем, по предварительным данным, погиб лидер "южной" группы боевиков Гасан Абдуллаев. В ходе спецоперации погибли также два сотрудника ОМОН, сообщил источник в правоохранительных органах. Гибель Гасана Абдуллаева в ходе спецоперации в Дербентском районе официально подтвердил Национальный антитеррористический комитет. Абдуллаев считался силовиками одним из лидеров северокавказских боевиков, присягнувших признанному террористическим и запрещенному в России судом "Исламскому государству".

Предполагаемый участник вооруженного подполья открыл стрельбу по сотрудникам ОМОН в лесном массиве на территории Табасаранского района. Ответным огнем он был убит. В ходе перестрелки погибли два ОМОНовца, четыре сотрудника полиции ранены.

К вечеру в правоохранительных органах сообщили об обнаружении еще четырех тел предполагаемых боевиков. Таким образом, число убитых предполагаемых боевиков в ходе спецопераций на юге Дагестана возросло до 10 человек. Позднее в военном госпитале скончался один из раненных бойцов спецназа, в результате число погибших силовиков в результате спецопераций на юге Дагестана увеличилось до пяти человек.

Житель Каспийска Рамазан Рашидов был похищен утром 17 июня, когда ехал на своей машине из Каспийска в Махачкалу. Люди в масках, похитившие жителя Каспийска Рамазана Рашидова, передвигались на трех автомобилях, их было около десяти, сообщил очевидец произошедшего, откликнувшийся на просьбу родственников пропавшего о помощи.

16 июня 2016 года

Житель Каспийска Шамиль Рамазанов был схвачен группой неизвестных возле рынка в Махачкале. 20 июня стало известно, что родственникам удалось найти свидетелей похищений, также была обнародована видеозапись, на которой несколько человек, в том числе в форме, избивают и увозят с собой Шамиля Рамазанова.

В Сулейман-Стальском районе введен режим контртеррористической операции (КТО). Здесь силовики утром вступили в перестрелку с неизвестными, которые, по версии правоохранителей, открыли огонь из обнаруженного блиндажа около села Касумкент. Информация о численности участвующих в перестрелке боевиков разнится: по одним данным, их пять человек, по другим – трое. Они причастны к ряду громких преступлений, среди которых взрыв на Джемикентском посту, сообщил источник в правоохранительных органах. Вечером активная фаза спецоперации была приостановлена. Источники в правоохраниетльных органах сообщили о ранении троих силовиков, а также заявили, что среди предполагаемых боевиков есть убитые.

14 июня 2016 года

Ночью неизвестные обстреляли директора Дома культуры села Карабудахкент, когда тот садился в свою машину. Мужчина получил сквозное ранение брюшной полости, он был госпитализирован, и его жизни ничто не угрожает. В деле о ранении директора дома культуры в селе Карабудахкент появились подозреваемые. Это двое охранников главы Карабудахкентского района Дагестана, сообщил источник "Черновика". По его словам, оба задержаны.

В поселке Новый Хушет, расположенном в пригороде Махачкалы, неизвестные подорвали взрывное устройство у обочины дороги, когда рядом проезжал автомобиль с полицейскими. По данным республиканского МВД, в результате взрыва никто не пострадал. Мощность взрыва составила 200 грамм в тротиловом эквиваленте. Инцидент классифицировали как "хулиганство", сообщил источник в силовых структурах Дагестана.

9 июня 2016 года

В Хасавюрте пропал частный предприниматель, салафит Омар Мусаев. Камеры наблюдения зафиксировали, как он бежал от преследователей в масках, и в этот момент его сбил автомобиль. Преследователи затащили Мусаева в свою машину и увезли.

3 июня 2016 года

Работник махачкалинского кафе, посетитель салафитской мечети Магомед Сулейманов пропал после того, как сел в машину к группе людей в штатском.

1 июня 2016 года

Боец смешанных единоборств Шахбулат Шамхалаев был доставлен 1 июня в больницу Махачкалы с огнестрельными ранениями. Спортсмен был прооперирован. Из тела Шамхалаева извлекли шесть пуль. Инцидент произошел в ресторане "Петровск". Согласно предварительной информации, у спортсмена в ресторане была назначена встреча, затем у него произошел конфликт с неизвестными лицами, один из которых открыл стрельбу. Запись с камеры наблюдения с места инцидента попала в Интернет.

26 мая 2016 года

Утром в селе Касумкент Сулейман-Стальского района силовики убили мужчину, открывшего по ним огонь в ответ на требование предъявить документы, сообщил источник в правоохранительных органах. По предварительным данным, убитый - член "Южной" группировки боевиков. Личность убитого предварительно опознана, это житель села Ашагастал Камалдин Казимагомедов, сообщил источник в правоохранительных структурах. По его словам, Казимагомедов находился в розыске.

16 мая 2016 года

В лесном массиве Дербентского района близ селения Рукель силовики обнаружили блиндаж с 30 килограммами аммиачной селитры, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

15 мая 2016 года

По данным на 06.00 мск 15 мая, число раненых в Дербенте силовиков составило 17 человек. Днем 15 мая по завершении активной фазы спецоперации на месте ее проведения обнаружены два тела – одного из предполагаемых боевиков и начальника городского отдела уголовного розыска Мусы Мусаева. Вечером в ходе разбора завалов на месте спецоперации обнаружены тела еще двоих предполагаемых боевиков. Следственное управление СКР по Дагестану сообщило, что найденный вместе с Мусой Мусаевым убитый боевик опознан как местный житель Байрамали Абасов, который подозревается в убийстве Гаджиахмеда Казиахмедова.

14 мая 2016 года

Силовики в Дербенте блокировали пятиэтажный дом, в одной из квартир которого находились подозреваемые в убийства Гаджиахмеда Казиахмедова. В ходе боестолкновения был убит начальник угрозыска и боец ОМОН, еще 13 правоохранителей ранены. Силовики сообщили об убийстве в ходе спецоперации четырех предполагаемых боевиков. Запрещенное в России "Исламское государство" заявило о причастности боевиков из Дербента к своим подразделениям.

12 мая 2016 года

Около 22.30 мск в окрестностях села Талги Буйнакского района при попытке сотрудников полиции остановить автомобиль по ним была открыта стрельба. По данным МВД по Дагестану, ответным огнем убиты два человека, среди силовиков жертв и пострадавших нет.

9 мая 2016 года

В Дербенте с огнестрельными ранениями было найдено тело 82-летнего Гаджиахмеда Казиахмедова, отца бывшего мэра Дербента Феликса Казиахмедова. В качестве основной версии причин убийства следствие назвало попытку ограбления. Затем была озвучена версия, что это месть со стороны экстремистов, так как еще двое сыновей убитого - сотрудник прокуратуры Дагестана, подполковник Марат Казиахмедов и убитый в 2009 году руководитель отдела по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Дагестану Сейфудин Казиахмедов.

28 апреля 2016 года

Около 22.00 мск в селе Голотль Шамильского района расстрелян бывший начальник районного отдела полиции. В правоохранительных органах проверяют версию о причастности к убийству членов вооруженного подполья. По данным источника в силовых структурах республики, причиной убийства бывшего полицейского стала его прежняя служебная деятельность.

27 апреля 2016 года

Семьдесят минометных мин и самодельный миномет обнаружили полицейские на окраине одного из сел в Ахтынском районе. О схроне стало известно в результате оперативных мероприятий с одним из следственно арестованных подозреваемых. Снаряды были уничтожены на месте.

21 апреля 2016 года

Дом Расмина Магомедова, которого силовики считают организатором нападения на село Джули, был взорван, взрыв был мотивирован обнаружением в доме взрывного устройства. Люди, проживавшие в доме, вынуждены были уехать к родственникам.

20 апреля 2016 года

В селении Джули Табасаранского района в 23.00 мск неизвестные совершили поджог пустующей школы, а также ограбили магазин, сообщили источники в правоохранительных органах. По их данным, к этому причастны боевики. Силовики назвали виновником нападения на село местного жителя Расмина Магомедова, охарактеризовав его как боевика из группировки "Южная".

18 апреля 2016 года

Как сообщили в силовых структурах Дагестана, вечером в селении Согратль Гунибского района при попытке скрыться от полиции получил огнестрельное ранение находившийся в федеральном розыске боевик, он госпитализирован. В правоохранительных органах считают, что задержанный является член "гунибской" группы боевиков. При задержании в Согратле был ранен находившийся в розыске выходец из этого села Али Квешов, сообщил источник в силовых структурах Гунибского района Дагестана. По его словам, Квешов является лидером местных боевиков.

В селе Согратль у памятника погибшим в Великой Отечественной войне обнаружено самодельное взрывное устройство, сообщили источники в силовых органах. По их словам, спецслужбы предотвратили теракт.

Режим КТО введен в Магарамкентском районе.

14 апреля 2016 года

Вечером в окрестностях селения Нижний Дженгутай Буйнакского района при попытке сотрудников ДПС остановить автомобиль ВАЗ-2112 из него была открыта стрельба. Двое полицейских получили огнестрельные ранения. Нападавшим удалось скрыться, полиция ведет их поиск. По данным МВД, стрельбу по полицейским вели два человека. Состояние раненных полицейских оценивается как средней степени тяжести.

В селении Согратль Гунибского района, по данным силовиков, ответным огнем был убит мужчина, который начал стрелять по полицейским, когда те потребовали у него документы. Убитый опознан как 25-летний махачкалинец Ахмед Шамхалов, который разыскивался за посягательство на жизнь силовиков, сообщили источники в правоохранительных органах.

Режим контртеррористической операции снят в Ленинкенте в 20.00 мск.

13 апреля 2016 года

Один из въездов в поселок Ленинкент в пригороде Махачкалы перекрыт бронетехникой. Силовики здесь проводят адресные проверки в поисках боевиков и их пособников. Источник в силовых структурах региона сообщил, что в Ленинкенте заблокировано домовладение, в котором могут находиться боевики. Однако позже источники в силовых структурах заявили, что в Ленинкенте правоохранители ведут только адресные проверки, блокированных домов нет. Ближе к вечеру в поселке был введен режим контртеррористической операции (КТО), заблокирован дом, где были убиты трое предполагаемых боевиков. Один из них опознан как лидер местных боевиков Камиль Магомедов. Он причастен к подрыву автоколонны с военнослужащими МВД 29 марта, сообщил НАК. На месте проведения спецоперации в Ленинкенте найден схрон с большим количеством оружия и боеприпасов.

11 апреля 2016 года

Режим КТО в Магарамкентском районе отменен в 09.30 мск. Информации об итогах операции не поступало.

10 апреля 2016 года

В 05:30 мск в Магарамкентском районе был введен режим контртеррористической операции. Силовики вели в районе поиски боевиков и их пособников.

5 апреля 2016 года

С 06:00 мск режим контртеррористической операции (КТО) введен на территории в границах сел Курахского района Дагестана Курах, Кабир, Икра, Ругун и ограниченной горой Ярхигюнейкиль. Эта спецоперация стала четвертой на юге республики с начала года.

30 марта 2016 года

Как сообщил 31 марта источник в правоохранительных органах Дагестана, 30 марта в Дагестанских Огнях задержан один из подозреваемых в подрыве автоколонны МВД на трассе "Кавказ" в Дагестане. По данным источников LifeNews, это 22-летний Нариман Баширов. Нариман Баширов находился в розыске в связи с обстрелом полицейских в апреле 2014 года. В рядах подполья он находится с 2011 года, когда был убит его брат. С просьбой вернуться к мирной жизни к Нариману Баширову четыре года назад обращалась его мать.

Полицейский автомобиль был подорван в окрестностях села Сиртич Табасаранского района. Один полицейский погиб, ещё один получил травмы. По одним данным, полицейские преследовали машину из Сулейман-Стальского района, и, когда догнали подозреваемых, прогремел взрыв. По другим данным, взрыв прогремел в пути следования автомобилей. При взрыве погиб 33-летний майор полиции Гасан Муталибов, работавший участковым. Взрыв, по данным источника в правоохранительных данных, произошел недалеко от КПП у села Сиртич.

29 марта 2016 года

На участке федеральной трассы "Кавказ" в районе аэропорта "Уйташ" и поселка Новый Хушет произошел подрыв двух полицейских автомобилей. В машинах ехали силовики из Красноярска, действующие в составе временной оперативной группировки МВД. По данным МВД Дагестана, в результате взрыва один сотрудник полиции погиб, еще двое силовиков ранены. Источник в правоохранительных органах республики уточнил, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии. Эта атака была организована подразделением ИГ на Северном Кавказе, утверждается в заявлении признанного террористическим "Исламского государства". В нем указывается, что было два взрыва, в результате которых погибли 10 и ранены еще три солдата. По данным МВД России, в результате подрыва автоколонны в районе аэропорта "Уйташ" погиб 35-летний старший лейтенант полиции из Красноярска Игорь Муценик. Ранения получили подполковник внутренней службы Евгений Гува и старшина Сергей Попов.

27 марта 2016 года

Режим КТО в селе Анди снят в 12:00 мск. Информация об итогах спецоперации не сообщалась.

25 марта 2016 года

В селе Анди Ботлихского района с 05.00 мск введен режим КТО, здесь Идут мероприятия по поиску боевиков.

Несколько десятков патронов к автоматическому оружию были найдены в схроне возле села Орота Хунзахского района. Помимо патронов в тайнике также находились промышленные магниты и селитра.

21 марта 2016 года

В окрестностях села Муцалаул Хасавюртовского района около 22:00 мск произошел взрыв, в результате которого погиб мужчина. В полиции считают, что это боевик, который подорвался на своей же бомбе, сообщил источник в силовых структурах. По его словам, взрыв произошел в блиндаже размером 3 на 4 метра. Личность погибшего пока не установлена.

17 марта 2016 года

В ночь на 17 марта в заброшенном сарае напротив школы села Муцалаул Хасавюртовского района были обнаружены четыре взрывных устройства. Бомбы были разминированы. Национальный антитеррористический комитет сообщил о задержании троих жителей Дагестана, которые готовили теракты и сообщили о тайнике с бомбами на окраине Муцалаула.

В Минэнерго Дагестана сообщили об обнаружении бомбы на распределительном газопроводе в Хасавюртовском районе, который пришлось перекрыть. По уточненным данным, газопровод пришлось перекрывать на время разминирования обнаруженных недалеко от школы бомб.

12 марта 2016 года

Режим КТО в Хунзахском районе был отменен 12 марта в 20.30 мск.

11 марта 2016 года

Режим КТО на всей территории Ботлихского и Хунзахского районов введен в 04.00 мск. Как заявили силовики, они заняты поиском членов незаконных вооруженных формирований и их пособников. В Хунзахском районе силовики проводят подомовые проверки в селе Орота, сообщают местные жители. В населенном пункте много военной техники, не работают детсад и школа. Жители других сел из зоны КТО никаких спецмероприятий силовиков пока не заметили. Вечером в результате перестрелки в селе Орота были убиты два человека. Национальный антитеррористический комитет (НАК) назвал убитых причастными к убийству имама. Убитые предварительно опознаны как Магомед Гаджимагомедов и Сабир Рашидов, заявил Следственный комитет России.

1 марта 2016 года

Силовики начали контртеррористическую операцию на территории Дербентского района. В рамках операции велись поиски боевиков и их базы.

Силовики блокировали село Авадан Докузпаринского района. В ходе операции, со слов сельчан, были задержаны члены "религиозной семьи" и предполагаемый боевик.

17 февраля 2016 года

В Сулейман-Стальском районе произошло боестолкновение силовиков с двумя боевиками, которые были убиты в перестрелке.

15 февраля 2016 года

Утром около Джемикентского поста госавтоинспекции в Дербентском районе произошел взрыв. В результате взрыва погибли два полицейских, а ранение получили еще 18 человек. Всего погибли четыре человека, включая смертника.

14 февраля 2016 года

Группа из четырех человек зашла в дом к учителю средней школы селения Джули, связала его супругу, а самого преподавателя похитила. Во время операции по освобождению преподавателя один полицейский получил касательное ранение. Похитителям удалось скрыться, учитель с огнестрельными ранения был найден в их машине и госпитализирован.

12 февраля 2016 года

Режим КТО с 5.00 введен в Хасавюртовском районе. Силовики начали поиск участников незаконных вооруженных формирований.

8 февраля 2016 года

Силовики перекрыли участок проспекта имама Шамиля между Ташкентской улицей и улицей Агасиева. В доме № 15 по проспекту имама Шамиля заблокирована группа боевиков.

4 февраля 2016 года

На трассе Кизилюрт – Махачкала в ходе перестрелки был убит находившийся в автомобиле человек, по официальной версии, открывший огонь после требования полицейских показать документы. Убитый опознан как житель Кизилюртовского района Гамзат Сайгидов. СКР назвал его пособников "кизилюртовской" багруппы боевиков.

Режим КТО был отменен на территории Буйнакского, Карабудахкентского и Кумторкалинского районов.

28 января 2016 года

Добровольно сдался уроженец села Балахани, подозреваемый в причастности к боевикам.

27 января 2016 года

Режим КТО был отменен в дагестанском селе Анди.

26 января 2016 года

Под завалами дома после спецоперации, проведенной в селении Анди, обнаружено тело одного боевика. Оно сильно повреждено, поэтому для его опознать будут назначены экспертизы. Разбор завалов продолжается.



25 января 2016 года

В 9:30 мск в селе Анди Ботлихского района введен режим контртеррористической операции. Здесь начаты мероприятия по поиску боевиков. Вечером в селе был заблокирован частный дом, в котором, по данным силовиков, находились трое боевиков. В ходе боестолкновения дом был сильно разрушен. После завершения активной фазы спецоперации силовики начали расчищать завалы дома.

24 января 2016 года

Отменен режим КТО в трех районах - в Табасаранском, Сулейман-Стальском и на отдельных участках Хивского районов.

21 января 2016 года

В Табасаранском районе введен режим КТО в 4.00 мск. Идут мероприятия по поиску боевиков.

18 января 2016 года

Снят режим контртеррористической операции, введенный 11 января в селении Кванада Цумадинского района.

11 января 2016 года

В селении Кванада Цумадинского района с 04.00 мск введен режим контртеррористической операции (КТО). Здесь произошла перестрелка предполагаемых боевиков с силовиками, в ходе которой один человек был убит. Он опознан как Магомед Абдулхаликов, находившийся в федеральном розыске с 2014 года и являвшийся, по данным силовиков, лидером цумадинской группы боевиков. Абдулхаликов подозревался в вооруженных нападениях на мирных жителей и правоохранителей, вымогательствах денег у предпринимателей. Также НАК России заявил, что силовики ведут поиск сообщников убитого, один из которых ранен. Спецоперация, по словам местных жителей, проходила в небольшом квартале. В село прибыла колонна военнослужащих. Во время действиях режима КТО в населенном пункте была закрыта школа.

30 декабря 2015 года

Режим контртеррористической операции введен в 18.00 мск в административных границах Сулейман-Стальского района, а также в границах населенного пункта Заза, Конциль, Чиликар, развилки Мехтикент и перевала Черенского в Хивском районе.

Вооруженное нападение на группу людей произошло в районе крепости Нарын-Кала в Дербенте около 00.30 мск. Жители города сообщили о ранении девяти человек. По данным представителя полиции Дагестана, среди пострадавших были туристы. Число раненых, по разным данным, составляет от 8 до 12 человек. В горбольнице Дербента сообщили, что в медучреждение были доставлены 12 человек, один из них умер. К утру в больнице оставались 9 пострадавших: один был выписан после оказания помощи, еще один был переведен в военный госпиталь. Глава Дагестана Рамазан Абдулатипов обвинил боевиков в обстреле туристов в Дербенте.

29 января 2015 года

О том, что 29 декабря пропал житель Махачкалы Гаджимурад Газичилов, сообщил его брат. По его словам, в 16.00 Гаджимурад вышел с автозаправки, расположенной по улице Амет-хана Султана дагестанской столицы, направился в сторону кольца по улице Венгерских бойцов и с того времени не выходил на связь ни с друзьями, ни с родственниками. Родственники не исключают, что Гаджимурада могли похитить близкие к силовым структурам лица и указывают на родство пропавшего с убитым силовиками при спецоперации в Дагестане Шамилем Нурмагомедовым.

28 декабря 2015 года

В 5 километрах северо-западнее села Бацада Гунибского района убит мужчина, который открыл огонь по силовикам. Он предварительно опознан как лидер "согратлинской" группы боевиков Шамиль Нурмагомедов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

27 декабря 2015 года

В административных границах Гунибского район с 07:30 мск действует режим контртеррористической операции (КТО). Источник в силовых структурах Дагестана сообщил, что в ходе перестрелки в горно-лесистой местности в Гунибском районе был убит боевик.

24 декабря 2015 года

В Редукторном поселке Махачкалы водитель автомобиля "Газель", по данным силовиков, при попытке проверить его документы открыл огонь и был убит. Убитый опознан как Джамбулат Алиев, 1972 года рождения. Он в момент гибели находился за рулем маршрутного такси. По предварительным данным, убитый был пособником боевиков и занимался вербовкой.

23 декабря 2015 года

Рано утром в Хасавюрте застрелен водитель автомобиля, который открыл стрельбу по сотрудникам полиции после попытки остановить машину. В салоне автомобиля был обнаружен пистолет Макарова. Убитый опознан как пособник боевиков Кизилюртовского района Магомед Закарьяев.

16 декабря 2015 года

На окраине Кизилюрта силовики в ходе боестолкновения убили трех вооруженных пособников боевиков, сообщают источники в силовых органах. Перестрелка началась после того, как силовики попытались остановить машину ВАЗ-21099 для досмотра, но из нее был открыт огонь. Убитые опознаны как Нухудин Зубаиров, Шамиль Гаджиев и Магомед Хайруллаев. По версии Следственного комитета, Зубаиров и Гаджиев открыли огонь по силовикам после требования остановить автомобиль, в котором находились, и были убиты ответным огнем. Этот инцидент произошел в Кизилюрте. Второй инцидент произошел в селе Комсомольское. Здесь полицейские попытались остановить автомашину ВАЗ-21720, но из нее раздались выстрелы. Ответным огнем стрелявший был убит, сообщила пресс-служба МВД по Республике Дагестан.

В Дербентском районе двое сотрудников МЧС были госпитализированы в результате обстрела во время выезда. По данным силовиков, неизвестные обстреляли спецавтомобиль, когда пожарные направлялись по вызову в населенный пункт Музаим. Изначально сообщалось, что вызов был ложным. В центральной горбольнице Дербента находятся трое пожарных, пострадавших при обстреле во время выезда на возгорание, сообщило позднее региональное управление МЧС. Медики сообщили об отсутствии угрозы жизни находящимся в травматологическом отделении Дербентской горбольницы пожарным. Обстрел пожарных в Дагестане квалифицирован как хулиганство.

11 декабря 2015 года

Режим контртеррористической операции (КТО) в населенных пунктах Гимерсо, Гигатли, Хуштада и в районе горы Алак Цумадинского района действует с 05.30 мск. Как сообщили в оперштабе, силовики ведут поиск участников незаконных вооруженных формирований.

23 ноября 2015 года

В Табюасаранском районе объявлен режим КТО, силовики начали поиски боевиков там.

21 ноября 2015 года

Глава села Телетль Шамильского района Мухтар Курбанов убит в собственном доме.

18 ноября 2015 года

Житель поселка Семендер Мурад Шамилов с вечера 17 ноября не выходит на связь, заявили его родственники. Они опасаются, что молодой человек был похищен.

7 ноября 2015 года

Режим КТО введен в садоводческом обществе "Чох-росо" в Карабудахкентском районе в связи с поисками боевиков.

В махачкалинском поселке Новый Хушет произошло нападение на двух вневедомственных охранников, осматривавших железную дорогу. По словам представителя Оперативного штаба в Дагестане, один из них был убит, другой ранен. В ходе начавшейся после этого спецоперации силовики заблокировали дом и убили подозреваемого в нападении на железнодорожников. Убитый опознан как лидер "махачкалинской" группировки боевиков Абдулгасан Абдулхаликов.



В 18.00 режим КТО в Махачкале и в Карабудахкентском районе был отменен.

28 октября 2015 года

Источник в правоохранительных органах республики сообщил о гибели в ходе перестрелки с сотрудниками полиции на окраине селения Чабанмахи троих членов подполья. По его данным, инцидент произошел примерно в 02.30 мск. Правоохранители остановили автомобиль для досмотра документов, а находившиеся в нем лица начали стрелять по силовикам, которые ответили огнем. Национальный антитеррористический комитет (НАК) уточнил данные о числе погибших в Буйнакском районе Дагестана минувшей ночью. По его информации, убиты четверо боевиков, потерь среди силовиков нет.

27 октября 2015 года

С 18:00 мск действие режима контртеррористической операции в селе Гимры, введенного 24 октября, отменено.

Режим контртеррористической операции отменен в 11.00 на территории Дербентского, Курахского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского, Табасаранского и Хивского районов Дагестана.

25 октября 2015 года

Имама села Новокаякент Иса Койтемиров задержан. После обыска у него в доме силовики объявили об изъятии пистолета и гранаты. Родные имама не могли выяснить его местонахождение и заявили о похищении. Позднее Койтемиров был обнаружен в изоляторе Каякентского РОВД.

24 октября 2015 года

В 06.40 в селении Гимры Унцукульского района был объявлен режим КТО. По данным источника в силовых структурах, в ходе спецоперации был блокирован дом, завязалась перестрелка, в результате которой был убит предполагаемый участник вооруженного подполья. По неофициальной информации, убитый был предварительно опознан как 36-летний местный житель Абдула Нустафаев. По данным НАК, убитый Нустафаев был активным членом "гимринской" бандгруппы, организатором подрыва на Ирганайской ГЭС.

15 октября 2015 года

В 07.00 мск в административных границах Дербентского района был введен режим КТО. По словам источника в силовых структурах, правоохранители заняты поиском убийц гадалки, которое произошло в сентябре в селе Рубас.

Силовики прекратили проводить спецмероприятия в рамках КТО в селе Кванада Цумадинского района и перешли к поиску боевиков в лесу, сообщили местные жители. По их словам, силовики задержали мужчину, сын которого скрывается от правоохранителей.

14 октября2015 года

Источник в правоохранительных органах Дагестана сообщил, что в селе Агвали Цумадинского района был обнаружен большой схрон с боеприпасами.

13 октября 2015 года

Режим КТО начал действовать сегодня на всей территории Цумадинского района с 6:00 мск. Спецмероприятия силовиков в рамках контртеррористической операции в Цумадинском районе Дагестана, по словам местных жителей, проходят в основном в селе Кванада. Здесь большое количество военных, проводятся обыски.

12 октября 2015 года

10 октября 2015 года

Режим КТО в Гимрах объявлен в 06.40 мск. По данным силовиков, здесь в одном из домовладений блокирована группа вооруженных людей. В рамках спецоперации в дагестанском селе Гимры убиты трое членов местной группы боевиков Руслан Ибрагимов, Ахмед Абдурахманов и Шамиль Шамилов. Смертельное ранение получил сотрудник ФСБ. По данным силовиков, убитые входили в состав местной группы боевиков и причастны к ряду преступлений, среди которых покушения на сотрудников правоохранительных органов и вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей.

8 октября 2015 года

В окрестностях села Кванада неизвестными была открыта стрельба по автомобилю, в котором следовали к месту выполнения служебной задачи сотрудники полиции. Тяжелое огнестрельное ранение получил полицейский.

7 октября 2015 года

В Хасавюртовском районе введен режим КТО. В ходе спецоперации силовики убили четырех человек, в перестрелке получил ранение сотрудник ФСБ. Убитые опознаны как Расул и Алхас Сардаровы, Ясим Батраев и Джумарт Шихрагимов.

6 октября 2015 года

Режим контртеррористической операции введен в 04.00 мск в административных границах Карабудахкентского района. В ходе спецоперации, по данным источника в спецслужбах, силовики ищут убийц главы селения Карамахи Буйнакского района.

1 октября 2015 года

Тело главы села Карамахи Буйнакского района Мигитина Джавадова было найдено в лесном массиве Карабудахкентского района. По информации властей, 30 сентября его похитили из собственного дома вооруженные люди в масках. Джавадов был похищен пятью людьми, которые действовали под видом силовиков, сообщил со слов местных жителей представитель администрации Буйнакского района.

28 сентября 2015 года

В связи с поиском боевиков с 00.00 мск на территории Курахского, Магарамкентского, Сулейман-Стальского, Табасаранского и Хивского районов Дагестана был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Центром начавшейся сегодня спецоперации в пяти южных районах Дагестана стал Сулейман-Стальский район, на территории которого десять дней назад были обнаружены убитыми пять охотников.

25 сентября 2015 года

В Гунибском районе снят введенный 15 сентября режим контртеррористической операции. Силовики отчитались об обнаружении и ликвидации в результате своих мероприятий нескольких летних стоянок боевиков.

22 сентября 2015 года

Житель Ботлихского района Рашид Магомедов пропал без вести.

16 сентября 2015 года

Полицейские обнаружили неподалеку от села Майданское Унцукульского района останки предполагаемого боевика - 27-летнего жителя селения Балахани О. Шарапутдинова, который, как утверждают полицейские, подорвался на собственной бомбе.

По словам местных жителей, силовики проводили обходы домов в селе Согратль, после которых ряд их обитателей доставлялись в местное отделение полиции, но после были отпущены.

15 сентября 2015 года

Правовой режим контртеррористической операции объявлен в 06.30 мск в Гунибском районе. Здесь проводятся мероприятия по поиску и нейтрализации участников НВФ и их пособников. В районе, по словам местных жителей, наблюдалось скопление военной техники и силовиков.

Три человека погибли в результате вооруженного нападения в селении Рубас Дербентского района. По словам источника в правоохранительных органах, убийство связывается с местью боевиков хозяйке дома, занимавшейся гаданием. В числе убитых муж гадалки и гостивший у них родственник.

14 сентября 2015 года

Офицер полиции подвергся нападению и был ранен ножом недалеко от поселка Майдановский в Унцукульском районе. Раненый был в составе опергруппы, которая выехала в поселок после сообщения о взрыве на его окраине. Полицейские решили проверить припаркованный на обочине автомобиль недалеко от предполагаемого места происшествия, нападение было совершено после требования предъявить документы.

11 сентября 2015 года

Правовой режим контртеррористической операции (КТО) был введен на территории между населенными пунктами Батаюрт, Новый Куруш и Садовое в Хасавюртовском районе в 05.00 мск. Спецоперация связана с расследованием дела об убийстве имама Магомеда Хидирова 9 сентября в селении Новый Куруш, заявил источник в силовых структурах. Режим КТО снят в 18:00 мск.

9 сентября 2015 года

В селении Новый Куруш Хасавюртовского района убит имам Магомед Хидиров. Представитель следствия сообщил, что преступление могли совершить боевики из группировки, действующей на территории Хасавюртовского района.

2 сентября 2015 года

По решению Оперативного штаба республики режим КТО отменен в Дербенте и Дербентском районе, действовавший с 3 июля, а также в Магарамкентском, Сулейман-Стальском, Табасаранском и Хивском районах, введенный 18 августа.

29 августа 2015 года

Режим КТО снят в Ленинском районе Махачкалы.

Двое предполагаемых боевиков убиты силовиками после перестрелки Магарамкентском районе.

27 августа 2015 года

В Магарамкентском районе был введен режим контртеррористической операции в связи с поисками боевиков.

26 августа 2015 года

Житель Нового Хушета Ахмед Ахмедов, 1964 года рождения, задержан после обыска в его доме.

24 августа 2015 года

24 августа около 22.00 в результате боестолкновения между селами Муцалаул и Генжеаул в Хасавюртовском районе Дагестана, по данным источника в правоохранительных органах республики, был застрелен предполагаемый активный участник хасавюртовской диверсионно-террористической группы. Убитый опознан как лидер ячейки признанного террористической организацией "Исламского государства" в Дагестане Ислам Мурадов.

21 августа 2015 года

Два чеченских полицейских получили ранения при проведении в Хасавюрте операции по задержанию члена вооруженного подполья Али Демильханова.

19 августа 2015 года

Около 22.30 на границе Дербентского и Табасаранского районов Дагестана произошла перестрелка неизвестных с полицейскими, в результате погибли три человека. Жертв среди силовиков нет. Личности погибших пока не установлены.

18 августа 2015 года

В 18.00 в Унцукульском районе Дагестана снят режим КТО. В 20.00 режим КТО введен в Табасаранском, Хивском и Сулейман-Стальском районах Дагестана, где силовики ведут поиски участников "южной" диверсионно-террористической группы, а также их пособников.

17 августа 2015 года

Утром в поселке Новый Хушет Ленинского района Махачкалы расстрелян участковый. Он умер от полученных ранений. Инцидент произошел на улице Гагарина в поселке Новый Хушет.

16 августа 2015 года

Два человека были убиты в перестрелке с силовиками в лесу около села Гимры Унцукульского района. По неофициальным данным, один из убитых опознан как 30-летний Гаджи Абдуллаев, амир горного сектора боевиков, известный в подполье как Абу Дуджана.

14 августа 2015 года

Действие режима КТО в Цумадинском районе прекращено в 13.00 мск. Об итогах операции не сообщается.

11 августа 2015 года

В результате спецоперации в Унцукульском районе убиты четверо боевиков и ранен спецназовец. По данным НАК, среди убитых лидер "Имарата Кавказ" Магомед Сулейманов и его "правая рука" Камиль Саидов. Источник в силовых структурах также заявил, что "главарь горного сектора Дагестана" Абдула Абдуллаев.

10 августа 2015 года

Режим контртеррористической операции (КТО) введен в 5.30 мск в административных границах Унцукульского района. В связи со спецоперацией был временно закрыт Гимринский автодорожный тоннель. Местные жители утром сообщили о скоплении большого количества военной техники у села Гимры, а затем о взрывах в лесистой местности, расположенной неподалеку от тоннеля и трассы. В населенных пунктах Гимры и Временный введен пропускной режим, сообщили местные жители.

6 августа 2015 года

Полицейские применили оружие на дороге Экендиль - Корчаг Сулейман-Стальского района, по официальной версии, в ответ на стрельбу из автомобиля, водитель которого отказался остановиться. Были убиты два человека.

4 августа 2015 года

На территории Цумадинского района с 04.00 мск введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). Силовики проводят поиск группы боевиков после поступления соответствующих данных. По словам замглавы администрации Цумадинского района по общественной безопасности Магомедрасула Гагиева, поиски боевиков силовики ведут возле села Эчеда.

2 августа 2014 года

33-летний житель села Анди Магомед Гайкуев пропал на границе с Чечней.

27 июля 2015 года

Торговый центр "Башир" в городе Хасавюрте пострадал в результате обстрела. Инцидент произошел около 3.00 мск. Повреждены крыша и витрины магазина.

20 июля 2015 года

Застреленным в перестрелке с полицейскими в Табасаранском районе Дагестана 19 июля оказался член вооруженного подполья Магомед Исмаилов, сообщили в следственном управлении СК по Дагестану.

19 июля 2015 года

Утром в лесном массиве около селения Акка Табасаранского района в ходе боестолкновения с группой неизвестных, открывших стрельбу по сотрудникам полиции, погиб сотрудник СОБРа. Ответным огнем один из нападавших был застрелен, сообщил представитель силовых структур региона.

17 июля 2015 года

Ночью на окраине села Геджух в Дербентском районе двое вооруженных людей открыли стрельбу по сотрудникам спецслужб, которые проводили мероприятия в рамках контртеррористической операции, и были убиты ответным огнем, сообщил источник в силовых структурах. Силовики пытались остановить машину для досмотра, когда по ним был открыт огонь, сообщили в Главном управлении МВД по СКФО.

7 июля 2015 года

Неизвестный мужчина пытался подложить взрывное устройство под дверь магазина в селе Бабаюрт. При попытке задержания он открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов, но ответным огнем был убит. Убитый предварительно опознан как 28-летний житель Махачкалы, который с начала текущего года числится как пособник членов незаконного вооруженного формирования. При осмотре его автомобиля были найдены самодельное взрывное устройство, пистолет, две гранаты, большое количество боеприпасов и медикаментов.

4 июля 2015 года

В результате вооруженного столкновения в Кизилюртовском районе убиты двое предполагаемых боевиков и боец внутренних войск МВД РФ.

3 июля 2015 года

Силовики ввели режим контртеррористической операции в городе Дербенте и Дербентском районе.

24 июня 2015 года

Силовики сняли введенный 23 июня в Унцукульском и Буйнакском районах Дагестана режим контртеррористической операции. Также открыто движение по Гимринскому тоннелю. Во время перестрелки в Унцукульском районе 23 июня были убиты местные жители Абдурахман Абдурахманов и Рамазан Камильбегов, которые находились в федеральном розыске, сообщили в следственных органах.

23 июня 2015 года

Ночью в Унцукульском районе близ населенного пункта Гимры в ходе спецмероприятий силовиков произошла перестрелка, в ходе которой были убиты два предполагаемых боевика и военнослужащий. В 03.00 мск в Унцукульском и соседнем Буйнакском районах был введен режим контртеррористической операции (КТО). Местные жители сообщили, что с 4 часов утра на окраине селения Гимры идет бой с применением тяжелой техники и авиации. В 04.00 мск был закрыт Гимринский тоннель. Один из убитых в ходе спецоперации в районе дагестанского села Гимры опознан как Рамазан Камильбегов, сообщили местные жители. При этом имя жителя села Гимры Рамазана Камильбегова, 1979 года рождения, фигурировало в списках предполагаемых боевиков, которые 24 января 2008 года явились с повинной, в МВД Дагестана.

22 июня 2015 года

Ночью в Хасавюртовском районе силовики отрабатывали оперативную информацию о передвижении боевиков, остановили для проверки ВАЗ 21014, в котором находились подозреваемые в участии в незаконном вооруженном формировании. Находившиеся в машине люди открыли стрельбу по силовикам и были убиты ответным огнем. Убитые опознаны как Загидгаджи Исмаилов и Юсуп Атабаев.

19 июня 2015 года

В районе кладбища поселка Тарки Махачкалы сотрудники силовых структур обнаружили тайник, принадлежавший убитым боевикам, в котором находились три гранатомета и боеприпасы.

17 июня 2015 года

Вечером на окраине села Верхний Джалган Дербентского района расстрелян учитель местной школы, работавший на сенокосе в военной форме. Следователи считают, что к преступлению причастны боевики.

15 июня 2015 года

В ночь на 15 июня, согласно предварительным данным, три вооруженных человека совершили разбойное нападение на дом жителя поселка Шамхал Кировского района Махачкалы. При попытке задержания нападавшие оказали сопротивление полицейским, в перестрелке один из них был убит, двое задержаны. Сотрудники полиции установили личности подозреваемых в разбойном нападении в поселке Шамхал и разыскивают их возможного соучастника, скрывшегося с места происшествия.

Отменен режим контртеррористической операции, введенный 24 апреля в Карабудахкентском районе.

10 июня 2015 года

В Сулейман-Стальском районе введен режим контртеррористической операции (КТО) в 07.00 мск. Идет поиск участников НВФ и их пособников.

8 июня 2015 года

В селе Орта-Стал Сулейман-Стальского района в домах предполагаемых пособников членов вооруженного подполья силовики обнаружили две лаборатории по производству взрывных устройств.

6 июня 2015 года

Перестрелка произошла в районе села Комсомольское. Убитый опознан как Сулейман Зайнулабидов, который, по данным силовых структур, возглавлял "ауховскую" группу боевиков.

3 июня 2015 года

Утром житель Унцукульского района сообщил о том, что представители силовых структур блокировали село Харачи. В 11.00 мск режим КТО был введен в Унцукульском районе. Основные поисковые мероприятия проходят в селе Харачи и его окрестностях, сообщил источник в правоохранительных органах.

Боестолкновение произошло минувшей ночью в Сулейман-Стальском районе близ селения Нютюг. Во время перестрелки с неизвестными пострадали два сотрудника силовых ведомств.

29 мая 2015 года

На месте боестолкновения в Курахском районе Дагестана обнаружено тело жителя Дербента Замира Пашаева, считавшегося пропавшим с 18 мая.

27 мая 2015 года

В 3.00 мск двое неизвестных открыли огонь по силовикам, проводившим оперативно-розыскные мероприятия в лесном массиве в Курахском районе Дагестана. Ответным огнем оба были убиты. Утром место перестрелки было блокировано. Специалисты-взрывотехники приступили к проверке предмета, находящегося рядом со строением, в котором укрывались нападавшие, визуально схожем с самодельным взрывным устройством. Убитые могли быть причастны к недавнему убийству лесника, сообщил источник.

По данным СКР, в ходе перестрелки в Курахском районе были убиты трое напавших на силовиков мужчин.

22 мая 2015 года

Родственники 47-летнего жителя Дербента Магомедджавада Хизриева сообщили о его возможном похищении.

Родственники жителя Махачкалы Мурада Абдулмуслимова заявляют, что неизвестные люди 22 мая на глазах у свидетелей насильно усадили его в машину и с тех пор никому из близких ничего не известно о его судьбе. В ГОВД Махачкалы задержание Абдулмуслимова отрицают.

Снят режим КТО в Сулейман-Стальском и Курахском районах.

19 мая 2015 года

В Избербаше при проверке автомобиля "Киа" около 20.00 неизвестный из огнестрельного оружия открыл огонь по полицейским. Ответным огнем он был убит. Убитый опознан как Нуридин Магомедов, уроженец Избербаша. Он находился в оперативной разработке, как активный пособник членов НВФ. При убитом были найдены пистолет Макарова и граната.

18 мая 2015 года

Раненый полицейский был обнаружен примерно в 23.00 на пятом километре автодороги Махачкала – Буйнакск. Его госпитализировали в Центральную больницу города Махачкалы, где впоследствии он скончался. Погибшим оказался сотрудник ОМВД России по Цунтинскому району.

17 мая 2015 года

Поступила информация об убийстве лесничего в Сулейман-Стальском районе. Сотрудники силовых структур развернули в Сулейман-Стальском и Курахском районах спецоперацию по поиску предполагаемых убийц. На территории обоих районов был введен режим контртеррористической операции. Боевики не подтвердили свою причастность к убийству лесничего.

7 мая 2015 года

В южной части Советского района Махачкалы в 6:00 мск объявлен правовой режим контртеррористической операции (КТО). На территории КТО силовики блокировали многоэтажный жилой дом. В результате переговоров из блокированного помещения вышла женщина. Мужчины на предложение сдаться открыли огонь, после чего силовики начали штурм. По их данным, в доме находятся два члена махачкалинской группы боевиков и их пособник.

1 мая 2015 года

Четыре человека, в том числе офицер ГИБДД, скончались в результате перестрелки у ресторана в Махачкале. Еще пять человек госпитализированы.

27 апреля 2015 года

На окраине села Октябрьское в Хасавюртовском районе попал в засаду и был убит при оказании сопротивления Хасмагомед Чаринов (по другим данным – Чаранов), которого силовики считают лидером хасавюртовского сектора "Имарат Кавказ", и который некоторое время назад присягнул "Исламскому государству". При убитом найден автомат, а в ходе обыска его дома силовики нашли оружие, боеприпасы и бомбу, которая при попытке ее обезвредить, сдетонировала.

24 апреля 2015 года

В 5:30 мск в Крабудахкентском районе был введен режим контртеррористической операции (КТО). В селении Новый Параул силовики блокировали дом и убили мужчину, который ходе переговоров попытался скрыться. В ходе разбора завалов дома найден бункер, где были обнаружены еще два трупа. Согласно уточненным данным, в результате спецоперации убиты два боевика, об этом сообщил Информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК).

20 апреля 2015 года

Зухра Абдулаева (жена Алиасхаба Кебекова) и Джамиля Магомедханова (жена Омара Магомедова) предварительно опознаны среди убитых в ходе спецоперации 19 апреля в пригороде Буйнакска.

19 апреля 2015 года

В буйнакском поселке Герей-Авлак силовики заблокировали дом. В результате переговоров из дома был выпущен ребенок. В ходе спецоперации убиты пять человек, троих из них НАК причислил к лидерам боевиков. Сторонники вооруженного подполья Северного Кавказа заявили, что в спецоперации убит лидер "Имарата Кавказ" Алиасхаб Кебеков и амир боевиков Унцукульского района Дагестана Шамиль Гасанов. Среди убитых также жены Кебекова и Гасанова. НАК подтвердил информацию о смерти Кебекова, а также сообщил, что также предварительно опознаны Шамиль Гаджиев и лидер боевиков "центрального сектора" Омар Магомедов. В следственных органах сообщили, что на предложение сотрудников правопорядка сложить оружие и сдаться в ходе переговоров из дома вышел его собственник вместе с супругой и малолетним ребенком, а также еще одна малолетняя девочка, предположительно дочь одного из блокированных предполагаемых боевиков.

13 апреля 2015 года

Правовой режим КТО, действовавший в Унцукульском, Гергебильском и Буйнакском районах, сегодня отменен в 11.30 мск.

2 апреля 2015 года

В Унцукульском и Гергебильском районах решением Оперативного штаба республики введен режим контртеррористической операции (КТО). Правовой режим КТО действует с 06.00 мск.

31 марта 2015 года

Силовики заблокировали один из домов в Хасавюрте, где, по их данным, могут скрываться члены вооруженного подполья. Жители соседних домов были эвакуированы. По данным силовиков, в ходе переговоров укрывшиеся в доме люди отпустили женщину, но сами отказались выходить, после этого начался штурм здания. Заблокированная квартира принадлежала лидеру "кизлярской" группировки боевиков Шахбану Гасанову, который в ходе штурма был убит, сообщили в НАК. По предварительной информации, Шахбан Гасанов был причастен к обстрелу сотрудников полиции 25 марта в Хасавюрте. На одном из информационных ресурсов, поддерживающем дагестанских боевиков "Имарата Кавказ" подтверждается, что Шахбан Гасанов был членом вооруженного подполья.

25 марта 2015 года

Вооруженное нападение на наряд полиции совершено вечером в Хасавюрте. Ответным огнем застрелен нападавший. Среди полицейских жертв и пострадавших нет. Согласно уточненным данным, жертвами перестрелки стали два человека. Один из нападавших был убит на месте, а второй с огнестрельным ранением был отправлен в больницу, где, не приходя в сознание, скончался. Убитые предварительно опознаны как участники диверсионно-террористической группы Мурад Михралов, 1987 года рождения, и Шамхал Салатханов, 1994 года рождения.

21 марта 2015 года

Группа боевиков заблокирована в пятиэтажном доме в Махачкале сотрудниками силовых структур. По данным источника в правоохранительных органах, с места спецоперации был выведен ребенок. В результате проведения спецоперации были убиты двое боевиков, ранение получил боец СОБРа, заявил Национальный антитеррористический комитет России. Позднее силовики сообщили о шести убитых боевиках в Махачкале. НАК подтвердил убийство шести боевиков в Дагестане.

20 марта 2015 года

Муслим Бахмудов из села Татляр пропал во время поездки в Махачкалу к своим сестрам. Впоследствии неизвестный мужчина сообщил родственникам, что Бахмудов находится в полиции, однако представители правоохранительных органов это не подтвердили.

19 марта 2015 года

В результате перестрелки в поселке Сепараторный в Махачкале ранены полицейский и один из нападавших, сообщил очевидец. В МВД подтвердили ранение сотрудника полиции.

18 марта 2015 года

В Буйнакском районе сотрудники силовых структур обнаружили и уничтожили крупный тайник с боеприпасами и оружием. В нем находились два гранатомета и боеприпасы к нему, а также тротиловые шашки и канистра с взрывчатым веществом.

16 марта 2015 года

С полуночи зона действия режима КТО была расширена до пяти районов, включив в себя Буйнакский, Новолакский, Казбековский, Хасавюртовский и Кизилюртовский районы. В зону спецмероприятий также официально включены райцентры Кизилюрт и Хасавюрт. Общая площадь зоны спецоперации - 4,5 тыс. кв. км.

15 марта 2015 года

Режим КТО введен вечером в Буйнакском районе и на территории райцентра.

14 марта 2015 года

Взрыв произошел в одной из квартир строящегося многоэтажного дома в Хасавюрте, сработало взрывное устройство. Жертв в результате взрыва нет.

10 марта 2015 года

Силовики задержали в селе имени Шаумяна Кизлярского района брата жителя Дагестана Имангазали Магомедова, обвиняемого в пособничестве боевикам, а также хранении оружия и наркотиков.

5 марта 2015 года

Несколько версий убийства главного врача дербентской поликлиники Насура Османова, произошедшего 4 марта, прорабатывают следователи. Одна из них связана с его депутатской деятельностью в райсовете.

4 марта 2015 года

В Дербенте у своего дома убит главный врач дербентской районной поликлиники Насур Османов. Нападение произошло вечером 4 марта, когда главврач припарковал личный автомобиль и подошел к воротам своего дома.

Мужчина, обстрелявший полицейскую машину в Бабаюртовском районе Дагестана и убитый ответным огнем 2 марта, опознан. Это уроженец Хасавюртовского района 42-летний Эльдар Хайдарбеков, официально в розыске не находившийся, но по оперативным данным оказывавший пособничество «бабаюртовской» группе боевиков.

26-летний Артем Алхасов, о похищении которого в Махачкале заявляли его родственники, задержан сотрудниками Советского РОВД Махачкалы, сообщил адвокат молодого человека. По его словам, дома у родителей Артема Алхасова был проведен обыск, в ходе которого ничего противозаконного найдено не было.

3 марта 2015 года

Стало известно, что молодой человек, похищенный 2 марта в Махачкале является сыном редактора ГТРК "Дагестан" Гаджикурбана Алхасова.

2 марта 2015 года

Около 5.00 мск в окрестностях села Хамаматюрт в Бабаюртовском районе Дагестана неизвестный обстрелял полицейский наряд и ответным огнем был убит. Сотрудники полиции не пострадали. При убитом найден пистолет.

В 11.30 мск был закрыт режим КТО в четырех селах Кизилюртовского района, действовавший с 25 февраля. По последним данным, в ходе спецоперации убиты семь боевиков, сообщил представитель Оперативного штаба в Дагестане. По его словам, с места спецоперации изъяты шесть автоматов, пять пистолетов, два карабина и множество боеприпасов.

Родные жителя Махачкалы Артема Алхасова вечером 2 марта заявили о его похищении неизвестными в центре столицы Дагестана. В полиции Махачкалы подтвердили, что к ним поступило заявление о похищении.

27 февраля 2015 года

НАК подтвердил убийство шести боевиков в ходе спецоперации в Кизилюртовском районе Дагестана.

26 февраля 2015 года

Утром силовики сообщили о шести убитых боевиках во время проходящей в Кизилюртовском районе с 25 февраля спецоперации. Операция продолжается, в лесу, по данным силовиков, могут находиться еще до четырех боевиков. Среди сотрудников правоохранительных органов пострадавших нет.

К вечеру стало известно о девяти убитых предполагаемых боевиках и одном бойце спецназа. Также ранения получил еще один силовик.

25 февраля 2015 года

В населенных пунктах Нечаевка, Султанянгиюрт, Чонтаул и Кироваул Кизилюртовского района Дагестана с 07:30 мск введен режим конттеррористической операции (КТО). Силовики сообщили об обнаружении между селами Нечаевка и Чонтаул блиндажа, в котором могут находиться боевики. В блиндаже блокированы боевики, они отказались сложить оружие, после чего начата активная фаза спецоперации, сообщает Национальный антитеррористический комитет России. После начала штурма блиндажа, по предварительным данным, были застрелены трое мужчин. Они опознаны. По данным силовиков, убитые входили в кизилюртовскую диверсионно-террористическую группу. Ночью блокированные в блиндаже пытались вырваться из окружения, произошла перестрелка. Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в МВД Дагестана, число убитых в ходе спецоперации выросло до четырех.

24 февраля 2015 года

В ночь на 24 февраля на посту полиции около села Сулевкент Хасавюртовского района Дагестана из остановленной автомашины Hyundai по полицейским был открыт огонь. В результате один полицейский погиб, еще один ранен. Также убиты двое из предполагаемых нападавших, третьему удалось скрыться. Убитые предварительно опознаны как 23-летний Расул Саидов и 33-летний Загалав Магомалиев, оба находились на нелегальном положении с 2014 года, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.

5 февраля 2015 года

Режим КТО отменен в Хасавюртовском и Кизилюртовском районах, а также в их административных центрах.

25 декабря 2014 года

Житель Дагестана Гусейн Абдулкадыров задержан по подозрению в пособничестве членам вооруженного подполья. По информации адвоката, к нему были применены пытки.

12 декабря 2014 года

В селе Гурбуки Карабудахкентского района утром был блокирован частный дом. В ходе переговоров из дома вышли две женщины с детьми, оставшиеся в доме вооруженные люди сдаться отказались и открыли огонь, после чего силовики вступили в перестрелку. Пять боевиков убиты во время спецоперации в селе Гурбуки, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК) России.

В Каякентском районе убито два члена "избербашской" группы. Среди них, по предварительным данным, пропавший житель города Избербаш Магомед Камалов.

10 декабря 2014 года

Вечером 10 декабря на углу улиц Ирчи Казака и Ярагского в Махачкале пассажиры машины Toyota Camry открыли огонь по полицейским, пытавшимся провести досмотр их автомобиля. В результате перестрелки двое предполагаемых боевиков были убиты, ранен один полицейский. Мужчины, по данным источника в правоохранительных органах, предварительно опознаны как Мурад Мамедов и Марат Болатханов. Они были членами "махачкалинской" вооруженной группы, а выйти на них сотрудникам правоохранительных органов удалось после убийства 9 декабря в Махачкале лидера группировки Руслана Дарсамова по кличке Усман.

9 декабря 2014 года

В Махачкале на перекрестке проспектов И.Шамиля и А.Акушинского убит предполагаемый боевик, по данным правоохранительных органов, оказавший вооруженное сопротивление полиции. Мужчина был предварительно опознан как Руслан Дарсамов. Он являлся лидером "махачкалинской" вооруженной группы и был причастен к убийствам правоохранителей и гражданских лиц, заявили в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Дарсамов был причастен к организации двойных терактов у службы судебных приставов Дагестана и на улице Дахадаева в Махачкале, а также к убийствам судьи Верховного суда республики и владельца заправки, сообщили в следственных органах.

26 ноября 2014 года

Режим контртеррористической операции (КТО), действовавший в Унцукульском районе Дагестана с марта 2014 года, снят в 12:00 мск.

21 ноября 2014 года

В 01.15 мск в городе Дербенте был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики блокировали многоэтажный дом, в котором, по их данным, укрывались предполагаемые боевики. На предложение сложить оружие они ответили огнем и были убиты при штурме здания. Один из двух убитых, как сообщали источники в полиции, по предварительным данным, являлся полевым командиром боевиков южных районов Дагестан некто Вели Велибеков. Позже НАК сообщил, что предварительно опознан лидер сулейман-стальской группы боевиков Велибег Велиев, находившийся в розыске по подозрению в организации подрывов автомашин сотрудников полиции.

20 ноября 2014 года

Сотрудники полиции Махачкалы задержали жителя поселка Семендер, 1990 г.р., который, предположительно, в период с июля по август 2014 года он оказывал финансовую помощь члену НВФ, убитому 31 октября в ходе спецоперации в Махачкале. Задержанный находился в федеральном розыске за кражу, в отношении него возбуждено уголовное дело по ст.208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем".

13 ноября 2014 года

Один из раненых в Махачкале 12 ноября умер в больнице, второй - директор рынка - опросу пока не подлежит, заявляют в следствии.

12 ноября 2014 года

В результате перестрелки в центре Махачкалы тяжелые ранения получили два человека, один из которых директор рынка «Восточный» Гамид Гамидов. Раненые госпитализированы.

Задержан житель Махачкалы, предоставлявший транспорт члену местной группировки боевиков, убитому 5 августа.

9 ноября 2014 года

В селе Джули Табасаранского района в ходе контртеррористической операции силовики убили одного предполагаемого боевика, предварительно опознанного как Руслан Махрамов. Еще двое предполагаемых членов НВФ были задержаны.

1 ноября 2014 года

Водитель автомобиля на дороге "Махачкала - Верхний Гуниб" в ответ на требование остановиться открыл огонь по сотрудникам полиции и был убит ответным огнем.

31 октября 2014 года

Полицейские застрелили мужчину в Махачкале. По версии следствия, убитый был боевиком и попытался оказать вооруженное сопротивление полицейским.

24 октября 2014 года

В ходе спецоперации в селении Чарода Тляратинского района убиты двое предполагаемых боевиков, один сотрудник силовых структур ранен. Во время перестрелки в помещении, где укрывались подозреваемые, начался пожар, который в настоящее время потушен.

18 октября 2014 года

Житель села Гимры Унцукульского района сообщил, что трое предполагаемых членов вооруженного подполья, заблокированные в поселке Временный 15 октября, были задержаны и увезены из поселка. В полиции эту информацию пока не подтвердили.

16 октября 2014 года

В Дербенте был блокирован пятиэтажный дом на улице Советской, в одной из квартир которого, по сведениям силовиков, укрывались двое членов "юждаговской" группировки. Они отказались сдаться и были убиты. Еще один предполагаемый боевик убит в другом доме, сообщил источник в правоохранительных органах. На месте боестолкновения в Дербенте обнаружены автоматическое оружие и боеприпасы, а также готовое к использованию самодельное взрывное устройство. Убитые предварительно опознаны, они планировали совершить теракт и затем уехать воевать в Сирию, считают в Национальном антитеррористическом комитете (НАК). Убитые опознаны как Нариман Аскеров, Курбанмагомед Курбанов и Эльшан Салихов.

15 октября 2014 года

Депутат собрания Табасаранского района Дагестана Рамис Мирзаханов убит в ходе спецоперации. По версии следствия, он напал на силовика с ножом. Однако братья убитого сообщили, что ОМОН стрелял по Мирзаханову без предупреждения.

11 октября 2014 года

В Карабудахкентском районе республики Дагестан во время проведения оперативных мероприятий неизвестным расстрелян сотрудник полиции.

8 октября 2014 года

В селении Хебда Шамильского района в результате нападения на пост полиции убиты трое участников балаханинской группировки.

6 октября 2014 года

Утром в селе Кировауле Кизилюртовского района неизвестные обстреляли сотрудников силовых структур, проводивших адресные проверки. Был открыт ответный огонь. В ходе перестрелки смертельные ранения получили два бойца мобильного отряда МВД России, один из нападавших был убит. Силовики предварительно опознали убитого мужчину как Алидибира Аслудинова, который находился в розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях и недавно вернулся из Сирии, где обучался взрывному делу.

В поселке Временный Унцукульского района на месте произошедшего 2 октября боя при разборе завалов дома найдены сильно обгоревшие тела семерых предполагаемых боевиков.

3 октября 2014 года

Житель Хасавюрта Джабраил Набиев был похищен группой неизвестных. По словам очевидцев, похитители были вооружены и носили маски.

2 октября 2014 года

В поселке Временный в ходе спецоперации в рамках действующего в районе режима контртеррористической операции (КТО) был заблокирован дом с предполагаемыми боевиками. В ходе перестрелки были убиты трое находившихся в нем людей и ранен один сотрудник ОМОНа.

26 сентября 2014 года

В Кизилюрте родственники местного жителя Сахратуллы Магомедова заявили о его похищении неизвестными.

Группа вооруженных людей в масках совершила нападение на базу рабочих, занимающихся строительством участка Аваро-Кахетинской дороги, возле села Хебда Шамильского района. Они потребовали остановить строительные работы и сожгли четыре вагона строителей.

25 сентября 2014 года

В Махачкале полицейскими был убит боевик, предварительно опознаный как Алил Гаджирамазанов, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете. Ранен один сотрудник полиции.

В селе Телетль Шамильского района местный житель Шамиль Бадавиев был убит, когда возвращался со строительства медресе. Бадавиев руководил стройкой и был активным противником салафизма.

19 сентября 2014 года

В Махачкале неизвестные похитили Заркипли Рамазанова, утверждает его отец Мусанип Рамазанов.

Дом предпринимателя, директора одного из автовокзалов Махачкалы обстрелян неизвестными из гранатомета.

18 сентября 2014 года

Пять суток с сегодняшнего дня в рамках контртеррористической операции, проводящейся в Дагестане, будет закрыт Гимринский тоннель, сообщил представитель Оперативного штаба республики.

Житель поселка Временный в Унцукульском районе Дагестана, примыкающий к селу Гимры, сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что населенный пункт заблокирован силовиками и военными, численность которых составляет более 1000 человек.

17 сентября 2014 года

В 19.00 мск режим контртеррористической операции (КТО) был введен в Буйнакском районе Дагестана. Здесь силовики начали поиск боевиков.

11 сентября 2014 года

В Табасаранском районе в 14.00 мск введен режим контртеррористической операции (КТО), силовики проводят мероприятия по поиску боевиков по всему периметру района, сообщил представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане. В ходе боестолкновения в горно-лесистой местности были убиты два человека, которые, как заявили в Национальном антитеррористическом комитете, причастны к вооруженному подполью. Убитые предварительно опознаны как члены местной группировки боевиков "Южная", сообщил источники в силовых структурах. Физули Мирзаханов находился в розыске за участие в незаконном вооруженном формировании и совершении теракта в селе Хучни год назад. Он и убитый вместе с ним Джафар Ханмагомедов отказались от предложения сдать оружие, сообщают в следственных органах Дагестана. Дагестанские боевики подтвердили гибель Мирзаханова и Ханмагомедова.

В центре Махачкалы неизвестными вооруженными людьми похищен молодой человек. Об этом сообщили очевидцы инцидента.

9 сентября 2014 года

Житель Кизилюрта Ислам Шамсудинов, 1979 года рождения, похищен неизвестными людьми в форме. Об этом сообщили его родственники.

7 сентября 2014 года

В Кизилюрте около 2.00 произошел взрыв в продовольственном магазине, расположенном в жилом квартале на улице Гамзата Цадаса. Данных о пострадавших не поступало. В круглосуточном магазине торговали, в частности, алкоголем.

6 сентября 2014 года

В Хасавюрте полицейские при попытке остановить машину "ВАЗ 2114" для проверки документов застрелили двоих мужчин, которые, по словам источника в силовых структурах республики, открыли по ним огонь из автомобиля. Убитые, по данным источников в силовых структурах Дагестана, были причастны к вооруженному подполью. МВД Дагестана информацию о произошедшем подтвердили утром того же дня. Убитые опознаны как Эльдар Хайдарбиев и Магомед Газиев.

5 сентября 2014 года

Предполагаемый боевик был убит в селе Кичи-Гамри Сергокалинского района в блокированном в рамках режима контртеррористической операции (КТО) домовладении. Мужчина отказался сдаться, открыл стрельбу по силовикам и ответным огнем был убит, утверждают силовики. Он опознан как Мурад Гаджиев, который подозревался в убийстве федерального судьи Ахмеда Раджабова в марте 2013 года в Избербаше. В 17.30 мск режим КТО в селе был отменен.

3 сентября 2014 года

Утром в Кировском районе Махачкалы был введен режим контртеррористической операции. Силовики заявили, что проводят поиск боевиков и их пособников. Спецоперация была начата после поступления информации о найденном в поселке Шамхал, относящемуся к Кировскому району Махачкалы, автомобиле с пятью погибшими мужчинам, сообщил источник. По предварительной информации, убитые – охотники. Силовики не исключают причастности к этому членов вооруженного подполья и в связи с этим проводят спецоперацию в Кировском районе, сообщают источники в правоохранительных органах.

Снят режим контртеррористической операции, введенный в Цумадинском районе 25 июня.

2 сентября 2014 года

В махачкалинском поселке Семендер вечером полицейские застрелили мужчину, который, по их данным, открыл по ним стрельбу во время попытки проверки его автомобиля. Он опознан как активный пособник боевиков Раджаб Мустафаев, сообщил источник в правоохранительных органах. Мустафаев был причастен к обстрелу в 2009 году сотрудников МВД России по Республике Дагестан, при нем обнаружены пистолет и гранаты, сообщает информационный центр Национального антитеррористического комитета (НАК) России.

26 августа 2014 года

Ночью в лесном массиве у села Мацеевка в Кизилюртовском районе произошла перестрелка, в ходе которой силовиками убиты два предполагаемых боевика, сообщил источник в правоохранительных органах республики. По его словам, боестолкновение произошло около трех часов ночи, полицейские наткнулись на группу боевиков при проведении оперативно-разыскных мероприятий.

20 августа 2014 года

В селе Губден Карабудахкентского района Дагестана в ночь на 20 августа произошло боестолкновение. Сотрудники полиции вступили в бой в группой предполагаемых боевиков.

19 августа 2014 года

Неизвестные в Хасавюрте около 23.00 на улице Тотурбиева в ходе вооруженного нападения ранили сотрудника управления Федеральной службы безопасности по Дагестану. Также ранен прохожий, он скончался в больнице. Полицейский ранен в плечо и голову.

18 августа 2014 года

Житель села Ашильта убит ночью неизвестными вооруженными людьми в масках, еще один местный житель в результате нападения ранен.

14 августа 2014 года

Сотрудники правоохранительных органах задержали жителя Кумторкалинского района Дагестана, в доме которого найден пистолет. Кроме того, изъято оружие у еще пятерых жителей республики.

10 августа 2014 года

В рамках операции "Оружие" сотрудники полиции провели серию обысков и досмотров жителей Махачкалы, задержав троих по подозрению в незаконном хранении оружия.

5 августа 2014 года

Два вооруженных человека убиты полицейскими в ходе перестрелки в Махачкале, легкое ранение также получил случайный прохожий. Убитые опознаны как Магомедгаджи Багамаев и Казбек Арсланбеков, сообщил ранее источник в правоохранительных органах республики. Пострадавший в ходе перестрелки прохожий получил ранение в грудь, он госпитализирован. Убитые состояли на учете в полиции как пособники боевиков, и полицейские, узнав их по ориентировкам, пытались проверить у них документы, когда те в ответ открыли стрельбу, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.

В Шамильском районе в результате обстрела убит участковый местного отделения полиции.

4 августа 2014 года

Сотрудник коллегии адвокатов Кизилюрта «Юридическая помощь» Деньга Джаватханов был насильно посажен в автомобиль и увезен в неизвестном направлении.

2 августа 2014 года

В 23.30 у села Новый Чиркей Кизилюртовского района неизвестные обстреляли полицейский автомобиль ВАЗ-21099. В результате нападения на месте скончался сотрудник полиции и четверо с различными ранениями госпитализированы в больницу Кизилюрта. На территории республики для поиска нападавших введен план "Вулкан-4".

1 августа 2014 года

Утром в Махачкале было обстреляно здания Центра противодействия экстремизму (ЦПЭ) МВД по Дагестану. Выстрел был произведен из огнемета "Шмель". Снаряд не взорвался и застрял в крыше. В городе объявлен план "Перехват" для поиска скрывшихся с места преступления людей на черной автомашине марки "Лада Приора".

25 июля 2014 года

В махачкалинском поселке Семендер около 12.00 мск из автоматического оружия расстрелян молодой мужчина. Личность его пока не установлена.

В Магарамкентском и Унцукульском районах найдены тайники с гранатами и боеприпасами.

21 июля 2014 года

Жительница поселка Тарки города Махачкалы сообщает об исчезновении своего мужа Асолтана Амаева, считая, что он мог быть похищен представителями силовых структур.

11 июля 2014 года

Около 06.30 мск в селении Эчеда Цумадинского района произошло боестолкновение. На крыше мечети был замечен неизвестный вооруженный, который открыл огонь по сотрудникам федеральных сил. В ходе перестрелки предполагаемый участник незаконного вооруженного формирования был убит. Около 10.30 мск был убит его пособник, скрывавшийся в сельской мечети. По предварительным данным Национального антитеррористического комитета, убитые опознаны как Мерза Абдулкеримов, являвшийся лидером "цумадинской" группы, и его "правая рука" Магомед Хучбаров.

9 июля 2014 года

В Кизилюрте убит бывший начальник городского отдела внутренних дел Айтемир Салимгереев. По данным МВД по Дагестану, в дом бывшего полицейского ворвались четыре человека, которые связали его сына, а его убили. Нападавшие пристегнули хозяина дома к металлической трубе отопления и связали шнуром, нанесли несколько ножевых ранений, после этого отрезали Айтемиру Салимгерееву голову. Сын Салимгереева, на глазах у которого убили отца, не пострадал, но находится в состоянии шока. Ответственность за убийство взяло на себя вооруженное подполье.

Утром в Хасавюртовском районе неизвестные обстреляли автомобиль, в котором находились майор полиции, направлявшийся в поселок Юбилейный на работу, и один гражданский. С огнестрельными ранениями пассажиры автомобиля были доставлены в больницу. Сотрудник полиции впоследствии скончался. Ответственность за убийство майора полиции взяли на себя боевики.

8 июля 2014 года

В 14.10 мск на окраине села Майданского Унцукульского района сотрудники УФСБ вступили в боевой контакт с группой вооруженных боевиков. Двое боевиков попытались вырваться из села, но были убиты ответным огнем. Убитые опознаны как Ахмед Гитинов и Гаджимурад Магомедов. По данным местных жителей, силовики взорвали в Майданском семь домовладений и медресе. В ходе спецоперации, также по словам жителей Майданского, были задержаны и пропали около восьми сельчан. Вечером 9 июля сотрудники правоохранительных органов покинули Майданское, разблокировав село.

6 июля 2014 года

Один человек убит и как минимум двое были ранены в результате перестрелки в Унцукульском районе Дагестана, где проходила спецоперация и был введен режим КТО. Позднее стало известно, что в ходе спецоперации убиты пятеро боевиков, погиб старший лейтенант полиции Александр Гладченко и ранены еще трое силовиков. Согласно уточненным данным, после боестолкновения с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы четверо полицейских. Убитые боевики опознаны — это, по данным силовиков, участники НВФ Расул Гаджиев, Абдулхалим Гаджиев и Магомед Адалаев, Магомедрасул Пайзулаев и Магомед Пайзулаев. По данным МВД РД, братья Гаджиевы находились в федеральном розыске по подозрению в посягательстве на жизнь полицейского и участии в незаконном вооруженном формировании. Последние двое не имели отношения к боевикам, заявляют местные жители. Информация об этом поступила 7 июля.

3 июля 2014 года

В Махачкале убит мужчина. Убитый опознан как Ризван Алиев. По данным полиции, он находился в розыске по подозрению в участии в незаконных вооруженных формированиях.

27 июня 2014 года

В 04.00 мск в селе Захит Хивского района был введен режим контртеррористической операции (КТО), в ходе которого силовики блокировали частный дом. Блокированный боевик отказался сдаться, открыл огонь по силовикам и был убит, сообщили в пресс-центре Национального антитеррористического комитета. Убитый предварительно опознан как С.Велиханов, 1969 г.р., являющийся членом "табасаранской" банды". По заявлению силовиков, во время переговоров он выпустил из блокированного дома девять человек, среди которых были дети.

26 июня 2014 года

В городе Дербент, где 25 июня был введен режим КТО, силовики блокировали в частном доме до трех предполагаемых членов незаконных вооруженных формирований. В ходе штурма блокированного дома в Дербенте убит предполагаемый боевик.

В ходе спецоперации в Махачкале был убит предполагаемый боевик.

Убитые в Махачкале и Дербенте боевики опознаны, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК). По данным силовиков, это один из лидеров дагестанского подполья Махач Таймударов и член согратлинской группы Малик Улубеков. Махач Таймударов был тесно связан с Алиасхабом Кебековым, возглавившим после нейтрализации Умарова все северокавказское бандподполье, сообщает НАК со ссылкой на данные ФСБ.

25 июня 2014 года

Режим КТО был введен в Цумадинском районе Дагестана и в городе Дербент. При этом представитель оперативного штаба в республике отметил, что ведется поиск участников незаконных вооруженных формирований.

В Махачкале саперами обезврежено взрывное устройство, которое было заложено у дома местного жителя, занимающегося скотоводством. Мощность бомбы составила полтора килограмма тротила. Бомба была радиоуправляемой. Силовики не исключают, что закладка взрывного устройства связана с отказом предпринимателя платить дань боевикам.

Два пистолета, переделанные под стрельбу боевыми патронами, изъяты у жителя села Губден.

24 июня 2014 года

В Гунибском районе отменен режим контртеррористической операции (КТО), действовавший более месяца - с 15 мая.

19 июня 2014 года

В Тарумовском районе Дагестана сегодня найдено и обезврежено самодельное взрывное устройство (СВУ), сообщает республиканское МВД. Из-за него была перекрыта федеральная трасса "Кавказ".

18 июня 2014 года

В Кизляре обстреляны три человека, один из них впоследствии скончался в больнице, сообщает МВД Дагестана. Подозреваемый в совершении преступления задержан.

16 июня 2014 года

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил о раскрытии убийства 4 ноября 2013 года судьи Ленинского районного суда Махачкалы Зайнудина Маданова, а также убийства 25 сентября 2013 года судьи Верховного суда Дагестана Мухтара Шапиева и его сына. Установлена причастность к убийствам руководителя и активных участников "махачкалинской" группировки, которые при задержании были убиты, отметил он.

14 июня 2014 года

Житель Махачкалы Рамазан Магомедов, о похищении которого 13 июня заявили правозащитники, задержан и находится в Советском РОВД, сообщил адвокат коллегии «Кавказ» Мурад Маллаев. По словам Маллаева, на теле у Рамазана Магомедова видны следы пыток, и подзащитный подтвердил, что к нему применялись недозволенные методы расследования. В Советском РОВД сообщив что Магомедов признал свою вину и что ему инкриминируется незаконное хранение наркотических средств (ч. 2 ст. 228 УК РФ).

13 июня 2014 года

По данным организации "Правозащита", 13 июня в Махачкале в районе улицы Гагарина был похищен и увезен в неизвестном направлении местный житель Рамазан Магомедов. Родственники и правозащитники в тот же день обратились в Советский РОВД, но им, по их словам, там сообщили, что Магомедов не задерживался.

11 июня 2014 года

В Махачкале на улице Гаджиева около 20.00 полицейские попытались остановить для проверки документов мужчину, но он начал стрелять и был убит ответным огнем. Сотрудники полиции не пострадали. Убитый предварительно опознан как 23-летний житель Махачкалы Ислам Кичев, который, по данным силовиков, входил в состав незаконного вооруженного формирования, сообщил источник в МВД Дагестана корреспонденту "Кавказского узла".

4 июня 2014 года

Утром на территории трех сел Кизлярского района был введен режим КТО. В результате перестрелки был убит предполагаемый боевик и получил ранение боец спецназа. Убитый предварительно опознан как главарь "бабаюртовской" бандгруппы Рамазан Магомедов.

1 июня 2014 года

В ночь на 2 июня учитель, который работал в селении Шаури Цунтинского района, был расстрелян в селении Комсомольское в Кизилюртовском районе Дагестана. Убитый учитель принимал участие в спецоперации по ликвидации отряда боевиков под руководством Руслана Гелаева в 2003 году, сообщил источник в администрации Цунтинского района. По его словам, убитому при жизни поступали угрозы.

В селении Темираул Хасавюртовского района около 20.00 неизвестные обстреляли автомобиль "Гранта", за рулем которой находился 28-летний сотрудник газовой компании "Дагестантрансгаз". От полученных ранений потерпевший скончался на месте.

31 мая 2014 года

Два человека, в том числе экс-полицейский, убиты ночью при обстреле из автомобиля в районе села Учкент Кумторкалинского района.

30 мая 2014 года

Утром в Гунибском районе произошла перестрелка между сотрудниками правоохранительных органов и неизвестными, сообщил один из жителей Гунибского района. По его данным, один из силовиков ранен. Источник в правоохранительных органах республики подтвердил эту информацию, добавив, что сейчас в районе проходят спецмероприятия. Около 17.00 произошла перестрелка, в результате был ранен сотрудник ОМОНа и убит один человек, который, по данным правоохранительных органов, являлся членом НВФ.

28 мая 2014 года

Вечером в селении Гергебиль у ворот дома главы районной электросети Гамзата Мусаева сработало взрывное устройство. В результате инцидента никто не пострадал. Мощность взорванной в Дагестане у дома главы райэлектросети бомбы составила 70 граммов тротила. Полиция связывает случившееся с попыткой воспрепятствовать служебной деятельности директора райэлектросети, в частности борьбе со злостными неплательщиками, сообщила представитель пресс-службы Дагэнергосетей. Члены вооруженного подполья вымогали деньги у Гамзата Мусаева, сообщил местный житель. В октябре 2013 года под машиной у дома Мусаева была найдена граната, сообщили в пресс-службе МВД Дагестана.

26 мая 2014 года

Режим КТО в Ботлихском районе Дагестана отменен.

19 мая 2014 года

В Махачкале у дома №30 на улице Мурсалова около 22.00 мск произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Первоначально сообщалось, что в результате взрыва пострадал ребенок. Позднее в полиции уточнили, что пострадал не ребенок, а 40-летний прохожий мужчина.

16 мая 2014 года

В Кировском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции (КТО) с 5.00 мск, при этом представитель оперативного штаба в Республике Дагестан отметил, что "идут поиски боевиков". Жители говорят, что не заметили КТО.

15 мая 2014 года

В селе Согратль Гунибского района произошло нападение на полицейских, по предварительным данным, погиб полицейский, сообщили корреспонденту "Кавказского узла" в Следственном управлении СКР по республике. Согласно информации источника в дагестанском МВД, ранены трое сотрудников полиции. В Гунибской районной больнице сообщали, что в результате перестрелки погибли три сотрудника полиции, семь ранены. Глава Гуниба заявил, что в ходе боя в селе Согратль ранены более десяти человек. В районе был введен режим КТО. Боестолкновение, по данным СКР, закончилось гибелью трех и ранением десяти правоохранителей.

8 мая 2014 года

Неизвестные в Махачкале около 22.10 на пересечении улиц Ярагского и Ермошкина в ходе вооруженного нападения убили сотрудника УФСБ по Дагестану.

7 мая 2014 года

В Махачкале на пересечении улиц Ярагского и Ирчи Казака около 23.00 полицейские попытались остановить для проверки автомобиль "Лада Приора", но люди, находившиеся в машине, начали стрелять и были убиты ответным огнем. При этом был ранен прохожий. Убитыми оказались 29-летний Осман Алиев, 31-летний Арслан Темиров и 23-летний Батыр Амаев, по данным силовиков, участники диверсионно-террористической группы "Махачкалинская".

В Кировском районе Махачкалы введен режим КТО, в одном из домов в поселке Семендер была блокирована группа вооруженных людей. В ходе переговоров из заблокированного силовиками дома вышла женщина, предположительно жена хозяина дома. По данным источников в правоохранительных органах, были убиты как минимум три человека. Четыре человека убиты в ходе спецоперации в Семендере. По данным НАК, они были членами "махачкалинской" группировки и готовили теракты на майские праздники.

5 мая 2014 года

Задержан местный житель, который подозревается в оказании помощи участникам незаконных вооруженных формирований. По данным полиции, в апреле нынешнего года задержанный оказывал участникам бандподполья помощь в виде перевозки и предоставления им жилья.

НАК заявил о предотвращении в Дагестане терактов на майские праздники. Первый схрон был найден в подвале частного дома в селении Новый Агачаул Карабудахкентского района. Там обнаружена 12-килограммовой бомба. Второй тайник – на окраине Махачкалы, на склоне горы Тарки-Тау. Там найдены три СВУ с поражающими элементами общей мощностью пять килограммов в тротиловом эквиваленте. Взрывные устройства уничтожены на месте.

В Хасавюрте сотрудник полиции получил огнестрельные ранения в спину во время проведении оперативных мероприятий. Пострадавший был госпитализирован, его состояние характеризуется как крайне тяжелое. После нападения силовики заблокировали один из частных домов, в котором, по их данным, мог скрываться один из нападавших. Из дома по правоохранителям был открыт огонь. Для переговоров с заблокированными людьми были приглашены их родственники. Из здания вышла женщина, остальные предполагаемые боевики выходить отказались, начался штурм. В ходе штурма были убиты два человека, однако на этом спецоперация не завершилась. По завершении спецоперации источники сообщили, что в ходе нее были убиты три человека. по информации НАК, убиты Рамазан Лабазанов, 1989 года рождения, и его жена. Также во время спецоперации был убит Ибрагим Дубаев по прозвищу "Магомед", сообщила со ссылкой на собственные источники газета "Известия". Жителей соседних домов на время спецоперации эвакуировали, при этом пострадали два ближайших к месту проведения мероприятий дома.

30 апреля 2014 года

В селении Касумкент Сулейман-Стальского района совершено вооруженное нападение на участкового инспектора полиции. Полицейский госпитализирован в тяжелом состоянии. В 45-летнего участкового уполномоченного капитана полиции стреляли семь раз предположительно из пистолета, нападение произошло в 22.30 мск.

29 апреля 2014 года

В 06.00 мск в Карабудахкентском районе Дагестана был введен правовой режим контртеррористической операции (КТО). Спецоперация по поиску членов незаконных вооруженных формирований проходит возле села Уллубийаул, сообщил источник в правоохранительных органах. По его словам, в лесном массиве недалеко от населенного пункта обнаружена брошенная стоянка с оружием и продуктами питания.

25 апреля 2014 года

В ночь с 24 на 25 апреля в поселке Шамилькала Унцукульского района был подорван личный автомобиль сотрудника ГИББД, проживающего в этом же населенном пункте, сообщил местный житель. По данным источника в Унцукульском РОВД, жертв и пострадавших при взрыве нет.

24 апреля 2014 года

Снят режим КТО, введенный 23 апреля в Дербентском и Табасаранском районах Дагестана.

Утром силовики блокировали частный дом в Хасавюрте, в котором, по их сведениям, находились члены незаконных вооруженных формирований. Вышедшая из домовладения женщина была убита в перестрелке. Убитая женщина предварительно была опознана как Рузана Ибрагимова, вдова Турала Атаева, убитого месяц назад в селе Первомайское, которого силовики считают лидером "хасавюртовской" диверсионной группы. На предложение сдаться оставшиеся в доме люди ответили отказом, но позволили вывести двоих детей. Днем началась активная фаза спецоперации. По предварительным данным, были убиты четыре человека. Убитые в ходе спецоперации в Хасавюрте входили в состав так называемой "ауховской" группы боевиков, сообщает информационный центр НАК. По неофициальной информации, убитая в спецоперации готовилась в качестве смертницы.

23 апреля 2014 года

На территории Дербентского и Табасаранского районов Дагестана введен режим КТО.

21 апреля 2014 года

Утром на проспекте Гамидова в Махачкале произошло нападение на лейтенанта полиции. Он был ранен в ногу. Жизни сотрудника полиции ничего не угрожает, его состояние оценивается врачами как средней степени тяжести, сообщил представитель МВД Дагестана.

Состояние водителя, раненного в ходе нападения на депутата Народного собрания Дагестана Мусы Иславова, улучшилось. Мужчина пришел в сознание и в скором времени может быть допрошен, сообщил главврач хасавюртовской центральной больницы.

17 апреля 2014 года

Заместитель председателя Комитета по бюджету, финансам и налогам парламента Дагестана Муса Иславов был убит утром в Хасавюрте. Преступники обстреляли автомобиль, в котором находился Иславов со своим водителем. От полученных огнестрельных ранений Иславов скончался на месте, водитель в тяжелом состоянии был госпитализирован. Представитель республиканского МВД заявил, что водитель скончался в больнице. Позже эту информацию опроверг главврач центральной больницы Хасавюрта, заявивший, что водитель депутата остался жив и находится в реанимации. В качестве одной из приоритетных версий убийства Мусы Иславова рассматривается его служебная деятельность.

15 апреля 2014 года

Утром в садоводческом обществе "Пальмира" в пригороде Махачкалы силовики начали адресные проверки, в ходе которых были заблокированы два частных дома. В одном из них, по данным правоохранительных органов, находятся боевики. Источник в правоохранительных органах республики сообщал о начале переговоров с предполагаемыми боевиками о сдаче. В 13:20 в Степном поселке Махачкалы, где проводилась спецоперация, введен режим КТО. Убиты пять человек. В одном из домов, узнав о приезде силовиков, покончил с собой предполагаемый пособник боевиков Ибрагим Магомедов. По данным НАК, убиты были четыре боевика, также три сотрудника силовых структур получили ранения. В числе убитых братья Сулеймановы Рамид и Рустам, а также Сулейманов Шахрудин - участники диверсионно-террористической группы, причастные к совершению подрывов магазинов на улице Дахадаева столицы Дагестана 30 октября 2013 года, сообщили в республиканских следственных органах. Председатель общественной организации "Правозащита" Гюльнара Рустамова сообщала о том, что среди убитых был хозяин дома Шамиль Магомедов, 1985 года рождения. Рустамова утверждает также, что силовики не допустили родных Магомедова к переговорам. Рамид Сулейманов, объявленный силовиками убитым в ходе спецоперации, погиб еще 23 ноября 2013 года, утверждается в опубликованном в декабре 2013 года сообщении одного из сайтов, поддерживающих боевиков.

10 апреля 2014 года

В селе Нечаевка Кизилюртовского района вечером был убит 32-летний учитель медресе, имам мечети Магомед Закарьяев. Неизвестные в масках обстреляли религиозного деятеля во дворе дома. По данным источника в правоохранительных органах, мотивом для убийства могла стать деятельность имама по противодействию ваххабизма. Следствие не исключает участия боевиков в убийстве имама.

Режим контртеррористической операции в Дербентском и Табасаранском районах, введенный 7 апреля, отменен.

9 апреля 2014 года

Один из трех сотрудников ОМОН, раненных 8 апреля в боестолкновении, скончался в больнице.

В Ботлихском районе объявлен режим контртеррористической операции.

8 апреля 2014 года

В Махачкале в автомобиле на проспекте Казбекова найден труп Магомеддибира Муртузалиева, управляющего отделением ОАО «Россельхозбанк», с огнестрельными ранениями. В руке убитого была граната, которую обезвредили саперы. Следователи заявили, что среди версий убийства банкира рассматривается его служебная деятельность. Однако когда был задержан подозреваемый, работавшего некоторое время работавший в одном банке с убитым, следователи заявили, что причиной убийства могли стать личные мотивы, а версию заказного убийства посчитали маловероятной.

В окрестностях населенного пункта Геджух в Табасаранском районе при прочесывании лесного массива в рамках КТО, введенного 7 апреля рано утром, неизвестные обстреляли бойцов республиканского ОМОНа. Трое из них получили ранение, также был ранен один из предполагаемых боевиков.

7 апреля 2014 года

Ночью в Каспийске в машину, в которой ездит сотрудник министерства строительства, архитектуры и ЖКХ Дагестана, была брошена бутылка с зажигательной смесью. При этом никто не пострадал, в автомобиле выгорели сиденья.

В поселке Семендер в пригороде Махачкалы ночью на балконе дома замруководителя учреждения "Министерство мелиорации земель и сельскохозяйственного водоснабжения республики Дагестан" взорвалась граната, в результате взрыва никто не пострадал.

С 05.00 мск между Табасаранским и Дербентским районами Дагестана был введен режим контртеррористической операции (КТО). В лесном массиве силовики начали поиски членов вооруженного подполья.

2 апреля 2014 года

В Буйнакске и Советском районе Махачкалы утром введен режим контртеррористической операции (КТО).

Силовики блокировали частный дом по улице Чехова в Буйнакске, в котором, по их сведениям, находились, боевики, затем начали его штурм. По данным силовиков, находившиеся в блокированном доме люди отказались сложить оружие и открыли стрельбу, двое из них были убиты. Во время спецоперации в доме возник пожар. По уточненным данным, убиты трое членов незаконных вооруженных формирований, сообщил источник в следственном управлении.

31 марта 2014 года

В Советском районе Махачкалы проходит спецоперация, здесь в 06.00 мск введен правовой режим контртеррористической операции (КТО), идут мероприятия по поиску и нейтрализации боевиков. В 18.30 мск режим КТО был отменен.

25 марта 2014 года

В ходе спецоперации в селе Первомайское Хасавюртовского района были убиты четверо предполагаемых боевиков и один спецназовец. Трое убитых предварительно опознаны как братья Шамиль и Ахмед Яхъяевы, а также Ахмед Магомедов.

24 марта 2014 года

В Хасавюрте при попытке полицейских остановить автомобиль для проверки документов началась перестрелка. По данным правоохранительных органов, были убиты четверо членов вооруженного подполья. Они опознаны как лидер "бабаюртовской" группировки Идрис Акавов и ее члены Исмаил Казанбиев, Зурап Эсенаев и Магомедгаджи Асхабомаров.

23 марта 2014 года

В Махачкале вечером сотрудники полиции застрелили человека, который участвовал в нападении на них, сообщник убитого скрылся, сообщает МВД.

19 марта 2014 года

В 13.30 режим КТО в Гумбетовском районе отменен.

18 марта 2014 года

В 21.00 мск в Гунибском и Чародинском районах Дагестана введен режим контртеррористической операции. Около Гунибского РОВД произошла перестрелка, информация о пострадавших уточняется.

17 марта 2014 года

Неизвестные обстреляли в Махачкале сотрудников полиции, двое с ранениями госпитализированы, сообщил источник в правоохранительных органах города. По его словам, инцидент произошел недалеко от магазина "Ташкент".

Режим контртеррористической операции был введен в пределах окрестностей сел Игали, Новое Инхело, Новое Арадерих и Цанатль Гумбетовского района с 3 часов ночи. В 11.30 Оперативный штаб Дагестана расширил зону КТО до всего Гумбетовского района. Спецоперация проводится в лесном массиве и не затрагивает непосредственно территорию населенных пунктов. Силовики ищут в лесах места стоянок членов вооруженного подполья и схроны с оружием, продуктами и медпрепаратами. Как сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана, в ходе спецоперации убиты двое подозреваемых в участии в незаконных военных формированиях. Один из них является жителем села Чирката Валимагомедом Шейховым, сообщили в администрации района. Он, по сведениям Национального антитеррористического комитета (НАК), находился в федеральном розыске и являлся членом "гимринской" группы боевиков.

3 марта 2014 года

В 07.40 мск началась спецоперация в Избербаше, силовики блокировали дом, в котором, по их данным, укрылись предполагаемые боевики. В городе был введен режим КТО. Как сообщил корреспонденту "Кавказского узла" местный житель, перестрелка продолжалась около часа, и во время боя были убиты два человека. В ходе спецоперации полностью разрушен дом, в котором укрывались боевики, сообщил источник в правоохранительных органах города. Среди убитых может находиться один из организаторов терактов в Волгограде, заявил источник в правоохранительных органах Дагестана.

24 февраля 2014 года

На окраине села Чонтаул Кизилюртовского района обнаружено тело военнослужащего Минобороны России, который был похищен неизвестными в масках во время охоты 31 января. На теле убитого имеются огнестрельные и множественные колото-резаные ранения и ссадины.

20 февраля 2014 года

Утром в МВД позвонил неизвестный и сообщил, что в "Седьмом континенте" и ГУМе в городе Махачкале заложены взрывные устройства. Сотрудники правоохранительных органов, выехавшие на место, эвакуировали работников торговых комплексов, группа кинологов начала проверку. Позже в пресс-службе МВД Дагестана заявили, что информация о заложенных бомбах оказалась ложной.

Утром мать убитого 5 февраля в Избербаше боевика Аслиханум Дадаева заявила, что её дом в селе Новый Агачул Карабудахкентского района окружили вооруженные люди и военная техника. В доме находились пятеро женщин, двое детей и двое мужчин – брат мужа Дадаевой и её сын-инвалид. Силовики, окружившие с утра дом, не представлялись и ничего не объясняли, на место происшествия выехали сотрудники ПЦ "Мемориал". В доме около 15.30 мск произошел взрыв - силовики вывели из него людей и заявили, что обнаружили в помещении бомбу, которую обезвредить не представляется возможным. По словам самой Дадаевой, бомбу ей силовики подкинули.

14 февраля 2014 года

В селе Новогагатли Хасавюртовского района днем силовики начали спецоперацию против боевиков, в селе в 13.15 мск введен режим контртеррористической операции. В двух селах Табасаранского района, где ранее был введен режим КТО, предусмотренные им ограничения сняты.

13 февраля 2014 года

Действие режима контртеррористической операции отменено в Кизилюртовском и Хасавюртовском районе и в городе Хасавюрт.

Режим контртеррористической операции введен утром в двух селах Гурик и Джульджниф Табасаранского района - с 05.00.

12 февраля 2014 года

В селе Бамматюрт Хасавюртовского района сотрудники силовых органов блокировали частный дом, сообщил источник в правоохранительных органах района. По его словам, идет активная фаза спецоперации. В ходе перестрелки были убиты трое предполагаемых боевиков, их личности уже установлены. Во время спецоперации ранение получил сотрудник силовых ведомств.

6 февраля 2014 года

В ходе спецоперации в Дербенте убит предполагаемый боевик. Заблокированный силовиками дом покинула женщина с детьми.

5 февраля 2014 года

Утром в Избербаше введен режим КТО. Сотрудники силовых структур заблокировали один из жилых домов на Шоссейной улице. Между силовиками и предполагаемыми членами вооруженного подполья началась перестрелка.

1 февраля 2014 года

Жители Цумадинского и Цунтинского районов задержаны после обысков в их домах. Обыски проводились в рамках расследования дел о терроризме и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

28 января 2014 года

Подозрительный пакет, в котором может находиться взрывное устройство, обнаружен на улице Казбекова в Махачкале.

24 января 2014 года

Утром в Ленинском районе Махачкалы силовики начали поиск боевиков, введен режим контртеррористической операции (КТО).

22 января 2014 года

В селе Карланюрт Хасавюртовского района обезврежено взрывное устройство. Бомба была обнаружена в ходе обыска в одном из частных домов, принадлежащем нигде официально не работающему мужчине. Взрывное устройство имело мощность 10 кг в тротиловом эквиваленте, состояло из десятилитрового металлического ведра, заполненного взрывчатой смесью, и 400-граммовой тротиловой шашки. Хозяин дома, в котором обнаружена бомба, задержан, в отношении него возбуждено уголовное дело.

21 января 2014 года

Центр села Ашага-Стал Сулейман-Стальского района оцеплен из-за обнаружения рядом с администрацией подозрительного пакета, в котором может находиться самодельное взрывное устройство, сообщил источник в МВД по республике. Как и предполагалось, в пакете оказалось взрывное устройство, оно было радиоуправляемым и имело мощность около семи килограммов в тротиловом эквиваленте. Бомбу разминировали саперы ФСБ.

В поселке Винсовхозный в городе Хасавюрте утром силовики блокировали дом, где укрылись боевики, сообщил источник в правоохранительных органах города. По его словам, в настоящее время ведутся переговоры о сдаче.

В селе Стальское Кизилюртовского района сотрудники полиции блокировали несколько частных домов, в которых могут укрываться члены незаконных вооруженных формирований и их пособники, проинформировал источник в республиканском МВД. Местные жители сообщают о закрытии военными выезда и въезда в село.

20 января 2014 года

В Советском районе Махачкалы с утра был введен режим контртеррористической операции (КТО). Военная техника перекрыла улицу генерала Омарова, ранее носившую имя Венгерских бойцов, сообщают очевидцы, предполагая, что здесь готовится спецоперация. По словам источника в ГОВД Махачкалы, в поселке Новый Кяхулай блокирован частный дом.

19 января 2014 года

Режим контртеррористической операции введен сегодня на территории Казбековского района. В тот же день режим КТО был снят.

18 января 2014 года

О спецоперации силовиков в поселке Семендер, который находится на территории Кировского района, сообщили жители поселка. Из заблокированного дома были отпущены женщина и три ребенка. В ходе боевых действий члены вооруженного подполья дважды пытались прорвать оцепление. В общей сложности убиты семь человек, среди них ставший 15 января 2014 года главарем махачкалинских боевиков Махмуд Алиев и проходившая подготовку в качестве смертницы Заира Алиева. Позднее были опознаны еще трое убитых: Гамзат Муталипов, Магомедрасул Шахбанов и Сайгидулбатал Сулейманов, а еще позже - еще двое: Магомед Магомедов и Эльдар Магомедов.

17 января 2014 года

Подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях был убит в ночь на 18 января в Сергокалинском районе Дагестана. Среди силовиков жертв и пострадавших нет.

В Махачкале было обстреляно здание развлекательного комплекса "Золотая империя", затем там произошел взрыв. Данные о пострадавших разнятся. По сведениям медиков, за помощью обратились не менее 10 человек. Количество пострадавших достигло 16 человек, сообщил Следственный комитет РФ. Криминальные разборки и хулиганство считаются следствием основными версиями причин взрыва. Мощность сработавшей у развлекательного центра в Махачкале бомбы составила 40 кг тротила.

16 января 2014 года

С 14.00 мск в Дагестане введен правовой режим контртеррористической операции (КТО) в 20-километровой полосе на административной границе со Ставропольским краем и в Тарумовском районе в зоне ответственности контрольного пункта полиции "Артезиан".

15 января 2014 года

Вызвавшие подозрение силовиков ночью в Хасавюртовском районе люди были блокированы в одном из частных домовладений в селении Карланюрт. Здесь идет боестолкновение. По данным источников в правоохранительных органах, уже известно о трех погибших силовиках и двух убитых предполагаемых боевиках.

12 января 2014 года

Вечером в Махачкале был застрелен предприниматель Руслан Мудуев, который являлся руководителем жилищно-строительного кооператива "Версаль". Угроз в его адрес не поступало, следствие рассматривает долговые обязательства в качестве преступления.

11 января 2014 года

Сотрудники федеральных сил убили на окраине селения Чент-Аул двоих подозреваемых в участии в незаконных военных формированиях.

10 января 2014 года

В Южно-Сухокумске неизвестные ранили местного предпринимателя, который занимается продажей металлолома, сообщает источник в правоохранительных органах. Злоумышленники обстреляли бизнесмена из автоматического оружия, после чего скрылись. Потерпевший был с ранениями доставлен в больницу.

8 января 2014 года

В Махачкале полицейскими был застрелен молодой мужчина, который открыл по ним огонь после требования предъявить документы. Мужчина опознан как 20-летний Руслан Козик. Жертв и пострадавших среди полицейских нет.

2 января 2014 года

Группа боевиков заблокирована в частном доме в Хасавюрте.

31 декабря 2013 года

Неустановленное взрывное устройство сработало в городе Хасавюрт, в результате чего пострадал полицейский.

При подрыве автомобиля в Буйнакске погиб помощник прокурора Буйнакска Расул Гасанов.

29 декабря 2013 года

В Дербенте произошло два взрыва у продовольственных магазинов. Жертв нет.

В Хасавюртовском районе убит владелец кафе, в котором велась торговля алкоголем.

В Кизилюртовском районе Дагестана, а также в одном из сел Сулейман-Стальского района введен режим КТО. В совхозе Герейханова в перестрелке с силовиками убит мужчина, опознанный как Заур Пейдиев.

28 декабря 2013 года

В селе Петраковское Хасавюртовского района в ходе спецоперации в доме, где, по данным силовиков, засели три боевика, произошел взрыв. В результате взрыва погиб Ислам Атиев, подозреваемый в причастности к совершению убийств в районе.

В Хасавюрте поздно вечером неизвестными из автоматического оружия обстрелян городской отдел полиции, сообщают местные жители. В результате обстрела раненных и пострадавших нет, сообщили в самом отделе полиции.

26 декабря 2013 года

В Сулейман-Стальском районе во время спецоперации убит предполагаемый боевик, предварительно опознанный как Мадрид Бабаханов.

25 декабря 2013 года

В результате вооруженного нападения в селе Муцал-аул Хасавюртовского района Дагестана погибла 11-летняя девочка, а ее мать и находившийся с ними мужчина получили ранения. Женщина торговала в селе алкоголем и не раз получала угрозы, отметили в СКР.

В Дербенте неизвестные застрелили сотрудника следственного отдела ОВД по Дербентскому району.

16 декабря 2013 года

В окрестностях села Шаитли в Цунтинском районе были убиты трое полицейских и сотрудник погранслужбы. Во время боестолкновения в районе сошла лавина. Среди погибших во время перестрелки сотрудники Приморского ОМОНа Александр Скробов, Александр Скакун и Андрей Коныгин.

14 декабря 2013 года

Неизвестные расстреляли жителя села Петраковское Хасавюртовского района.

13 декабря 2013 года

В Шамильском районе Дагестана отменен режим контртеррористической операции.

В селе Петраковское двое неизвестных убили в собственном доме одного местного жителя, а затем скрылись на черной машине без госномеров. В качестве основной версии убийства следователи рассматривают нападение боевиков.

12 декабря 2013 года

Правоохранители задержали 22-летнего жителя Магарамкентского района, подозреваемого в пособничестве участникам диверсионно-террористической группы.

Источник в правоохранительных органах сообщил, что в селении Тлибишо Ахвахского района введен режим контртеррористической операции (КТО) после боестолкновения между боевиками и силовиками, в ходе которого погиб один полицейский, а еще один был ранен. Также сообщалось, что перестрелка началась, когда неизвестные пытались похитить сотрудников полиции. Согласно уточненной информации, вооруженные люди захватили в заложники двух местных жителей, которые поинтересовались у незнакомцев, кто они. Полицейские преследовали боевиков, заложникам во время стрельбы удалось бежать.

11 декабря 2013 года

Режим контртеррористической операции введен с 02:00 мск в городе Дагестанские Огни. Там сотрудники силовых ведомств проводят адресные проверки для выявления членов местного подполья.

9 декабря 2013 года

В Махачкале был задержан местный житель Гасан Гаджиев, около месяца назад начавший сотрудничать в качестве автора новостных материалов с "Кавказским узлом". Одна из тем, которые он освещал, была посвящена митингу в поддержку адвоката Мусаева. Перед тем, как Гаджиев был доставлен в Центр по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Дагестана, в его квартире был проведен обыск, сообщила жена Гаджиева Зайнаб. О задержании двоих участников митинга в поддержку Мусаева - Гитинава Гитиномагомедова и Хабиба Алиева – заявили их родственники. По разным данным, количество задержанных составляет от пяти до девяти человек. Эта информация пока в правоохранительных органах не находит подтверждения.

Нападение на старшего лейтенанта местного отдела дагестанского управления ФСБ совершено в Хасавюрте. Автомашина "Лада Приора", на которой передвигался офицер, была обстреляна приблизительно в 09:30 на улице Грозненская неизвестными из автомата и пистолета. От полученных ранений сотрудник скончался на месте.

В Шамильском районе Дагестана введен режим КТО. В блиндаже около села Хебда убиты двое предполагаемых боевиков, совершивших покушение на следователя. Один из убитых опознан как лидер "шамильской" террористической группировки.

В Шамильском районе республики предполагаемые боевики ранили следователя.

6 декабря 2013 года

Глава дагестанского села Телетль Халид Кебедов найден убитым в собственном доме.

5 декабря 2013 года

В районе села Новый Костек в ходе поиска стрелявших в селе Садовое правоохранители вступили в боестолкновение с группой неизвестных, предположительно участников "хасавюртовской" вооруженной группы. В ходе него были убиты пять человек, сообщил источник в правоохранительных органах республики. Один из пяти убитых в ходе боестолкновения в Хасавюртовском районе Дагестана силовиками опознан. На месте боя обнаружен блиндаж с боеприпасами и оружием.

4 декабря 2013 года

В Хасавюрте взрывотехники ФСБ обезвредили установленное возле частного дома взрывное устройство.

Из одного из домов села Садовое Хасавюртовского района во время обхода дворов был обстрелян наряд полиции. Обошлось без пострадавших.

3 декабря 2013 года

Ночью на окраине села Ново-Фриг Хивского района, расположенного на территории Дербентского района, был ранен местный житель, занимавшийся частным извозом. Нападавшие на мужчину угнали его автомобиль.

28 ноября 2013 года

Нападение на сотрудника патрульно-постовой службы произошло приблизительно в 19.20 мск на улице Айвазовского в дагестанской столице. В полицейского стреляли из огнестрельного оружия, он скончался на месте. Преступники после этого угнали автомобиль, на него ориентированы все посты полиции.

27 ноября 2013 года

Утром силовики возобновили прерванную на ночь спецоперацию под Махачкалой, вскоре после чего заявили о ее завершении. Всего в результате нее убиты трое предполагаемых боевиков, один из которых – сегодня, сообщил источник в силовых структурах. Среди убитых предварительно опознан Гасан Абатаев, а также двое других членов "махачкалинской" группы боевиков, подтвердил Национальный антитеррористический комитет (НАК) России.

26 ноября 2013 года

В пригороде Махачкалы, поселке Новый Хушет, произошло боестолкновение, был введен режим КТО. Силовиками были убиты члены "каспийской" подгруппы "махачкалинской" группировки боевиков Гасан Абатаев, Ратмир Агаев и Исрапир Ибрагимов, сообщил источник. Продолжение спецоперации было отложено до следующего утра.

25 ноября 2013 года

В Махачкале возле средней школы № 42 30-летний мужчина был обстрелян неизвестным, когда находился в машине «ВАЗ-217030». От полученных ранений он скончался на месте происшествия, в него стреляли не менее 23 раз. Мужчина опознан, им является местный житель Шамиль Шахмирзаев. По версии следствия, основным мотивом для преступления могла стать личная неприязнь.

В Хасавюртовском районе совершено покушение на преподавателя медресе. В момент обстрела пострадавший находился за рулем автомобиля, он получил ранение в ногу. Выстрелы были сделаны из пистолета. Угроз пострадавший не получал, но следствие считает основной версией нападения на него его религиозную деятельность.

23 ноября 2013 года

В Махачкале произошел взрыв, погиб один человек. По словам источника в МВД Дагестана, погибший мог сам переносить самодельную бомбу. Позже на месте взрыва были найдены автомат с оптическим прицелом, пистолет с глушителем, две гранаты и рюкзак.

22 ноября 2013 года

Около села Хучни Табасаранского района Дагестана мужчина открыл огонь по сотрудникам полиции после того, как они решили провести обыск в его машине. Неизвестный был убит ответным огнем.

Сотрудник Левашинского ОВД, который был ранен в Шамильском районе, умер. Также стало известно, что один из преследуемых убит при оказании вооруженного сопротивления.

Боеприпасы и оружие были найдены сотрудниками полиции в домах трех жителей Дербентского и Шамильского районов.

21 ноября 2013 года

В селе Телетль Шамильского район Дагестана произошло боестолкновение, в котором легкое ранение получил начальник районного отдела полиции. Спустя несколько минут после начала боя в районе был введен режим КТО. Специальный правовой режим ввели также в Ленинском районе Махачкалы. Двоих предполагаемых боевиков правоохранители блокировали в частном доме в Шамильском районе, откуда им удалось вырваться. В ходе их преследования был ранен еще один полицейский.

Жительница Шамильского района Дагестана сообщает о том, что в селении Телетль Шамильского района, был задержан ее родственник, которому, по ее данным, было подброшено оружие и взрывчатые вещества. В полиции уточнили, что задержано два человека, которых подозревают в пособничестве боевикам.

20 ноября 2013 года

С наступлением темноты спецоперация в Махачкале была приостановлена. За ночь перестрелок в районе блокированного дома не было, боевики не предприняли ни одной попытки прорыва. Утром силовики начали подготовку к штурму.

19 ноября 2013 года

В результате обстрела наряда полиции около Духовного управления мусульман Дагестана были убиты двое сотрудников правоохранительных органов. Позднее был обстрелян наряд полиции, дежуривший на Троллейбусном кольце. В результате обстрела погиб прохожий, двое полицейских с ранениями различной степени тяжести были доставлены в больницу. В Кировском районе Махачкалы был введен режим КТО. В ходе спецоперации был убит один из нападавших, он опознан как Руслан Казанбиев, 1988 года рождения. остальные нападавшие были заблокированы в доме на улице Рахматуллаева.

15 ноября 2013 года

В поселке Семендер Кировского района Махачкалы объявлен режим КТО. В частном доме были блокированы несколько человек. В результате спецоперации силовики убили пять человек.

В селе Харачи Унцукульского района после вооруженного инцидента у местной мечети были задержаны четверо местных жителей, в том числе глава села Гаджимурат Саладинов, утверждают в полиции, отмечая, что в селе проводятся спецмероприятия по проверке оперативной информации.

14 ноября 2013 года

Обстрел полицейских произошел вечером недалеко от селения Новая Урада Кумторкалинского района. В результате двое сотрудников - 43-летний лейтенант полиции и 42-летний прапорщик полиции – погибли, 25-летний младший сержант полиции госпитализирован. Стрелявшие совершили нападение из автомобиля, которым завладели, пригрозив его хозяину. Во время обстрела силовиков связанный мужчина находился в машине, сообщает МВД республики.

В Махачкале неизвестные обстреляли полицейский патруль. Один сотрудник полиции ранен.

В Махачкале задержан 27-летний местный житель, который, по предварительным данным МВД, с июля по сентябрь 2013 года задержанный оказывал транспортные услуги членам "махачкалинской" группировки боевиков.

13 ноября 2013 года

Вечером в ходе перестрелки в центре Махачкалы был убит предполагаемый боевик, ранение получил сотрудник полиции. Двое участников вооруженного инцидента скрылись. Личность убитого боевика установлена - им оказался член "буйнакской" группировки Магомед Абакаров, 1965 года рождения. По данным следствия, Абакаров находился в федеральном розыске за покушения на жизнь сотрудников полиции, сообщается на сайте республиканского СКР.

12 ноября 2013 года

Неизвестные вечером 12 ноября расстреляли бывшего сотрудника полиции в Хасавюрте.

10 ноября 2013 года

В Табасаранском районе веден режим КТО. На пятом километре дороги Хучни - Вартатиль произошло боестолкновение. По версии силовиков, ответным огнем был убит член группировки, действующий на юге Дагестана, 28-летний Максим Магомедов. Организованы поиски других участников перестрелки.

9 ноября 2013 года

Местные жители сообщили о задержаниях в махачкалинском пригородном поселке Семендер. В поселке проводилась проверка оперативной информации по розыску членов незаконных военных формирований и их пособников, заявили в Кировском отделе полиции.

Один человек госпитализирован с огнестрельным ранением, полученным в результате обстрела здания охранного поста на мосту через реку Шураозень.

8 ноября 2013 года

Бомба в магазине "24 часа", расположенном на углу улиц Котрова и Ярагского в Махачкале, сработала около 11.30 мск. Представитель пресс-службы МВД по Дагестану сообщил об одном погибшем и одном раненном человеке. По одной из версий, причиной сегодняшнего взрыва в магазине мог стать отказ его владельца платить боевикам дань. По данным МВД, трое неизвестных зашли в магазин, стали стрелять по его сотрудникам, установили бомбу и уехали, после чего раздался взрыв. По данным следователей, раненных двое.

Директор торговой базы Малик Сафаралиев похищен и убит неизвестными в Дербенте. Вместе с ним в момент нападения находился его знакомый, он остался жив.

7 ноября 2013 года

На выезде из Махачкалы вечером 7 ноября неизвестные обстреляли наряд полиции. Один сотрудник получил ранение. Во время перестрелки пострадала женщина, которая случайно оказалась на месте происшествия. Автомобиль, из которого стреляли по сотрудникам полиции, был угнан, а его хозяин также был ранен и в настоящее время госпитализирован.

6 ноября 2013 года

В селении Зубутли-Миатли Кизилюртовского района утром неизвестные обстреляли машину участкового инспектора полиции, от полученных ранений страж порядка скончался. В покушении на 48-летнего Микаила Магомедова участвовали трое человек в масках. С места происшествия изъято 30 гильз калибра 5,45 мм.

Вечером на полицейского напали вооруженные люди в Махачкале. Он погиб от полученных ранений на месте.

4 ноября 2013 года

Федеральный судья Ленинского суда Махачкалы Зайнудин Маданов был застрелен неизвестными в Махачкале примерно в 17.30. На месте покушения правоохранители обнаружили 19 гильз. Основная версия убийства - служебная деятельность погибшего. Известно, что убитый ранее работал в полиции Буйнакского района Дагестана.

Три предполагаемых боевика были убиты в ходе боестолкновения в Лакском районе Дагестана. По данным НАК, убитые являлись членами "левашинской" группировки. Один из убитых опознан как лидер группировки Халид Рабаданов. Помимо Рабаданова были убиты находившийся в федеральном розыске за убийство полицейских житель села Верхние Убеки Левашинского района Хазбула Ибрагимов и житель села Мурши Лакского района Джабир Канраев, сообщили в следственных органах.

3 ноября 2013 года

В Махачкале автомобиль сотрудника полиции обстреляли неустановленные лица, полицейский ранен. На месте происшествия обнаружены 31 гильза и 4 пули, сообщает МВД. Пострадавший имеет звание капитана полиции.

Правовой режим КТО введен в Лакском районе решением Оперативного штаба с 00:00 3 ноября. По данным штаба, он будет действовать до особого распоряжения

1 ноября 2013 года

Направлено в суд дело местной жительницы, обвиняемой в пособничестве боевикам.

31 октября 2013 года

Утром в селе Комсомольском на рабочем месте неизвестные расстреляли бывшего главу Кизилюртовского района Дагестана Магомеда Гаджиева. При нападении пострадал его охранник.

29 октября 2013 года

Рано утром в Советском районе Махачкалы был введен режим контртеррористической операции (КТО).

28 октября 2013 года

Режим контртеррористической операции (КТО) введен с 06.00 мск в поселке Агачаул Карабудахкентского района Дагестана. На территории поселка проводятся поисковые мероприятия. После обысков задержаны три человека, сообщила представитель дагестанской общественной организации "Правозащита" Айша Селимханова, которой об этом стало известно от родственников задержанных.

В Махачкале примерно в 14:40 мск неизвестные обстреляли наряд полиции. В результате нападения один сотрудник получил ранение. Согласно уточненным данным, полицейский не пострадал.

Примерно через полчаса после этого было совершено нападение на охранника магазина "Кристалл", расположенного на проспекте Имама Шамиля. Сотрудник частного охранного предприятия был госпитализирован с огнестрельным ранением и умер в больнице. О причастности к нападению на полицейского, а также к убийству охранника магазина "Кристалл" заявили члены незаконных вооруженных формирований, действующих на территории Дагестана, об этом говорится на одном из сайтов, поддерживающих вооруженное подполье в республике.

Вечером режим контртеррористической операции (КТО), введенный в поселке Агачаул, был снят.

27 октября 2013 года

В селе Карланюрт Хасавюртовского района был обстрелян автомобиль предпринимателя, обошлось без пострадавших. Принимаются меры по задержанию подозреваемого, собран материал, инцидент квалифицируется как покушение на убийство.

24 октября 2013 года

Иномарка была подорвана утром в Махачкале. Получивший ранения следователь Рамазан Рамазанов скончался в больнице.

Взрыв произошел на автодороге Хасавюрт – Бабаюрт во время движения воинской колонны МВД, в результате инцидента никто не пострадал.

23 октября 2013 года

В Хасавюрте утром неизвестные обстреляли машину начальника муниципального управления по налогам и сборам налоговой службы Саидахмата Сатаева, чиновник в результате полученных ранений умер. В качестве основной версии убийства чиновника рассматривается его служебная деятельность.

21 октября 2013 года

Режим контртеррористической операции (КТО) введен с 06.00 мск утром в Кировском районе Махачкалы, здесь проводятся оперативно-поисковые мероприятия по поиску участников вооруженного подполья, действующих на территории города, идет адресная проверка домов.

17 октября 2013 года

Водитель автомобиля, открывший огонь по сотрудникам полиции, убит в Хасавюрте. Ранения в перестрелке получили полицейский и случайная прохожая. Позже стало известно, что получивший ранение полицейский умер в больнице, раненной оказалась 16-летняя девушка.

В поселке Семендер близ Махачкалы неизвестные обстреляли дом местного предпринимателя. Жертв и пострадавших нет.

15 октября 2013 года

В селении Кума в Лакском районе произошел взрыв, после на окраине села произошла перестрелка. Сотрудник полиции получил ранение. Позже стало известно, что полицейский, раненный в перестрелки в Лакском районе Дагестана, умер.

14 октября 2013 года

В Хасавюрте утром при обстреле ранен заместитель руководителя следственного отдела полиции Темирби Сайгидаева, когда полицейский выезжал на работу. Офицер с ранением в ногу был доставлен в больницу.

12 октября 2013 года

В Хасавюрте в перестрелке убит член диверсионно-террористической группы "хасавюртовская", сообщил представитель главного управления МВД РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу. Позже стало известно, что при спецоперации в Хасавюрте пострадал случайный прохожий.

11 октября 2013 года

Полицейские обнаружили боеприпасы в доме жителя села Чах-чахказмаляр Магарамкентского района. Мужчина задержан.

8 октября 2013 года

В лесном массиве в Левашинском районе силовики, проводившие оперативно-поисковые мероприятия, обнаружили и уничтожили оборудованный для проживания четырех человек блиндаж. Сооружение размером 2,5 на 2 метра находилось в 2,5 километрах от села Верхние Убеки. В нем были обнаружены продукты питания, медицинские препараты, одежда, столовые принадлежности.

У входа в банкетный зал «Эндирей», расположенного около села Эндирей Хасавюртовского района, рано утром произошел взрыв. Согласно уточненным данным, сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 8 кг в тротиловом эквиваленте без поражающих элементов. Жертв и пострадавших нет.

5 октября 2013 года

В Махачкале на проспекте Акушинского возник конфликт со стрельбой между группой неизвестных и полицейскими. Пять человек были задержаны, один из них ранен в результате применения оружия оборонявшимся сотрудником полиции, сообщило МВД. Причиной конфликта ведомство назвало попытку задержать находящегося в розыске жителя Махачкалы.

3 октября 2013 года

В поселке Семендер в Махачкале вечером у дома местного жителя произошел взрыв самодельного взрывного устройства. Обошлось без жертв и пострадавших.

В Хасавюрте утром из автоматического огнестрельного оружия был обстрелян наряд сотрудников патрульно-постовой и дорожно-постовой служб. Обошлось без жертв и пострадавших.

2 октября 2013 года

В селе Чонтаул Кизилюртовского района утром расстрелян сотрудник полиции, который ехал на службу. Старший сержант полиции, кинолог ОМВД Кизилюртовский, в результате обстрела скончался.

1 октября 2013 года

Ночью под Хасавюртом неизвестные в масках обстреляли из огнестрельного оружия машину полицейского, который от полученных ранений умер на месте. Сотрудник полиции находился в момент нападения на него вне службы.

В ходе боестолкновения с группой боевиков в Левашинском районе Дагестана погиб полицейский, еще три человека пострадали. Пострадали три человека, в том числе - двое сотрудников полиции. Боестолкновение произошло в лесу между селениями Верхние и Нижние Убеки. После боестолкновения в районе был объявлен режим контртеррористической операции (КТО).

30 сентября 2013 года

Взрывотехники обезвредили взрывное устройство, оставленное неизвестными 29 сентября вечером в зале ресторана "Золотая империя" в Махачкале, его мощность составила 12 килограмм тротила, сообщили в Оперативном штабе в республике Дагестан. По данным МВД, перед посещением ресторана стрелявшие силой отобрали у местного жителя автомобиль.

28 сентября 2013 года

В Хасавюрте неизвестные взорвали бомбу в продуктовом магазине. По данным полиции, в инциденте участвовали трое в масках. Они вошли в магазин, положили на прилавок взрывное устройство, после чего вывели продавщицу на улицу. После этого в помещении произошел взрыв, пострадавших не было.

27 сентября 2013 года

В Махачкале утром, когда сотрудник МВД по Республике Дагестан выезжал на работу на своем автомобиле «Мерседес Бенц», он заметил, что от дна машины отсоединилось взрывное устройство. Самодельная бомба была обезврежена специалистами регионального УФСБ России.

Спецоперация в Дербенте началась ночью. До утра с блокированными в частном доме людьми шли переговоры, однако они сдаться отказались и открыли огонь. В блокированном доме в Дербенте может находиться организатор теракта в Хучни, считают силовики. В городе действует режим КТО, трое предполагаемых боевиков убиты, сообщил источник в правоохранительных органах.

В Хасавюртовском районе Дагестана сотрудники полиции совместно с сотрудниками Управления ФСБ задержали местного жителя, который подозревается в пособничестве боевикам.

Об исчезновении в различное время трех жительниц Хасавюртовского, Кизлярского, Докузпаринского районов сообщили в полицию их родственники.

25 сентября 2013 года

Вечером в Махачкале двое неизвестных обстреляли судью Верховного суда Дагестана Мухтара Шапиева, вместе с ним пострадал сын судьи. Обоих с ранениями доставили в больницу, однако они скончались. Следователи связывают нападение на судью с профессиональной деятельностью убитого, на месте убийства обнаружено 43 гильзы.

Около 23:00 мск в результате перестрелки в лесном массиве на территории Буйнакского района Дагестана погиб сотрудник правоохранительных органов.

23 сентября 2013 года

В Хасавюртовском районе сотрудники полиции задержали троих жителей республики по подозрению в пособничестве боевикам.

Взрыв автомобиля в Хучни, райцентре Табасаранского района Дагестана, произошел примерно в 8 часов утра недалеко от здания райотдела полиции. При взрыве, по предварительным данным, пострадали четыре человека, сообщил источник в правоохранительных органах республики. Теракт совершил смертник, погибли трое, ранены 15 человек, сообщили в МВД Дагестана. О трех погибших и 11 раненных при взрыве сообщает региональное управление Следственного комитета России, отмечая, что среди пострадавших есть гражданские. В райбольнице заявляют, что госпитализированы 12 человек.

Полицейские задержали 26-летнего жителя села Муцалаул Хасавюртовского района по подозрению в пособничестве боевикам.

21 сентября 2013 года

В Махачкале неизвестные открыли стрельбу по полицейскому патрулю, один сотрудник полиции получил ранение.

В Махачкале был убит мужчина, в ходе проверки документов открывший огонь по сотрудникам полиции. Находившаяся с ним женщина ранена. По данным НАК, убитого зовут Заур Шейхахмедов, он являлся лидером ДТГ "Каспийская" и был причастен к организации теракта 25 мая.

19 сентября 2013 года

На проспекте Амет-Хана во время обстрела ранение получил сотрудник полиции. От полученных огнестрельных ранений в различные части тела полицейский скончался в больнице.

14 сентября 2013 года

В Махачкале неизвестный открыл стрельбу по полицейскому патрулю, один сотрудник полиции получил ранение.

В Хасавюрте возле гастронома сработало взрывное устройство, жертв и пострадавших нет

13 сентября 2013 года

Пять жителей Дагестана задержаны по подозрению в незаконном обороте оружия и боеприпасов в Каспийске и Махачкале. Среди них три жителя поселка Манас Карабудахкентского района.

Самодельное взрывное устройство найдено в поселке Кяхулай, пригороде Махачкалы. Сверток с бомбой был укреплен на воротах домовладения местного предпринимателя.

10 сентября 2013 года

Сотрудники полиции обнаружили и обезвредили самодельное взрывное устройство в лесу Сергокалинского района.

В Хасавюрте ночью около магазина канцтоваров сработало самодельное взрывное устройство мощностью около 20 граммов в тротиловом эквиваленте. Жертв и пострадавших не было. Фасад магазина получил повреждения.

В Сулейман-Стальском районе утром взорвалась бомба, обошлось без пострадавших. Взрывное устройство было заложено недалеко от блокпоста, расположенного у совхоза имени Герейханова. Взрыв был небольшой мощности, в связи с чем пока произошедшее квалифицируется как хулиганство.

9 сентября 2013 года

В селе Гимры Унцукульского района при проведении дорожных работ найдены предметы, составляющие два взрывных устройства. В тот же день они были обезврежены.

5 сентября 2013 года

В Махачкале совершено вооруженное нападение на руководителя Государственного бюджетного учреждения (ГБУ) "Дирекция молодежных строительных программ" Эльдара Оздеаджиева, сам чиновник не пострадал, был ранен его коллега, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана.

Правоохранительные органы задержали жителя города Избербаш, который подозревается в соучастии в нападении на полицейских в ночь на 3 августа 2013 года у села Первомайское Каякентского района.

4 сентября 2013 года

Вечером в подъезде дома по ул.Мира, 14 в Каспийске двое неизвестных из пистолетов расстреляли уроженца села Губден Карабудахкентского района Дагестана Абаса Зугумова. Зугумов был вербовщиком боевиков, сообщил источник в республиканском МВД. Полицейские отмечают, что в доме у убитого обнаружена экстремистская литература и видеоматериалы.

3 сентября 2013 года

В Махачкале неизвестные обстреляли наряд полиции. Погибли два сотрудника полиции, один скончался по дороге в больницу. Все трое убитых были инспекторами ДПС. Это лейтенант полиции Курбан Рабаданов, старший лейтенант Гирай Гираев и сержант Сайпула Сайпулаев.

В Буйнакске обнаружены самодельное взрывное устройство, гильзы, граната, патроны и другие предметы.

2 сентября 2013 года

Подозреваемый в участии в деятельности "губденской" группировки боевиков Магомедмурад Маазиев сдался силовикам во время спецоперации 2 сентября в Карабудахкентском районе и был задержан.

1 сентября 2013 года

В Буйнакске был обстрелян наряд полиции. В результате боестолкновения один из нападавших был убит, один полицейский получил ранение. Убитый опознан как подрывник "буйнакской" группы Заур Умаров, причастный к убийству полицейских 30 апреля.

30 августа 2013 года

В Цунтинском и Левашинском районах Дагестана силовики проводят спецоперации. В Цунтинском районе спецоперация проходит в окрестностях селения Китури, здесь убит предполагаемый боевик, предварительно опознанный как 27-летний житель Кизлярского района Адам Далгатов, находившийся в федеральном розыске за участие в незаконных вооруженных формированиях.

29 августа 2013 года

Днем в Махачкале неизвестные обстреляли сотрудника полиции, он госпитализирован с ранением в живот, инцидент произошел примерно в 13.50 мск на пересечении улиц Магомедтагирова и Акушинского.

28 августа 2013 года

Утром в Цумадинском районе был взорван бронированный военный "Урал". Взрыв произошел между населенными пунктами Агвали и Кванада, пострадавших не было.

Днем в Цумадинском районе убиты два боевика, причастные к утреннему подрыву военного "Урала", сообщил Национальный антитеррористический комитет.

27 августа 2013 года

В Цумадинском районе в 03.00 мск в селе Хуштада-Урух неизвестные обстреляли дом сотрудника полиции, жертв и пострадавших нет, дом получил незначительные повреждения.

26 августа 2013 года

Неизвестные в центре Махачкалы ранили полицейского, сообщил представитель МВД по Дагестану.

24 августа 2013 года

Следователи следственного управления МВД по Махачкале установили, что арестованный по статьям 111, 222, 223 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, незаконное хранение и изготовление оружия) УК РФ гражданин 1973 года рождения, проживающий в Каспийске, передал жителю поселка Семендер "флеш-карту" с требованием передачи ему денег и угрозами в случае отказа. Сделано это было 5 июня, как считают следователи, по предварительному сговору с членом диверсионно-террористической группировки "кадарская", проживающим в Махачкале. В домовладении неработающего жителя села Утамыш Каякентского района обнаружены граната с запалом, более 60 патронов различного калибра. Мужчина был доставлен в отдел полиции, по факту обнаружения у него боеприпасов собран материал.

В Кизляре сотрудники полиции задержали жителя селения Дылым Казбековского района Дагестана по подозрению в оказании пособнической помощи членам незаконных вооруженных формирований. В ходе осмотра автомобиля, на котором передвигался задержанный, в салоне обнаружена и изъята граната с запалом.

23 августа 2013 года

Вечером на окраине села Целегюн Магарамкентского района силовиками был задержан местный житель, который, как установили правоохранители, с февраля 2008 года оказывал услуги по предоставлению транспорта и обеспечивал продуктами питания находящегося в розыске лидера группировки "южная" Гасана Абдуллаева. При личном досмотре у мужчины была обнаружена граната с запалом, он задержан, возбуждено уголовное дело. При обыске в домовладении жителя Махачкалы обнаружен пистолет-пулемет кустарного производства типа "Борз" и магазин с 10 патронами калибра 9 мм. В отношении него также возбуждено уголовное дело, говорится в сообщении на сайте МВД Дагестана.

21 августа 2013 года

Неизвестные обстреляли двух военнослужащих в Буйнакске. Один из силовиков погиб, другой с ранениями доставлен в больницу. При обстреле неизвестными минувшей ночью в Буйнакске автомобиля с военнослужащими, согласно уточненным данным, один человек погиб, находившийся вместе с ним его сослуживец не пострадал, сообщили в следственных органах Дагестана.

20 августа 2013 года

Утром в частном доме по улице Островского в Буйнакске была блокирована группировка предполагаемых боевиков, которые, по данным силовиков, отказались сдаться и открыли по ним огонь. Как сообщили источники в правоохранительных органах Дагестана, в ходе спецоперации были убиты пятеро предполагаемых боевиков, один силовик получил ранение. В Буйнакске введен режим контртеррористической операции (КТО), в ходе переговоров из блокированного дома вышла женщина. Два сотрудника ОМОНа, по уточненной информации, пострадали во время проведения спецоперации, их жизни ничего не угрожает. Позже Национальный антитеррористический комитет сообщил, что были убиты девять боевиков, в том числе лидер местных боевиков Бамматхан Шейхов. Во время штурма в Буйнакске силовики убили 17-летнего Хана Каранаева, заявила его мать. Четыре сотрудника дагестанского ОМОН получили ранения в ходе контртеррористической операции в Буйнакске, сообщил Следственный комитет РФ.

18 августа 2013 года

По предварительной информации трое подозреваемых в незаконных военных формированиях блокированы в одном из частных домов в городе Хасавюрте.

Взрывное устройство сработало ночью у дверей пивного бара в селении Ашага-Стал Сулейман Стальского района Дагестана, жертв и пострадавших нет.

17 августа 2013 года

Трое боевиков убиты в Карабудахкентском районе Дагестана, один из них, по предварительным данным, являлся главарем "каспийской" группировки, сообщил Национальный антитеррористический комитет.

12 августа 2013 года

В Хасавюртовском районе двое взрослых и один ребенок погибли при обстреле автомобиля "Лада-Приора" неизвестными. Среди погибших оказался бывший работник УФСИН Эльдар Магарамов. Также были ранены две женщины.

8 августа 2013 года

Ночью в селе Чонтаул Кизилюртовского района неизвестные обстреляли дом директора местной школы, сообщил представитель следственных органов республики. По его словам, при обстреле никто не пострадал. С места обстрела изъяли 19 гильз различного калибра, уголовное дело по факту инцидента расследуется по статье "Хулиганство".

Также ночью ночью неизвестные застрелили в Хасавюрте полицейского. Убитый работал в главном управлении МВД по СКФО.

6 августа 2013 года

Автомобиль, в котором находились сотрудники полиции, был обстрелян рано утром в Хасавюртовском районе Дагестана, никто не пострадал.

5 августа 2013 года

Утром при осмотре местности около магазина "Кристалл" было обнаружено второе СВУ. Источник в МВД заявил, что взрывные устройства у входа в магазин "Кристалл" в Махачкале не взорвались из-за сильного дождя. Вторая самодельная бомба, заложенная в Махачкале у магазина "Кристалл", оказалась муляжом, заявил источник в МВД России по Дагестану.

4 августа 2013 года

Нападение на начальника юридического отдела администрации Хасавюрта Исмаила Дадаева произошло примерно в 15.30 мск - неизвестные на машине обстреляли чиновника из автоматического оружия. Он получил ранение в плечо и был госпитализирован. Во время покушения на чиновника рядом с ним находились его жена и знакомый, они не пострадали. Следствие сообщает, что ранее у чиновника неизвестные вымогали крупную сумму денег.

В 21.30 произошел взрыв в Махачкале в гастрономе "24 часа". Всего за медпомощью после этого взрыва обратились 16 человек, среди них были и дети, двое пострадавших были госпитализированы. В магазине также продавали алкоголь, его владельцам, а также владельцам магазина "Кристалл", ранее угрожали неизвестные.

Примерно в 22.30 в Махачкале в магазине "Кристалл", специализирующемся на торговле спиртными напитками и расположенном на проспекте Имама Шамиля, взорвался детонатор самодельной бомбы. Жертв и пострадавших не было, магазин был закрыт, повреждения получил лишь его фасад.

3 августа 2013 года

В Махачкале при обстреле автомобиля убит имам Ильяс Ильясов. Его водитель получил ранение и госпитализирован.

В Каякентском районе неизвестные обстреляли полицейскую машину. В результате нападения неизвестных ранения получили три сотрудника правоохранительных органов, а еще один полицейский скончался.

31 июля 2013 года

В Хасавюрте в ходе оперативных мероприятий, проводимых сотрудниками правоохранительных органов, местный житель обстрелял силовиков и скрылся. Обошлось без пострадавших. В доме стрелявшего обнаружены оружие, боеприпасы и три самодельные бомбы.

30 июля 2013 года

В Дагестане предотвращена серия терактов, обезврежено шесть бомб общей мощностью 50 килограммов в тротиловом эквиваленте, сообщает Национальный антитеррористический комитет (НАК) России. О тайнике, который располагался на территории одной из баз "Росрыбнадзора" в Махачкале, рассказал задержанный 29 июля предполагаемый боевик.

В Махачкале неизвестными вооруженными людьми похищен местный житель Эльбрус Ибрагимов, сообщила его жена. Ночью с Валидой Ибрагимовой связался со своего мобильного телефона ее муж и сообщил, что задержан и находится в Кировском РОВД Махачкалы. В самом Кировском РОВД информацию о возможном нахождении Ибрагимова в полиции комментировать отказались.

29 июля 2013 года

В Махачкале недалеко от здания Росрыбнадзора на улице Бейбулатова обнаружен подозрительный предмет, в связи с чем район был оцеплен. Как сообщило МВД Дагестана, проверка на СВУ и разминирование были отложены до рассвета.

28 июля 2013 года

Пакет с гранатой найден у дома гадалки на Загородной улице в Кировском районе Махачкалы. Боеприпас был успешно обезврежен.

27 июля 2013 года

Сотрудники федеральных сил убили в поселке Новый Костек Хасавюртовского района предполагаемого боевика Юсупа Казымова 1993 года рождения, оказавшего им сопротивление.

Тайник с боеприпасами, принадлежащий объявленному в розыск руководителю "каспийской" группировки боевиков Зауру Шейхахмедову, обнаружен в лесу около очистных сооружений "Маяк" в Каспийске. По данным МВД, схрон показал силовикам местный житель, задержанный по подозрению в пособничестве боевикам.

25 июля 2013 года

В ночь на 25 июля в Дербенте был тяжело ранен 40-летний раввин дербентской синагоги Овадия Исаков. Он направлялся к своему дому, когда неизвестный открыл по нему стрельбу. В тяжелом состоянии со сквозным ранением раввин был госпитализирован в центральную городскую больницу Дербента, он впал в кому. Вечером 25 июля в Дагестан прибыл самолет с израильскими медиками, ночью Исаков был доставлен в госпиталь "Бейлинсон" израильского города Петах-Тиква. Следствие не исключает связи покушения на раввина с его религиозной деятельностью. Уголовное дело расследуется по статьям "Покушение на убийство" и "Незаконный оборот оружия" УК России.

Сотрудники МВД обнаружили в Буйнакске и Кировском районе три схрона, в которых находились полтора килограмма тротила, боеприпасы, оружие, документы и религиозная литература.

в селе Новосаситли был задержан местный житель, 1967 года рождения, который, по данным МВД, с мая по 19 июля находился в Сирии, где участвовал в гражданской войне на стороне оппозиции и был ранен. В базе данных Следственного комитета информации о задержанном не оказалось. По одной из версий, задержанный мужчина уезжал в Сирию, чтобы побывать на могиле своего сына, и получил ранение, попав под бомбежку.

24 июля 2013 года

В Буйнакске около полуночи при проверке полицейскими документов у двоих неизвестных те открыли огонь, а затем скрылись с места преступления, сообщил сотрудник правоохранительных органов, отметив, что сотрудники полиции "только чудом не пострадали".

Схрон с оружием и боеприпасами обнаружен на территории Казбековского района в двух километрах от автодороги Хасавюрт - Дылым в местности Аркабаш. По данным МВД, он принадлежал члену "хасавюртовской" группировки боевиков Руслану Тембиеву, убитому в спецоперации 17 февраля 2013 года.

23 июля 2013 года

В Сергокалинском районе на проселочной дороге в окрестностях селения Кадыркент обнаружено и обезврежено самодельное взрывное устройство мощностью 13 кг тротила, изготовленное из одной из запчастей "КамАЗа".

В Каякентском районе обнаружено тело 20-летнего пастуха с огнестрельным ранением в голову. Подозреваемый в преступлении задержан, им оказался 17-летний знакомый убитого, сообщил представитель следственного управления СКР по Дагестану.

Учитель Абусупьян Омаров был убит в ночь на 16 июля уроженцем села Эчеда Цумадинского района Мерзу Абдулкеримовым, уроженцем села Урада Шамильского района Магомедом Халитовым и их неустановленным сообщником, сообщило следственное управление СКР по Дагестану.

22 июля 2013 года

Два пакета черного цвета, обмотанные скотчем, были обнаружены в 02.45 мск в Хасавюрте у центрального входа мечети, расположенной по ул.Магидова, и в 20 метрах у торца ее здания. В связи с опасной находкой жители близлежащих домов были эвакуированы. В районе было выставлено оцепление, мечеть закрыта. Утром взрывотехники приступили к разминированию бомб. Мощность каждой из них составила около 40 килограмм тротила, сообщают источники в правоохранительных органах.

19 июля 2013 года

Самодельное взрывное устройство взорвалось в ресторане "Тифлис" в Редукторном поселке Махачкалы. Пострадавших при взрыве нет.

18 июля 2013 года

В Лакском районе в лесном массиве в окрестностях села Кума в 05.30 мск произошла перестрелка силовиков с членами незаконных вооруженных формирований, в ходе которой два боевика были убиты, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

На одной из улиц Махачкалы в ночь на 18 июля был обнаружен заминированный автомобиль. В связи с этим был организован объездной путь. В ходе оперативных мероприятий информация о заложенной в автомобиле бомбе не подтвердилась.

17 июля 2013 года

Житель Махачкалы, 1985 года рождения, задержан по подозрению в оказании пособнической помощи Гаджимураду Хабибову, убитому в ходе спецоперации в дагестанском селении Согратль.

16 июля 2013 года

В ночь на 16 июля 63-летний учитель начальных классов был расстрелян в своем доме в селении Хуштада в Цумадинском районе, сообщили в правоохранительных органах республики. Среди версий преступления следователи называют личные неприязненные отношения, а также не исключают причастности к нему участников незаконных вооруженных формирований.

15 июля 2013 года

В Буйнакске в ночь на 15 июля произошел взрыв у частного дома управляющего «Россельхозбанка». По приезду оперативников сработало еще одно взрывное устройство. Пострадавших не было.

13 июля 2013 года

В Альбурикенте в ходе проведения контртеррористической операции на улице Библиотечной силовики заблокировали дом, в котором находились шесть человек, в том числе трое детей, две женщины и мужчина. Заблокированные в доме люди сдались властям после того, как силовики выполнили выдвинутые ими условия,

12 июля 2013 года

В пригороде Махачкалы около 22.00 неизвестные расстреляли адвоката Магомеда Гучучалиева.

В пригороде столицы Дагестана поселке Альбурикент силовики обнаружили предполагаемых боевиков. Введен режим контртеррористической операции. Предполагаемые боевики заблокированы в одном из домов. По неофициальным данным, среди заблокированных трое детей, две женщины и один мужчина.

10 июля 2013 года

Во дворе частного дома в селе Геджух Дербентского района обнаружены два СВУ общей мощностью в 150 кг в тротиловом эквиваленте. Хозяин домовладения задержан.

В результате подрыва мины недалеко от селения Гамиях Новолакского района погиб человек. Еще два человека были ранены.

8 июля 2013 года

В Буйнакске неизвестные обстреляли сотрудника полиции. С тяжелыми ранениями он доставлен в больницу.

4 июля 2013 года

В Бабаюрте неизвестный застрелил владельца магазина.

В селе Новый Борч Бабаюртовского района задержан и арестован после обыска местный житель Наби Алифов. Как заявляют сотрудники правоохранители, в его доме обнаружены боеприпасы, а сам обыск проводился в рамках расследования убийства сотрудника ФСБ в Бабаюрте. Родственники задержанного заявляют, что их не пускают к нему в СИЗО, а также утверждают, что боеприпасы ему подкинули.

1 июля 2013 года

Полицейские задержали одного из подозреваемых в обстреле машины, произошедшем в селении Хаджалмахи Левашинского района вечером 30 июня, сообщает республиканская прокуратура.

В ночь на 1 июля в Буйнакске у своего дома был застрелен местный житель. Он опознан как безработный Гаджи Асадуллаев. В качестве основной версии преступления рассматривается личная неприязнь.

29 июня 2013 года

Четверо вооруженных автоматами неизвестных в масках подорвали дом бизнесмена в ночь на 29 июня в дагестанском городе Хасавюрт, в результате инцидента никто не пострадал, сообщило МВД Дагестана. Как выяснилось, инцидент произошел в доме бизнесмена Казбека Алхаматова, племянника бывшего главы Хасавюртовского района Алимсолтана Алхаматова, убитого в 2009 году в Москве. В прошлом он претендовал на пост главы района, а также был одним из неформальных лидеров кумыков, сообщил источник в районе. По словам самого Алхаматова, в последнее время политикой он не занимался, и расценивает случившееся в Хасавюрте как акцию устрашения от неизвестных, требовавших от него выплаты крупной суммы денег.

28 июня 2013 года

Самодельное взрывное устройство сработало под автомобилем сотрудника пограничного управления ФСБ России в городе Дербенте, офицер госпитализирован с ранениями.

27 июня 2013 года

Депутат от "Единой России" от Хунзахского района Дагестана Магомед Магомедов был задержан при выходе из здания парламента. По данным источника в Народном собрании, причиной задержания стало то, что правоохранители заподозрили депутата в связи с боевиками. В тот же день депутаты лишили его депутатских полномочий, а представитель Следственного управления СКР по Дагестану заявил, что Магомедов подозревается в организации массовых беспорядков для помощи боевикам во время проведения спецоперации в поселке Семендер Кировского района Махачкалы 20 марта.

26 июня 2013 года

Трое мужчин убиты в Каспийске. Двое из них, местные жители, скончались на месте происшествия, еще один, житель поселка Манас Карабудахкентского района, умер в больнице. По меньшей мере двое убитых были мастерами по ремонту квартир. По данным следствия, перед смертью один из убитых отстреливался от нападавших из своего пистолета.

24 июня 2013 года

Арестован задержанный 2 июня в городе Дербенте при попытке проезда в Азербайджан по поддельному паспорту обвиняемый в совершении серии терактов на территории России находившийся в розыске с 2005 года 35-летний Ильнур Ахметшин.

23 июня 2013 года

Имам селения Кахабросо Унцукульского района Дагестана, его жена и сын в ночь на 23 июня получили ранения в результате нападения неизвестных. В ходе перестрелки возле дома имама был убит один из нападавших, 28-летний житель селения Гимры Магомедхабиб Абдулаев, сообщило МВД по Дагестану. Двое других смогли скрыться.

21 июня 2013 года

Село Уздалросо Хунзахского района с утра блокировано вооруженными людьми, которые окружили населенный пункт на спецтехнике, сообщили местные жители. Силовики искали в селе объявленного в розыск мужчину из Буйнакска. Были задержаны три жителя села, после чего оцепление населенного пункта было снято.

20 июня 2012 года

Директор строительной фирмы в Избербаше Мурад Магомедов задержан после того, как силовики обнаружили в его доме во время обыска гранату. Родственники задержанного сообщили, что боеприпас ему подбросили.

19 июня 2013 года

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Буйнакске местного жителя, 1980 года рождения, подозреваемого в оказании пособнической помощи представителям местной группировки боевиков.

17 июня 2013 года

Сотрудник Управления ФСБ России по Дагестану убит в селении Бабаюрт. В убийстве прапорщика ФСБ Раджаба Казамбиева участвовали трое человек в масках. Преступление было совершено фактически на глазах у его жены и детей-подростков, сообщил представитель следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану.

15 июня 2013 года

Тело убитого сержанта полиции Магомеда Магомедова обнаружено 15 июня в Цумадинском районе Дагестана. Магомед Магомедов в результате нападения неизвестных получил огнестрельные ранениям в грудь и в голову, его тело было обнаружено на обочине дороги Агвали-Инхоквари.

12 июня 2013 года

В центре Махачкалы у входа в магазин компьютерной техники сработало взрывное устройство. Пострадавших не было. Мощность взрывного устройства составила 200 г в тротиловом эквиваленте.

11 июня 2013 года

В Новолакском районе в боестолкновении на развязке автодороги "Хасавюрт-Новолакское" убиты пять человек. Трое из них сотрудники спецотряда быстрого реагирования "Символ" МВД Кемеровской области: 30-летний Юрий Латыпов, 24-летние Кирилл Соснин и Андрей Коврижин. Двое убитых нападавших опознаны как 28-летний Аюб Касимов и 21-летний Залимхан Исаев.

По одному "поясу смертника" найдены в жилых домах Махачкалы и Каспийска. В помещениях, где обнаружены "пояса смертников", проживали уроженки Махачкалы Сабина Шеймурадова и Султанат Крымова, по данным НАК, занимавшиеся психологической обработкой девушек для вовлечения их в террористическую деятельность.

Около 22.30 у поселка Мичурино убиты трое мужчин, по версии МВД, открывших огонь по силовикам при попытке остановить их автомобиль. Согласно данным НАК, среди убитых были главарь вооруженной группы, действовавшей на территории Чечни Руслан Мусхаджиев и член вооруженного подполья Руслан Батаев по кличке "Муса".

Житель Махачкалы, 1989 года рождения, был задержан у себя в квартире в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий по делу о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов. По данным следствия, задержанный с марта по май 2013 года оказывал транспортные услуги члену незаконного вооруженного формирования, который также ранее был задержан. В квартире молодого человека был обнаружен револьвер кустарного производства и шесть патронов калибра 5,6 мм.

Житель Махачкалы Магомедрасул Шахбанов, 1991 года рождения, после обыска был задержан и увезен в неизвестном направлении сотрудниками правоохранительных органов, сообщила его мать Зумруд Мирзаева.

9 июня 2013 года

В русле реки Кара-койсу в Гергебильском районе обнаружен труп 43-летней жительницы села Хаджалмахи Левашинского района с огнестрельным ранением в область головы, сообщает МВД.

7 июня 2013 года

В Буйнакске задержаны два пассажира автомобиля, в салоне которого были обнаружены два заряженных пистолета и камуфляжная одежда. Один из задержанных уроженец Азербайджана.

В Махачкале были обезврежены два "пояса смертника" и задержаны две женщины, которые подозреваются в их хранении.

6 июня 2013 года

В селении Шамилькала Унцукульского района под машиной полицейского взорвана самодельная бомба. В результате погиб один сотрудник полиции, другой был контужен.

5 июня 2013 года

Около 23.00 в лесном массиве рядом с селом Станция Байрам Хасавюртовского района убит оказавший вооруженное сопротивление сотрудникам правоохранительных органов мужчина. Убитый опознан как "амир Северного сектора" Амирхан Гусенов, известный также под псевдонимом "Абуззар". По версии следствия, он принимал участие в обстреле полицейского автомобиля в селении Новосаситли 4 июня 2013 года.

4 июня 2013 года

В 12.20 на окраине селения Новосаситли Хасавюртовского района при попытке остановить автомобиль "ВАЗ" неизвестные, находившиеся в автомобиле, из автоматического оружия обстреляли полицейский бронированный "УАЗ". Пострадавших в результате перестрелки нет, нападавшие скрылись.

Родственники жительницы Хаджалмахи Левашинского района Уммиюм Рабадановой заявили, что 4 июня ее похитили неизвестные вооруженные люди в камуфляжной форме.

2 июня 2013 года

Ночью на окраине села Аксай Хасавюртовского района при попытке задержания силовиками подорвал себя гранатой вооруженный пистолетом молодой мужчина в камуфляжной форме, сообщает МВД республики.

В Карабудахкентском районе найден подорванный автомобиль, рядом с которым находился труп неизвестного мужчины. Полиция предполагает, что погибший перевозил продукты и взрывное устройство, которое сработало самопроизвольно, для членов НВФ.

1 июня 2013 года

В Буйнакске неизвестные убили участкового инспектора полиции. Нападавшим удалось скрыться.

31 мая 2013 года

Самодельное взрывное устройство было обнаружено утром в Кизляре на калитке дома сотрудника энергосбытовой компании. Оно было успешно разминировано саперами, никто не пострадал. Разминированием еще одной, частично сработавшей, бомбы занимались силовики и в селе Ашага-Стал Сулейман-Стальского района, где взрывное устройство находилось в пивном баре.Бомба представляла собой растяжку на основе гранаты.

В поселке Ленинкент Кировского района Махачкалы сотрудники силовых структур блокировали частный дом. Идет бой.

30 мая 2013 года

В 8.00 мск в поселке Юбилейный в Хасавюрте введен режим контртеррористической операции (КТО), блокировано частное домовладение. С блокированными в доме людьми были проведены переговоры, в результате которых из него вышла женщина с шестимесячным ребенком. После этого началась активная фаза спецоперации, так как боевики отказались сложить оружие, сообщает НАК. Также в МВД сообщили о блокированном доме в Махачкале. По предварительным данным, убиты трое предполагаемых боевиков.

В ночь на 30 мая в Махачкале обнаружены тела двух мужчин. Один из убитых, по данным сотрудника правоохранительных органов, ранее состоял на учете как представитель радикального течения в исламе.

28 мая 2013 года

Утром в Дербенте произошел взрыв легкового автомобиля. В этот момент рядом проезжал микроавтобус с пограничниками. Как сообщил представитель МВД Дагестана, никто не пострадал. По данным источника в правоохранительных органах, ранены два человека. Пострадавших при подрыве автобуса с пограничниками, который произошел в Дербенте, нет, легкие царапины получил один человек, заявили в Каспийском пограничном управлении ФСБ России. Однако, по данным Следственного комитета России по Дагестану, легко ранены осколками стекла два человека.

27 мая 2013 года

На окраине села Солнечное Хасавюртовского района Дагестана правоохранителями обнаружен блиндаж боевиков с продуктами питания и медикаментами.

25 мая 2013 года

В центре Махачкалы рядом со зданием МВД произошел взрыв. Взрывное устройство привела в действие женщина-смертница. По данным НАК, самоподрыв совершила Мадина Алиева (Салаханова). По данным МВД на 17.15, в результате взрыва ранения получили 15 человек. Позднее одна женщина умерла в больнице. Позднее число жертв взрыва в Махачкале возросло до двух человек.

В Буйнакске люди в масках насильно затащили в машину и увезли в неизвестном направлении местного жителя Азамата Аташева.

24 мая 2013 года

Двое сотрудников полиции Махачкалы получили ранения после того, как мужчина, остановленный для проверки документов, открыл по ним огонь. Стрелявший скрылся с места происшествия.

23 мая 2013 года

В Хасавюрте во время проверки документов у двух мужчин один из них бросил под ноги полицейских гранату. Четверо сотрудников полиции ранены, двое мужчин, подозреваемых в нападении, были убиты.

Рано утром в ходе сегодняшней перестрелки с боевиками в Карабудахкентском районе у села Губден получил ранение сотрудник полиции, он умер во время транспортировки в госпиталь. Представитель правоохранительных органов также сообщил информацию о том, что под Губденом убит еще один подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях. Убитый был опознан как Ибрагим Абусаидов.

22 мая 2013 года

МВД Дагестана проинформировало о ночной перестрелке в лесном массиве северо-западнее села Губден Карабудахкентского района, где с 9 мая действует режим КТО, а источник в правоохранительных органах заявил, что при этом был убит один предполагаемый боевик. Позже в следственном управлении Следственного комитета РФ по Дагестану сообщили, что убитый предварительно опознан как лидер "губденской диверсионно-террористической группы" Магомед Абдусаидов, 1989 года рождения. Национальный антитеррористический комитет сообщил, что это лидер "губденской" группы Магомед Абусаидов.

21 мая 2013 года

Сотрудник полиции убит, военнослужащий Минобороны РФ получил ранение в результате обстрела в Буйнакске.

20 мая 2013 года

Два взрыва произошли у здания управления службы судебных приставов на улице Орджоникидзе в Махачкале, четыре человека погибли. По данным МВД, во взрывах пострадало 44 человека. Следствие классифицировало взрывы в Махачкале как теракт.

Ученики 7-го класса школы-гимназии №2 села Карата Ахвахского района Магомед Курамагомедов и Магомед Шуайбов пострадали в результате взрыва детонатора. По версии МВД, мальчики прогуляли урок физкультуры, закрылись в пустующем классе, и замкнули детонатор взрывного устройства на батарею сотового телефона.

19 мая 2013 года

Сотрудник полиции и его брат были задержаны в Махачкале, в их доме обнаружено несколько видов огнестрельного оружия, боеприпасы. По данным МВД республики, подозреваемые три года назад обеспечивали оружием и одеждой членов НВФ, убитых в ходе спецоперации в Махачкале 11 ноября 2010 года. Позже стало известно, что задержанный 37-летний полицейский является лейтенантом полиции, командиром отделения оперативного взвода ОМОН управления транспорта МВД России по СКФО с дислокацией в городе Махачкале, он отстранен от должности.

14 мая 2013 года

Сотрудник центра противодействия экстремизму МВД Дагестана Казим Шабанов был расстрелян утром в Махачкале. Основная причина убийства - служебная деятельность, заявил представитель следственного управления Следственного комитета России по республике.

13 мая 2013 года

С явкой с повинной с заявлением о своем содействии предполагаемым боевикам обратились в полицию шесть жителей села Балахани Унцукульского района Дагестана.

12 мая 2013 года

Пять жителей села Балахани Унцукульского района явились в полицию с заявлением о своем содействии предполагаемым боевикам. После проверки она были отпущены.

В Махачкале вечером неизвестные похитили жителя города Буйнакска Махача Гамзатова, сообщил родственник пропавшего. По его словам, инцидент произошел на улице Гамидова в районе магазина "Спортмастер". Сообщение о похищении Махача Гамзатова в Буйнакске поступило и на смс-сервис "Кавказского узла". По данным автора сообщения, похитителей было четверо или пятеро, они были вооружены и в масках. Позже стало известно, что дежурной частью МВД Дагестана зарегистрировано заявление от жителя Буйнакска о похищении его брата в Махачкале.

9 мая 2013 года

В окрестностях села Шамхал-Янгиюрт Кумторкалинского района утром силовики блокировали дом, в котором скрываются боевики, один из них убит. Двое силовиков были ранены. Позднее НАК сообщил о том, что застрелены еще двое боевиков.

Спецоперация в селе Губден завершена, четверо боевиков убиты, сообщил представитель республиканского следственного управления Следственного комитета РФ.

Всего, по данным НАК, в результате этих двух спецопераций погиб один и ранены трое сотрудников правоохранительных органов.

8 мая 2013 года

Вечером жители Губдена сообщили о стрельбе в селе и начавшейся спецоперации. Ближе к утру источник в правоохранительных органах проинформировал, что в спецоперации, по предварительным данным, убиты до трех боевиков, ранен боец спецназа. В районе села Губден был введен режим контртеррористической операции (КТО).

7 мая 2013 года

Сотрудники силовых структур в Буйнакске взорвали три частных дома, принадлежащих подозреваемых в связях с боевиками, сообщили местные жители, однако в МВД подтвердили только один взрыв.

6 мая 2013 года

Утром в Махачкале у частного дома был обнаружен подозрительный предмет, который оказался мощной самодельной бомбой. Ее обезвредили взрывотехники, никто не пострадал. Подозрительный предмет был обнаружен в Махачкале на улице Тимирязева, 95, он находился на заборе возле калитки частного дома, принадлежащего местному пенсионеру. Взрывное устройство было собрано на основе промышленного детонатора. В качестве поражающего элемента использовался металлический бидон, при взрыве которого образуется множество осколков, мощность бомбы составляла примерно 2 кг в тротиловом эквиваленте.

5 мая 2013 года

Задержаны жители Буйнакска Камал Шагабутдинов и его сын Шамиль. По данным городской полиции, в их домовладении были обнаружены патроны. Боеприпасы были подброшены Камалу Шагабутдинову во время обыска, утверждает его невестка Айша.

2 мая 2013 года

В Махачкале на улице Амет-Хана Султана неизвестные взорвали автомобиль, принадлежащий высокопоставленному чиновнику. Пострадавших не было.

1 мая 2013 года

В Махачкале на улице Ирчи Казака недалеко от прокуратуры Ленинского района произошел взрыв. По предварительной информации, погибли двое подростков, еще два человека получили ранения. По данным представителя СК России, ранения пострадавших не опасны для жизни. Сотрудник Следственного комитета также опроверг информацию о смерти одного из пострадавших в результате взрыва.

30 апреля 2013 года

В Буйнакске произошло столкновение между сотрудниками полиции и несколькими неизвестными. Трое полицейских погибли, двое ранены.

28 апреля 2013 года

В городе Буйнакске ночью произошли взрывы, сообщили местные жители.

27 апреля 2013 года

В Буйнакском районе силовики вступили в бой с членами незаконных вооруженных формирований.

Трое предполагаемых боевиков были убиты в ходе спецмероприятий, проводимых силовиками в Хивском районе. До того, в лесном массиве этого района был убит один возможный боевик.

25 апреля 2013 года

В Махачкале обезврежено взрывное устройство мощностью 300 граммов в тротиловом эквиваленте, заявил представитель МВД Дагестана. Взрывное устройство было с дистанционным управлением. Никто не пострадал.

24 апреля 2013 года

Взрывное устройство найдено рядом с мечетью в Буйнакске. Оно сработало при попытке его разминировать. Жертв нет, сообщил представитель МВД республики.

С 10.20 мск в селении Согратль Гунибского района Дагестана был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе спецоперации в селении силовиками был заблокирован частный дом. По данным НАК, в ходе переговоров из дома удалось вывести двух женщин и ребенка. В 13.25 блокированные в доме предполагаемые боевики открыли огонь по силовикам, пояснили в ведомстве. К 17.30 мск от местных жителей поступила информация, что в доме находились и были убиты племянник главы администрации села Магомеда Гаджиомарова Сулейман Гаджиомаров и местный житель Гаджимурат Хабибов. НАК подтвердил информацию о личностях убитых. По данным силовиков, Гаджимурат Хабибов и Сулейман Гаджиамаров входили в т.н. "кадарскую" группу, Гаджимурат Хабибов находился в федеральном розыске.

23 апреля 2013 года

В Кизилюртовском районе Дагестана найден тайник с боеприпасами, схемами расположения зданий ОВД и списками сотрудников полиции.

21 апреля 2013 года

В Сулейман-Стальском районе на дороге во время проезда автомобиля начальника районного ОВД произошел взрыв. Пострадавших нет.

18 апреля 2013 года

Сотрудники правоохранительных органов задержали в Махачкале жителя поселка Семендер, предположительно оказывавшего пособническую помощь ранее арестованному члену НВФ.

15 апреля 2013 года

Спецназ нашел шесть взрывных устройств в селе Гимры, где продолжается спецоперация по поиску боевиков, сообщили в Национальном антитеррористическом комитете.

Заместитель руководителя комитета по лесному хозяйству Дагестана Сайгидгусейн Омаргаджиев застрелен в Махачкале. Нападавшие скрылись с места преступления. Однако камеры внешнего видеонаблюдения зафиксировали возможного убийцу. Источник в правоохранительных органах сообщил, что основной версией убийства чиновника является его служебная деятельность. Позже представитель дагестанского следственного управления Следственного комитета РФ заявил, что проверка по служебной линии будет вестись, однако основная версия убийства - личные неприязненные отношения, так как на своей должности Омаргаджиев работал всего год.

12 апреля 2013 года

Ночью блокированные в Унцукульском районе боевики предприняли неудачную попытку прорваться через оцепление, утром спецоперация была возобновлена. Как уточнили в МВД, в районе проведения спецоперации введен режим КТО. Боевики отказались от переговоров, сообщил глава Гимров Алиасхаб Магомедов. По его словам, силовики полностью блокировали населенный пункт, но все желающие мирные граждане могут выйти из него.

При взрыве неустановленного взрывного устройства в Буйнакске, по данным полиции, погиб один и ранены трое силовиков.

11 апреля 2013 года

В Буйнакске на территории бывшей войсковой части Министерства обороны России обнаружены трупы двух местных жителей, работавших здесь сторожами. У обоих мужчин на теле имеются огнестрельные ранения.

Местные жители заявили о боях около села Гимры в Унцукульском районе Дагестана, в правоохранительных органах эту информацию подтвердили. Женщинам и детям было рекомендовано покинуть селение Гимры. По данным силовиков, в ходе боестолкновения был убит предполагаемый член НВФ, еще один был ранен, также ранение средней тяжести получил один из бойцов спецназа. Вечером активная фаза спецоперации была приостановлена.

4 апреля 2013 года

Утром в Буйнакске произошел взрыв легковой автомашины, находившийся в ней военнослужащий погиб. Самодельное взрывное устройство было установлено под днищем его автомобиля «Хондай-Элантра». Мощность взрыва составляет примерно 400 граммов тротила, установили следователи.

Два жителя Махачкалы - 28-летний Абдулла Ибрагимов и 33-летний Магомед Кадилов - не вернулись домой, их родственники обратились в прокуратуру и МВД республики.

1 апреля 2013 года

Около 19.00 мск возле мобильного отряда МВД в Буйнакске сработало самодельное взрывное устройство. Жертв и пострадавших не было. Взрыв был квалифицирован правоохранителями как хулиганство.

29 марта 2013 года

О пропаже жительницы Махачкалы Зарина Макаева и жителя Кизилюрта Шамиля Галимова в полицию заявили их родственники.

27 марта 2013 года

Начальник городского абонентского отдела компании "Кавказрегионгаз" Юсуп Гаджиев убит в своей квартире в Хасавюрте. Один из предполагаемых нападавших был пойман.

26 марта 2013 года

Житель пригорода Хасавюрта поселка Олимпийский Рашидбек Шамсудинов пропал без вести. Родственники опасаются, что он похищен.

24 марта 2013 года

Амирхан Алдамов, пропавший без вести в декабре 2012 года, найден мертвым в Гумбетовском районе. На теле обнаружены следы насильственной смерти. Убитый был братом Магомедали Амирханова, задержанного по подозрению в организации теракта 28 августа 2012 года, в результате которого погиб шейх Саид Чиркейский.

23 марта 2013 года

Сотрудники силовых органов обнаружили на территории сельского поселения "Алакский" Ботлихского района закопанный тайник с медикаментами, литературой и продуктами питания. Кроме того, был найден и уничтожен гранатометный выстрел ВОГ-25.

22 марта 2013 года

В поселке Семендер заминирован автомобиль главы администрации поселка. Собака кинологической службы отреагировала на наличие взрывчатки, к месту обнаружения опасной находки выехали специалисты-взрывотехники.

В пригороде Махачкалы в поселке Семендер силовики продолжают спецоперацию. В результате перестрелки спецназа и боевиков, которая произошла вечером 21 марта, ранены как минимум шесть силовиков. По предварительным данным, всего за два дня спецоперации убиты пять боевиков.

21 марта 2013 года

Во время спецоперации в поселке Семендер один боец спецназа погиб, еще двое были ранены. Утром силовики обнаружили на месте спецоперации тела двух боевиков. Ранее сообщалось, что среди убитых в ходе спецоперации может быть лидер "гимринской" группировки боевиков Ибрагим Гаджидадаев, объявленный в розыск.

Позднее, разбирая завалы дома, бойцы спецназа встретили вооруженное сопротивление со стороны укрывшихся в подвале боевиков, начался бой.

20 марта 2013 года

В 23.40 в Буйнакске неизвестные обстреляли патруль ППС, один из сотрудников полиции ранен. Нападавшие скрылись. Позже стало известно, что пострадавших четверо. Один из гражданских, пострадавший при обстреле патрульного полицейского автомобиля в Буйнакске, находится в тяжелом состоянии, другой – в среднем, сообщил представитель следствия. По его словам, один из пострадавших полицейских ранен в ногу, у второго - осколочные раны и черепно-мозговая травма.

В 06.00 мск в пригороде Махачкалы поселке Семендер был введен режим КТО. По данным представителя оперативного штаба республики, силовики ведут поиски боевиков. Местные жители сообщали, что блокирован дом депутата Унцукульского районного собрания Магомедхабиба Магомедалиева. К 11.00 мск силовики разблокировали дом Магомедалиева и перешли к проверке другого домовладения, сообщил источник в силовых структурах города. Вечером спецназ начал штурм блокированного дома. Предполагаемые члены НВФ оказали сопротивление силовикам.

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана обнаружили и уничтожили блиндаж, принадлежавший, по версии МВД, членам "кизлярской" группы боевиков.

Житель селения Кванада Цумадинского района Гаджи Магомедов сообщил о том, что населенный пункт был заблокирован силовиками, которые провели массовые обыски. В МВД Дагестана эту информацию не подтвердили.

19 марта 2013 года

Житель Хасавюртовского района был задержан по подозрению в пособничестве боевикам. Свою вину задержанный признал, сообщает главное управление МВД по СКФО.

16 марта 2013 года

В Буйнакском районе Дагестана у села Эрпели найдена сгоревшая машина с телами трех человек. По данным следствия, пассажирами автомобиля были братья Гаджибулаевы, а водителем - Абдулаев - все уроженцы Унцукульского района. Основной версией их смерти является взрыв бомбы, которую перевозили в машине.

15 марта 2013 года

Режим контртеррористической операции был введен в одном из жилых микрорайонов Каспийска. По данным правоохранительных органов это было сделано в рамках поиска боевика, однако пока он не найден.

13 марта 2013 года

В 14.00 мск в селении Эчеда и его окрестностях в Цумадинском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции. МВД республики сообщило о гибели в тот же день рядового полиции мобильного отряда отдельной специальной роты ППСП по Цумадинскому району Дагестана Маламагомеда Маллаева при исполнении служебного долга. Погибший участвовал в оперативно-поисковых мероприятий по задержанию боевиков. Как сообщают следователи, у него был похищен ручной пулемет и боеприпасы.

10 марта 2013 года

В результате нападения неизвестного в Буйнакске был убит народный целитель Магомедрасул Курбанов. Неизвестный пришел домой к нему под видом посетителя и несколько раз выстрелил в него из пистолета, после чего скрылся. Убитый был инвалидом и занимался изготовлением амулетов.

Утром в дачном обществе "Наука" в Махачкале, где проходила спецоперация, требованию силовиков сдаться подчинились двое местных жителей, в домовладении которых обнаружено большое количество боеприпасов - 7 цинковых упаковок с патронами калибра 7,62 мм по 700 штук в каждом. Во время спецоперации был объявлен режим КТО.

9 марта 2013 года

Вечером в Избербаше возле собственного дома был застрелен федеральный судья города Ахмед Раджабов. Основной версией посягательства на его жизнь следователи считают его служебную деятельность. 10 марта в следственных органах заявили об установлении подозреваемых в совершении преступления, однако их имена в интересах следствия пока не разглашаются. Известно, что один из подозреваемых – житель Избербаша, который был ранее осужден Раджабовым и отбывал наказание.

В селении Курах Курахского района Дагестана в частном доме было обнаружено тело 62-летней учительницы русского языка Фазины Ибрагимовой с ножевым ранением. Следствие рассматривает несколько версий мотивов убийства, среди которых связанная с профессиональной деятельностью и бытовая.

6 марта 2013 года

В Кизилюртовском районе мужчина открыл стрельбу по полицейским и был убит ответным огнем.

В лесном массиве на окраине станции "Байрам" в Хасавюртовском районе сотрудники правоохранительных органов обнаружили блиндаж с боеприпасами и самодельными взрывными устройствами.

3 марта 2013 года

На территории Дагестана зарегистрированы три случая обнаружения оружия и боеприпасов при досмотре автомобилей. По данным МВД, инциденты произошли в центре Махачкалы, а также в Советском и Каякентском районах республики. В общей сложности сотрудники правоохранительных органов изъяли пять гранат, 47 патронов, пистолет и тротиловую шашку.

2 марта 2013 года

В районе дагестанского села Мужукай Бабаюртовского района силовики обнаружили схрон боевиков с боеприпасами и материалами для изготовления самодельных взрывных устройств. По данным полиции, находка принадлежит находящемуся в федеральном розыске Рамазану Магомедову, 1987 года рождения

28 февраля 2013 года

В двух районах Дагестана найдены тайник с боеприпасами и блиндаж боевиков. В местности Терекли-Мектеб, примерно в 1 километре от автодороги Кизляр сотрудники правоохранительных органов обнаружили схрон, предположительно принадлежавший убитому в ходе спецоперации в октябре 2011 года в селе Кретчево Наурского района Чечни Абдулле Салимгерееву.

В тот же день у села Эчеда был обнаружен замаскированный блиндаж на 3-4 человека с бойницами для ведения стрельбы. По данным МВД Дагестана, блиндаж принадлежал диверсионно-террористической группе "Эчединская" и был разрушен.

25 февраля 2013 года

На проспекте Акушинского в Махачкале неизвестные обстреляли патруль ДПС и скрылись с места преступления, похитив автомобиль местного жителя. Жертв и пострадавших нет.

22 февраля 2013 года

В селе Чонтаул Кизилюртовского района сотрудниками полиции выявлен местный житель, который, предположительно, является членом действующей в районе террористической группы, сообщает МВД.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в Казбековском районе Дагестана схрон с боеприпасами, принадлежавший, по версии МВД, убитому в спецоперации 17 февраля Руслану Тембиеву

17 февраля 2013 года

Сотрудники правоохранительных органов в ходе перестрелки в лесном массиве Хасавюртовского района убили троих подозреваемых в участии в незаконных военных формированиях.

15 февраля 2013 года

Вечером в селе Бабаюрт Бабаюртовского района двое мужчин, зайдя в магазин по улице Пролетарская, принадлежащий местному предпринимателю, установили в нем взрывное устройство неустановленного образца. Они сообщили, что произойдет взрыв, и выбежали на улицу, после чего привели в действие бомбу. В результате взрыва жертв и пострадавших нет, помещение магазина частично разрушено. Возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении чужого имущества.

Жители пятиэтажного дома на проспекте Шамиля в Махачкале были эвакуированы из квартир в связи со спецоперацией силовиков. В заблокированном доме, по данным силовиков, находился предполагаемый убийца судьи Магомеда Магомедова, был введен режим КТО.

14 февраля 2013 года

Взрыв на посту полиции при въезде в город Хасавюрт со стороны Махачкалы произошел около 5.00 мск во время осмотра полицейскими остановленного автомобиля "Лада Приора". По предварительным данным, водитель привел в действие взрывное устройство большой мощности. При взрыве трое сотрудников правоохранительных органов погибли, шестеро ранены, один пропал без вести. Позднее один из госпитализированных полицейских скончался в больнице, а на месте взрыва было обнаружено тело инспектора ДПС, ранее считавшегося пропавшим. Следственный комитет РФ квалифицировал произошедшее как теракт.

Днем в Хасавюртовском районе неподалеку от места взрыва произошло боестолкновение с группой боевиков, предположительно имеющих отношение к теракту. В министерстве внутренних дел республики заявили, что в ходе боя были убиты двое участников вооруженного подполья. Позднее сообщалось о трех убитых в ходе боя участниках группы. Затем в МВД уточнили, что в ходе боя были убиты четыре человека, в том числе предполагаемый организатор теракта на посту ДПС. После завершения активной фазы спецоперации МВД России проинформировало, что в ходе боя были убиты 7 человек: шесть предполагаемых участников вооруженного подполья и майор полиции.

12 февраля 2013 года

Самодельное взрывное устройство сработало вечером в городе Буйнакск на пути следования автоколонны военнослужащих Минобороны РФ. Жертв и пострадавших нет, одна машина повреждена.

В Дербенте при подрыве автомобиля ранен бывший сотрудник местной полиции, пострадавший в тяжелом состоянии доставлен в больницу.

В Хасавюрте неизвестный обстрелял старшего лейтенанта полиции, пострадавший госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Источник в правоохранительных органах сообщил о том, что при спецоперации на границе Табасаранского и Дербентского районов убиты три предполагаемых боевика. По уточненным данным, убиты пять боевиков, сообщил источник в правоохранительных органах Дербентского района. По его словам, трое убитых предварительно опознаны как Милан Кавусов, Курбан Гусейнов, Шамиль Мирзаханов. В ОВД Дербентского района подтвердили гибель пяти человек, отметив, что личности их пока неизвестны.

Сотрудники силовых структур Дагестана обнаружили два схрона с различными боеприпасами и оружием в Каякентском и Кизлярском районах республики. Оба тайника были найдены в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в рамках операции "Оружие".

11 февраля 2013 года

Вечером в поселке Белиджи Дербентского района сержант полиции, вернувшись с женой из гостей домой, обнаружил убитыми своих сыновей 9 и 11 лет. У детей были колото-резанные раны. Источник в МВД Дагестана не исключил, что преступники мстили силовику из-за его профессиональной деятельности. Однако позже представитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану заявил корреспонденту "Кавказского узла", что основной версией убийства детей следствие считает разбой - у семьи из дома пропали деньги и драгоценности на общую сумму 300 тысяч рублей. Позже сообщили, что задержаны пять человек по подозрению в убийстве.

Вечером на границе Табасаранского и Дербентского районов был введен режим контртеррористической операции (КТО).

6 февраля 2013 года

Режим контртеррористической операции (КТО) введен утром в селении Новый Костек Хасавюртовского района Дагестана, сообщили в республиканском Оперативном штабе.

В ночь на 6 февраля в окрестностях села Кадыркент Сергокалинского района Дагестана местный житель открыл стрельбу по силовиками и был убит ответным огнем. Жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов не было.

В районе торгового дома "Киргу" в Махачкале неизвестные обстреляли автомобиль полицейских. В результате нападения два сотрудника полиции получили ранения. В брошенной нападавшими машине сотрудники правоохранительных органов обнаружили СВУ, оружие и боеприпасы.

5 февраля 2013 года

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Советском районе Махачкалы полицейские задержали предполагаемого пособника членов незаконных вооруженных формирований.

4 февраля 2013 года

В 00:30 мск в селе Сабнова Дербентского района неустановленные лица обстреляли дом местного жителя, а при осмотре домовладения на воротах был обнаружен предмет, похожий на взрывное устройство. При обстреле обошлось без жертв, а домовладение было оцеплено полицейскими. Позже источник в правоохранительных органах заявил, что в домовладении, подвергшемся обстрелу, проживает знахарь Яшар Гасанов. Предмет, оставленный на воротах, оказался бомбой с часовым механизмом мощностью 2 кг тротила, ее благополучно разминировали саперы.

2 февраля 2013 года

Самодельное взрывное устройство сработало рядом с машиной пограничника в то время, как он вышел из кафе. У машины - повреждено стекло, военнослужащий не пострадал.

1 февраля 2013 года

В Хасавюртовском районе около 13.00 был обнаружен труп сотрудника полиции из Чеченской Республики.

О своем похищении в правоохранительные органы заявила жительница столицы Дагестана, подозреваемый был задержан.

31 января 2013 года

Ночью в Дербенте неизвестными была взорвана автомашина сотрудника местной полиции. Сам полицейский не пострадал.

30 января 2013 года

В селе Кадыркент Сергокалинского района Дагестана силовикам сдался раненный ими мужчина, угрожавший взорвать гранату.

Ночью в Буйнакске неустановленные лица обстреляли контрольно-пропускной пункт полиции, расположенный при въезде в город. Обошлось без пострадавших.

29 января 2013 года

С сообщениями о пропаже Хадижат Гаджимурадовой 1992 года рождения и Арзулума Хасаймирзаева 1978 года рождения в полицию обратились их родственники.

28 января 2013 года

Ночью в Буйнакске расстреляна местная жительница, работавшая официанткой в кафе.

25 января 2013 года

В Дербенте произошли два взрыва - под автомобилем и в подъезде жилого дома. Пострадавших не было.

24 января 2013 года

В Кайтагском районе взорвана машина, принадлежащая директору одной из школ Али Пашаеву, пострадавших в результате инцидента нет.

23 января 2013 года

В 23:45 мск в селе Ингиши Гумбетовского района неизвестный открыл огонь по сотрудникам правоохранительных органов и был убит в перестрелке. Жертв и пострадавших среди силовиков нет.

Неизвестные около полуночи напали на сотрудников полиции в Гумбетовском районе рядом с селением Тлярата. Наряд полиции остановил для проверки автомобиль. Двое сидевших в салоне мужчин открыли стрельбу и скрылись. Пострадавших среди сотрудников полиции нет.

В ночь на 23 января было совершено нападение на дом сотрудника полиции в селении Зубутли-Миатли Кизилюртовского района. В результате один человек погиб, еще один получил ранения. Нападавшие, по предварительным данным два-три человека, скрылись.

22 января 2013 года

Вечером на дороге в село Чинар Дербентского района Дагестана у своей машины был найден убитым бухгалтер Дербентского завода игристых вин Алхас Исмаилов. Следствие не определилось с приоритетной версией преступления. Пока следователи рассматривают как личные неприязненные отношения, так и служебную деятельность погибшего.

21 января 2013 года

В Хасавюртовском районе возле поворота на село Аксай в результате обстрела полицейского автомобиля один полицейский погиб и еще один получил ранения.

18 января 2013 года

Специалисты Управления Федеральной службы безопасности по Дагестану обезвредили бомбу в центре Махачкалы, недалеко от дома замминистра внутренних дел республики Магомеда Магомедова.

18-летняя жительница Махачкалы была насильно посажена в машину неизвестными ночью. Об этом заявил в полицию очевидец. По "горячим следам" похитители были обнаружены, среди них оказались два полицейских. Девушка написала заявление о похищении, в отношении полицейских ведется служебная проверка.

15 января 2013 года

Утром в селе Кироваул Кизилюртовского района неустановленные лица обстреляли служебный автомобиль полиции, в котором находились четверо силовиков. Никто из них не пострадал.

12 января 2013 года

В поселке Новый Хушет в ходе спецоперации убит участник незаконных вооруженных формирований. По данным Следственного комитета, убитый боевик - член "кадарской бандгруппы" Умар Кадырагаев. Также в ходе спецоперации погиб сотрудник правоохранительных органов, еще двое получили ранения.

11 января 2013 года

Родственники жителя селения Гулли Кайтагского района Вайсуркарани Айгубова заявили о его похищении.

В Каспийске в ходе перестрелки с полицейскими убит мужчина, открывший по ним огонь.

9 января 2013 года

В лесном массиве Карабудахкентского района сотрудники силовых органов нашли замаскированный блиндаж с компонентами для изготовления самодельных взрывных устройств.

Житель села Акбулатюрт Хасавюртовского района задержан по подозрению в пособничестве боевикам. По данным правоохранительных органов, он обеспечивал автотранспортом члена НВФ, который ранее был арестован и находится под следствием.

8 января 2013 года

Военнослужащий внутренних войск получил ранение в ходе боестолкновения в двух километрах от села Губден Карабудахкентского района.

6 января 2013 года

О пропаже двух человек - жителя Махачкалы Манапа Магомедрасулова и Каспийска Шамиля Амирова – сообщили в правоохранительные органы 5 и 6 января их родственники.

5 января 2013 года

Родственники Амирхана Амирханова заявили о том, что он был похищен силовиками. Амирхан Амирханов - брат Магомедали Амирханова, задержанного по подозрению в убийстве шейха Саида Ацаева (Чиркейского).

4 января 2013 года

В селе Сергокала Сергокалинского района неизвестный несколько раз выстрелил из пистолета по личному автомобилю сотрудника полиции, после чего скрылся.

Двое сотрудников полиции получили осколочные ранения в Хасавюрте в результате взрыва СВУ.

Четверо неустановленных лиц сегодня ночью в городе Каспийск обстреляли четырех мужчин, которые с ранениями различной степени тяжести были госпитализированы.

3 января 2013 года

Схрон с оружием был найден в ходе оперативных мероприятий в Казбековском районе. В результате его осмотра был изъят автомат АКМ, патроны к нему, дымовая шашка, а также туалетные принадлежности, продукты питания, медикаменты и прочее.

2012

31 декабря 2012 года

В Буйнакске обстреляна машина сотрудника Буйнакского ОВД Р. Гаджимурадова. Полицейский был госпитализирован с ранениями.

29 декабря 2012 года

В селе Чонтаул Кизилютовского района неизвестный выстрелил в затылок местному жителю. Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Два жителя села Новосельское Хасавюртовского района были задержаны по подозрению в пособничестве участникам незаконных вооруженных формирований.

Семь предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований убиты в ходе спецоперации в Махачкале в доме по улице Казбекова. Шестеро из них опознаны: лидер "Кизилюртовской" группы Гаджимурад Долгатов, Шамиль Ахмедов, Арсен Курамагомедов, Каримула Омаров, Магомед Магомедов, Марсель Аликличев.

Силовики также блокировали частный дом в Кировском районе Махачкалы, заявили правозащитники в Дагестане. В правоохранительных органах подтвердили информацию о блокировании дома, но сообщили, что там спецоперация не проводилась.

В правоохранительные органы от местных жителей поступило три заявления о пропаже родственников. Пропавшими без вести значатся: Магомедали Омаров, 1990 года рождения (Буйнакск), Хадижат Магомедова, 1994 года рождения (село Муцалаул Хасавюртовского района) и Магомедзагир Магомаев, 1978 года рождения (село Хамзаюрт Бабаюртовского района).

28 декабря 2012 года

Утром в селении Чонтаул Кизилюртовского района был введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики заблокировали жилой дом, где, согласно оперативной информации, засели члены незаконных вооруженных формирований. Переговоры с заблокированным в доме гражданами были безрезультатными - боевик открыл огонь и ответными мерами был убит, также была убита и девушка, находившаяся в доме, предположительно, его жена, и эта девушка тоже стреляла по силовикам, рассказал представитель МВД. Убитый опознал как житель Чечни Расул Кугаев, 1969 года рождения, сообщил источник в МВД Дагестана. В доме, где проходила спецоперация, найдены боеприпасы. Женщина опознана как жена убитого Кугиева Расият, 1985 года рождения.

27 декабря 2012 года

В Махачкале в здании, где располагается офис отделения партии "Яблоко", рабочие обнаружили подозрительный предмет. Выехавшие на место специалисты обезвредили самодельную бомбу. Вместе с тем полиция задержала лидера дагестанского отделения "Яблока" Артура Бабаева, позже его выпустили на свободу после установления личности.

25 декабря 2012 года

В пригороде Махачкалы поселке Шамхал похищен местный житель Абдурахман Абакаров, неизвестные люди его затащили в машину и увезли в неизвестном направлении, сообщили очевидцы. Позже выяснилось, что считавшийся похищенным Абакаров находился в центре по борьбе с экстремизмом, куда он был доставлен для допроса. Сейчас Абакаров отпущен на свободу.

18 декабря 2012 года

В Хасавюрте сотрудники силовых органов задержали местного жителя, который, по их данным, оказывал помощь членам незаконных вооруженных формирований.

В 4.00 в 150 метрах от села Чонтаул Кизилюртовского района при проезде автомашин полиции произошел взрыв бомбы. Сразу после этого неизвестные открыли огонь. Пять сотрудников полиции получили ранения. У всех раненных легкие касательные ранения рук и ног, по оценкам врачей, жизням полицейских ничто не угрожает.

13 декабря 2012 года

Около 21.00 в Махачкале на проспекте Акушинского неизвестные напали на наряд правоохранителей, в результате чего возникла перестрелка. Были убиты трое боевиков, сообщает Министерство внутренних дел России. Согласно уточненной впоследствии информации Следственного комитета России, был убит только один боевик, а в его автомобиле полицейские нашли автомат и боеприпасы.

Об исчезновении 42-летнего жителя Махачкалы Гаджи Ахмедова, отца пятерых малолетних детей, заявила его супруга Патимат Ахмедова. Женщина не может установить местонахождение мужа с 11 декабря и не исключает, что его могли похитить.

12 декабря 2012 года

В селе Леваши Левашинского района обезврежена самодельная бомба, которая была заложена под автомобиль сотрудника местной энергокомпании, никто не пострадал. Мощность бомбы составляла 2-2,5 килограмма в тротиловом эквиваленте.

11 декабря 2012 года

НАК РФ сообщил, что 8 декабря в Дагестане во время спецоперации задержаны Шихмирза Лабазанов, Магомедали Амирханов и Магомед Гаджиев, которые входили в "гимринскую" группу боевиков и причастны к подрыву смертницы 28 августа в доме шейха в селе Чиркей Буйнакского района. Задержанных подозреваемых в организации теракта против шейха Саида Афанди проверяют на причастность к покушению на следователя Нурлана Ашурбекова, который расследовал теракт в отношении священнослужителя. Все трое арестованы, спецоперация в Унцукульском районе продолжается.

9 декабря 2012 года

Двое местных жителей были ранены после обстрела автомобиля в Хасавюрте. Один из них умер в больнице.

В поселке Новые Тарки на окраине Махачкалы четверо неизвестных расстреляли офицера управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Дагестану Хизри Джабатырова, сообщил представитель пресс-службы МВД по региону.

7 декабря 2012 года

В 06:30 ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Хасавюртском районе Дагестана полицейские задержали предполагаемого пособника членов незаконных вооруженных формирований.

Автомобиль главы села Карамахи Буйнакского района был обстрелян неизвестными из автомата, при обстреле он погиб.

В 15.00 на автодороге "Кавказ" недалеко от Махачкалы в автомобиле были обнаружены тела двух человек, которые погибли от множественных огнестрельных ранений. Убитыми оказались действующий глава муниципального образования "Селение Карамахи" Абакар Сулебанов и его двоюродной племянник Джабраил Сулебанов, занимавший должность личного шофера и телохранителя главы села.

4 декабря 2012 года

В Хасавюртовском районе Дагестана на железнодорожном пути был обнаружен предмет, который оказался самодельным взрывным устройством. Почти на 4 часа движение поездов было остановлено.

Четверо неустановленных лиц вечером совершили вооруженное ограбление автобуса, ехавшего по маршруту "Махачкала - Санкт-Петербург", и забрали восемь миллионов рублей, после чего скрылись.

3 декабря 2012 года

В Махачкале возле входа в магазин "Монарх" был обнаружен пакет, в котором оказалось взрывное устройство. Согласно уточненным данным, пакет с самодельным взрывным устройством находился на ручке ворот домовладения, принадлежащего 46-летнему индивидуальному предпринимателю. Бомба обезврежена. Она была радиоуправляемой и имела в себе поражающие элементы.

Житель Хасавюрта был доставлен в местную больницу с ранением после конфликта с находившимся вне службы полицейским.

2 декабря 2012 года

Двое полицейских были госпитализированы из-за взрыва гранаты, которую ночью бросил в них неизвестный из окна гостиницы.

Минувшей ночью в дежурную часть Советского районного отдела внутренних дел Махачкалы обратился управляющий одного из коммерческих банков Дербента с сообщением об ограблении. По его словам, злоумышленник проник в здание банка, спилил "болгаркой" дверь сейфа и похитил 6 млн 800 тысяч рублей. Название банка в интересах потерпевшего не сообщается.

1 декабря 2012 года

В ходе прошедшей в поселке Семендер Кировского района Махачкалы спецоперации были убиты члены "гимринской" бандгруппы Омаргаджи Ибрагимов и Кулду Кулдуев, сообщил Национальный антитеррористический комитет (НАК).

Подозреваемый в убийстве охранника "Связьбанка" Ислам Дибиров, которое было совершено 23 ноября в Махачкале, явился с повинной в следственное управление СК по Дагестану.

28 ноября 2012 года

В Цумадинском районе Дагестана сотрудники силовых органов обнаружили и уничтожили замаскированный блиндаж боевиков со следами их пребывания. В Цунтинском районе в этот же день в лесу был обнаружен и уничтожен выстрел к ручному противотанковому гранатомету.

Ночью 28 ноября при попытке проведения обысковых мероприятий в квартире жителя Махачкала Шамиля Гасанова он начал стрелять в сотрудников правоохранительных органов и был убит ответным огнем, сообщает МВД Дагестана. Однако ранее дагестанский адвокат Махач Гочучалиев сообщил о противоправных действиях со стороны сотрудников правоохранительных органов, которые задержали Шамиля Гасанова, приходящегося ему племянником и работающего хирургом в Махачкале, а также об обыске в его квартире. Очевидцы заявляли о стрельбе, которую было слышно во время обыска. Адвокат коллегии "Кавказ" Гаджимурад Измаилов заявлял, что действия силовиков при проведении обыска были незаконными, а ему самому неизвестно, в чем подозревался его подзащитный. Адвокат обратился с жалобой в прокуратуру Дагестана на незаконные действия правоохранительных органов. Родственники Гасанова сообщили, что не верят в версию силовиков, согласно которой Шамиль Гасанов был убит ответным огнем, и считают, что все произошедшее в его квартире могло быть инсценировкой.

В тот же день был задержан врач второй городской больницы Махачкалы Марат Гунашев, впоследствии он был арестован как подозреваемый в причастности к убийству в 2010 году начальника махачкалинского УВД. Родственники Гунашева заявляют об обыске в его доме, адвокат уверен в невиновности своего подзащитного и сообщает о недопуске к нему. Официальные представители правоохранительных структур Дагестана утверждают, что не располагают информацией относительно Гунашева.

27 ноября 2012 года

Вечером в селе Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана неустановленные лица проникли через забор во двор дома местного жителя и обстреляли домовладение и помещение летней кухни, ранив хозяина. Брат раненого, сотрудник полиции, открывал ответный огонь.

Бывший управляющий Махачкалинским филиалом ООО "Коммерческий банк "Континенталь" Залимхан Мамаев найден в ночь на 27 ноября застреленным в своем рабочем кабинете. По предварительным данным СКР, произошедшее является суицидом.

26 ноября 2012 года

Два жителя Хасавюрта, подозреваемые в пособничестве членам незаконных вооруженных формирований, склонены к явке с повинной.

В Дагестане на автодороге "Буйнакск – Махачкала" возле кафе "Перевал" было обнаружено взрывное устройство мощностью 4 килограмма в тротиловом эквиваленте, бомба обезврежена саперами.

В ночь на 26 ноября похищенный 24 ноября мужчина был освобожден преступниками и отпущен возле кафе на 782 км федеральной автодороги "Кавказ" около села Комсомольское Кизилюртовского района. Оттуда на попутных автомашинах мужчина добрался до дома, говорится в сообщении на сайте МВД Дагестана.

24 ноября 2012 года

Водитель и пассажир принадлежавшего автошколе «КАМАЗа» погибли при обстреле в Кизилюртовском районе Дагестана. Следствие считает, что нападавшие перепутали гражданский автомобиль с военным.

52-летний мужчина был похищен вооруженными автоматическим оружием неизвестными в масках вечером из своего дома. Правоохранителями по этому факту было возбуждено уголовное дело по статье по ст.126 (похищение человека) УК РФ.

Инцидент, в ходе которого было применено огнестрельное оружие, произошел недалеко от пограничного пропускного пункта "Тагиркент - Казмаляр" на российско-азербайджанской границе. По предварительным данным, в скандале участвовали местные таксисты. Сразу после конфликта сообщалось о двух погибших и двоих раненых. Позже стало известно, что в конфликте участвовало не менее 20 человек, пострадали трое и двое погибли. При этом среди пострадавших оказался сотрудник полиции.

22 ноября 2012 года

Родственники жителя селения Губден Карабудахкентского района Абубакара Удзиева утверждают, что он был задержан 20 ноября силовиками в ходе спецоперации, однако в настоящее время не могут установить его местонахождение. Следователи заявили родным Удзиева, что он скрылся после задержания. В правоохранительных органах говорят, что ничего не знают о местонахождении Удзиева.

Убитый в ходе спецоперации в Махачкале опознан предварительно как активный участник незаконных военных формирований Саид Хиясов.

Военнослужащий-контрактник Джамалов и его 16-летний двоюродный брат Антилов расстреляны неизвестными в Буйнакске.

Жители Дагестана сообщили о блокаде силовиками села Гимры, в МВД эту информацию не подтвердили.

21 ноября 2012 года

Подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях убит в селении Баташюрт Хасавюртовского района. Убитый опознан как Артур Бекмурзаев. По оперативным данным, он попал в НВФ недавно, на его счету посягательства на жизни сотрудников полиции и разбойные нападения.

В пустующем здании банка в поселке Шамилькала Унцукульского района произошли два взрыва. В результате взрывов погибли три человека, еще один был ранен. Взорванные самодельные устройства были радиоуправляемыми. Мощность первой бомбы составила 500 граммов в тротиловом эквиваленте, второй - примерно 4 кг тротила. На одном из поддерживающих вооруженное подполье сайтов взрывы были названы "успешной диверсией".

Жителя Дербента Алаудина Асланова 21 ноября пытались похитить неизвестные вооруженные люди. В дежурной части ОВД Дербента заявили, что ничего не знают об инциденте.

20 ноября 2012 года

Утром в селе Губден сотрудники силовых структур блокировали в частном доме предполагаемых боевиков. В ходе возникшей перестрелки погиб сотрудник ОМОН "Зубр" капитан полиции Владимир Золотухин. Его коллега получил ранение предплечья, он госпитализирован. Также в спецоперации был убит 43-летний житель села Таймас Таймасов. По данным правоохранителей, он находился в федеральном розыске и являлся лидером "губденской" диверсионно-террористической группы. Неофициальные информированные источники сообщают, что хозяин блокированного дома сначала сдался, а потом скрылся от правоохранителей.

Сотрудники полиции в Кайтагском районе Дагестана обнаружили закопанный в землю схрон с боеприпасами, а в Унцукульском районе – летнюю стоянку боевиков.

19 ноября 2012 года

В Махачкале обезврежено самодельное взрывное устройство, которое было прикреплено к двери квартиры, где проживает предприниматель.

В полицию города Хасавюрт вечером 19 ноября явился с повинной местный житель, который рассказал, что оказывал пособничество участнику НВФ Микаилу Акавову, который был убит в ходе спецоперации 28 октября.

18 ноября 2012 года

В Махачкале было совершено разбойное нападение на АЗС. По данным МВД, двое нападавших ворвались в операторскую комнату автозаправки, украли 147 тысяч рублей и скрылись. Пострадавших нет.

Мужчина, который подозревается в стрельбе на стадионе в Махачкале во время игры ФК «Анжи» и «Ростова», был задержан сотрудниками полиции вечером 18 ноября.

В Хасавюрте неизвестным была обстреляна машина сотрудника ГИБДД. Никто не пострадал.

16 ноября 2012 года

Утром о блокировании частного дома в поселке Восточный под Хасавюртом сообщили силовики, по их данным, здесь находились предполагаемые боевики. Был введен режим контртеррористической операции (КТО). Блокированным было предложено сложить оружие и сдаться властям, однако в ответ они открыли стрельбу по сотрудникам спецназа. Силовики штурмом взяли дом, были убиты двое человек. Недалеко от селения Темираул Хасавюртовского района двое подозреваемых в участии НВФ, передвигавшиеся в автомобиле "Лада Калина" открыли огонь по полицейским, когда те пытались остановить машину для проверки документов. Ответным огнем силовиков они были убиты. По данным НАК, в числе убитых в спецоперации был предполагаемый лидер "хасавюртовской" группировки Артур Шапиулаев.

Около 500 жителей селения Гимры перекрыли движение на Гимринском мосту в Унцукульском районе Дагестана. Участники акции протестуют против задержания их земляков. Как рассказал корреспонденту "Кавказского узла" житель района, трое гимринцев были задержаны 15 ноября в аэропорту "Уйташ" в столице Дагестана.

О преследованиях со стороны правоохранительных органов Дагестана заявил житель поселка Комсомольский Кизлярского района Артур Бабаков, подозреваемый в незаконном хранении оружия.

15 ноября 2012 года

В лесном массиве на проселочной дороге, ведущей в село Бурдеки Сергокалинского района Дагестана, сотрудники полиции обнаружили закопанное в землю самодельное взрывное устройство мощностью 10-15 кг тротила. Оно было уничтожено на месте.

В Буйнакске неизвестные ранили исполняющего обязанности заместителя командира бригады Министерства обороны России по воспитательной работе. Офицер с тяжелыми ранениями госпитализирован.

14 ноября 2012 года

Сотрудник Управления Федеральной службы безопасности России по Дагестану убит в Хасавюрте. По данным МВД, убитый стал жертвой грабителей, преступники угнали его машину и завладели денежными средствами. Возбуждено уголовное дело по статьям 105 (убийство) и 162 (разбой) УК РФ.

Двое жителей Дагестана, в том числе один подросток, пропали без вести, заявили в правоохранительные органы их родственники.

13 ноября 2012 года

В Кизилюрте неизвестными расстрелян житель села Комсомольское Гаджи Абидов. От полученных многочисленных ранений 45-летний мужчина скончался на месте.

11 ноября 2012 года

Вечером в Советском районе Махачкалы был убит гражданин Азербайджана. Неустановленный мужчина, ехавший в качестве пассажира в автомобиле "Лада-Калина", из огнестрельного оружия неустановленного образца выстрелил в водителя, который от полученных ранений в голову скончался на месте.

Вечером в селе Хаджалмахи Левашинского района был расстрелян имам местной мечети Гаджи Алиев. СК Дагестана не исключает убийства Алиева из-за религиозной деятельности.

В Цумадинском районе, в лесном массиве около села Кванада, оперативники обнаружили схрон с боеприпасами. По данным оперативников, схрон принадлежит членам "кванадинской" группировки, он уничтожен путем подрыва.

8 ноября 2012 года

В Дагестане похищен житель селения Советское Магарамкентского района Тимур Миримов, сообщают его родители. По их словам, похитители были в масках, они вытащили Тимура из дома и увезли в неизвестном направлении.

7 ноября 2012 года

В Буйнакске в результате обстрела автомобиля представителей вооруженных сил один человек погиб, еще один был ранен. Погибшим оказался 42-летний военнослужащий, его спутник госпитализирован. Стрелявшие находились в автомобиле местного жителя, которым завладели, угрожая ему оружием, сообщает МВД Дагестана.

В Хасавюрте силовики блокировали дом, где, по их данным, находились двое боевиков – Рамазан Нурлаев и Вадим Кадымов. В ходе переговоров из дома удалось вывести находившихся там детей. Оставшиеся в помещении отказались сдаться и открыли огонь. В городе был введен режим контртеррористической операции. В ходе штурма сотрудники силовых структур республики убили двух мужчин, оказывавших им сопротивление. Вместе с ними была убита и женщина, отказавшаяся сдаться, заявил представитель Следственного комитета России по Дагестану.

Задержанный с оружием и боеприпасами житель села Большая Задоевка Кизлярского района был организатором вооруженной группы, сообщает МВД по Дагестану.

5 ноября 2012 года

В лесном массиве в Дербентском районе сотрудники полиции обнаружили закопанную в землю пластиковую бочку, в которой находилось самодельное взрывное устройство. Информация о схроне была получена от следственно-арестованного жителя села Геджух Дербентского района. Бомба была уничтожена.

В Кизляре и Кизлярском районе полицейские 4 и 5 ноября задержали восемь местных жителей с оружием и боеприпасами.

Двое местных жителей 1992 года рождения были задержаны в Хасавюрте 5 ноября. Еще одного гражданина 1994 года рождения полицейские задержали в поселке Северный Хасавюрта. Все трое подозреваются в пособничестве боевикам, входившим в "хасавюртовскую" диверсионно-террористическую группу Микаила Акавова и Али Гаджиева, убитым в ходе спецоперации в Хасавюрте 28 октября.

В Махачкале было совершено вооруженное нападение на начальника экспертно-криминалистического отдела Кировского района ОВД Махачкалы Валерия Айдаева, от полученных ран подполковник умер по дороге в больницу. Были задержаны подозреваемые в его убийстве.

4 ноября 2012 года

Вечером в Буйнакске на пересечении улиц Чайковского и Шихсаидова во время следования автомобиля ВАЗ-2107 под управлением 41-летнего сотрудника полиции было приведено в действие безоболочное самодельное взрывное устройство неустановленного образца, установленное под днищем машины. В результате взрыва под автомобилем сотрудника полиции в Буйнакске полицейский был госпитализирован в больницу с отрывом обеих конечностей, мощность взрыва составила 100 граммов тротила.

1 ноября 2012 года

Неподалеку от села Тинит Табасаранского района произошла перестрелка между полицейскими и предполагаемым боевиком. Полицейские, дежурившие на участке автодороги близ села Тинит, остановили для проверки документов автомашину "ВАЗ-21014", ее водитель открыл огонь по силовикам и был убит в перестрелке. По данным СК России по Дагестану, убитый был опознан как житель села Куштиль Хивского района республики Мурадхан Мурадханов. При нем были найдены оружие и боеприпасы.

30 октября 2012 года

В Табасаранском районе началась крупномасштабная спецоперация. Был убит предполагаемый боевик после того, как кинул в силовиков гранату.

Утром в Дербенте совершено тройное убийство. Имам местной мечети Калимулла Ибрагимов, его отец и брат были застрелены неизвестными, когда шли в мечеть на утренний намаз.

28 октября 2012 года

В микрорайоне "Юго-Западный" города Хасавюрта с ночи 27 октября спецназ УФСБ и МВД по Дагестану заблокировал дом. Один из заблокированных сдался властям в ходе спецоперации, двое предполагаемых боевиков отказались выйти и были убиты в ходе штурма. Ими оказались находящийся в розыске 21-летний Микаил Акавов, уроженец села Бабаюрт, и активный пособник боевикам, согласно данным силовиков, 20-летний Гаджиев Али, уроженец Хасавюрта. Во время спецоперации в Хасавюрте ранены пятеро полицейских.

27 октября 2012 года

В Дагестане трое местных жителей, по информации их родных, пропали без вести 22 и 23 октября. Житель Новошахтинска заявил в полицию об исчезновении два года назад своего брата, проживавшего в Кайтагском районе Дагестана.

26 октября 2012 года

Около 23.00 в Дербенте у магазина неподалеку от здания РОВД произошел взрыв. Предположительно, в действие было приведено самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал.

22 октября 2012 года

Неизвестные обстреляли экипаж ППС, один из нападавших убит, двое скрылись. Никто из силовиков не пострадал. Личность убитого в перестрелке установлена, им оказался 24-летний житель Махачкалы Магомед Гасминов.

20 октября 2012 года

В Махачкале в перестрелке с силовиками убит член махачкалинской диверсионно-террористической группы, ранее осужденный за участие в НВФ Бексултан Хиясов.

19 октября 2012 года

О пропаже родственников заявили двое жителей республики. По словам жителя села Хебда Шамильского района Гусена Гусейнова, 18 октября пропал его брат Иса Гусейнов. Как рассказала жительница Махачкалы Джанета Бачиева, 16 октября ушел из дома и не вернулся её брат Ахмед Абдуллаев

17 октября 2012 года

В Махачкале местный житель Магомед Раджабов с заявлением о похищении сына. По его словам, четверо вооруженных неустановленных лиц в масках на двух автомашинах насильно посадили в одну из них его сына Раджабова Ислама, 1981 года рождения, и скрылись.

16 октября 2012 года

В Буйнакском районе двое неизвестных совершили вооруженное нападение на находящихся в дозоре военнослужащих. В завязавшейся перестрелке нападавшие были убиты. Позднее они были опознаны как житель Буйнакска Мурад Магомедрасулов и уроженец Цумадинского района Абдулла Абдулкеримов.

14 октября 2012 года

Временно исполняющий обязанности главы отдела по особо важным делам следственного управления Следственного комитета по Дагестану ранен неизвестными в Каспийске.

12 октября 2012 года

В Хасавюрте совершено покушение на мэра города Сайгидпаши Умаханова посредством срабатывания взрывного устройства. Жертв и пострадавших нет.

В Дагестане в селении Каякент силовики блокировали мечеть, сообщил очевидец.

11 октября 2012 года

Утром в селе Эндирей Хасавюртовского района в частном доме был заблокирован 22-летний предполагаемый член незаконных вооруженных формирований. Для переговоров с заблокированным мужчиной были привлечены его родители, и он сначала согласился на добровольную сдачу, но затем неожиданно открыл огонь из автоматического оружия. В результате легкое ранение руки получил сотрудник МВД. В ходе спецоперации мужчина был убит, им оказался Халимбек Халимбеков, 1990 года рождения.

10 октября 2012 года

В Махачкале произошло похищение двух молодых людей. Как сообщают очевидцы и правозащитники, порядка десяти человек в масках насильно затолкали парней в машину и увезли в неизвестном направлении.

Курбан Салихов из Дербента сообщил, что 20 сентября вечером ушла из дома и не вернулась его дочь Аксана Салихова 1990 года рождения. Рамазан Магомедов, проживающий в селении Ачи Карабудахкентского района сообщил в полицию, что 6 октября ушла из дома и не вернулась его сестра Написат Рамазанова 1976 года рождения.

В селе Хазар Дербентского района в результате подрыва автомобиля погиб предприниматель. Следствие рассматривает предпринимательскую деятельность в качестве основной версии убийства бизнесмена.

9 октября 2012 года

С заявлениями об исчезновении своих близких в полицию обратились два человека.

Трое боевиков убиты в ходе спецоперации на окраине села Эндирей Хасавюртовского района, ранения различной степени тяжести получили четверо военнослужащих ВВ МВД России, сообщает МВД по Дагестану.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в 00.20 в районе кладбища у села Эндирей был убит мужчина, оказавший вооруженное сопротивление силовикам.

Режим контртеррористической операции объявлен с 5.00 на территории Кумторкалинского района, примыкающего к Махачкале.

Два взрыва произошли в Махачкале утром с интервалом в пять минут. По данным дагестанского МВД, взрывы не были терактами, а по данным источника в правоохранительных органах, это были авиаудары по группе боевиков в окрестностях города.

8 октября 2012 года

В полицию Дагестана обратилась жительница Рутульского района с заявлением о безвестном исчезновении своей дочери Раситы Саркаровой 1993 года рождения.

В Махачкале во время проверки автомобиля по полицейским был открыт огонь. В ходе перестрелки трое находившихся в салоне машины были убиты. По данным МВД, двое из них находились в розыске за убийства сотрудников правоохранительных органов. Третий из застреленных был водителем такси.

Стало известно об исчезновении с 6 октября главы Цатаниха Шамиля Сайпулаева.

7 октября 2012 года

В Табасаранском районе Дагестана сотрудники правоохранительных органов обнаружили металлическую бочку емкостью примерно 50 литров, сверху залитую монтажной пеной, с выведенными наружу проводами, предположительно это СВУ. Бомба обезврежена, мощность самодельного взрывного устройства составила 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Житель Акушинского района обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении его дочери.

Неизвестные утром из гранатомета и автомата обстреляли контрольно-заградительный пост полиции в Дагестане. Никто не пострадал.

Сегодня ночью в селе Тарумовка Тарумовского района неизвестный бросил взрывное устройство во двор дома сотрудника следственных органов. Мощность устройства была небольшой, в результате взрыва никто не пострадал.

5 октября 2012 года

В Буйнакске в результате спецоперации в одном из многоквартирных домов оказались заблокированы предполагаемые боевики в количестве, вероятно, трех человек. Ближе к полудню стало известно, что три участника незаконных вооруженных формирований были убиты при оказании вооруженного сопротивления в Буйнакске. Ими оказались жители Буйнакска Расул Черкесов, Раджап Касумов и Гибадулла Валиюлаев, которые, по данным силовиков, планировали теракты и покушения.

4 октября 2012 года

В полицию Дагестана поступили два заявления, в которых сообщается о похищении из детдома в Избербаше мальчика и исчезновении девушки-подростка в поселке Ленинкент Махачкалы.

В Дербенте на улице Буйнакского под автомобилем полицейского сработало взрывное устройство. Правоохранитель получил ранение, он госпитализирован с контузией. Бомба имела в себе поражающие элементы. При взрыве пострадал еще один человек - подходивший к автомобилю мужчина, он с ожогами доставлен в больницу.

Четыре предполагаемых боевика убиты силовиками в ходе спецоперации в Буйнакском районе. Среди них, по данным правоохранительных органов, бывший милиционер и пособников боевиков.

Возле здания синагоги в Дербенте в ночь на 4 октября произошел взрыв, обошлось без пострадавших.

3 октября 2012 года

В полицию с заявлениями об исчезновении своих близких обратились четыре жителя Дагестана.

В Буйнакске неизвестный бросил гранату в окно здания отдела полиции по противодействию коррупции. Ранения получили двое сотрудников полиции.

1 октября 2012 года

В дежурную часть по Дербентскому району Дагестана позвонил житель Краснодарского края Девран Загиров и сообщил об исчезновении своего сына по пути в Дагестан.

Утром в Чонтауле силовики блокировали группу предполагаемых боевиков и их пособников численностью от пяти до восьми человек. Также сообщалось, что с блокированными ведутся переговоры о сдаче оружия без боя, и о гибели одного из них. После того, как люди в частном домовладении отказались от переговоров, сотрудники спецслужб начали штурм дома. Позже силовики сообщили, что в ходе спецоперации убиты два предполагаемых боевика. Один из убитых опознан как участник "кизилюртовской" группировки Гамзат Исмаилов, сообщает НАК. Второй познан как житель Кизилюрта Башир Алисултанов, 1984 года рождения.

29 сентября 2012 года

Вечером 29 сентября в поле в 35 километрах от от села Кунбатар Ногайского района было найдено тело пастуха с огнестрельными ранениями. Версия убийства пастуха в Ногайском районе Дагестана боевиками не рассматривается в качестве приоритетной. Основная версия убийства - неприязненные отношения, заявил сотрудник пресс-службы Следственного комитета (СК) России по Дагестану.

28 сентября 2012 года

В селении Бурдеки Сергокалинскоко района в ночь на 28 сентября в перестрелке убит и уже предварительно опознан член незаконного бандформирования, сообщает МВД. По данным НАК, убитый опознан как опознан как Гасанбег Исламов. Он являлся последним членом сергокалинской вооруженной группы.

27 сентября 2012 года

В полицию поступили два обращения жителей Махачкалы и Хивского района о безвестном исчезновении их родных - Зеледина Широинбалаева, 1961 года рождения и Эсмиры Гюльмагомедовой, 1992 года рождения.

Вечером в селе Куштил Хивского района Дагестана была расстреляна 51-летняя женщина, работавшая продавцом в коммерческом магазине, сообщает МВД республики. По другим данным, она является собственницей магазина. В качестве приоритетной версии убийства женщины следствие рассматривает нападение членов незаконного вооруженного формирования (НВФ). В принадлежащем убитой магазине продавалось спиртное.

25 сентября 2012 года

В дежурную часть УМВД РФ по городу Махачкала с явкой с повинной обратилась жительница Кизлярского района, сообщившая о том, что оказывала пособническую помощь членам диверсионно-террористической группе «Кизлярская» под руководством Рустама Гасанова, сообщает МВД Дагестана.

В Дербенте сработало взрывное устройство. Жертв и пострадавших нет, проинформировали в МВД Дагестана. Взрыв расценен в правоохранительных органах как хулиганство.

24 сентября 2012 года

В городе Хасавюрте вечером был расстрелян преподаватель психологии Султанахмед Шагаев, работавший в педагогическом колледже. Мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

Жительница села Хасанай Бабаюртовского района сообщила об исчезновении дочери Салихат Арабовой 17 сентября.

22 сентября 2012 года

В результате обстрела автомобиля в Кумторкалинском районе Дагестана погиб бизнесмен. Кроме того, по данным различных источников, от одного до двух человек были ранены.

Вблизи села Шаумян Кизлярского района проходят оперативные мероприятия по поиску боевиков.

Пять жителей республики обратились в правоохранительные органы республики 21 и 22 сентября с заявлением о пропаже своих родственников.

21 сентября

Житель села Каякент Каякентского района был задержан по подозрению в пособничеству боевикам, еще один предполагаемый пособник боевиков явился с повинной.

19 сентября 2012 года

В Кизилюртовском районе четверо вооруженных неустановленных лиц захватили автомобиль местного жителя, на котором обстреляли полицейских. В результате один из сотрудников полиции был ранен.

18 сентября 2012 года

В Хасавюрте представители силовых органов убили мужчину, который при попытке проверки его документов открыл по ним огонь. Предварительно убитый опознан как Хасаймирзаев Камалутдин, 1988 года рождения. Этот человек, по данным силовиков, является членом диверсионно-террористической группы «Хасавюртовская» и находится в федеральном розыске.

Вечером в микрорайоне "Дружба" города Буйнакска неустановленным лицом был убит рядовой контрактной службы Тимурлан Арслангереев, 1986 года рождения.

Жительница Махачкалы Айшат Алиева заявила, что не может узнать местонахождение ее мужа Узаира Алиева, которого 16 сентября задержали сотрудники ОВД Кизляра.

В селе Губден Карабудахкентского района ночью был убит местный предприниматель. На месте происшествия обнаружено 38 гильз.

в дагестанском селении Бабаюрт обстрелян магазин. По данным полиции, жертв и пострадавших нет. Саперы обезвредили бомбу, оставленную неизвестными у этого магазина, ее мощность составила пять килограммов в тротиловом эквиваленте.

17 сентября 2012 года

В отдел МВД России по городу Каспийску поступило заявление от местного жителя Алисмата Мехтиева о том, что его 29-летний сын Самир Алисматович Мехтиев 11 сентября в 20:00 ушел из дома и не вернулся.

16 сентября 2012 года

Подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях задержан силовиками на окраине села Чумли Кайтагского района. У предполагаемого боевика изъята граната.

Поздно ночью неизвестные обстреляли в городе Хасавюрт продуктовый магазин. Жертв и пострадавших нет.

15 сентября 2012 года

На месте спецоперации, в подвале дома в селении Хутра в Цунтинском районе Дагестана, в котором укрывались предполагаемые боевики, найдено большое количество оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

14 сентября 2012 года

В Дербенте вечером неизвестные расстреляли предпринимателя Феруза Агаева и скрылись.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был найден похищенный 13 сентября полицейский.

13 сентября 2012 года

В Чародинском районе неизвестные вооруженные люди в масках и камуфлированной форме пытались остановить машину с деньгами, предназначенными для выплаты пенсий.

В Хасавюртовском и Цумадинском районах Дагестана сотрудники силовых органов обнаружили и уничтожили два блиндажа, принадлежащие членам незаконных вооруженных формирований. В Новолакском районе найден схрон с оружием и боеприпасами.

В 21.30 на втором километре дороги Хасавюрт - Бабаюрт в придорожном кафе группа неизвестных вооруженных граждан похитила сотрудника полиции. Они также завладели его автомобилем «Лада-Приора».

Ночью в Хасавюртовском районе сотрудники силовых органов склонили к явке с повинной местного жителя, который, по их данным, оказывал содействие убитым членам диверсионно-террористической группы "Хасавюртовская".

Утром в Избербаше был застрелен предприниматель, владелец автомагазина.

Утром в Хасавюртовском районе один полицейский убит, двое получили ранения, по предварительным данным, в результате обстрела наряда ДПС неизвестными.

Утром источник в правоохранительных органах сообщил, что среди блокированных в селе Балахани находится активный участник местной диверсионно-террористической группы, а местные жители сообщили корреспонденту "Кавказского узла" о четырех погибших в ходе спецоперации – одного силовика и трех блокированных в доме. Однако позже представитель Оперативного штаба в Дагестане опроверг информацию о спецоперации и блокирования боевиков в селе Балахани, сообщив, что силовики прочесывают лесной массив в Унцукульском районе Дагестана в поисках боевиков, с которыми вступили в боестолкновение накануне вечером.

В Кизлярском районе сотрудники правоохранительных органов заблокировали группу боевиков, в ходе боестолкновения один военнослужащий ранен, один боевик убит, сообщили в МВД РФ. В районе спецоперации введен режим КТО.

Местные жители сообщили о проведении спецоперации в районе села Новосаситли в Дагестане.

12 сентября 2012 года

Трое участников вооруженного подполья заблокированы в одном из частных домовладений Унцукульского района Дагестана, ранен один из бойцов спецназа.

11 сентября 2012 года

Схрон с взрывчаткой обнаружен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Каспийске.

10 сентября 2012 года

В Хасавюртовском районе вечером сотрудники силовых органов обнаружили и уничтожили блиндаж с боеприпасами, принадлежащий находящемуся в федеральном розыске местному жителю.

Четыре жителя Хасавюрта 9 сентября пришли с явкой с повинной в полицию и признались в участии в незаконном военном формировании, еще один дагестанец сознался в пособничестве боевикам, еще один был задержан по подозрению в пособничестве.

9 сентября 2012 года

В 1.30 взрывотехники ОМОН МВД обезвредили взрывное устройство, оставленное неизвестными в гастрономе дачного общества "Наука". В 1.40 полицейские, которые стояли в оцеплении вокруг гастронома, попытались остановить и направить в объезд автомобиль ВАЗ-2112. Водитель не подчинился, и сотрудники полиции, после произведения предупредительного выстрела, применили табельное оружие. В результате водитель, житель села Новокули Новолакского района, от полученных огнестрельных ранений скончался на месте. Пассажир не пострадал и был задержан. По данным МВД, убитый мужчина был опознан как Мурад Курбанов.

Саперы УФСБ Дагестана разминировали у строящегося дома в пригороде Махачкалы в поселке Ленинкент бомбу мощностью 5-7 килограммов в тротиловом эквиваленте.

7 сентября 2012 года

Военный вертолет Ми-35 разбился в районе административной границы между Дагестаном и Чечней, он врезался в скалу в условиях плохой видимости. Военные отмечали, что перед крушением вертолет не подвергался никакому внешнему воздействию, то есть обстрелу с земли. Изначально сообщалось о трех погибших членах экипажа, находившихся на борту разбившегося военного вертолета. Позже стало известно, что на месте падения вертолета обнаружены четыре тела, причем один из погибших не был членом экипажа. По уточненным данным, жертвами аварии стали три члена экипажа и представитель командования воздушного соединения.

Около 23.30 в Каспийске неизвестный обстрелял работника муниципального унитарного предпрития «Водоканал». Он не пострадал.

6 сентября 2012 года

Саперы обезвредили бомбу мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, заложенную на автодороге недалеко от железнодорожного переезда в Бабаюртовском районе. По словам представителя оперативного штаба республики, бомба, скорее всего, предназначалась для сотрудников полиции, пост которых находится недалеко от места ее обнаружения.

5 сентября 2012 года

В правоохранительные органы с заявлением о пропаже своей дочери Мадины Идрисовой, находившейся в гостях в селе Учкент Кумторкалинского района Дагестана, обратился Магомед Идрисов.

В лесном массиве у села Тухчар Новолакского района Дагестана силовики нашли схрон с оружием и боеприпасами.

4 сентября 2012 года

Родственники похищенного в Буйнакске Сиражуддина Хасаева, который был найден в одной из больниц Махачкалы, утверждают, что его вновь похитили. Также родные заявили, что Сиражуддин Хасаев подвергался пыткам вместе с Хизри Пирамагомедовым, которого впоследствии нашли убитым.

Неизвестный обстрелял из пистолета наряд полиции на федеральной автодороге «Кавказ». Жертв и пострадавших нет.

В правоохранительные органы с заявлением о пропаже жителя селения Майданское Ахмеда Магомедова обратился Магомед Магомедов.

3 сентября 2012 года

В 22.55 в Хасавюрте по улице Инженерной около автомобильного моста через реку Ярык-су неизвестные обстреляли наряд полиции из 12 сотрудников. В результате обстрела жертв и пострадавших нет.

Заместитель директора Энергетического колледжа города Каспийска Рабадан Кадиев, пропавший в июле, обнаружен мертвым на участке своего дома в Махачкале.

2 сентября 2012 года

В ночь на 2 сентября неустановленные лица произвели обстрел военной автоколонны из лесного массива в городе Хасавюрт. Жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет, сообщает региональное МВД.

30 октября 2012 года

В Табасаранском районе началась крупномасштабная спецоперация. Был убит предполагаемый боевик после того, как кинул в силовиков гранату.

Утром в Дербенте совершено тройное убийство. Имам местной мечети Калимулла Ибрагимов, его отец и брат были застрелены неизвестными, когда шли в мечеть на утренний намаз.

28 октября 2012 года

В микрорайоне "Юго-Западный" города Хасавюрта с ночи 27 октября спецназ УФСБ и МВД по Дагестану заблокировал дом. Один из заблокированных сдался властям в ходе спецоперации, двое предполагаемых боевиков отказались выйти и были убиты в ходе штурма. Ими оказались находящийся в розыске 21-летний Микаил Акавов, уроженец села Бабаюрт, и активный пособник боевикам, согласно данным силовиков, 20-летний Гаджиев Али, уроженец Хасавюрта. Во время спецоперации в Хасавюрте ранены пятеро полицейских.

27 октября 2012 года

В Дагестане трое местных жителей, по информации их родных, пропали без вести 22 и 23 октября. Житель Новошахтинска заявил в полицию об исчезновении два года назад своего брата, проживавшего в Кайтагском районе Дагестана.

26 октября 2012 года

Около 23.00 в Дербенте у магазина неподалеку от здания РОВД произошел взрыв. Предположительно, в действие было приведено самодельное взрывное устройство. Никто не пострадал.

22 октября 2012 года

Неизвестные обстреляли экипаж ППС, один из нападавших убит, двое скрылись. Никто из силовиков не пострадал. Личность убитого в перестрелке установлена, им оказался 24-летний житель Махачкалы Магомед Гасминов.

20 октября 2012 года

В Махачкале в перестрелке с силовиками убит член махачкалинской диверсионно-террористической группы, ранее осужденный за участие в НВФ Бексултан Хиясов.

19 октября 2012 года

О пропаже родственников заявили двое жителей республики. По словам жителя села Хебда Шамильского района Гусена Гусейнова, 18 октября пропал его брат Иса Гусейнов. Как рассказала жительница Махачкалы Джанета Бачиева, 16 октября ушел из дома и не вернулся её брат Ахмед Абдуллаев

17 октября 2012 года

В Махачкале местный житель Магомед Раджабов с заявлением о похищении сына. По его словам, четверо вооруженных неустановленных лиц в масках на двух автомашинах насильно посадили в одну из них его сына Раджабова Ислама, 1981 года рождения, и скрылись.

16 октября 2012 года

В Буйнакском районе двое неизвестных совершили вооруженное нападение на находящихся в дозоре военнослужащих. В завязавшейся перестрелке нападавшие были убиты. Позднее они были опознаны как житель Буйнакска Мурад Магомедрасулов и уроженец Цумадинского района Абдулла Абдулкеримов.

14 октября 2012 года

Временно исполняющий обязанности главы отдела по особо важным делам следственного управления Следственного комитета по Дагестану ранен неизвестными в Каспийске.

12 октября 2012 года

В Хасавюрте совершено покушение на мэра города Сайгидпаши Умаханова посредством срабатывания взрывного устройства. Жертв и пострадавших нет.

В Дагестане в селении Каякент силовики блокировали мечеть, сообщил очевидец.

11 октября 2012 года

Утром в селе Эндирей Хасавюртовского района в частном доме был заблокирован 22-летний предполагаемый член незаконных вооруженных формирований. Для переговоров с заблокированным мужчиной были привлечены его родители, и он сначала согласился на добровольную сдачу, но затем неожиданно открыл огонь из автоматического оружия. В результате легкое ранение руки получил сотрудник МВД. В ходе спецоперации мужчина был убит, им оказался Халимбек Халимбеков, 1990 года рождения.

10 октября 2012 года

В Махачкале произошло похищение двух молодых людей. Как сообщают очевидцы и правозащитники, порядка десяти человек в масках насильно затолкали парней в машину и увезли в неизвестном направлении.

Курбан Салихов из Дербента сообщил, что 20 сентября вечером ушла из дома и не вернулась его дочь Аксана Салихова 1990 года рождения. Рамазан Магомедов, проживающий в селении Ачи Карабудахкентского района сообщил в полицию, что 6 октября ушла из дома и не вернулась его сестра Написат Рамазанова 1976 года рождения.

В селе Хазар Дербентского района в результате подрыва автомобиля погиб предприниматель. Следствие рассматривает предпринимательскую деятельность в качестве основной версии убийства бизнесмена.

9 октября 2012 года

С заявлениями об исчезновении своих близких в полицию обратились два человека.

Трое боевиков убиты в ходе спецоперации на окраине села Эндирей Хасавюртовского района, ранения различной степени тяжести получили четверо военнослужащих ВВ МВД России, сообщает МВД по Дагестану.

Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий в 00.20 в районе кладбища у села Эндирей был убит мужчина, оказавший вооруженное сопротивление силовикам.

Режим контртеррористической операции объявлен с 5.00 на территории Кумторкалинского района, примыкающего к Махачкале.

Два взрыва произошли в Махачкале утром с интервалом в пять минут. По данным дагестанского МВД, взрывы не были терактами, а по данным источника в правоохранительных органах, это были авиаудары по группе боевиков в окрестностях города.

8 октября 2012 года

В полицию Дагестана обратилась жительница Рутульского района с заявлением о безвестном исчезновении своей дочери Раситы Саркаровой 1993 года рождения.

В Махачкале во время проверки автомобиля по полицейским был открыт огонь. В ходе перестрелки трое находившихся в салоне машины были убиты. По данным МВД, двое из них находились в розыске за убийства сотрудников правоохранительных органов. Третий из застреленных был водителем такси.

Стало известно об исчезновении с 6 октября главы Цатаниха Шамиля Сайпулаева.

7 октября 2012 года

В Табасаранском районе Дагестана сотрудники правоохранительных органов обнаружили металлическую бочку емкостью примерно 50 литров, сверху залитую монтажной пеной, с выведенными наружу проводами, предположительно это СВУ. Бомба обезврежена, мощность самодельного взрывного устройства составила 40 кг в тротиловом эквиваленте.

Житель Акушинского района обратился в полицию с заявлением о безвестном исчезновении его дочери.

Неизвестные утром из гранатомета и автомата обстреляли контрольно-заградительный пост полиции в Дагестане. Никто не пострадал.

Сегодня ночью в селе Тарумовка Тарумовского района неизвестный бросил взрывное устройство во двор дома сотрудника следственных органов. Мощность устройства была небольшой, в результате взрыва никто не пострадал.

5 октября 2012 года

В Буйнакске в результате спецоперации в одном из многоквартирных домов оказались заблокированы предполагаемые боевики в количестве, вероятно, трех человек. Ближе к полудню стало известно, что три участника незаконных вооруженных формирований были убиты при оказании вооруженного сопротивления в Буйнакске. Ими оказались жители Буйнакска Расул Черкесов, Раджап Касумов и Гибадулла Валиюлаев, которые, по данным силовиков, планировали теракты и покушения.

4 октября 2012 года

В полицию Дагестана поступили два заявления, в которых сообщается о похищении из детдома в Избербаше мальчика и исчезновении девушки-подростка в поселке Ленинкент Махачкалы.

В Дербенте на улице Буйнакского под автомобилем полицейского сработало взрывное устройство. Правоохранитель получил ранение, он госпитализирован с контузией. Бомба имела в себе поражающие элементы. При взрыве пострадал еще один человек - подходивший к автомобилю мужчина, он с ожогами доставлен в больницу.

Четыре предполагаемых боевика убиты силовиками в ходе спецоперации в Буйнакском районе. Среди них, по данным правоохранительных органов, бывший милиционер и пособников боевиков.

Возле здания синагоги в Дербенте в ночь на 4 октября произошел взрыв, обошлось без пострадавших.

3 октября 2012 года

В полицию с заявлениями об исчезновении своих близких обратились четыре жителя Дагестана.

В Буйнакске неизвестный бросил гранату в окно здания отдела полиции по противодействию коррупции. Ранения получили двое сотрудников полиции.

1 октября 2012 года

В дежурную часть по Дербентскому району Дагестана позвонил житель Краснодарского края Девран Загиров и сообщил об исчезновении своего сына по пути в Дагестан.

Утром в Чонтауле силовики блокировали группу предполагаемых боевиков и их пособников численностью от пяти до восьми человек. Также сообщалось, что с блокированными ведутся переговоры о сдаче оружия без боя, и о гибели одного из них. После того, как люди в частном домовладении отказались от переговоров, сотрудники спецслужб начали штурм дома. Позже силовики сообщили, что в ходе спецоперации убиты два предполагаемых боевика. Один из убитых опознан как участник "кизилюртовской" группировки Гамзат Исмаилов, сообщает НАК. Второй познан как житель Кизилюрта Башир Алисултанов, 1984 года рождения.

29 сентября 2012 года

Вечером 29 сентября в поле в 35 километрах от от села Кунбатар Ногайского района было найдено тело пастуха с огнестрельными ранениями. Версия убийства пастуха в Ногайском районе Дагестана боевиками не рассматривается в качестве приоритетной. Основная версия убийства - неприязненные отношения, заявил сотрудник пресс-службы Следственного комитета (СК) России по Дагестану.

28 сентября 2012 года

В селении Бурдеки Сергокалинскоко района в ночь на 28 сентября в перестрелке убит и уже предварительно опознан член незаконного бандформирования, сообщает МВД. По данным НАК, убитый опознан как опознан как Гасанбег Исламов. Он являлся последним членом сергокалинской вооруженной группы.

27 сентября 2012 года

В полицию поступили два обращения жителей Махачкалы и Хивского района о безвестном исчезновении их родных - Зеледина Широинбалаева, 1961 года рождения и Эсмиры Гюльмагомедовой, 1992 года рождения.

Вечером в селе Куштил Хивского района Дагестана была расстреляна 51-летняя женщина, работавшая продавцом в коммерческом магазине, сообщает МВД республики. По другим данным, она является собственницей магазина. В качестве приоритетной версии убийства женщины следствие рассматривает нападение членов незаконного вооруженного формирования (НВФ). В принадлежащем убитой магазине продавалось спиртное.

25 сентября 2012 года

В дежурную часть УМВД РФ по городу Махачкала с явкой с повинной обратилась жительница Кизлярского района, сообщившая о том, что оказывала пособническую помощь членам диверсионно-террористической группе «Кизлярская» под руководством Рустама Гасанова, сообщает МВД Дагестана.

В Дербенте сработало взрывное устройство. Жертв и пострадавших нет, проинформировали в МВД Дагестана. Взрыв расценен в правоохранительных органах как хулиганство.

24 сентября 2012 года

В городе Хасавюрте вечером был расстрелян преподаватель психологии Султанахмед Шагаев, работавший в педагогическом колледже. Мужчина скончался в больнице, не приходя в сознание.

Жительница села Хасанай Бабаюртовского района сообщила об исчезновении дочери Салихат Арабовой 17 сентября.

22 сентября 2012 года

В результате обстрела автомобиля в Кумторкалинском районе Дагестана погиб бизнесмен. Кроме того, по данным различных источников, от одного до двух человек были ранены.

Вблизи села Шаумян Кизлярского района проходят оперативные мероприятия по поиску боевиков.

Пять жителей республики обратились в правоохранительные органы республики 21 и 22 сентября с заявлением о пропаже своих родственников.

21 сентября

Житель села Каякент Каякентского района был задержан по подозрению в пособничеству боевикам, еще один предполагаемый пособник боевиков явился с повинной.

19 сентября 2012 года

В Кизилюртовском районе четверо вооруженных неустановленных лиц захватили автомобиль местного жителя, на котором обстреляли полицейских. В результате один из сотрудников полиции был ранен.

18 сентября 2012 года

В Хасавюрте представители силовых органов убили мужчину, который при попытке проверки его документов открыл по ним огонь. Предварительно убитый опознан как Хасаймирзаев Камалутдин, 1988 года рождения. Этот человек, по данным силовиков, является членом диверсионно-террористической группы «Хасавюртовская» и находится в федеральном розыске.

Вечером в микрорайоне "Дружба" города Буйнакска неустановленным лицом был убит рядовой контрактной службы Тимурлан Арслангереев, 1986 года рождения.

Жительница Махачкалы Айшат Алиева заявила, что не может узнать местонахождение ее мужа Узаира Алиева, которого 16 сентября задержали сотрудники ОВД Кизляра.

В селе Губден Карабудахкентского района ночью был убит местный предприниматель. На месте происшествия обнаружено 38 гильз.

в дагестанском селении Бабаюрт обстрелян магазин. По данным полиции, жертв и пострадавших нет. Саперы обезвредили бомбу, оставленную неизвестными у этого магазина, ее мощность составила пять килограммов в тротиловом эквиваленте.

17 сентября 2012 года

В отдел МВД России по городу Каспийску поступило заявление от местного жителя Алисмата Мехтиева о том, что его 29-летний сын Самир Алисматович Мехтиев 11 сентября в 20:00 ушел из дома и не вернулся.

16 сентября 2012 года

Подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях задержан силовиками на окраине села Чумли Кайтагского района. У предполагаемого боевика изъята граната.

Поздно ночью неизвестные обстреляли в городе Хасавюрт продуктовый магазин. Жертв и пострадавших нет.

15 сентября 2012 года

На месте спецоперации, в подвале дома в селении Хутра в Цунтинском районе Дагестана, в котором укрывались предполагаемые боевики, найдено большое количество оружия, боеприпасов и взрывных устройств.

14 сентября 2012 года

В Дербенте вечером неизвестные расстреляли предпринимателя Феруза Агаева и скрылись.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был найден похищенный 13 сентября полицейский.

13 сентября 2012 года

В Чародинском районе неизвестные вооруженные люди в масках и камуфлированной форме пытались остановить машину с деньгами, предназначенными для выплаты пенсий.

В Хасавюртовском и Цумадинском районах Дагестана сотрудники силовых органов обнаружили и уничтожили два блиндажа, принадлежащие членам незаконных вооруженных формирований. В Новолакском районе найден схрон с оружием и боеприпасами.

В 21.30 на втором километре дороги Хасавюрт - Бабаюрт в придорожном кафе группа неизвестных вооруженных граждан похитила сотрудника полиции. Они также завладели его автомобилем «Лада-Приора».

Ночью в Хасавюртовском районе сотрудники силовых органов склонили к явке с повинной местного жителя, который, по их данным, оказывал содействие убитым членам диверсионно-террористической группы "Хасавюртовская".

Утром в Избербаше был застрелен предприниматель, владелец автомагазина.

Утром в Хасавюртовском районе один полицейский убит, двое получили ранения, по предварительным данным, в результате обстрела наряда ДПС неизвестными.

Утром источник в правоохранительных органах сообщил, что среди блокированных в селе Балахани находится активный участник местной диверсионно-террористической группы, а местные жители сообщили корреспонденту "Кавказского узла" о четырех погибших в ходе спецоперации – одного силовика и трех блокированных в доме. Однако позже представитель Оперативного штаба в Дагестане опроверг информацию о спецоперации и блокирования боевиков в селе Балахани, сообщив, что силовики прочесывают лесной массив в Унцукульском районе Дагестана в поисках боевиков, с которыми вступили в боестолкновение накануне вечером.

В Кизлярском районе сотрудники правоохранительных органов заблокировали группу боевиков, в ходе боестолкновения один военнослужащий ранен, один боевик убит, сообщили в МВД РФ. В районе спецоперации введен режим КТО.

Местные жители сообщили о проведении спецоперации в районе села Новосаситли в Дагестане.

12 сентября 2012 года

Трое участников вооруженного подполья заблокированы в одном из частных домовладений Унцукульского района Дагестана, ранен один из бойцов спецназа.

11 сентября 2012 года

Схрон с взрывчаткой обнаружен в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Каспийске.

10 сентября 2012 года

В Хасавюртовском районе вечером сотрудники силовых органов обнаружили и уничтожили блиндаж с боеприпасами, принадлежащий находящемуся в федеральном розыске местному жителю.

Четыре жителя Хасавюрта 9 сентября пришли с явкой с повинной в полицию и признались в участии в незаконном военном формировании, еще один дагестанец сознался в пособничестве боевикам, еще один был задержан по подозрению в пособничестве.

9 сентября 2012 года

В 1.30 взрывотехники ОМОН МВД обезвредили взрывное устройство, оставленное неизвестными в гастрономе дачного общества "Наука". В 1.40 полицейские, которые стояли в оцеплении вокруг гастронома, попытались остановить и направить в объезд автомобиль ВАЗ-2112. Водитель не подчинился, и сотрудники полиции, после произведения предупредительного выстрела, применили табельное оружие. В результате водитель, житель села Новокули Новолакского района, от полученных огнестрельных ранений скончался на месте. Пассажир не пострадал и был задержан. По данным МВД, убитый мужчина был опознан как Мурад Курбанов.

Саперы УФСБ Дагестана разминировали у строящегося дома в пригороде Махачкалы в поселке Ленинкент бомбу мощностью 5-7 килограммов в тротиловом эквиваленте.

7 сентября 2012 года

Военный вертолет Ми-35 разбился в районе административной границы между Дагестаном и Чечней, он врезался в скалу в условиях плохой видимости. Военные отмечали, что перед крушением вертолет не подвергался никакому внешнему воздействию, то есть обстрелу с земли. Изначально сообщалось о трех погибших членах экипажа, находившихся на борту разбившегося военного вертолета. Позже стало известно, что на месте падения вертолета обнаружены четыре тела, причем один из погибших не был членом экипажа. По уточненным данным, жертвами аварии стали три члена экипажа и представитель командования воздушного соединения.

Около 23.30 в Каспийске неизвестный обстрелял работника муниципального унитарного предпрития «Водоканал». Он не пострадал.

6 сентября 2012 года

Саперы обезвредили бомбу мощностью около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте, заложенную на автодороге недалеко от железнодорожного переезда в Бабаюртовском районе. По словам представителя оперативного штаба республики, бомба, скорее всего, предназначалась для сотрудников полиции, пост которых находится недалеко от места ее обнаружения.

5 сентября 2012 года

В правоохранительные органы с заявлением о пропаже своей дочери Мадины Идрисовой, находившейся в гостях в селе Учкент Кумторкалинского района Дагестана, обратился Магомед Идрисов.

В лесном массиве у села Тухчар Новолакского района Дагестана силовики нашли схрон с оружием и боеприпасами.

4 сентября 2012 года

Родственники похищенного в Буйнакске Сиражуддина Хасаева, который был найден в одной из больниц Махачкалы, утверждают, что его вновь похитили. Также родные заявили, что Сиражуддин Хасаев подвергался пыткам вместе с Хизри Пирамагомедовым, которого впоследствии нашли убитым.

Неизвестный обстрелял из пистолета наряд полиции на федеральной автодороге «Кавказ». Жертв и пострадавших нет.

В правоохранительные органы с заявлением о пропаже жителя селения Майданское Ахмеда Магомедова обратился Магомед Магомедов.

3 сентября 2012 года

В 22.55 в Хасавюрте по улице Инженерной около автомобильного моста через реку Ярык-су неизвестные обстреляли наряд полиции из 12 сотрудников. В результате обстрела жертв и пострадавших нет.

Заместитель директора Энергетического колледжа города Каспийска Рабадан Кадиев, пропавший в июле, обнаружен мертвым на участке своего дома в Махачкале.

2 сентября 2012 года

В ночь на 2 сентября неустановленные лица произвели обстрел военной автоколонны из лесного массива в городе Хасавюрт. Жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов нет, сообщает региональное МВД.

31 августа 2012 года

Утром сотрудники правоохранительных органов блокировали в поселке Ленинкент в пригороде Махачкалы частное домовладение, где, по данным МВД, укрывался один из предполагаемых членов вооруженного подполья, находящихся в федеральном розыске. В поселке был введен режим контртеррористической операции. Один предполагаемый боевик был убит при попытке вырваться из окружения. По уточненным данным, были убиты двое предполагаемых боевиков, они опознаны как Саид Курбанов и Магомед Тамураев

30 августа 2012 года

Около селения Шаатли Цунтинского района Дагестана неизвестные обстреляли наряд военнослужащих внутренних войск МВД России. Один из военнослужащих был ранен.

29 августа 2012 года

В Хасавюрте задержан местный житель, который подозревается в пособничестве боевикам.

28 августа 2012 года

В селе Чиркей Буйнакского района у дома шейха Саида Афанди произошел взрыв, самоподрыв осуществила смертница. В результате взрыва, по предварительным данным МВД Дагестана, погиб Саид Афанди и пять его гостей, а также подорвавшая себя женщина. По данным МВД, мощность бомбы, взорванной смертницей в доме шейха Саида Афанди в Дагестане, составила 1-1,5 кг тротила.

В поселке Белиджи Дербентского района группа неизвестных напала и захватила здание, в котором расположена оружейная комната специальной оперативной группы. По различным данным, погибло от одного до двух человек, от одного до трех - ранены.

В результате перестрелки на погранзаставе близ селения Белиджи Дербентского района убиты восемь военнослужащих. Ранения получили, по разным данным, от четырех до пяти человек.

26 августа 2012 года

О пропаже двух мужчин заявили в правоохранительные органы их родственники. Жительница Махачкалы Эльмира Курбанова сообщила, что «в августе 2011 г. ушел из дома и не вернулся ее бывший муж Ахмед Магомедов, житель села Унцукуль Унцукульского района». О пропаже 25 августа своего сына обратился Саламуддин Саидахмедов. По его словам, сын выехал из дома на своем автомобиле ВАЗ и не вернулся. Брошенный автомобиль был найден на автодороге «Буйнакск-Кизилюрт»

25 августа 2012 года

Сотрудники правоохранительных органов убили двух предполагаемых боевиков, открывших огонь из автомобиля в поселке Шамхал в пригороде Махачкалы. Жертв и пострадавших среди правоохранителей нет. Один из убитых опознан как 30-летний Жамалов Магомедарип. По данным НАК, Жамалов возглавлял "Шамхальскую" группировку. Второй убитый опознан как 52-летний Гасан Муртузалиев.

В Карабудахкентском районе в лесу в районе селения Гурбуки примерно в 12.20 мск в перестрелке убит предполагаемый боевик. Жертв и пострадавших среди силовиков нет.

24 августа 2012 года

На автодороге Хасавюрт - Баба-Юрт совершено вооруженное нападение на автоколонну внутренних войск в Дагестане. Один человек погиб, еще один был ранен.

23 августа 2012 года

Неизвестные вооруженные лица в камуфляжной форме и масках избили и похитили в Махачкале 33-летнего директора дочернего унитарного предприятия "Дагсельхозхимия" Шамиля Абдурашидова, сообщил его брат Хизри Абдурашидов.

22 августа 2012 года

Один военный убит после обстрела выносного поста в Цунтинском районе. Двое силовиков получили ранения, один предполагаемый боевик убит.

21 августа 2012 года

Днем в Махачкале были найдены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями в голову. Они опознаны как офицеры полиции.

Вечером около 22.00 мск при попытке досмотра автомобиля неизвестные обстреляли наряд ДПС в Махачкале. В результате обстрела полицейский получил ранение в плечо, состояние раненого оценивается как средней тяжести.

20 августа 2012 года

Житель Дербента получил серьезные ранения при попытке изготовить самодельное взрывное устройство. Инцидент произошел примерно в 14.15 в доме по улице Х.Тагиева. Изготовитель СВУ, 1988 года рождения, доставлен в центральную городскую больницу Дербента с отрывами кистей обеих рук и нижних конечностей ног. В квартире выбиты стекла.

Военнослужащий срочной службы погиб в результате обстрела выносного поста, на котором несли службу военнослужащие Минобороны РФ в Цунтинском районе.

Житель Дербента 21-летний Шейхмагомед Магомедкеримов задержан сотрудниками городского ОВД, о его местонахождении ничего неизвестно, утверждает отец задержанного Зайнудин Магомедкеримов.

Неизвестные обстреляли колонну Минобороны России во время ее следования через город Хасавюрт, полицейский из сопровождения колонны получил ранение.

Активный участник вооруженного подполья Хизри Гаджиев убит в Хасавюрте, сообщили в правоохранительных органах республики.

19 августа 2012 года

Неизвестные устроили пожар в продовольственном магазине на проспекте Акушинского. Жертв и пострадавших нет, магазин восстановлению не подлежит.

18 августа 2012 года

Двое неизвестных в масках вошли в здание шиитской мечети в Хасавюрте и открыли огонь по прихожанам. Ранены восемь человек, позже один из пострадавших скончался в больнице Хасавюрта.

Позднее поступила информация о взрыве в данной мечети, а также о том, что там было обезврежено самодельное взрывное устройство.

17 августа 2012 года

Сотрудник полиции погиб в Махачкале при задержании подозреваемого в участии в незаконных военных формированиях.

16 августа 2012 года

При совершении марша во время учений в районе населенного пункта Ботлих сползла с обрыва высотой более 100 метров боевая машина, и в результате этого погибли двое военнослужащих, еще трое получили ранения различной степени тяжести. По уточненным данным МВД, в результате ДТП произошло возгорание и детонация боеприпасов. От полученных травм на месте скончались водитель и еще один военнослужащий. В больницу Цунтинского района с различными травмами помещены двое военнослужащих.

Два взрыва произошли рано утром на дороге в Дербенте, когда по ней следовал служебный автомобиль с сотрудниками местного локомотивного депо, пострадавших нет.

В районе Буйнакска сотрудники полиции обнаружили и ликвидировали летнюю базу участников незаконных вооруженных формирований.

Совершено покушение на сотрудника Кизилюртовской прокуратуры. В результате взрыва жертв и пострадавших нет. Мощность бомбы составляла 150-200 грамм тротила.

Один человек погиб, двое тяжело ранены в результате обстрела неизвестными в лесу в Буйнакском районе.

В Хасавюрте неизвестные в военной форме и масках расстреляли молодого человека, выходившего из мечети. Тело убитого они забрали и увезли в неизвестном направлении.

Житель Хасавюрта Гелани Саипов, 1978 года рождения, похищен и увезен в неизвестном направлении, в его доме проводится обыск, сообщил адвокат Рустам Юнусов. Родные Саипова полагают, что обыск в его доме проводят те же люди, которые совершили убийство у мечети.

15 августа 2012 года

Ночью в Кизилюрте на угнанной автомашине ВАЗ-2110 неизвестные обстреляли полицейский наряд. В результате обстрела ранен полицейский.

14 августа 2012 года

Утром в Буйнакске под днищем личной автомашины капитана полиции, начальника городского ИВС Ибрагима Мамаева произошел взрыв самодельной бомбы. Тяжело раненный 40-летний Ибрагим Мамаев был доставлен в больницу, он умер, не приходя в сознание. Мощность взорванной под автомобилем начальника ИВС Буйнакска бомбы составила 150 граммов тротила.

В результате перестрелки в Хасавюрте вечером убиты полицейский и нападавший, еще один сотрудник правоохранительных органов ранен. Позже стало известно, что погиб и второй полицейский, нападавшим оказался находящийся в розыске за причастность к боевикам житель этого города Вахмурад Юсупов.

12 августа 2012 года

Сотрудник отдела вневедомственной охраны убит в Хасавюрте. Сотрудник находился за рулем своего автомобиля и был обстрелян из проезжавшей мимо машины. От полученных ранений он скончался в больнице.

Неизвестные обстреляли директора птицефабрики в селе Казмааул Хасавюртовском районе, предприниматель погиб.

Неизвестные бросили гранату во двор частного дома в городе Хасавюрт. По данным МВД, дом принадлежит 44-летнему предпринимателю, с места происшествия изъята чека и кольцо от гранаты.

В результате перестрелки на рынке "Загородный" в Махачкале в больницу с ранениями доставлены охранники рынка, 1988 и 1990 годов рождения.

10 августа 2012 года

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий в Новолакском районе задержан житель села Тухчар, который подозревается в пособничестве боевикам.

Начальник уголовного розыска УВД МВД РФ по городу Буйнакску тяжело ранен в результате вооруженного нападения. Он был обстрелян неизвестными возле своего дома около 21:00 мск.

9 августа 2012 года

В Табасаранском районе ночью сотрудниками правоохранительных органов при задержании был убит находящийся в розыске по Исрафил Исмаилов.

В Ботлихском районе Дагестана днем из лесного массива неизвестными злоумышленниками обстрелян наряд райотдела полиции. По предварительным данным, трое полицейских погибли, еще один ранен. По уточненным данным погибли пять полицейских и двое подозреваемых в участии в незаконном вооруженном формировании. У одного из убитых в перестрелке с полицейскими в Ботлихском районе был обнаружен студенческий билет Тюменской государственной медицинской академии на имя Гардалоева Зелемхана, числящегося пропавшим без вести.

8 августа 2012 года

Полицейские задержали подозреваемого в убийстве рядового полиции, произошедшего в ночь на 5 августа в Каспийске.

Взрыв произошел в садоводческом обществе "Дагестан" в Каспийске. Прибывшая на место опергруппа обнаружила 44-летнего уроженца Дагестана, жителя Санкт-Петербурга, по профессии врача-ортопеда. С осколочными ранениями он был доставлен в больницу. В МВД Дагестана не исключают, что врач в Каспийске пострадал при изготовлении бомбы. Пострадавший находится в больнице в тяжелом состоянии. Его родственники считают, что он мог стать жертвой обстоятельств и ждут его выздоровления, чтобы он смог сам сообщить о подробностях инцидента.

Около 1.00 ночи в Эндирейаул Хасавюртовского района неизвестными было совершено покушение на бывшего имама мечети данного населенного пункта Макардина Мужаидова, 1975 года рождения. Бывший имам с тяжелыми огнестрельными ранениями госпитализирован.

В результате переговоров с силовиками трое из блокированных в частном доме в Хасавюрте сдались, еще один отказался сложить оружие. В ходе штурма дома он был убит. По предварительным данным НАК, убитым оказался Гусейн Азарцумов, 1975 года рождения, причастный к деятельности вооруженного подполья с 2006 года и имеющий условное наказание за участие в НВФ. По сведениям НАК, силовикам сдались Исхак Джамалдинов, 1981 года рождения, который с 2010 года оказывал пособническую помощь "хасавюртовской группе", Имран Хамидов, 1990 года рождения, в июне 2012 года перешедший на нелегальное положение, а также Рустам Хаманаев, 1986 года рождения. Исхак Джамалдинов, сын заместителя главы Хасавюрта, укрывал и лечил у себя дома раненного в ходе спецоперации в районе селения Тотурбийкала лидера группы боевиков Ибрагима Мухучева (позднее, в сентябре 2011 года, Мухучев был убит в ходе спецоперации в Хасавюрте). В переговорах о сдаче принимали участие родственники блокированных в доме.

Ночью в Сулейман-Стальском районе сотрудники полиции применили оружие после того, как водитель останавливаемой ими для досмотра машины попытался скрыться. Мужчина получил ранение.

7 августа 2012 года

Около 23:00 мск бойцы спецназа блокировали частное домовладение, в котором укрылись четверо предполагаемых участников вооруженного подполья.

6 августа 2012 года

Полицейские опознали труп обгоревшего мужчины с огнестрельным ранением головы, найденный в ночь на 5 августа в Каспийске. Это полицейский ОВО по Кировскому району УМВД РФ по Махачкале, 1985 года рождения.

Около 13.10 мск на автодороге "Кидеро – Мокок" неизвестные из лесного массива обстреляли служебную машину "УАЗ" ОМВД России по Цунтинскому району. По предварительным данным, двое полицейских погибли, еще один доставлен в больницу.

5 августа 2012 года

Один сотрудник правоохранительных органов получил ранение при обстреле поста полиции в Цунтинском районе. Он умер при доставлении в больницу.

4 августа 2012 года

Сотрудник ОМОНа погиб, еще один получил ранение в ходе операции по ликвидации предполагаемого боевика в Махачкале. Убит также и подозреваемый в участии в незаконных военных формированиях.

Подозреваемый в участии в незаконных вооруженных формированиях, по данным МВД, убит при оказании вооруженного сопротивления недалеко от поселка Шамхал под Махачкалой.

3 августа 2012 года

Ночью в Буйнакском и Цумадинском районах Дагестана в рамках введенного режима контртеррористической операции (КТО) произошли перестрелки сотрудников силовых органов с членами незаконных вооруженных формирований. В результате одной из них убит предполагаемый боевик, в результате другой – ранен правоохранитель. Личность убитого установлена, им оказался активный член вооруженного подполья Ахмед Лабазанов, сообщили в МВД по Дагестану.

2 августа 2012 года

Утром в городе Буйнакске под автомашиной капитана полиции сработало неустановленное взрывное устройство. В результате взрыва сотрудник получил ранения и доставлен в больницу, где позже умер.

Убитый 1 августа на автодороге "Махачкала – Астрахань" опознан как житель села Кироваул Кизилюртовского района Саидахмед Насибов, 1954 года рождения. По факту убийства Насибова возбуждено уголовное дело по статье 105 (убийство) и 222 (незаконный оборот оружия) УК РФ.

1 августа 2012 года

На автодороге Махачкала-Астрахань в Кумторкалинском районе Дагестана трое неустановленных лиц в камуфлированной одежде и в масках расстреляли 58-летнего неработающего жителя Кизилюртовского района.

Неизвестный попытался совершить подрыв здания МВД Дагестана в Махачкале. Специалисты УФСБ России по республике обезвреживают взрывное устройство, подозреваемый задержан. В пакете, брошенном мужчиной в здание МВД Дагестана, оказался муляж бомбы.

Взрыв неустановленного устройства, предположительно заложенного в мусорном баке, произошел в 16.10 на пересечении улиц Советской и Махачкалинской в Дербенте. В результате трое сотрудников полиции, несших дежурство недалеко от места взрыва, доставлены в больницу.

30 июля 2012 года

На городском пляже в Махачкале было обнаружено самодельное взрывное устройство. Пакет с торчащими проводами обратил на себя внимание горожан, которые сразу же вызвали на место полицейских. Бомба, мощность которой составила 300-500 граммов в тротиловом эквиваленте, была обезврежена.

Предполагаемый боевик убит в ходе боестолкновения с полицейскими возле села Митаги-Казмаляр. С утра в этом месте проводились оперативно-разведывательные мероприятия, ближе к часу дня полицейские наткнулись на блиндаж с двумя вооруженными людьми. Во время перестрелки один из нападавших был убит, второму удалось скрыться. Убитый в ходе боестолкновения 30 июля в Дагестане опознан как житель города Дагестанские огни Пиров Пирмагомед.

29 июля 2012 года

Около 3.00 в Дербенте возле продовольственного магазина взорвалось самодельное взрывное устройство, пострадал прохожий. В центральную городскую больницу с касательным осколочным ранением левой поясничной области доставлен 27-летний житель города, которые проходил около магазина в момент взрыва.

28 июля 2012 года

В Кизилюртовском и Новолакском районе Дагестана по подозрению в оказании содействия членам незаконных вооруженных формирований задержаны двое жителей республики.

Сотрудник полиции убит неизвестными в ночь на 28 июля в селе Чонтаул Кизилюртовского района.

27 июля 2012 года

Утром силовики продолжили переговоры с предполагаемыми боевиками, блокированными в частном доме в поселке Альбурикент в Махачкале. После этого из дома вышли две девочки-подростка, а позже еще двое детей. Сразу после этого боевики открыли огонь, в результате были убиты шестеро боевиков, одна из находящихся в доме женщин, Саидат Юсупова, совершила самоподрыв.

В Хасавюрте и Кизилюрте произошло несколько взрывов, утверждают очевидцы. О трех взрывах в Хасавюрте и двух в Кизилюрте сообщили местные жители.

26 июля 2012 года

В поселке Альбурикент в Махачкале по ул. Библиотечная в частном доме сотрудниками УФСБ и МВД заблокированы четыре предполагаемых боевика. Произошел короткий огневой контакт. В поселке введен режим контртеррористической операции.

В селении Чалях Цунтинского района Дагестана поздно вечером четверо неизвестных расстреляли местного жителя Иманова Саидахмеда, работавшего учителем медресе в селении Гутатли.

25 июля 2012 года

Следователь городского отдела полиции убит в результате вооруженного нападения в Хасавюрте, ранения получили двое случайных прохожих. Старший лейтенант юстиции Гаджимурад Омаров был убит во время допроса свидетеля, сообщает Следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану. При этом, по данным МВД республики, среди раненых во время покушения на полицейского оказалась мать местного жителя Эльбруса Бутаева, который, как считают полицейские, стрелял в Омарова. Сам же Эльбрус Бутаев числился в полицейской сводке как убитый при оказании сопротивлении сотрудникам правоохранительных органов на автодороге Хасавюрт-Муцалаул в ночь на 18 июля.

24 июля 2012 года

Утром при попытке осмотра домовладения в Новом Костеке Хасавюртовского района, где по сведениям силовиков, скрывался пособник боевиков, по полицейским был открыт огонь. В результате ранение получил полицейский. В ходе ответного огня силовиками были убиты двое местных жителей, находившихся в доме. Они предварительно опознаны как братья Курбан и Шахбан Алиевы, 46 и 38 лет, уроженцы села Новый Костек. В ходе осмотра места боя было обнаружено тело еще одного убитого, его личность устанавливается.

Пропал 32-летний житель Каспийска Нуци Алиев, сообщила его жена. По ее словам, муж работает в Махачкале на фирме "Орион", и до вечера 24 июля он был там, потом позвонил домой, сказал, что поедет разговляться к дяде. От родственников Нуци Алиев вышел приблизительно в 22 часа, но, когда жена стала звонить ему, никто трубку не поднимал. К вечеру 25 июля родственники узнали, что Нуци находится в ИВС Каспийска, но к нему никого не допускают.

21 июля 2012 года

Режим КТО в пригороде Махачкалы был введен в связи с проводимой спецоперацией. В заблокированном доме на улице Сулакской, по информации источника в правоохранительных органах, находились участники НВФ. Хозяин дома и его жена вышли в результате переговоров с сотрудниками силовых ведомств Дагестана, предполагаемые боевики сдаться отказались. В результате боя двое предполагаемых боевиков были убиты. По данным силовиков, один из убитых - Темирбек Темирбеков, 1975 года рождения, лидер "кизилюртовской" группы. Второй убитый - Рустам Яхъяев, 1973 года рождения.

20 июля 2012 года

В Хасавюртовском районе Дагестана похищены два молодых человека, сообщил очевидец похищения.

19 июля 2012 года

В Хасавюртовском районе Дагестана по подозрению в оказании пособничества членам НВФ задержан местный житель. По данным полиции, мужчина 1981 года рождения, житель Хасавюрта с июня по июль 2012 года обеспечивал продуктами питания, жильем, средствами мобильной связи и осуществлял перевозку членов дисперсионно-террористической группы "Хасавюртовская". По версии МВД, он поддерживал связь с Никиевым Расимом и Гаджиевым Маратом, убитыми в ходе проведения спецоперации 17 июля на 1 км. а/д "Хасавюрт-Муцалаул".

Саперы дагестанского УФСБ разминировали бомбу мощностью полтора килограмма в тротиловом эквиваленте, обнаруженную на газозаправочной станции в Буйнакском районе республики.

В Каякентском и Казбековском районах Дагестана проводившие оперативные мероприятия силовики обнаружили два схрона, в одном из которых находились два самодельных взрывных устройства мощностью до 10 до 15 килограммов тротила.

Утром село Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана было блокировано силовиками и военной техникой, сообщают местные жители. По их данным на 14.00, оцепление снято. В Хасавюртовском РОВД заявили, что в селе проводились оперативно-розыскные мероприятия.

17 июля 2012 года

В 23:35 мск на 1 км автодороги Хасавюрт - Муцалаул Хасавюртовского района силовики попытались остановить для проверки автомобиль, оттуда по ним был открыт огонь. В ходе перестрелки все три человека, находившиеся в машине, были убиты. Среди силовиков пострадавших и жертв нет. Убитые предварительно опознаны как Дагиров Заурбек, 1988 г.р., проживающий в с. Эндирей Хасавюртовского района (владелец автомашины), Никиев Расим, 1985 г.р., проживающий в Хасавюрте (находится в федеральном розыске за грабеж) и Бутаев Эльбрус, 1990 г.р., также проживающий в Хасавюрте.

Сотрудники силовых структур в ходе перестрелки в Табасаранском районе убили боевика, Закира Фейзуллаева, 1976 года рождения. открывшего по ним стрельбу. Ранее Фейзуллаев был судим по статье 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем" - в 2009 году он был приговорен к одному году и 3 месяцам колонии-поселения.

16 июля 2012 года

Днем в больницу в Махачкале с ножевыми и огнестрельным ранениями был доставлен старший следователь следственной группы ОМВД России по Хунзахскому району Дагестана, который скончался. Во время инцидента ранение получил местный житель. В качестве приоритетной рассматривается версия о совершении преступления на почве личных неприязненных отношений.

Взрыв небольшой мощности прогремел ночью у дверей квартиры гражданина 1978 года рождения, работающего начальником команды "Кизляр" объединенного отряда "Дагестан" собственной безопасности ОАО "Черномортранснефть" в городе Кизляре, жертв и пострадавших нет.

По подозрению в причастности к вооруженному подполью задержан 23-летний житель поселка Черняевка Кизлярского района Шахбан Гасанов. Как сообщил источник в Кизлярском РОВД, 21 июля в доме Шахбана Гасанова проводился обыск, в ходе которого было найдено оружие. Однако родственники Гасанова заявили, что оно было подброшено. Мать Шахбана Гасанова попросила правозащитников оградить ее сына от преследований силовиков.

14 июля 2012 года

Двое сотрудников ОМОН-2 МВД Дагестана убиты в результате обстрела в пригороде Махачкалы.

В лесном массиве близ села Утамыш Каякентского района произошел бой между группой предполагаемых боевиков и силовиками. Решением оперативного штаба на территории Каякентского района республики был введен режим КТО. Всего, по данным НАК, в результате боестолкновения были убиты семеро предполагаемых боевиков, один военнослужащий ВВ МВД России погиб, двое получили ранения, также ранен сотрудник полиции. Родственники Магомедсаида Маматова, убитого в ходе спецоперации в селе Утамыш Каякентского района Дагестана, заявили, что никакого сопротивления он не оказывал и при нем не было найдено никакого оружия.

12 июля 2012 года

Ночью в Буйнакске взорвалось самодельное взрывное устройство, установленное на подоконнике окна магазина по улице Газимагомедова. Жертв и пострадавших нет.

11 июля 2012 года

11 июля утром Салахудинов был освобожден из ОВД города Кизляра.

10 июля 2012 года

В Махачкале неизвестные вооруженные люди в масках и камуфляжной форме похитили Ахмеда Салахудинова, заявили его родственники.

В Буйнакском районе Дагестана возле селения Чанкурбе в ходе спецоперации убит предполагаемый участник НВФ.

8 июля 2012 года

Сотрудники силовых ведомств в Кизлярском районе обнаружили взрывное устройство, заложенное у дороги, а также схрон с тремя бомбами и компонентами для их изготовления.

7 июля 2012 года

Местная жительница была ранена в селе Маджалис Кайтагского района из-за взрыва гранаты.

6 июля 2012 года

В дагестанском поселке Ленинкент по окончании пятничной молитвы вооруженные люди в масках убили двух прихожан мечети. Как сообщили в МВД, были убиты три человека, которые пытались обстрелять силовиков. Затем, по данным правоохранительных органов, неизвестный пытался обстрелять сотрудников силовых ведомств, работающих на месте перестрелки в пригороде Махачкалы, ответным огнем он был убит. Убитые были опознаны как Ибрагимов Арсен, 1985 года рождения, проживающий в селе Кая Кулинского района, Маджидов Меджид, 1983 года рождения, проживающий в Махачкале, Абакаров Тимур 1988 года рождения, проживающий в селе Корода Гунибского района. Четвертый убитый - Шахрудинов Шамиль, 1976 года рождения, проживающий в селе Карата Ахвахского района. При проведении спецоперации в жилой дом попал снаряд из гранатомета. Пострадавших нет, дому нанесен значительный ущерб.

5 июля 2012 года

Жительница Махачкала Мариам Бадалян заявила о пропаже своего 29-летнего мужа Мурада Ситаблаева.

4 июля 2012 года

В результате перестрелки между неизвестными и полицейскими в столице Дагестана погибли один нападавший и сотрудник правоохранительных органов. Убитый опознан как Сулейманов Сайгид 1970 года рождения, проживающий в селе Тпиг Агульского района Дагестана. Находившийся вместе с ним один мужчина скрылся. Задержан водитель автомашины, на которой передвигались эти люди. Им оказался житель Махачкалы 1979 года рождения, по его словам, он не знаком с стрелявшими.

В Махачкале неизвестные обстреляли сотрудников ДПС в столице Дагестана, один полицейский погиб.

Один из районов Хасавюрта был полностью блокирован силами сотрудников правоохранительных органов. Представитель администрации города заявил, что проводится очередная спецоперация. В ходе спецоперации были убиты два человека.

В 11.00 мск в Каспийске был введен режим контртеррористической операции. Предполагалось, что в доме по улице Дагестанской находится четыре человека, которые являются членами местной диверсионно-террористической группы. В результате спецоперации убиты четыре предполагаемых боевика. Кроме того, погиб один сотрудник спецназа.

В Буйнакске ночью произошел взрыв безоболочного самодельного взрывного устройства дистанционного управления, жертв и пострадавших нет. Инцидент произошел на пустыре. Взорвавшаяся бомба не имела в себе поражающих элементов, ее мощность составила примерно 30-40 граммов в тротиловом эквиваленте.

3 июля 2012 года

В лесном массиве, в 3 км юго-восточнее села Какамахи Карабудахкентского района сотрудники силовых структур обнаружили схрон боевиков с двумя взрывными устройствами общей мощностью 50 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Утром сотрудники силовых ведомств блокировали частный дом в селе Жданово Кизлярского района, где как предполагалось, находились четыре вооруженных человека. Заблокированные в доме на предложение сдаться ответили огнем. В результате спецоперации были убиты четыре предполагаемых боевика. НАК сообщил, что двое из четырех убитых в ходе спецоперации были опознаны как "вербовщик террористов" Багаев Багавудин по кличке Гусейн Апанди и пособник боевиков Магомедов Магомед.

1 июля 2012 года

Недалеко от поселка Талги Буйнакского района найден взорванный и сгоревший автомобиль ВАЗ-2110 с обгоревшим трупом на водительском сиденье. По предварительным данным, внутри автомобиля сработало взрывное устройство, машина принадлежала пропавшему 29 июня жителю Махачкалы.

Участковый оперуполномоченный застрелен неизвестными из проезжавшего автомобиля в Хасавюрте.

В Хасавюрте неизвестные обстреляли наряд ДПС. В результате ранены двое полицейских, один из которых находится в больнице в тяжелом состоянии, и трое гражданских лиц. Злоумышленники скрылись, позже полицейскими на окраине села Новомехельта Новолакского района обнаружена автомашина, из которой, предположительно, и велся обстрел.

30 июня 2012 года

Силовики 30 июня вступили в перестрелку с подозреваемыми в участии в незаконных военных формированиях, один человек был задержан, жертв и пострадавших нет.

Нападение на полицейских произошло вечером 30 июня в Кизилюртовском районе, когда сотрудники мобильного отряда МВД России и военнослужащие Внутренних войск проводили оперативно-розыскные мероприятия. Никто не пострадал.

29 июня 2012 года

Нападение на полицейских совершено в 19.40 недалеко от селения Бабаюрт. Неизвестные, передвигавшиеся на автомобиле "Лада Приора" белого цвета, поравнялись с автомобилем дорожно-патрульной службы и обстреляли его из автоматического оружия, в результате нападения двое полицейских погибли.

Неизвестные убили имама мечети в селе Карамахи Магомедкамиля Гамзатова и еще одного человека и подожгли здание мечети. По данным СК, нападавших на мечеть было четверо, они скрылись на машине "ВАЗ 2110", принадлежащей местному жителю. Имам Гамзатов, как сообщили в НАК, был известен своей непримиримой позицией по отношению к боевикам.

28 июня 2012 года

В селении Кироваул Кизилюртовского района вечером снайперским выстрелом в сердце убит известный в Дагестане исламский ученый Магомедхабиб Заурбеков, сообщил брат убитого Шамиль Заурбеков.

В лесном массиве на окраине села Акка Табасаранского района Дагестана полицейские обнаружили брошенную машину ВАЗ-2106, в салоне которой обнаружена мощная бомба (100 кг тротила), она была уничтожена на месте.

27 июня 2012 года

В Дахадаевском районе Дагестана в ходе перестрелки убит предполагаемый боевик. Он опознан как опознан как Магомед Абдусаламов.

В Грозном задержана жительница Кабардино-Балкарии, предположительно, завербованная экстремистами для совершения теракта на территории Дагестана.

В Табасаранском районе возле села Татиль полицейские застрелили мужчину, который открыл по ним огонь из пистолета при попытке проверить документы. Личность убитого устанавливается. 29 июня стало известно, что убитый опознан как житель Махачкалы Имирсадыков Рустам Мурадович, 1989 года рождения. По данным СКР по Дагестану он находился в розыске за участие в марте текущего года в вооруженном нападении на пост полиции возле села Джемикент Дербентского района Дагестана.

Подозрительный пакет был обнаружен на железнодорожном перегоне Ачи - Избербаш. Движение поездов было приостановлено, на месте обнаружения предмета работали саперы. Информация не подтвердилась.

Лидер избербашского незаконного военного формирования был убит в Табасаранском районе Дагестана. В его машине была найдена бомба, которую обезвредили саперы, сообщил сотрудник пресс-службы Национального антитеррористического комитета. По данным Следственного комитета России, мощность обезвреженной в Табасаранском районе Дагестана бомбы составила около 100 кг тротила. В НАК сообщили, что убитый был лидером избербашского незаконного вооруженного формирования.

Во время перестрелки в селе Кванда Цумадинского района был убит полицейский. По уточненным данным, еще двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, они доставлены в больницу. Кроме того, по данным правоохранительных органов, убиты подозреваемый в участии в незаконных военных формированиях Нажмудин Нажмудинов и его жена. Также при спецоперации ранены два местных жителя.

26 июня 2012 года

Взрыв неустановленного взрывного устройства произошел днем на автодороге Хунзах-Гергебиль в Гергебильском районе в момент проезда автомобиля "Урал", принадлежащего Хунзахскому погранотряду УФСБ РФ. Жертв и пострадавших не было.

Сотрудник местного отдела полиции погиб в перестрелке с неизвестными в Табасаранском районе.

Взрывное устройство сработало на дороге в селе Гадари Кизилюртовского района, когда там проезжала машина ДПС. Пострадавших не было.

Глава селения Гуриг Табасаранского района обнаружен с огнестрельным ранением в область сердца. Он доставлен в больницу, состояние раненого оценивается как тяжелое. Позже стало известно, что Тагир Тагиров умер в больнице.

В Хасавюрте неизвестные расстреляли сотрудника полиции, от полученных ранений он скончался на месте.

25 июня 2012 года

В городе Хасавюрте вечером сотрудники полиции ранили водителя автомобиля, не подчинившегося их требованиям остановиться.

Около 12:30 мск в селе Акуша был застрелен начальник отдела Пенсионного фонда РФ по Акушинскому району Абдулла Алиев. Один из подозреваемых в преступлении задержан, в перестрелке при задержании погиб сотрудник полиции, участковый уполномоченный ОМВД России по Дахадаевскому району младший лейтенант полиции Руслан Саидуллаевич Рамазанов.

В поселке Семендер в Махачкале в ночь на 25 июня возле частного дома произошел взрыв, никто не пострадал.

24 июня 2012 года

В Цунтинском районе неизвестные лица обстреляли из автоматического оружия блокпост временной оперативной группы, в результате чего ранение получил один сотрудник полиции.

Взрывные устройства неустановленного образца были заброшены ночью во дворы матерей двух подозреваемых в участии в незаконных военных формированиях в Хасавюрте.

Неизвестное лицо бросило, предположительно, гранату неустановленного образца около дома местного жителя. В результате автомобиль, припаркованный около его дома получил незначительные повреждения. Жертв и пострадавших нет.

23 июня 2012 года

Сотрудник полиции ранен в результате обстрела в Хасавюрте. Неизвестные из автомобиля обстреляли сотрудника ДПС. Полицейский был ранен, но смог открыть ответный огонь, неизвестные скрылись на машине белого цвета.

22 июня 2012 года

Ночью в Буйнакске произошел взрыв у двухэтажного магазина расположенного в микрорайоне "Дружба" по улице И.Шамиля. Жертв и пострадавших нет, в результате взрыва повреждены двери, выбиты стекла магазина.

В ночь на 22 июня неизвестные обстреляли автомобиль в Махачкале, погиб один мужчина.

Около 19.15 по дороге из поселка Семендер в Махачкалу неустановленными лицами похищен Исмаилов Рустам, 1980 года рождения, заявили родственники похищенного.

21 июня 2012 года

Вечером в результате вооруженного нападения в Хасавюрте убит участковый инспектор местного отдела полиции.

Ночью в городе Буйнакске неизвестными убита 62-летняя женщина, сообщает МВД Дагестана. По данным источника в правоохранительных органах, убитая в Буйнакске женщина, предположительно, занималась целительством.

Магомед Шахбанов из села Аметерк Акушинского района сообщил, что 18 июня исчез его сын Шахбан Шахбанов. Жительница села Терекли-Мектеб Ногайского района обратилась в полицию с заявлением, что 17 июня пропала ее дочь Лейла Кульгишиева.

20 июня 2012 года

Четверо сотрудников полиции, командированные из Тамбовской области, пострадали в Дагестане в результате взрыва, а затем и обстрела бронированного грузовика "Урал". Инцидент произошел на дороге Сергокала - Леваши около 16.00 мск.

18 июня 2012 года

В Хасавюрте неизвестными обстрелян дознаватель городского отдела полиции. В результате нападения правоохранитель получил ранения, не представляющие опасности для жизни.

17 июня 2012 года

Сразу три нападения на предпринимателей совершено минувшей ночью и вечером 17 июня, один из них, в Буйнакске, убит.

Взрыв произошел в магазине в Буйнакске, жертв и пострадавших нет.

15 июня 2012 года

В полицию Хасавюрта обратились родственники с заявлениями о пропаже Заура Хаджиева, 1991 года рождения, и Юсупа Арсанбиева, 1992 года рождения.

14 июня 2012 года

Двое полицейских получили ранения ночью 14 июня при обстреле в дагестанском Буйнакске.

13 июня 2012 года

В Хасавюрте неустановленные лица обстреляли дом местного жителя, жертв и пострадавших нет.

11 июня 2012 года

Об исчезновении жителя селения Верхние Убеки Левашинского района, 47-летнего Мурада Ильясова, и о том, что до сих пор его местонахождение неизвестно, сообщил сын пропавшего Мустафа Ильясов. Он не исключает, что к пропаже отца могут быть причастны сотрудники правоохранительных органов.

10 июня 2012 года

В жилом доме в поселке Шамхал были заблокированы предполагаемые боевики. Был введен режим контртеррористической операции (КТО). В ходе проведения спецоперации был убит подозреваемый в участии в незаконных военных формированиях. Он предварительно опознан как 34-летний Исак Магомедов, который, по данным НАК, являлся основным исполнителем указаний и "правой рукой" лидера шамхальской группы боевиков.

8 июня 2012 года

Утром в городе Южно-Сухокумске был введен режим контртеррористической операции. В ходе операции убиты шестеро предполагаемых боевиков. По данным НАК, убитые входили в "кизлярскую" группу. Потерь среди силовиков нет. Отец одного из убитых Хайдарбек Магомедгаджиев заявил, что его сын Абдулазиз Магомедгаджиев не имел отношения к вооруженному подполью. Брат одного из убитых Арсен Магомедов заявил, что Нурмагомед Магомедов также не имел никакого отношения к вооруженному подполью.

6 июня 2012 года

Один полицейский погиб, еще один получил ранения при обстреле автомобиля ночью в поселке Ново-Сулак города Кизилюрта.

Инцидент произошел в 23.30. Неустановленные лица из автоматического оружия обстреляли "ВАЗ-2109" под управлением полицейского, с которым следовал еще один сотрудник полиции.

3 июня 2012 года

Около 18:00 мск при обходе энергосети специалист-энергетик обнаружил подрыв двух опор ЛЭП возле селения Ишкарты в Буйнакском районе, на третьей опоре также было установлено самодельная бомба, которая не сработала. К ее разминированию взрывотехники намерены были приступить с наступлением светлого времени суток. в 11.00 мск 4 июня бомба была обезврежена.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники правоохранительных органов на 8 км автодороги «Сергокала-Первомайск» обнаружили закопанное в землю СВУ в виде оцинкованного ведра мощностью примерно 6-7 кг в тротиловом эквиваленте. Саперы-взрывотехники уничтожили СВУ на месте накладным зарядом.

Произошел взрыв в кафе в населенном пункте Акнада Кизилюртовского района Дагестана. Трое человек, оставивших взрывное устройство в здании, перед этим устроили там стрельбу. Пострадавших нет. Здание повреждено незначительно.

1 июня 2012 года

В Цунтинском районе Дагестана неизвестные атаковали две школы. Один человек погиб. Первый инцидент произошел в селе Цебари Цунтинского района. Неизвестные лица произвели выстрелы в жителя села Заирбека Газимагомедова, который от полученных ранений скончался на месте, позднее эти же лица подожгли здание сельской школы. Другая группа предполагаемых боевиков произвела атаку на школу села Цынтук, сообщил представитель правоохранительных органов республики. Согласно уточненной информации, убитым оказался учитель физкультуры. Школа в Цебари полностью сгорела.

В столице Дагестана застрелен инспектор ДПС. Инспектор проверял документы у водителя остановленной машины и упал, позже стало известно, что полицейский был убит выстрелом в сердце.

31 мая 2012 года

Утром неизвестные подорвали товарный поезд на отрезке железной дороги Инчхе-Избербаш, никто не пострадал. Движение поездов на данном участке железной дороги приостановлено. Мощность взорванной под товарным поездом бомбы составила 7 кг тротила.

Вечером в Буйнакске убит возле своего дома бывший начальник Унцукульского РОВД Магомед Абдулмаликов, который в последнее время работал начальником отдела комитета по содействию малому и среднему бизнесу при правительстве Дагестана. Среди версий убийства бывшего начальника Унцукульского РОВД Магомеда Абдулмаликова долговые обязательства и бывшая служебная деятельность в органах МВД, сообщил представитель СК России по Дагестану.

30 мая 2012 года

В одном из частных домов поселка Кочубей Тарумовского района местный житель выстрелил в полицейского из охотничьего ружья, после чего скрылся. Позже он был задержан.

Стало известно, что похищенный в Махачкале 15 декабря прошлого года директор филиала ювелирного торгового дома "Бронницкий" Александр Мисриханов отпущен похитителями добровольно, сам пострадавший отказался сообщить следствию информацию о том, где он находился и о похитителях.

В результате вооруженного нападения на войсковую колонну с продовольствием на автодороге Агвали - Ботлих ранен сотрудник правоохранительных органов. Во время инцидента произошел обрыв линий электропередачи, и целый район остался без энергоснабжения. Энергетики восстановили энергоснабжение в тот же день вечером, согласно уточненной информации, без света оставались 4200 человек.

Полицейские задержали в селении Старая Серебряковка Кизлярского района местного жителя и его жену, подозреваемых в пособничестве членам подполья. По оперативным данным, с июня 2011 года по апрель текущего они предоставляли жилье и снабжали продуктами питания членов НВФ Рустама Гасанова и Шамиля Газимагомедова.

29 мая 2012 года

В Махачкале застрелен замминистра физической культуры и спорта республики Насыр Гаджиханов. Среди версий убийства - личная неприязнь и служебная деятельность.

В поселке Семендер, что в северной части Махачкалы, очевидцы сообщают о подготовке силовиков к спецмероприятиям. Как рассказал житель поселка, с раннего утра несколько кварталов населенного пункта находятся в оцеплении. По словам очевидца, в поселке находятся спецтехника, на дороге установлены заграждения.

28 мая 2012 года

Прокуратура Дагестана провела проверку информации о похищении жителя селения Кючхюр Курахского района Рамазана Саидханова и установила, что он был задержан после обыска в его доме, где были обнаружены граната и патроны калибра 7,62 мм. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он находится под подпиской о невыезде.

25 мая 2012 года

Неизвестными вооруженными людьми в камуфляжной форме и масках избит и увезен в неизвестном направлении житель поселка Красноармейск Кировского района Махачкалы Гаджи Мустафаев, сообщил его отец Магомед Мустафаев.

При ремонте автодороги Кизилюрт - Костек на обочине произошел взрыв маломощной самодельной бомбы, никто не пострадал. Вечером того же дня на месте взрыва при проверке сотрудники ФСБ обнаружили самодельное взрывное устройство. Установлено, что мощность составляла 8 килограммов в тротиловом эквиваленте. Устройство обезврежено.

24 мая 2012 года

О том, что силовиками был оцеплен центр селения Бамматюрт, сообщил местный житель. По его словам, сотрудники правоохранительных органов подозревали, что машина, стоявшая недалеко от здания районной больницы, заминирована. Однако в пресс-службе МВД Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" ответили, что не в курсе проводимых в Бамматюрте спецмероприятий. В дежурной части Хасавюртовского РОВД также сообщили, что не знают, что происходит в селении, а чуть позже источник в РОВД сообщил, что в Бамматюрт выезжали сотрудники полиции "проверять оперативную информацию", не уточнив, какую именно. Жители села сообщали, что оцепление сняли около 16.00 мск 24 мая, а во время спецмероприятий всех пациентов больницы выводили на улицу. При этом, как утверждает местный житель, приехавшие в село саперы сказали, что проверяемый автомобиль не был заминирован. В суточной сводке о состоянии преступности по Республике Дагестан за 24 мая на сайте МВД республики, размещенной 25 мая, сообщается о том, что в Бамматюрте обезврежена бомба мощностью 2 кг тротила.

Подозреваемый в участии в незаконном вооруженном формировании убит при оказании вооруженного сопротивления в Махачкале.

Подрыв железнодорожных путей совершен недалеко от города Избербаш на перегоне Ачи - Избербаш в момент прохождения товарного поезда. По предварительным данным, железнодорожный путь частично разрушен. Поезд с рельсов не сошел. Жертв и пострадавших нет. В 13.11 мск движение поездов было возобновлено.

22 мая 2012 года

Неизвестные обстреляли полицейский автомобиль в пригороде Махачкалы. Один сотрудник полиции убит и трое ранены. Позднее еще один полицейский скончался в больнице от полученных ранений. Позже источник в ОВД Махачкалы сообщил, что во время вооруженного нападения, согласно уточненной информации, погиб офицер УФСБ России по Дагестану, а не полицейский.

21 мая 2012 года

В Сергокалинском районе Дагестана найдены две бомбы по 8 кг тротилла каждая.

20 мая 2012 года

Сгоревший автомобиль ВАЗ-21073 "Приора" был обнаружен на 30-м километре автодороги Буйнакск - Аракани, в 20 метрах от лесного массива. В нем, по данным МВД Дагестана, обнаружен обгоревший труп жителя Махачкалы, об исчезновении которого ранее заявили его родственники. По сведениям МВД, мужчина погиб в результате неосторожного обращения с самодельной бомбой. Родственники Магомедхана Магомедханова опознали его и увезли хоронить в родное село, но уверены, что к смерти Магомедхана причастны силовики.

Два человека, подозреваемые в причастности к НВФ, были блокированы в частном доме в поселке Винсовхозный под Хасавюртом. По информации силовиков, велись переговоры о добровольной сдаче. Бой начался около 11:20 мск. Во время штурма ранен один из бойцов спецназа. Позднее представитель силовиков сообщил о гибели двух предполагаемых боевиков. Один из убитых опознан как Аслан Мамедов, 1986 года рождения, по кличке "Муас", заявляют в правоохранительных органах. По данным силовиков, он является лидером боевиков северных районов Дагестана.

19 мая 2012 года

В Махачкале более 60 человек перекрыли автомобильное движение по проспекту Акушинского с требованием выпустить всех людей из блокированного силовиками дома на улице Юбилейной.

В блокированном доме на улице Юбилейной завязался бой. Махмуд Мансур был убит после того, как, по официальной версии, бросил гранату в сторону спецназовцев.

Два предполагаемых боевика, Казбек Рашидов и Микаил Кульбудинов, были убиты 19 мая в 17.30 мск на улице Амидхана Султана в Махачкале.

В Новолакском районе Дагестана были убиты двое подозреваемых в участии в НВФ. В окрестностях был введен режим КТО, об этом сообщило следственное управление Следственного комитета (СУ СК) по Дагестану.

18 мая 2012 года

18 мая силовики в Махачкале блокировали дом по улице Юбилейной, в котором находились подозреваемый в организации произошедшего 3 мая теракта Махмуд Мансур и еще шесть человек. Сам же Мансур Махмуд заявлял, что не причастен к теракту.

В ночь на 18 мая на участке магистрального газопровода "Моздок – Казимагомед" произошел пожар. По данным НАК, причиной стала диверсия. По заключениям специалистов к разрыву трубы и пожару привело срабатывание двух взрывных устройств.

17 мая 2012 года

Объявлены в розыск трое жителей Дагестана, подозреваемых в причастности к двойному теракту в Махачкале.

16 мая 2012 года

В Махачкале и Кумторкалинском районе Дагестана отменен режим КТО.

Жительница Дагестана заявила о пропаже своего мужа Фейтуллы Фейтуллаева.

В Дербенте неизвестные вооруженные люди в масках избили и похитили двух местных жителей - Тагира Гуджаева, 1984 года рождения и Резвана Фирзалиева, 1985 года рождения. Об этом со слов очевидцев сообщил друг пропавших Али Гаджиев.

15 мая 2012 года

В Махачкале убит предполагаемый организатор двойного террористического акта в Махачкале Гусейн Мамаев. По версии силовиков, Гусейн Мамаев 1988 года рождения, уроженец и житель села Новокули Кумторкалинского района Дагестана по прозвищу "Хамза" был "амиром Махачкалы".

В Кировском районе Махачкалы и соседнем с ним Кумторкалинском районе Дагестана введен режим КТО с целью установления и нахождения причастных к двойному теракту, совершенному 3 мая.

При разминировании трех взрывных устройств, обнаруженных в гараже на одной из улиц в Махачкале, две удалось обезвредить, третья – сработала. Жертв и пострадавших нет. Позднее стало известно, что подрыв бомбы при разминировании в Махачкале был совершен взрывниками.

В Ленинском районе Махачкалы введен режим контртеррористической операции в связи с поиском организаторов двойного теракта, совершенного на посту ДПС "Аляска" 3 мая.

В ночь на 15 мая сотрудник полиции города Хасавюрта госпитализирован с ранениями в результате обстрела его личного автомобиля.

В Дагестане похищен 34-летний житель Махачкалы, уроженец села Харачи Унцукульского района Дагестана Магомедхан Магомедханов, об этом сообщили его родственники. Они также обратились в МВД и ФСБ.

14 мая 2012 года

В ходе спецоперации в у села Цветковка Кизлярского района Дагестана убиты семь участников незаконных вооруженных формирований, пятеро из них опознаны, проинформировал Национальный антитеррористический комитет.

13 мая 2012 года

Перестрелка силовиков с неизвестными произошла в ходе продолжения оперативно-розыскных и поисковых мероприятий в рамках КТО в Кизлярском районе. На месте спецоперации найдено тело боевика (имя не называется), один силовик получил ранения.

Два самодельных взрывных устройства общей мощностью 28 килограммов в тротиловом эквиваленте обнаружили и уничтожили силовики в районе проведения КТО на границе Сергокалинского и Каякентского районов Дагестана.

В Махачкале правоохранители обезвредили взрывное устройство, заложенное под автомобилем "Тойота". Заминированная машина числится за безработным жителем поселка Тарки. При обезвреживании взрывного устройства потребовалась эвакуация жителей близлежащих домов. Мощность бомбы составила один килограмм тротила.

В Дербенте произошла попытка похищения жителя города Дагестанские Огни Рамиля Ярмагомедова. Он подозревает в причастности к этому представителей спецслужб и правоохранительных органов Дагестана и боится дальнейших провокаций в отношении себя. В дежурной части ГОВД Дербента заявили, что никаких спецмероприятий в городе в это время не проводилось.

12 мая 2012 года

На границе Сергокалинского и Каякентского районов Дагестана в ходе боестолкновения с членами НВФ погиб сотрудник полиции. По предварительным данным, силовики попали в засаду. В перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов убит предполагаемый участник вооруженного подполья, который был опознан как главарь "сергокалинской" группировки, уроженец и гражданин Турции шейх Абдусалам.

Национальный антитеррористический комитет подтвердил гибель шестерых предполагаемых боевиков боестолкновения у села Цветковка.

11 мая 2012 года

В Махачкале по окончании пятничной молитвы в поселке Шамхал Кировского района неизвестные вооруженные лица в масках и камуфляжной и гражданской форме попытались похитить жителя поселка Али Магомедова.

На месте боестолкновения у села Цветковка найдено тело одного убитого предполагаемого боевика. Позднее НАК сообщил о блокировании там группы боевиков.

Об исчезновении 11 мая своего брата, жителя Дербента Тимура Алиева, заявил житель Дагестана Арсен Алиев.

В Каспийске родственники местного жителя Седритдина Халибекова просят у правозащитников помощи в его поиске. Они считают, что к исчезновению Седритдина причастны сотрудники полиции Махачкалы. Однако правоохранители не подтверждают эту информацию.

Жительница столицы Дагестана Захра Абакарова утверждает, что ее мужа Руслана Товбулатова незаконно задержали сотрудники правоохранительных органов республики.

10 мая 2012 года

В больнице Избербаша умер полицейский, который получил огнестрельное ранение в голову 9 мая вечером.

В ходе боестолкновения между полицейскими и неизвестными лицами возле села Цветковка Кизлярского района были ранены три сотрудника правоохранительных структур. Позднее стало известно, что в перестрелке погибли двое полицейских и четверо ранены. 11 мая силовики заявили, что в бою убиты трое членов "кизлярской вооруженной группы", один из них опознан как Махмудов Магомед, выполнявший функции шариатского судьи.

На территории Унцукульского района неизвестными были обстреляны сотрудники внутренних войск МВД Дагестана. Никто не пострадал. В связи с боестолкновением, режим контртеррористической операции введен в селе Балахани Унцукульского района.

9 мая 2012 года

в Бабаюртовском районе вечером 9 мая неизвестные из проезжавшего автомобиля открыли огонь по полицейским, работающим на месте ДТП. По предварительным данным, пятеро сотрудников получили ранения.

При обстреле полицейских в Избербаше двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения, они были госпитализированы.

5 мая 2012 года

Самодельная бомба сработала минувшей ночью на одной из центральных улиц города Буйнакска, сообщил источник в правоохранительных органах Дагестана. Жертв и пострадавших нет.

МВД Дагестана опровергло информацию об увеличении количества жертв терактов в Махачкале до 14.

3 мая 2012 года

В Махачкале совершен двойной теракт. Первый взрыв в Махачкале произошел около 22.20 мск, второй – около 22.40 мск. Оба взрыва произошли на полицейском посту "Аляска-30". Общая мощность сработавших бомб составила, по оценкам различных ведомств, от 70 до 150 кг тротила. 14 человек погибло. Правоохранительные органы Дагестана предварительно опознали как Ризвана Алиева одного из исполнителей теракта.

Взрыв утром произошел на автодороге между селами Хебда и Нижний Батлух в Шамильском районе, когда по ней проезжал сын погибшего в марте этого года имама мечети Буйнакска. Пострадавших нет.

В Дербенте задержан мужчина, у которого при себе находились тротиловая шашка весом 200 граммов и электродетонатор.

2 мая 2012 года

Житель селения Зубутли-Миатли Кизилюртовского района, 36-летний Камиль Мутаев похищен и увезен в неизвестном направлении вооруженными людьми в камуфляжной форме и масках, заявила его жена Зухра Мутаева. По словам жены похищенного, Камиль Мутаев ранее несколько раз задерживался полицией.

Задержанный сотрудниками правоохранительных органов житель Хасавюрта указал на два тайника с боеприпасами.

1 мая 2012 года

Ночью в частном доме в Буйнакске произошел взрыв бомбы с дистанционным управлением, жертв и пострадавших нет.

Днем в Махачкале обнаружен заминированный грузовик, сообщили в силовых структурах. Позднее поступило уточнение, что подозрительный предмет, похожий на СВУ был обнаружен рядом с грузовым автомобилем. Затем в ФСБ сообщили, что разминировано СВУ, прикрепленное магнитами к днищу прицепа "КАмаЗа".

29 апреля 2012 года

Неизвестные лица в масках ночью ранили сотрудника колонии №2 управления Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) РФ по Дагестану. Нападение произошло в селе Коркмаскала Кумторкалинского района.

В Казбековском районе сотрудник полиции получил контузию при обезвреживании гранаты, сообщили в МВД республики.

25 апреля 2012 года

Ночью недалеко от села Какамахи Карабудахкентского района, где уже несколько дней проводятся разведывательно-поисковые мероприятия, при попытке оказать сопротивление убит участник вооруженного подполья.

Утром вооруженные люди в масках и камуфляжной форме, которые представились сотрудниками ОВД Магарамкенсткого района, увезли с собой жителя селения Кючхюр Курахского района Рамазана Саидханова. В настоящий момент месторасположение похищенного неизвестно.

24 апреля 2012 года

Сотрудники силовых ведомств республики в Хасавюрте на перекрестке улиц Заводской и Датуева попытались остановить для проверки автомобиль, однако оттуда по ним был открыт огонь. В ходе завязавшейся перестрелки все трое находившихся в машине были убиты. Среди убитых 25-летний Юсуп Магомедов, который возглавлял хасавюртовскую группировку, с 2011 года находился в федеральном розыске, а также находящийся в федеральном розыске Булат Акавов, 1987 года рождения, который, по данным силовиков, является активным членом хасавюртовской группировки, и пособник боевиков Абдулгамид Абдулгамидов, 1978 года рождения, в прошлом имам мечети в одном из сел Хасавюртовского района.

Три схрона и один блиндаж с четырьмя взрывными устройствами, установленными по периметру, обнаружены рядом с местом перестрелки в лесном массиве Карабудахкентского района Дагестана.

23 апреля 2012 года

Утром в 7 часов утра Карабудахкентском районе неизвестные обстреляли военнослужащих внутренних войск МВД России. По предварительным данным, один из нападавших убит, среди силовиков пострадавших нет. В результате перестрелки военнослужащих с неизвестными в этом же районе в 10:35 убиты четверо человек, сообщил источник в правоохранительных органах.

22 апреля 2012 года

В пригороде Махачкалы у поселка Новый Хушет был убит предполагаемый боевик. По данным МВД, убитый мужчина опознан как член бандподполья Губденской группировки Магомедзагир Магомедов. Мужчина передвигался на автомобиле и на просьбу сдаться открыл огонь, сотрудники правоохранительных органов не пострадали.

Тела трех человек обнаружены в горящей машине в Кумторкалинском районе Дагестана. По предварительной версии, это бандиты, которые перевозили самодельную бомбу для закладки, но СВУ сработало по дороге. Позднее были установлены личности двоих человек, находившихся в сгоревшей машине в Кумторкалинском районе Дагестана. По данным МВД республики, они были убиты в ходе перестрелки с силовиками.

20 апреля 2012 года

Вечером в Дербенте неизвестным был убит главный бухгалтер РИА "Дагестан" Рамазан Новрузалиев. Новрузалиев получил огнестрельное ранение и скончался в больнице.

Контрольно-заградительный пост полиции был обстрелян ночью при въезде в город Хасавюрт. В результат вооруженного нападения касательное ранение получил сотрудник полиции.

20 апреля в Дагестане был обстрелян пост полиции в городе Избербаше. Неизвестные, проезжая на автомобиле мимо поста полиции, открыли по нему огонь, сотрудники полиции открыли ответную стрельбу. Позже в сгоревшем автомобиле было обнаружено тело убитого мужчины.

18 апреля 2012 года

В Хасавюрте около 23.00 мск силовики попытались остановить для проверки автомобиль, в котором передвигались подозреваемые в участии в незаконном вооруженном формировании. Находившиеся в машине открыли по силовикам огонь. В результате перестрелки все три предполагаемых боевика были убиты.

В Цумадинском районе в окрестностях селения Кванада в результате боестолкновения между сотрудниками правоохранительных органов и членами незаконного вооруженного формирования погиб старший сержант полиции, еще один полицейский получил ранения.

В Махачкале на проспекте Акушинского неизвестные обстреляли наряд полиции. Полицейский с ранением в голову был доставлен в больницу.

17 апреля 2012 года

В Хасавюртовском районе во время попытки задержания при оказании сопротивления убит подозреваемый в причастности к вооруженному подполью уроженец Кизляра, предварительно опознанный как Шамиль Гаджиев. По данным МВД Дагестана, убитый был пособником хасавюртовской группы боевиков под руководством Арслана Мамедова. По данным представителя Национального антитеррористического комитета (НАК), убитый входил в кизлярскую группу боевиков.

16 апреля 2012 года

На территории Новолакского района с 11 часов введен режим контртеррористической операции. В результате действий силовиков в укрытии блокирована группа предполагаемых боевиков. В ходе спецоперации убит предполагаемый боевик, ранены двое военнослужащих внутренних войск и сотрудник полиции по Ножай-Юртовскому району Чеченской республики.

В Махачкале в 1:30 мск у одного из подъездов дома номер 94 по проспекту Акушинского сработало взрывное устройство, один человек погиб. Как сообщил представитель Следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану, мужчина опознан как Омаргаджи Ибрагимов, участник незаконных вооруженных формирований, ранее судимый по статье 222 УК РФ (незаконное хранение оружия и взрывчатки). При нем обнаружен чешский пистолет "Чезет".

16 апреля в Махачкале был подорван автомобиль. В нем находились начальник Хунзахского межрайонного отдела УФСБ России по Дагестану – Гасан Ачилаев и его жена. Сперва сообщалось, что женщина погибла сразу, однако позже стало известно, что после взрыва она была госпитализирована в крайне тяжелом состоянии и скончалась на следующий день.

В Хасавюрте неизвестный из пистолета обстрелял машину, в которой находились оперуполномоченный, его жена и дочь. Полицейский и ребенок получили ранения, но, по словам врачей, их жизни ничего не угрожает.

15 апреля 2012 года

В Махачкале примерно в 21:20 на перекрестке улиц Радищева и Коркмасова у магазина мужской одежды сработало взрывное устройство. Изначально сообщалось, что пострадала женщина. По уточненной информации, самодельное взрывное устройство, которое сработало возле магазина «Pаul & Shark», имело мощность 200 граммов в тротиловом эквиваленте, и в результате происшествия с осколочными ранениями ног были госпитализированы две проходившие мимо в тот момент женщины: 21-летняя и 18-летняя студентки 4 курса юридического факультета и 2 курса филологического факультета Дагестанского госуниверситета.

14 апреля 2012 года

В городе Хасавюрт двое неизвестных в масках произвели выстрелы по магазину и скрылись на автомашине ВАЗ-217030 белого цвета без государственных номеров. Жертв и пострадавших не было.

12 апреля 2012 года

Группа неизвестных, численностью до пяти человек, в ночь на 12 апреля ворвалась в дом помощника прокурора Ленинского района Махачкалы Ибрагимова. Преступники избили его и членов его семьи. Затем они застрелили Ибрагимова и скрылись.

11 апреля 2012 года

В Махачкале неизвестный застрелил военнослужащего внутренних войск МВД РФ в маршрутке на глазах пассажиров. От полученных ранений ефрейтор 102-й бригады внутренних войск МВД РФ скончался на месте.

10 апреля 2012 года

В Махачкале вечером 10 апреля неизвестные обстреляли частный дом председателя суда города Хасавюрт. В результате обстрела были ранены и госпитализированы проживающие в доме женщина и ребенок.

8 апреля 2012 года

Подозреваемый в участии в незаконных военных формирований убит в ходе спецоперации в городе Хасавюрте. Им оказался местный житель, 1985 года рождения, который, по данным информационного центра МВД республики, числился как пропавший без вести. Силовики считают, что Гойтиев более года назад присоединился к подполью, действующему на территории республики, однако его родственники утверждали, что он пропал без вести.

В Хасавюрте сотрудники полиции задержали 32-летнего жителя города, который, по оперативным данным, является пособником Саида Гойтиева, сообщает МВД Дагестана.

7 апреля 2012 года

Мужчина, раненый 6 апреля при обстреле машины участкового у села Байрамаул, скончался в больнице Хасавюрта.

6 апреля 2012 года

В Хасавюртовском районе около 16.00 мск у села Байрамаул был расстрелян участковый полицейский Арсланали Асхабов. От полученных ранений он скончался на месте.

3 апреля 2012 года

В Сергокалинском районе блокирована группа предполагаемых боевиков, трое из них убиты. Также погиб один военнослужащий. Убитые опознаны как Капиев Руслан, 1984 года рождения (кличка Адам), Закарьяев Ильяс, 1984 года рождения (кличка Абдулазиз), Халимбеков Юсуп, 1995 года рождения.

2 апреля 2012 года

Два предполагаемых боевика убиты в ходе вооруженного столкновения недалеко от селения Кадыркент Сергокалинского района. Позже НАК сообщил, что были убиты трое боевиков из сергокалинской группировки, возглавляемой турецким наемником Муханнендом, известным также под именем Абдусалам. Двое убитых были опознаны как Рашид Газалиев (Муаз) и его двоюродный брат Магомед Газалиев, еще один предварительно был опознан как Гусен Магомедов по кличке Терминатор. Однако, согласно уточненным данным, третьим убитым оказался Будайчиев Салман Баширович, 1984 года рождения (исламское имя Хузейфа), находившийся в федеральном розыске по части 2 статьи 208 (организация и участие в НВФ) УК РФ.

31 марта 2012 года

В больнице умер второй полицейский, раненый при обстреле в Хасавюрте.

Неизвестные обстреляли в Хасавюрте на улице Грозненской автомобиль с полицейскими, один из них погиб на месте, другой получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

30 марта 2012 года

В Махачкале на улице Заманова неизвестные обстреляли сотрудников конвойной службы. В результате были убиты сотрудник службы и проходящая мимо женщина. Еще один сотрудник и прохожий с ранениями доставлены в больницу. Экспертиза МВД установила, что обстрел и покушение на начальника УФСИН Дагестана Муслима Даххаева в октябре 2011 года, были совершены из одного оружия.

В Махачкале примерно в 16.00 возле Троллейбусного кольца произошел взрыв, обошлось без жертв. Безоболочное взрывное устройство было заложено за забором недостроенного здания на пересечении улиц Казбекова и Акушинского.

29 марта 2012 года

Сотрудник ДПС, получивший ранение при обстреле полицейских неизвестными в Махачкале 22 марта, скончался в больнице.

27 марта 2012 года

Около 16.00 на границе Цумадинского и Ботлихского районов неизвестные обстреляли сотрудников силовых ведомств, трое силовиков получили ранения. Один из них госпитализирован и находится в тяжелом состоянии.

Вечером неизвестный обстрелял сотрудника полиции в Махачкале, садившегося в свой автомобиль. Полицейский с ранениями доставлен в больницу.

25 марта 2012 года

Самодельное взрывное устройство неустановленного образца приведено в действие около магазина в селе Жданово Кизлярского района. Никто не пострадал.

Установлены личности трех человек, убитых силовиками в ходе спецоперации в селении Октябрьское Хасавюртовского района Дагестана 23 марта. Ими оказались жители этого села Магомед Мусаев и Муртуз Закаригаев, оба 1985 года рождения, а также Абдулла Джамалов, 1989 года рождения.

В Новолакском районе пропал житель Дагестана Тимур Данилин.

24 марта 2012 года

Неизвестный в Махачкале выстрелил из оружия неустановленного образца в инспектора ДПС ГИБДД. Никто не пострадал.

Рано утром совершено нападение на пост полиции на федеральной автодороге "Кавказ" у селения Джемикент, один из нападавших был убит. По данным НАК, убитый являлся участником "южной" террористической группы, опознан как Станислав Шисинов, 1980 года рождения.

23 марта 2012 года

Силовики в ходе спецоперации блокировали в селе Октябрьском Хасавюртовском районе группу предполагаемых боевиков. Позже источник в правоохранительных органах района заявил, что в результате боестолкновений убиты два боевика, еще один оказывает вооруженное сопротивление. После окончания активной фазы спецоперации источник в Хасавюртовском РОВД сообщил, что не исключено, что в доме под завалами может быть тело еще одного боевика. Как отметил источник в правоохранительных органах Дагестана, по данным визуального наблюдения, убиты три боевика.

В Буйнакске около 06.00 мск на пересечении улиц Шамиля и Чкалова произошел взрыв. Имам городской мечети Гитиномагомед Абдулгапуров и его охранник, сотрудник полиции Магомедрасул Магомедов от полученных ранений скончались на месте. Следователи выяснили, что в адрес имама поступали угрозы со стороны неизвестных лиц.

22 марта 2012 года

В Махачкале примерно в 17.50 на проспекте Акушинского, недалеко от финансового колледжа в результате нападения неизвестных на наряд ГИБДД был госпитализирован раненный полицейский.

21 марта 2012 года

В Махачкале на улице Титова возле парка им. Ленинского Комсомола неустановленные лица расстреляли спортсмена-дзюдоиста.

В Махачкале вечером был ранен находившийся на службе по охране административного здания управления вневедомственной охраны МВД по Дагестану по улице Ш.Алиева полицейский. Он со сквозным огнестрельным ранением правой кисти был доставлен в больнице, где ему была оказана медицинская помощь.

18 марта 2012 года

В селе Новосаситли Хасавюртовского района Дагестана была проведена спецоперация. Были убиты двое предполагаемых боевиков, погиб сотрудник правоохранительных органов. Убитые в ходе спецоперации двое мужчин опознаны как активные члены так называемого "хасавюртовского джамаата", сообщают в правоохранительных органах региона.

17 марта 2012 года

Вблизи Каспийска неизвестный в ночь на 17 марта обстрелял полицейских, остановивших машину для проверки. Сотрудники правоохранительных органов не пострадали, ответным огнем нападавший был ранен, после чего задержан.

14 марта 2012 года

Сотрудники силовых ведомств вечером 14 марта в Махачкале в ходе перестрелки убили предполагаемого боевика. Погибший опознан, это Магомед Маджигатов, 1992 года рождения.

13 марта 2012 года

Активный участник террористического подполья убитпри оказании вооруженного сопротивления в окрестностях селения Губден Карабудахкентского района. Он предварительно опознан как Арсланали Абусаидов, находившийся в федеральном розыске как за преступления террористической, так и общеуголовной направленности. По данным НАК, Абусаидов, 1984 года рождения, являлся активным членом "губденской диверсионно-террористической бандгруппы", подозревается в участии в подрыве и обстреле отдела полиции в Губдене в декабре 2011 года (тогда в результате нападения никто из сотрудников полиции не пострадал, здание полиции получило различные повреждения), а также в разбойном нападении на доставщика пенсий в селении Гурбуки вhttp://www.kavkaz-uzel.ru/articles/204103/ ноябре 2011 года (тогда было похищено около миллиона рублей)

12 марта 2012 года

В ходе штурма дома в Махачкале, где с вечера 11 марта шла спецоперация, по предварительным данным, убиты три человека, в том числе женщина. Как сообщил источник в правоохранительных органах города, двое убитых – члены вооруженного подполья, а женщина – жена одного из них. Один из убитых был опознан как как Магомедхан Тагиров.

11 марта 2012 года

В Махачкале началась спецоперация по ликвидации предполагаемых боевиков: в одной из квартир были заблокированы два человека, был введен режим КТО. Источник в правоохранительных органах сообщил, что люди, блокированные в доме убиты. Однако позже информация была опровергнута: спецоперация продолжается. По неофициальной информации, в заблокированном помещении находятся двое детей, двое женщин, двое мужчин.

10 марта 2012 года

Силовики установили личность убитого в ходе перестрелки с полицейскими в Хасавюртовском районе 9 марта. Им оказался предполагаемый участник НВФ Руслан Ахматов.

9 марта 2012 года

В селе Аксай Хасавюртовского района неизвестный на автомобиле "Жигули" 14-й модели подъехал к посту ДПС, при попытке проверить его документы он открыл огонь по сотрудникам полиции. Нападавший убит ответным огнем.

Вертолет погрануправления в результате обстрела с земли получил повреждения и совершил вынужденную посадку. Экипаж не пострадал. Вертолеты огневой поддержки и артиллерия нанесли удары по лесному массиву в Карабудахкентском районе Дагестана, откуда был обстрелян вертолет погрануправления.

7 марта 2012 года

Сотрудники правоохранительных органов у трех жителей Дагестана изъяли оружие, взрывчатку и боеприпасы.

6 марта 2012 года

Пять сотрудников полиции погибли и двое ранены в результате теракта на посту полиции в селении Карабудахкент. Мощность сработавшего взрывного устройства составила около двух килограмм в тротиловом эквиваленте. Как установили следователи, смертницей была Аминат Ибрагимова, которая являлась супругой лидера каспийской группы боевиков Заура Загирова, убитого в феврале этого года в Дагестане в ходе спецоперации. Ранее следователи предполагали, что совершившая самоподрыв женщина могла быть вдовой сына лидера дагестанских боевиков Даудова, который был убит вместе с отцом во время спецоперации 10-11 февраля в Карабудахкентском районе республики.

Директор медицинского училища Магомедрасул Гугурчунов расстрелян в дагестанском городе Изербаш. Преступники расстреляли мужчину, когда он заходил в магазин. Стрелявшие скрылись на угнанной машине. Позднее эта машина была найдена на автодороге Манас – Сергокала в Карабудахкентском районе Дагестана. К убийству директора медицинского училища в Избербаше причастны боевики, заявил официальный представитель следственного управления Следственного комитета РФ по Дагестану.

В городе Каспийске два человека вошли в опорный пункт полиции и расстреляли участкового. Также был ранен гражданский, находившийся в этот момент в кабинете. Позднее он умер. Преступники скрылись с места происшествия на машине отечественного производства.

5 марта 2012 года

В селе Нечаевка Кизилюртовского района началась спецоперация. В частном доме блокированы двое предполагаемых боевиков. По предварительным данным источника в правоохранительных органах республики, убиты двое боевиков. Один из них предварительно опознан как житель Кизилюрта, 1990 года рождения. Второй - как житель селения Султанянгиюрт, 1985 года рождения, находившийся в федеральном розыске по статьям 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа), 208 (участие в НВФ), 222 (незаконный оборот оружия и боеприпасов), 162 (разбой) УК РФ.

4 марта 2012 года

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий и реализации оперативной информации сотрудники полиции по городу Хасавюрту задержали жителя города по подозрению в пособничестве боевикам.

В Хасавюртовском районе, в селе Октябрьском 4 марта произошло нападение на избирательный участок спустя час после его закрытия. Нападение совершили трое неизвестных в масках с автоматическим оружием, в результате перестрелки погибли трое сотрудников полиции, один из нападавших был убит. 5 марта силовики сообщили, что блокировали район, где, по их данным, могут находиться нападавшие.

2 марта 2012 года

В Махачкале 51-летний подполковник полиции, заместитель начальника отдела уголовного розыска отделения полиции (ОУР ОП) по Советскому району УМВД России по Махачкале Магомед Мусаев был расстрелян неизвестными, когда ехал на работу. При обстреле его автомобиля также погибла женщина, случайная прохожая. Ранее в МВД Дагестана корреспонденту "Кавказского узла" сообщили, что в Махачкале на улице Акушинского неизвестные расстреляли машину майора полиции, и находившиеся в ней полицейский и его супруга скончались на месте.

1 марта 2012 года

Вооруженные люди в камуфлированной форме увезли в неизвестном направлении Абдурахмана Джакаева, жителя Муцалаул, как сообщила его мать Патимат Джакаева. В РОВД Хасавюртовского района заявляют, что у них такого задержанного нет.

Жителя селения Муцалаул Расула Абдулкаримова увезли вооруженные люди в камуфлированной форме в неизвестном направлении, сообщила его сестра Асият Абдулкаримова. В РОВД Хасавюртовского района заявляют, что у них такого задержанного нет.

К селу Новосаситили Хасавюртовского района подъехала колона военных на автомобилях «Урал» и другой военной спецтехнике. Об этом с помощью смс-сервиса «Кавказскому узлу» сообщили очевидцы. Жители села подтвердили информацию о присутствии военной техники на подходе к селу.

Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин сообщил, что к посягательству на жизнь начальника УВД города Махачкалы Ахмеда Магомедова в феврале 2010 года и убийству главы пресс-службы президента Дагестана Гаруна Курбанова в июле 2011 года в Махачкале причастны участники Гимринской диверсионно-террористической группы, в которую входят некоторые уроженцы села Гимры Унцукульского района. Участники группы Абдула Загулиев и Шамиль Абдулгамидов объявлены в розыск по подозрению в убийстве Гаруна Курбанова.

Спецподразделения УФСБ и МВД блокировали в селении Муцалаул Хасавюртовского района частный дом, в котором укрылась группа предполагаемых боевиков численностью до четырех человек. Вечером спецоперация была отложена до утра. Источник в правоохранительных органах заявил, что в ходе спецоперации были убиты двое человек. Ими, по данным оперативного штаба НАК, оказались 23-летний Ахмедов Пахрудин, лидер муцалаульской группы боевиков и активный член НВФ 31-летний Магомед Шарапудинов.

Дом жительницы селения Гимры Унцукульского района 70-летней Халимат Газимагомедовой, сын которой Дарбиш Газимагомедов пропал при неизвестных обстоятельствах, 1 марта рано утром подорвали неизвестные лица. Хозяйка дома не пострадала, зданию нанесен существенный урон.

О пропаже своего мужа, 28-летнего Акава Халидова, сообщила жительница селения Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана Рашидат Халидова

29 февраля 2012 года

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали жителя села Кала Дербентского района, который подозревается в пособничестве боевикам.

27 февраля 2012 года

Майор полиции убит на проспекте Акушинского в Махачкале.

Тела пятерых человек с огнестрельными ранениями найдены ночью в Карабудахкентском районе Дагестана. По версии следствия, за убийством стоят участники вооруженного подполья. Погибшие были застрелены из трех автоматов, которые, как выяснили силовики, ранее использовалось при убийствах религиозных деятелей и сотрудников правоохранительных органов.

26 февраля 2012 года

Взрывное устройство было обнаружено на сельской дороге в 200 метрах от населенного пункта Новый Сулак, оно было изготовлено в виде 65-литровой емкости, заполненной взрывчатым веществом и было начинено поражающими элементами. Мощность бомбы, которую обезвредили саперы, составила 50-55 килограммов в тротиловом эквиваленте.

Вечером правоохранительные органы региона заявили об обнаружении двух самодельных взрывных устройств в Махачкале: первое было найдено недалеко от входа в ресторан "Олимп" на проспекте Шамиля, второе - по улице Акушинского на тротуаре рядом с высотным домом. Позже саперы установили, что подозрительный предмет, найденный на Акушинского, являлся муляжом, а бомба на проспекте Шамиля была обезврежена.

22 февраля 2012 года

В Дагестане, где 21 февраля жители села Гимры перекрыли автодорогу, требуя освободить задержанного местного жителя 40-летнего Магомеда Гамзатова, стало известно, что задержанный был отпущен.

По данным местного жителя, отпущены на свободу 29 жителей селения Комсомольское, задержанных 21 февраля.

21 февраля 2012 года

Селение Комсомольское Кизилюртовского района Дагестана с утра заблокировано сотрудниками правоохранительных органов, идут массовые обыски, сообщил житель этого населенного пункта Сиражудин Гаджиев. По его словам, задержан его сын за якобы обнаруженную у него в доме гранату. По словам жителя села Магомеда Магомедова, задержаны более 30 человек.

В селе Гимры Унцукульского района Дагестана неизвестными в камуфляжной форме похищен местный житель. Об этом сообщила жена похищенного 40-летнего Магомеда Гамзатова Аминат Абдурахманова.

Силовиками в селении Комсомольское Кизилюртовского района в заброшенном помещении водокачки обнаружен схрон с боеприпасами, продуктами питания и муляжом взрывного устройства.

20 февраля 2012 года

Следственные органы Следственного комитета РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу задержали двух участников группы, причастной к организации взрыва в Махачкале в сентябре прошлого года. Всего следствие считает причастным к теракту 13 человек, сообщает Следственный комитет РФ.

Во двор дома бывшего депутата Народного Собрания РД первого созыва Арифа Омарова неизвестные бросили гранату. В результате взрыва никто не пострадал, в доме осколками выбиты стекла.

18 февраля 2012 года

В Махачкале около 20.00 мск неизвестные застрелили владельца нескольких АЗС. Несколько человек в масках произвели в предпринимателя выстрелы из огнестрельного оружия в момент, когда он выходил из бронированного джипа и подходил к подъезду дома. От полученных ранений мужчина скончался в больнице.

Сотрудник полиции убит около 13.20 мск на проспекте Акушинского в Махачкале. Погибший являлся сотрудником одного из райотделов города, имел звание капитана юстиции.

17 февраля 2012 года

Спецоперация против участников вооруженного подполья переместилась из Ножай-Юртовского района Чечни в Казбековский район Дагестана, утверждают в правоохранительных органах Чечни. Поступают данные об 11 убитых и 17 раненых из числа силовиков. Потери есть и в рядах боевиков, утверждают правоохранители, но их число не сообщается.

Боестолкновение силовиков с боевиками произошло в Хасавюртовском районе Дагестана, против них были применены вертолеты, затем последовал артобстрел.

О массовых задержаниях в Дербентском районе рассказали жители селения Берикей и поселка Мамедкала. По последним данным, задержаны восемь человек. Сулейман Магомедов, дядя одного из задержанных Максуда Магомедова, сообщил об оказываемом полицейскими на его племянника психологическом давлении.

16 февраля 2012 года

Сотрудники правоохранительных органов блокировали три группы предполагаемых боевиков общей численностью несколько десятков человек в граничащем с Чечней Казбековском районе Дагестана. В ходе перестрелки погибли пять полицейских, еще шесть ранены.

Двое участников незаконных вооруженных формирований, по предварительным данным, убиты при оказании вооруженного сопротивления в селении Муцалаул Хасавюртовского района, где были блокированы два домовладения.

14 февраля 2012 года

У села Гурбуки Карабудахкентского района обнаружен мертвым предполагаемый участник незаконных вооруженных формирований, опознанный как Ибрагимхалил Даудов. Боевики Дагестана подтвердили гибель амира Даудова.

В Хасавюрте заместитель руководителя асфальтового завода Султан Рашаев на личном автомобиле попал в аварию и был застрелен на месте ДТП.

10 февраля 2012 года

В спецоперации в селении Гурбуки Карабудахкентского района погиб боец спецназа, еще один спецназовец ранен. Убиты три предполагаемых боевика.

7 февраля 2012 года

В Хасавюртовском районе утром в строящемся частном доме взорвалось самодельное взрывное устройство, пострадавших нет, так как в доме никто не жил. Хозяином взорванного дома является индивидуальный предприниматель, который торгует на рынке.

В Махачкале застрелен военнослужащий 102-й бригады внутренних войск МВД РФ.

6 февраля 2012 года

На улице Приморской в Дербенте был введен режим контртеррористической операции. В многоэтажном доме был блокирован участник вооруженного подполья, который, пытаясь скрыться с места спецоперации, упал с крыши и разбился.

2 февраля 2012 года

В лесном массиве Казбековского района произошло боестолкновение. Сотрудники МВД и ФСБ республики заявили о проведении спецоперации в районе. Позже стало известно, что на границе Чечни и Дагестана блокированы четверо предполагаемых боевиков.

С заявлением о похищении своего сына Сиражутдина Алиева и его друга Газимагомеда Абдуллаева обратилась в Ленинское РОВД Махачкалы, прокуратуру и Следственное управление Следственного комитета РФ по Дагестану Тамара Алиева. По словам Аливой, сын и его друг уехали из дома на Восточный рынок Махачкалы, чтобы забрать деньги у должника. Там ее сына похитили вооруженные люди на машинах "Лада Приора". Сиражудина Алиева могли похитить с целью ограбления, считают в СК республики.

31 января 2012 года

Вечером в селе Орта-Тюбе Ногайского района было совершено покушение на первого заместителя Национального совета ногайского народа Залимхана Кочерова – неизвестные из охотничьего ружья выстрелили в окно его дома, никто не пострадал. 1 февраля полицейские задержали 30-летнего жителя села Орта-Тюбе по подозрению в этом преступлении, который сознался в содеянном.

30 января 2012 года

В Дербентском районе Дагестана силовики обнаружили и уничтожили схрон боевиков, в котором находились продукты питания.

29 января 2012 года

В Дагестане предприниматель, занимавшийся разведением скота, был убит во время разбойного нападения на его дом в селении Каташура Карабудахкентского района.

28 января 2012 года

Первое взрывное устройство сработало недалеко от дома № 12 по проспекту Шамиля. Когда к месту происшествия прибыли сотрудники полиции, в мусорном баке недалеко от оцепления произошел второй взрыв. Пострадали двое детей, один из них скончался позже в больнице.

27 января 2012 года

Майор полиции убит вечером при обстреле его автомобиля в Кумторкалинском районе Дагестана.

На окраине хутора Украинский произошло боестолкновение силовиков с предполагаемыми боевиками. Сообщалось, что в ходе спецоперации в Кизлярском районе трое военнослужащих погибли и двое ранены. Позднее в Следственном комитете Дагестана уточнили, что в ходе спецоперации были убиты пять предполагаемых боевиков, входили в кизлярскую группировку боевиков, совершившую, во версии НАК, ряд терактов и четверо силовиков.

26 января 2012 года

На окраине села Октябрьского Хасавюртовского района 26 января силовики обнаружили и уничтожили блиндаж с оружием и боеприпасами.

25 января 2012 года

Официальное письмо, в котором говорится об отказе в проведении митинга против произвола силовиков 27 января в Махачкале, направил в Министерство юстиции Дагестана организатор акции Саадула Абусупьянов. Ранее местные власти разрешили провести акцию. К акции 27 января планировали присоединиться жители селения Гимры. Кроме того, Дагестанский комитет противодействия беззаконию и произвола им. Х. Камалова обратился к дагестанской молодежи, призвав прийти на митинг.

24 января 2012 года

Житель Кизлярского района Дагестана, задержанный полицией летом 2011 года, по мнению МВД, оказывал пособнические услуги участникам вооруженного подполья.

Человеком, который 24 января был похищен в Дербенте и 25 января смог бежать от своих похитителей, убив одного из них, оказался профессиональный спортсмен Тельман Гусейнов. Правоохранители отмечают, что пока по делу он проходит как потерпевший, но его действиям также будет дана правовая оценка. Похитителей было двое, они требовали от своего пленника два миллиона рублей.

Житель Кизлярского района Дагестана, задержанный полицией летом 2011 года, как было установлено, оказывал пособнические услуги участникам вооруженного подполья.

23 января 2012 года

Житель поселка Мамедкала Дербентского района, ранее судимый за участие в НВФ, задержан в связи с тем, что, как считают правоохранители, готовился передать бизнесмену из Дербента флеш-карту с видеообращением лидера боевиков с требованием выплаты денег.

Житель Махачкалы Магомед Магомедов, 1988 года рождения, который пропал без вести вечером 20 января, находится в центре по противодействию экстремизму (ЦПЭ) столицы Дагестана, сообщила мать молодого человека Инжай Магомедова.

21 января 2012 года

Утром произошел взрыв автомобиля в городе Избербаш после того, как легковая автомашина свернула с федеральной автодороги "Кавказ" и направилась в сторону населенного пункта. Находившиеся в салоне автомашины трое мужчин погибли. Сначала были опознаны двое погибших братья Малик и Муслим Мусаевы. Третьим погибшим был житель Каспийска Гаджи Гаджиев. 25 января жительница Каспийска Разият Мусаева сегодня заявила, что при осмотре тел ее сыновей Муслима и Малика Мусаевых, а также родного брата Гаджи Гаджиева родственники погибших обнаружили следы пыток на теле младшего сына.

20 января 2012 года

Двое погибших найдены в легковом автомобиле ВАЗ-2114 после обстрела на улице Котрова в Махачкале.

19 января 2012 года

Ночью в ходе перестрелки на границе Хасавюртовского и Кизилюртовского районов сотрудниками правоохранительных органов были убиты трое мужчин. Двое из них предварительно были опознаны как 25-летние братья-близнецы Сабит и Саид Акаевы. Третий убитый опознан как Ильяс Какаев.

КТО-Гимры (продолжение): Из дагестанского селения Гимры Унцукульского района выведена спецтехника, однако спецоперация в районе продолжается, сроки ее окончания пока не установлены. Представители МВД сообщают, что идет поиск распространителей так называемых "флешек" - посланий с требованием заплатить на нужды джихада. В лесах Унцукульского района ищут членов местного незаконного вооруженного формирования, которым руководит Ибрагим Гаджидадаев. В МВД считают, что члены этого НВФ являются авторами "флешек", о которых говорил президент Дагестана Магомедсалам Магомедов 16 декабря на заседании коллегии МВД по РД. 17 января глава населенного пункта Алиасхаб Магомедов проинформировал, что силовики покинули селение. При этом в Совбезе Дагестана не знают, когда в Унцукульском районе будет снят спецрежим, добавляя, что "формулировка КТО не совсем правильная".

17 января 2012 года

Патрульный автомобиль взорван в Дербенте. Один полицейский получил ранения. Позже МВД уточнило, что в служебном автомобиле УАЗ отдела МВД России по городу Дербенту сработала светошумовая граната "Заря".

У двух жителей Дагестана полицейские обнаружили две гранаты, шесть патронов и револьвер.

16 января 2012 года

Сотрудники ОМОН 16 января в Дербенте избили неизвестного мужчину, заявляют свидетели инцидента.

15 января 2012 года

Полицейский автомобиль обстрелян в Дагестане вечером 15 января вблизи селения Новохушета. Пострадавших нет.

14 января 2012 года

Сегодня в окрестностях села Большая Арешевка, где подразделения Оперативного штаба проводят серию оперативно-розыскных мероприятий, при оказании вооруженного сопротивления был убит предполагаемый боевик. Позже в НАК заявили, что убитый опознан как активный участник кизлярской диверсионно-террористической группы, ее главный подрывник Руслан Сагидхаджиев, также задержан его брат Мухтар Сагидхаджиев, который пытался вывести брата из окружения. В ходе боя был ранен сотрудник правоохранительных органов.

14 января мать Шарвили Рамазанова заявила о том, что ее сына избили пятеро сотрудников РОВД Магарамкентского района. Мальчика, по ее словам, пытаясь заставить признаться в краже денег и золота из дома начальника уголовного розыска, майора полиции Зингара Абдуллаева. Наличие тесных повреждений у ребенка подтвердили врачи больницы в Дербенте. Межрайонный Следственный комитет по Магарамкентскому району начал доследственную проверку по этому делу. 24 января родители подростка получили постановление об отказе в возбуждении уголовного дела в отношении сотрудников Магарамкентского РОВД.

Жители селения Гимры 14 января провели митинг с требованием снять режим КТО в районе селения.

Об обстреле неустановленными лицами здания службы судебных приставов в Буйнакске сообщил источник в правоохранительных органах города. Другой источник в правоохранительных органах рассказал, что граната попала в кабинет приемной. Федеральная служба судебных приставов (ФССП) России опровергла информацию о том, что здание их подразделения в Буйнакске в Дагестане пострадало при обстреле. По данным службы, стрельба велась по другому зданию.

Нападение на сотрудника ФСБ произошло вечером 14 января в Махачкале. По словам очевидцев, стреляя, убийца кричал "Аллах акбар!" Расстрелянный 14 января в столице Дагестана прапорщик управления ФСБ по Дагестану Юнус Гусейнов был известным спортсменом, чемпионом мира по кунг-фу и обладателем Кубка мира по ушу-саньда.

В Магарамкентском районе Дагестана сегодня вечером совершено вооруженное нападение на полицейский патруль, двое подозреваемых в нападении задержаны после перестрелки.

13 января 2012 года

В городе Избербаш в ночь на 13 января неизвестные обстреляли сотрудников МВД Дагестана, один полицейский ранен.

Напомним, Зураб Батырбеков исчез 13 января в Махачкале, об этом стало известно от представителей правозащитного центра "Мемориал". Спустя несколько дней он нашелся в ИВС Каспийска, его подозревают в участии в незаконных вооруженных формированиях. По словам представителя ПЦ «Мемориал» в Дагестане Елены Денисенко, у Зураба ранее пропали дяди – Кунбутаевы Гасан и Гусейн, об исчезновении которых заявляла его сестра Наида Абдулвагабова. 18 января родственники жителя Махачкалы Зураба Батырбекова пропавшего и найденного в ИВС города Каспийска, заявили о продолжающемся давлении на семью со стороны правоохранительных органов.

База вооруженного подполья ликвидирована в Кизлярском районе Дагестана.

12 января 2012 года

Письмо президенту России Дмитрию Медведеву с просьбой остановить преследование местными сотрудниками правоохранительных органов ее больного сына Руслана Магомедова направила жительница Махачкалы Загра Магомедова.

11 января 2012 года

В Сергокалинском районе Дагестана житель села Сергокала во время выпаса скотины в поле наступил на самодельное взрывное устройство типа мины "ловушки". Никто не пострадал.

В Кизилюртовском районе Дагестана ночью было обнаружено мощное взрывное устройство, и при его обезвреживании один полицейский погиб, еще 10 сотрудников правоохранительных органов получили ранения. Для успешного разминирования была перекрыта автодорога "Кавказ", которая была открыта только к вечеру.

В Тарумовском районе ночью неизвестные обстреляли сотрудника полиции и членов его семьи, в результате с ранениями в больницу были доставлены сам полицейский и его дочь.

Боестолкновение произошло ночью около селения Большая Арешевка в Кизлярском районе. В нем был ранен военнослужащий Внутренних войск (ВВ) МВД, а также убит предполагаемый боевик и ранен один военнослужащий. По данным МВД, им оказался житель села Шаумян Кизлярского района Алиев Сайпудин, который разыскивался по подозрению в убийстве. К месту ее проведения подтянуты дополнительные силы, включая армейскую авиацию.

У двух жителей Дагестана полицейские обнаружили две гранаты и 100 патронов от пулемета Калашникова, проинформировали в МВД республики. О судьбе жителей не сообщается.

10 января 2012 года

КТО-Гимры (начало): 10 января на смс-сервис "Кавказского узла" поступило сообщение о блокировании села Гимры. По словам местных жителей, село было окружено сотрудниками правоохранительных органов и военнослужащими, к населенному пункту подтянулась тяжелая военная техника. 11 января въезд и выезд из Гимры были открыты, однако силовики остались в селе. 14 января жители селения провели митинг с требованием снять режим КТО. В акции протеста приняли участие около тысячи человек. Вечером того же дня прошла встреча жителей селения с руководством спецоперации.

10 января возле школы села Комсомольского неустановленными сотрудниками правоохранительных органов были похищены Гаджиев Рамазан Абакарович, 1991 года рождения, и Нурулаев Джабраил Омарович, 1988 года рождения. О похищении правозащитникам сообщили их родственники. Правозащитники выясняют обстоятельства исчезновения двух жителей, которые нашлись 17 января в стенах ИВС. По словам очевидцев, молодых людей похитили сотрудники правоохранительных органов. Как заявили правозащитникам в отделе полиции, парней задержали как нарушителей общественного порядка в нетрезвом состоянии, также говорилось об обнаруженных при ребятах гранатах.

10 января у двух жителей Дагестана полицейские обнаружили две гранаты и 100 патронов от пулемета Калашникова.

10 января, полицейские обнаружили в двух километрах от села Комсомольского Кизилюртовского района закопанные в землю шесть самодельных взрывных устройств. При обезвреживании бомб один полицейский погиб, еще восемь получили ранения. Из-за разминирования бомб была перекрыта федеральная автодорога "Кавказ". 8 января в Дагестане саперы обезвредили бомбы мощностью около 35 кг тротила.

9 января 2012 года

Вечером в Ленинском районе Махачкалы расстрелян пенсионер 1937 года рождения. Следствие рассматривает в качестве одной из версий о мотивах убийства его занятие народным целительством.

Около 23.30 мск по патрульному автомобилю транспортной полиции в районе железнодорожного переезда близ селения Новониколаевка в Тарумовском районе неизвестные открыли огонь из автоматического оружия. Никто из полицейских не пострадал, несколько пробоин получил автомобиль.

Стационарный пост ДПС был обстрелян на 756 км трассы "Кавказ" в Кизил-Юртовском районе Дагестана. Никто не пострадал.

8 января 2012 года

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили в строящемся доме местного жителя, находящегося в федеральном розыске, несколько гранатометов, выстрелов, зарядов к ним и дымовых шашек. О задержании хозяина дома не сообщается.

На окраине села Нечаевка обнаружена машина "Лада Приора", в которой было заложено самодельное взрывное устройство. Установлено, что машина принадлежала ранее убитому сотруднику Пенсионного фонда республики.

7 января 2012 года

7 января в лесу Кизилюртовского района Дагестана сотрудниками полиции был найден автомобиль, в котором находилось самодельное взрывное устройство (СВУ) и компоненты для изготовления бомб общей мощностью 30-35 килограмм в тротиловом эквиваленте. Саперы УФСБ обезвредили СВУ. Автомобиль принадлежал убитому сотруднику отдела доставки Пенсионного фонда России.

6 января 2012 года

У двух жителей Дагестана 6 января полицейские обнаружили две единицы оружия и 120 патронов, оба мужчины были задержаны.

В Хасавюртовском районе Дагестана двое молодых людей открыли стрельбу из автомата в магазине, никто не пострадал.

В Дагестане в Махачкале на улице Гагарина сегодня произошел взрыв, в результате которого был ранен 12-летний мальчик.

5 января 2012 года

У двух жителей Дагестана полицейские обнаружили две единицы оружия и 120 патронов, оба мужчины задержаны, проинформировали в МВД республики.

3 января 2012 года

В правоохранительные органы 3 января обратились два жителя республики, которые сообщили об исчезновении своих родственников. Как отмечает в своем заявлении житель Кировского района Махачкалы Шамиль Давудов, его брат Давудов Курбан Магомедович, 1981 года рождения, проживающий вместе с ним, 24 декабря 2011 года выехал на автомобиле ВАЗ-217030 с госномером К 838 КО 05/рус и не вернулся. Житель села Гуни Казбековского района Дагестана Заурбек Магомедов обратился в полицию с заявлением о том, что его жена, Богач Светлана Богдановна, 1990 года рождения, 2 января 2012 года в 11:30 ушла из дома и не вернулась. По обоим заявлениям собран материал.

В Дагестане саперы обезвредили взрывное устройство, заложенное в районе городской промзоны Хасавюрта. Сообщение о самодельной бомбе поступило в полицию от местных жителей.

2 января 2012 года

В Махачкале около 15.55 в ходе ссоры с двумя неустановленными лицами четыре огнестрельных ранения получил 22-летний местный житель.

1 января 2012 года

В столице Дагестана Махачкале задержан 35-летний местный житель, у которого изъят газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами, сообщает МВД Дагестана. Всего заявлено о задержании пятерых человек, объявленных в розыск.

В результате стрельбы в новогоднюю ночь в Дербенте ранены трое молодых людей, жертв нет.

В селе Новокули Кумторкалинского района Дагестана пожилой мужчина получил ранения в результате взрыва тротиловой шашки в новогоднюю ночь.

2011

31 декабря 2011 года

О произволе сотрудников полиции сообщает житель селения Буртунай Казбековского района Дагестана Магомед Магомаев. По его словам, его избили и ограбили в ОВД Кизилюртовского района.

Сотрудник полиции Хасавюртовского РОВД Надыр Юнусов, который был арестован по обвинению в пособничестве в покушении на начальника отдела прокуратуры Дагестана Наталью Мамедкеримову, освобожден сегодня из-под стражи.

30 декабря 2011 года

Утром неизвестный открыл стрельбу по сотрудниками правоохранительных органов при проведении ими мероприятий по проверке оперативной информации в колхозе "Вперед" Кизлярского района Дагестана. При этом никто не пострадал.

Инспектор отдела доставки Пенсионного фонда России по Хасавюртовскому району Дагестана обнаружен убитым.

29 декабря 2011 года

Неизвестные ночью бросил во двор дома жителя Махачкалы две гранаты, жертв и пострадавших нет.

В Махачкале вечером был обстрелян прапорщик 102-й бригады Внутренних войск МВД Абдула Рамазанов. Он скончался на месте от полученных двух огнестрельных ранений в голову.

Тела семейной пары с огнестрельными ранениями обнаружены сегодня в селении Первомайское Хасавюртовского района Дагестана. Убитый мужчина был народным целителем.

28 декабря 2011 года

28 декабря в Хасавюртовском районе Дагестана сотрудники правоохранительных органов ранили и задержали предполагаемого боевика Ярыша Абдурахманова. В ходе обыска в квартире задержанного найдены две гранаты.

ИЗЪЯЛИ: У трех жителей Дагестана полицейские обнаружили два пистолета, гранату и 132 патрона.

27 декабря 2011 года

ИЗЪЯЛИ: 27 декабря у жителя Дербента полицейские обнаружили пистолет, две гранаты, выстрел от гранатомета и 21 патрон.

26 декабря 2011 года

Боестолкновение произошло в окрестностях села Бондареновка Кизлярского района. Пострадавших среди полицейских нет, один из нападавших, возможно, ранен. В 1,5 км от места боестолкновения на окраине села Бондареновки в Кизлярском районе Дагестана обнаружены следы крови, также найден рюкзак с 300 патронами от автомата Калашникова.

Ночью двое неизвестных лиц в камуфляжной форме и в масках обстреляли магазин из автоматического оружия в Избербаше. В результате обстрела произошло возгорание магазина. Жертв и пострадавших нет.

25 декабря 2011 года

СДАЛИ: Шестеро жителей Дагестана сдали полицейским три единицы оружия, гранату и 47 патронов от автомата Калашникова.

ИЗЪЯТО: В рамках продолжающейся в Дагестане операции "Арсенал" 25 декабря силовики изъяли 33 единицы оружия и гранату.

БЛИНДАЖ: Недалеко от селения Кванада в Дагестане силовики нашли блиндаж со схемами взрывных устройств и компонентами для их изготовления.

24 декабря 2011 года

Сотрудники силовых ведомств обнаружили и уничтожили взрывное устройство мощностью около 20 килограммов в тротиловом эквиваленте. Никто не пострадал.

Сегодня вечером неустановленные лица обстреляли пост полиции в Дагестане. Пострадавших, по предварительным данным, нет.

Задержанные в Грозном предполагаемые пособники боевиков оказались выходцами из Дагестана из отряда Рустама Махаури, действующего в районе административной границы между Чечней и Ингушетией. По утверждению МВД, оба задержанных дали признательные показания в том, что с ноября оказывали пособничество членам незаконных вооруженных формирований, предоставляя им камуфлированную форменную одежду.

22 декабря 2011 года

В Махачкале ночью предположительно из-за неосторожного обращения с гранатой РГ-42 произошел взрыв, в результате которого погиб 46-летний житель города.

СДАЛИ: Семеро жителей Дагестана добровольно выдали полицейским две единицы оружия и 379 разных патронов.

ИЗЪЯТО: В рамках продолжающейся в Дагестане операции "Арсенал" 22 декабря силовики изъяли 30 боевых пистолетов и револьверов, две гранаты и 42 патрона.

Отряд вневедомственной охраны в поселке Талги был обстрелян сегодня вечером неизвестными, пострадавших нет.

21 декабря 2011 года

СДАЛИ: Четверо жителей Дагестана сдали полицейским четыре выстрела от гранатомета, пистолет, гранату и 78 патронов.

ИЗЪЯТО: В рамках проведения операции "Арсенал" 21 декабря у жителей и организаций Дагестана полицейскими изъяты 56 боевых, восемь травматических и один газовый пистолет, пять ружей, 928 патронов.

20 декабря 2011 года

ИЗЪЯТО: У жителя Махачкалы полиция обнаружила гранату и 40 патронов от автомата Калашникова.

СХРОН: На окраине поселка Богатырёвка в Дагестане силовики нашли тайник с автоматом Калашникова, боеприпасами, самодельной бомбой, 22 кг аммиачной селитры и алюминиевой пудры, а также планом Шамхальского отделения полиции в Махачкале.

19 декабря 2011 года

Около 22.30 мск на подъезде к Губденскому поселковому отделению полиции взорвался автомобиль, которым, по предварительным данным, управлял смертник. 30 декабря стало известно, что отпечатки пальцев в машине совпали с отпечатками пальцев рук 23-летнего местного уроженца, находящегося в федеральном розыске. МВД Дагестана также сообщило о факте взрыва, не подтвердив предварительно информацию о смертнике. Мощность взрыва составила 5-6 кг тротила. Приоритетными для следствия являлись две версии. Согласно первой, боевик из "губденского джамаата", возглавляемого выходцем из Губдена Ибрагимхалилом Даудовым, вез самодельное взрывное устройство к месту закладки, но не сумел выполнить план до конца - произошла самопроизвольная детонация. Рассматривается и версия о попытке очередной атаки террориста-смертника на машине, начиненной взрывчаткой, на КПП, не доведенной до логического завершения.Через час неизвестные из трех точек обстреляли здание полиции. Сотрудниками был открыт ответный огонь. В результате обстрела здание получило незначительные повреждения. Жертв и пострадавших среди силовиков нет.

Сотрудник полиции сегодняшней ночью в Кизилюртовском районе Дагестана в ходе скандала случайно выстрелил и ранил мужчину, который впоследствии скончался в больнице.

18 декабря 2011 года

ИЗЪЯТО: У четырех жителей Дагестана полиция изъяла гранатомет, другое оружие, 201 патрон различного калибра и литературу экстремистского содержания.

В Шамильском районе Дагестана ночью 18 декабря полностью сгорели три магазина, реализующие алкогольные напитки.

17 декабря 2011 года

Неизвестные убили в Каспийске сотрудника пограничного управления ФСБ России по республике. Он пришел в гости, туда ворвались четверо вооруженных людей в масках, избили всех присутствующих, а его расстреляли. Нападавшие забрали ценные вещи из дома. По уточненной информации МВД, совершили семеро неизвестных в черной одежде, масках и перчатках, вооруженные огнестрельным оружием неустановленного образца.

15 декабря 2011 года

Неизвестные около восьми вечера 15 декабря похитили генерального директора крупнейшей в Дагестане сети ювелирных магазинов Александра Мисриханова. Инцидент произошел на улице Нурадилова в Махачкале. Предпринимателя насильно посадили в автомашину «Лада-Приора».

Учредитель газеты "Черновик" Хаджимурад Камалов был убит 15 декабря около 23.30 мск на улице Магомеда Гаджиева в Махачкале, недалеко от офиса "Черновика". Преступники выстрелили в Камалова 14 раз. Раненого журналиста повезли в республиканский травмпункт, но по дороге он скончался. Следствие связывает убийство Камалова с его профессиональной деятельностью. И это свидетельствует об огромной опасности, которой подвергаются дагестанские журналисты, заявила международная правозащитная организация Amnesty International. Местные эксперты отмечают, что журналист был «неудобен представителям различных влиятельных слоев Дагестана, что давало большое количество мотивов для его устранения». Шевченко и Джемаль считают, что за убийством учредителя дагестанского еженедельника Хаджимурада Камалова стоят криминальные круги республики, сросшиеся с коррумпированной системой местной власти. По мнению пресс-секретаря главы Дагестана, «Хаджимурад мешал тем людям, которые хотели сеять смуту и хаос в Дагестане». 16 декабря вышла последняя статья Хаджимурада Камалова о ситуации в Гунибском районе. Материал увидел свет уже после смерти автора. 18 декабря на встрече общественных деятелей и представителей СМИ было принято решение создать гражданский комитет, который займется расследованием убийств журналистов. Члены созданного в Махачкале для расследования убийства Камалова комитета разошлись в методах действий, и часть из них заявляют о готовности создать новую комиссию. Взять убийство Хаджимурада Камалова под общественный контроль и сформировать парламентско-общественную комиссию с участием членов Общественной палаты Дагестана с привлечением представителей СМИ, сотрудников редакции газеты "Черновик", призвал глава Дагестана.

14 декабря 2011 года

Ночью в городе Каспийск убит начальник отдела Следственного управления Следственного комитета РФ по Советскому району Махачкалы Арсена Гаджибекова. Основная версия преступления - служебная деятельность Гаджибекова.

В Левашинском районе двое неизвестных открыли огонь по владельцу автозаправочной станции, который от полученных ранений скончался.

13 декабря 2011 года

ИЗЪЯТО: 13 декабря у 30-летнего жителя Дагестана полиция обнаружила оружие и 109 патронов от автомата Калашникова.

12 декабря 2011 года

На окраине села Карланюрт Хасавюртовского района были убиты три человека, открывшие стрельбу по сотрудникам полиции.

9 декабря 2011 года

В Каспийске около 01:40 неизвестный бросил во двор дома местного жителя гранату. Жертв и пострадавших нет. В результате взрыва в доме разбито окно.

8 декабря 2011 года

В Кизлярском районе Дагестана неизвестные обстреляли сотрудников правоохранительных органов по пути на место ДТП, по данным представителя МВД республики погиб один человек, еще четверо, в том числе трое гражданских получили ранения. По уточненным данным, в результате обстрела один сотрудник правоохранительных органов погиб, один полицейский и четверо гражданских ранены.

7 декабря 2011 года

В Махачкале незнакомыми вооруженными лицами похищен махачкалинец Рашид Шуайбов, сообщила его сестра, жительница Махачкалы Субигат Гасанова. По ее словам, не представившиеся силовики провели несанкционированный обыск в доме Рашида и заявили, что обнаружили взрывчатку, после чего и увезли его в неизвестном направлении. 12 декабря в пресс-службе МВД Дагестана сообщили, что Рашид Шуайбов задержан по подозрению в участии Каспийской группы боевиков под руководством Мурада Абдурахманова.

Габибула Шахбанов, по словам его жены, пропал 7 декабря в городе Каспийске. Утром он ушел на работу (работает таксистом), и в обеденное время должен был прийти домой, но этого не произошло. Только 8 декабря в 23 часа его обнаружили в ГОВД города Каспийска: после того как родственники решили писать заявление о его пропаже, сотрудники полиции известили их, что Шахбанов находится у них в отделении. 27 декабря стало известно, что к задержанному в Дагестане жителю Каспийска Габибуле Шахбанову не допускается второй адвокат, в изоляторе временного содержания (ИВС), где он содержится, не принимают передачи для него, а самому задержанному, заявившему об избиениях силовиками, не позволяют провести медосмотр.

6 декабря 2011 года

В городе Кизилюрте в Дагестане ночью при взрыве двух мощных бомб в ранения получили трое полицейских и сторож магазина.

4 декабря 2011 года

Сотрудники Центра противодействия экстремизму задержали в Сулейман-Стальском районе Дагестана двоих молодых людей. По данным МВД, задержанные занимались снабжением членов незаконных военных формирований продуктами и деньгами.

3 декабря 2011 года

Неизвестные ночью обстреляли из гранатомета здание ООО "Кавказрегионгаз" в Хасавюрте. Никто не пострадал.

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили тайник с большим количеством аммиачной селитры (используется для изготовления бомб) и схемой отдела полиции по Хасавюртовскому району.

2 декабря 2011 года

При проведении оперативно-розыскных мероприятий и реализации оперативной информации сотрудники правоохранительных органов обнаружили три тайника с боеприпасами в окрестностях села Геджух Дербентского района.

В городе Избербаш неизвестные обстреляли автомашину Toyota Land Cruiser, в которой находился управляющий филиалом банка «Эсид» Джамал Магомедов. Пострадавший был госпитализирован.

В Дагестане неизвестные открыли огонь по сотрудникам силовых ведомств. В результате перестрелки один нападавший был убит. Потерь среди силовиков нет.

1 декабря 2011 года

В столице Дагестана в поселке Семендер найден убитым заместитель директора промышленного колледжа Абдулкеримов. Труп мужчины с огнестрельным ранением в голову был найден около 09.00 мск в автомобиле возле частного дома убитого.

29 ноября 2011 года

Вечером на дом заместителя председателя Арбитражного суда Республики Дагестан, расположенный на окраине Махачкалы, было совершено разбойное нападение. Похищено 700 тысяч рублей, судья не пострадал.

В Дагестане неизвестные убили семью из трех человек, занимавшихся продажей мебели в Каспийске. Тела 44-летнего местного жителя, 43-летней женщины и 23-летней девушки с огнестрельными ранениями найдены в одном из жилых домов около шести утра на улице Циолковского.

27 ноября 2011 года

Силовики задержали 29-летнего жителя города Хасавюрта по подозрению в пособничестве участникам незаконных вооруженных формирований. По оперативной информации он, вместе с ранее задержанным жителем села Чонтаул Кизилюртовского района, 1985 года рождения, с марта 2009 года по сентябрь 2011 года осуществлял перевозку денег, закупку средств сотовой связи и медикаментов для диверсионно-террористической группы "Цумадинская".

В Буйнакске ночью два человека пытались установить у здания магазина самодельное взрывное устройство. Устройство сработало в момент установки, один человек погиб, один ранен.

26 ноября 2011 года

Начальник Бюро технической инвентаризации (БТИ) Каспийска Эфенди Шихбабаев пострадал при взрыве автомобиля.

25 ноября 2011 года

Неизвестные ночью обстреляли дом начальника отдела МВД России по Кизилюртовскому району Дагестана в Кизляре, жертв и пострадавших нет, дому причинен незначительный ущерб.

24 ноября 2011 года

Около 03:50 по улице Газимагомедова в городе Буйнакске был обстрелян продуктовый магазин. В результате обстрела жертв и пострадавших нет, магазин получил незначительные повреждения – нарушена обшивка торговой точки, разбиты витринные стекла.

22 ноября 2011 года

В городе Хасавюрт неизвестные обстреляли наряд ДПС. Двое полицейских получили ранения. От полученных ранений в голову в больнице скончался один из них - старший инспектор ДПС лейтенант полиции 1964 года рождения.

В доме 28-летнего жителя села Чонтаул Кизилюртовского района Дагестана силовиками изъят армейский вещмешок с гранатами, патронами и схемами расположения ОВД и прокуратуры.

Режим КТО введен в горно-лесистой местности близ села Майданское Унцукульского района в 19.50 мск. В ходе спецоперации жертв и пострадавших среди сотрудников правоохранительных органов не было, а в боестолкновении был убит предполагаемый боевик.

Около 19:30 на автодороге вблизи селения Майданское Унцукульского района Дагестана произошел подрыв автомашины "Газель". В результате взрыва "Газели" стоявшая рядом автомашина "Шевроле Нива" загорелась, а "Лада Приора" получила повреждения. На месте взрыва 23 ноября были найдены двое погибших. Ими, по предварительным данным, оказались 30-летний житель села Майданское и его односельчанин 1986 года рождения, разыскиваемый полицейскими Хунзахского района по статье 162 часть 4 УК РФ (разбой), имена их не называются в интересах следствия. Позже на месте происшествия также найдены останки еще одного человека.

21 ноября 2011 года

Сотрудники ОВД поселка Шамхал (Кировский район Махачкалы) задержали 21 ноября одиннадцать жителей поселка, двоих из них сильно избили, сообщил корреспонденту «Кавказского узла» отец одного из арестованных Магдана Таймасханова. Впоследствии все они были отпущены.

Сотрудники ОВД Кизилюртовского района задержали двоих племянников жительницы селения Чонтаул Кизилюртовского района Узлипат Газиевой - 26-летнего Рамазана и 23-трехлетнего Магомеда Абдулкеримовых. Об этом женщина сообщила корреспонденту «Кавказского узла». По ее словам, также у ее соседей в качестве заложника за сына забрали отца.

20 ноября 2011 года

Житель Махачкалы задержан полицией, при досмотре у него обнаружена и изъята граната.

19 ноября 2011 года

По информации жителей Шамхала, сегодня с утра поселок был блокирован силовиками, сотрудники правоохранительных органов проводили обыски в домах и задержали несколько человек, сообщил житель поселка Шамсудин Магомедов.

18 ноября 2011 года

Житель селения Геджуха Дербентского района Дагестана Темирлан Амиров, входивший в вооруженное формирование, действующее на территории Табасаранского и Дербентского районов республики, добровольно сдался правоохранительным органам под гарантии комиссии по адаптации боевиков.

В Дагестане без вести пропал житель села Балахани Унцукульского района Расул Магомедов, заявила его супруга Патимат Муршидова. Расул Магомедов является отцом Марьям Шариповой которая, по информации следствия, взорвала себя в московском метро в марте 2009 года.

17 ноября 2011 года

Житель Цумадинского района Дагестана добровольно выдал правоохранительным органам винтовку и патроны к ней.

16 ноября 2011 года

Сотрудники полиции вечером в селе Хебда Шамильского района в ходе перестрелки убили водителя машины, не подчинившегося их требованию остановиться и открывшего стрельбу, еще трое пассажиров машины задержаны. В ходе осмотра салона автомашины обнаружено и изъято охотничье нарезное ружье "Сайга-МК" калибра 7,62 мм с одним магазином без патронов. Позже глава муниципального образования "Бежтинский участок" Цунтинского района Дагестана Ризван Курбаналиев заявил, что ехал в этом автомобиле, что убитый был его водителем. По словам Курбаналиева, не было требования от полицейских об остановке его машины, и никто в ходе инцидента задержан не был, а были только опрошены правоохранителями.

Житель Хасавюртовского района Дагестана задержан полицией за пособничество участникам вооруженного подполья.

В домовладении жителя столицы Дагестана Махачкалы полиция обнаружила и изъяла гранату, тротиловую шашку и 100 патронов.

14 ноября 2011 года

РЕЖИМ КТО. В городе Каспийске утром сотрудники спецслужб заблокировали предполагаемых членов незаконных вооруженных формирований, после чего приступили к переговорному процессу. В ходе переговоров блокированные открыли по силовикам огонь. В районе спецоперации в 04:20 мск введен режим КТО, проводилась эвакуация жителей из близлежащих домов. В ходе переговоров из блокированного дома вышли шесть человек – женщины и дети, двое мужчин были убиты. Один из убитых опознан как Магомед Джамаев, который возглавлял группировку каспийских боевиков, второй убитый, Ислам Рашидов, был активным участником этой группы, считают силовики.

12 ноября 2011 года

Убийство помощника имама Ахмеда Асманова совершено в селении Мацал-аул Хасавюртовского района. Еще один человек тяжело ранен. Основной версией убийства помощника имама в Дагестане следствие считает его религиозную деятельность

10 ноября 2011 года

В ходе обыска в гараже задержанного 10 ноября с готовой к применению самодельной бомбой 32-летнего жителя Буйнакска, оперативники изъяли ваххабитскую литературу, гранату и патроны.

У двух жителей Дагестана силовики обнаружили и изъяли автоматы, патроны и гранату.

9 ноября 2011 года

У двух жителей Махачкалы и Дербента силовики обнаружили и изъяли автоматы, патроны и гранату.

Сегодня в Ярославле у входа в собственную квартиру найден убитым выходец из Дагестана, заместитель имама центральной мечети города 29-летний Абдулмаджид (Артур) Манукян.

8 ноября 2011 года

В Хасавюрте задержан житель Новолакского района Дагестана, который передавал деньги на деятельность незаконных вооруженных формирований (НВФ) Новолакского район.

Следствие определило подозреваемых в убийстве главы села Чувек в Дагестане.

В Дагестане 8 ноября пропал житель селения Чонтаул Кизилюртовского района Асхаб Асхабов, родственники заявляют, что его увезли в неизвестном направлении сотрудники правоохранительных органов.

7 ноября 2011 года

Сотрудники силовых структур Дагестана вечером 7 ноября в ходе перестрелки убили человека, открывшего по ним стрельбу при проверке автомобиля. По данным МВД, убитый опознан как 23-летний житель Махачкалы Тимур Ахмедов, у него изъят пистолет.

Силовики обнаружили и уничтожили блиндаж, принадлежащий группировки боевиков "Кизлярская".

6 ноября 2011 года

В столице Дагестана в результате взрыва припаркованного рядом автомобиля в магазине электробытовой техники "Импульс" на улице Орджоникидзе произошел пожар. Были выбиты стекла в близлежащих домах. Пострадавших нет.

5 ноября 2011 года

Двое предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований задержаны в населенном пункте Анди Ботлихского района.

4 ноября 2011 года

У трех жителей двух селений Тляратинского района Дагестана силовики обнаружили и изъяли оружие, патроны и 1,6 кг взрывчатки, двое мужчин задержаны.

В Хивском районе 4 ноября по делу об убийстве главы администрации селения Чувека Салмана Алаева задержан подозреваемый.

Сотрудники силовых ведомств Дагестана обнаружили в пригороде Махачкалы тайник с оружием, боеприпасами, компонентами к взрывному устройству, а также одной готовой бомбой.

3 ноября 2011 года

Уроженка города Избербаша Джубайрият Пайзуллаева заявила, что ей не выдают тело сына Шамиля Пайзулаева, которого, по сообщению МВД Дагестана, убили 19 июня при оказании сопротивления сотрудникам полиции.

2 ноября 2011 года

В Хивском районе вечером неустановленные лица застрелили главу администрации селения Чувек Салмана Алаева и ранили участкового.

Неустановленный вооруженный человек в Каспийске вошел в гастроном и расстрелял из автоматического оружия витрины со спиртным. Жертв и пострадавших нет.

Жительница Махачкалы Наима Альборуева заявляет о пропаже ее девятнадцатилетней дочери Фатимы Альборуевой.

Наряд полиции подвергся обстрелу около 1.00 мск на окраине селения Бабаюрт при попытке остановить для проверки автомобиль. Из салона по сотрудникам полиции был открыт огонь из автоматического оружия. Позже силовики обнаружили автомобиль, который использовали при нападении, сожженным.

1 ноября 2011 года

Силовики вступили в бой с предполагаемыми боевиками в Сергокалинском районе. По предварительным данным, один сотрудник ранен, сообщил источник в правоохранительных органах республики. Район предполагаемого местонахождения боевиков был обстрелян из минометов. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий двое военнослужащих Внутренних войск подорвались, предположительно, на мине-растяжке и были госпитализированы. Военнослужащий внутренних войск, получивший ранения в ходе боя с группой боевиков в Сергокалинском районе Дагестана, находится в тяжелом состоянии.

Тело предполагаемого боевика было найдено 1 ноября недалеко от села Ишкарты, где в конце октября погиб 62-летний охотник и был обнаружен лагерь участников незаконных вооруженных формирований. Боевика, по версии МВД, Виктора Сургутова, подозреваемого в убийстве охотника, возможно успел убить или ранить погибший охотник. Ранее МВД утверждало, что "русский ваххабит" убит во время боестолкновения силовиков с группой участников вооруженного подполья в Дагестане.

31 октября 2011 года

Два предполагаемых боевика убиты в Кизлярском районе. Близ селения Серебряковка полицейские попытались остановить легковой автомобиль, находившиеся в нем неизвестные открыли огонь. В ходе завязавшейся перестрелки они были убиты. В автомобиле было найдено оружие и боеприпасы. Пострадавших среди силовиков нет. Позднее убитые были опознаны как Магомед Магомедов и Магомед Абдурахманов.

30 октября 2011 года

Неизвестные подорвали опору ЛЭП на Гюмринском перевале в Унцукульском районе. По предварительной информации, жертв и пострадавших нет. Обезврежены четыре бомбы, найденные у опоры ЛЭП на Гюмринском перевале в Унцукульском районе. Опора была восстановлена 1 ноября.

29 октября 2011 года

Неизвестные в окрестностях селения Солнечное Хасавюртовского района обстреляли автоколонну военнослужащих Внутренних войск МВД РФ и сопровождавший их наряд полиции. Пострадавших нет.

В Дагестане в лесу во время охоты неизвестные застрелили 62-летнего жителя села Ишкарты Буйнакского района Зейнуллу Устарханова. По словам представителей силовых структур, рядом с телом убитого найдена стоянка боевиков.

28 октября 2011 года

В селении Байрам-Аул Хасавюртовского района Дагестана неизвестные обстреляли наряд полиции, один из военнослужащих внутренних войск скончался, сотрудник хасавюртовского ОВД ранен.

В Цунтинском районе Дагестана недалеко от дороги полицейские обнаружили и уничтожили две самодельные бомбы.

27 октября 2011 года

Ночью в Махачкале при взрыве гранаты пострадал молодой человек. Инцидент произошел около 22:00 в микрорайоне "Узбек-городок" на улице Виноградная. Граната сработала возле молодого человека. В результате взрыва он получил осколочное ранение в руку.

Неизвестными вооруженными лицами в камуфляжной форме похищен житель поселка Шамхал-станция Кировского района Махачкалы Ризван Абусупьянов, отец четырех несовершеннолетних детей. Он был строго практикующим мусульманином.

Вечером в селе Хуриг Табасаранского района был убит известный дагестанский религиозный деятель Сиражудин Хуригский. Основной версией убийства следствие рассматривает его профессиональную деятельность и активное выступление против экстремистских течений ислама. Сиражудин Хурикский стал первым суфийским шейхом в новейшей истории Дагестана, которого убили. По факту убийства шейха Сиражудина Исрафилова (Хурикского) в Дагестане разыскиваются двое молодых людей. МВД Дагестана распространило их фотороботы. Приметы подозреваемых сообщили жители села, которые видели предполагаемых убийц.

25 октября 2011 года

В ходе обысковых мероприятий в доме 31-летнего жителя села Шаумян силовики обнаружили самодельное взрывное устройство мощностью 4-5 кг в тротиловом эквиваленте. По оперативной информации, хозяин домовладения входил в диверсионно-террористическую группировку "кизлярская", он задержан.

23 октября 2011 года

На дороге в Кизлярском районе неизвестные ночью обстреляли машину с сотрудниками частного охранного предприятия, один из сотрудников получил ранение.

В городе Хасавюрте утром трое неизвестных лиц в масках, вооруженные оружием неустановленного образца, избили администратора сауны и подожгли помещение. Администратор сауны, женщина, получила сотрясение головного мозга.

Взрывное устройство сработало под автомобилем водителя районного филиала банка ОАО «Россельхозбанк» в Буйнакске, пострадавших нет. Мощность взрыва составила около 30 граммов в тротиловом эквиваленте.

22 октября 2011 года

Жительница города Буйнакска Зулайха Муртазалиева заявила 25 октября о похищении ее брата, жителя поселка Шамхал Гасана Муртазалиева. 22 октября Гасан выехал из ее дома в Махачкалу на такси, которое остановили неизвестные вооруженные люди в гражданском и похитили Муртазалиева. По словам женщины, ее брат является строго практикующим мусульманином.

На автодороге между Махачкалой и Каспийском группа неизвестных похитила руководителя крупной строительной компании ЗАО "Арси-2" Нурахмеда Магомедова.

Взрывное устройство сработало на 2321 километре перегона "Манас-Ачи" при прохождении грузового поезда в районе поселка Манас Карабудахкентского района Дагестана. Жертв и пострадавших не было, поезд с рельсов не сошел. В результате взрыва на данном участке было задержано несколько товарных поездов.

21 октября 2011 года

Житель Дагестана погиб 21 октября при взрыве бомбы неустановленного образца. Взрывное устройство сработало на окраине села Какамахи Карабудахкентского района Дагестана.

20 октября 2011 года

Утром в Махачкале сотрудники силовых ведомств провели спецоперацию, в ходе которой в доме по улице Морская были заблокированы несколько человек. В ходе переговоров на требование сдаться вышли 21-летняя женщина с грудным ребенком и 23-летний мужчина, у которого было обнаружено оружие. Молодой человек задержан.

Днем возле налоговой инспекции города Дагестанские Огни был похищен местный житель Рамазанов Рамазан Пашаевич, 1983 года рождения. Его похитили на глазах у матери люди в камуфляжной одежде и в масках. По последним данным, которые удалось получить от родственников, похищенный находится в поселке Белиджи, где дислоцирован пункт специальной огневой группы.

19 октября 2011 года

Около 16.00 в районе села Агвали Цумадинского района сотрудниками МВД Дагестана был задержан 23-летний уроженец Грозного Исраил Яхьяев, который при попытке досмотра автомашины, в которой он находился, открыл по полицейским стрельбу из пистолета Стечкина, ранив при этом одного сотрудника полиции. Яхьяев разыскивался правоохранительными органами Чечни за участие в незаконных вооруженных формированиях и по подозрению в причастности к ряду тяжких преступлений. Согласно оперативной информации, Исраил Яхьяев состоял в "аргунском джамаате".

Нападение на наряд ДПС совершено в Каякентском районе. Четверо полицейских ранены, один из них тяжело. Позже один из них скончался.

17 октября 2011 года

Житель поселка Дружба Каякентского района Дагестана Курбан Гафаров был похищен сегодня неизвестными вооруженными люди в гражданской форме, сообщил сын похищенного Рамазан Гафаров. По его словам, вместе с отцом был увезен в неизвестном направлении и его друг Гарун Курбанов.

Утром 17 октября стало известно, что похищенный 13 октября Рустам Яхьяев находится в отделении полиции в Избербаше.

16 октября 2011 года

СДАЛИ: Жители Кизилюртовского и Хасавюртовского районов Дагестана добровольно сдали в правоохранительные органы 16 октября две гранаты и 21 патрон.

Вечером 16 октября на 22-м километре автодороги Манас - Сергокала Карабудахкентского района был обнаружен сгоревший автомобиль "Нива" с пулевыми пробоинами. В салоне автомашины находились два сильно обгоревших трупа. На обочине автодороги обнаружен еще один труп мужчины с огнестрельными ранениями в различные части тела. Жителями Сергокалинского района Дагестана оказались они, отправившимися на охоту.

Сотрудники силовых ведомств Дагестана вступили в перестрелку с предполагаемым боевиком в ночь на 16 октября в Махачкале. Жертв и пострадавших нет.

15 октября 2011 года

Базу членов незаконных вооруженных формирований обнаружили 15 октября сотрудники МВД и ФСБ в окрестностях села Кванада Цумадинского района Дагестана.

РЕЖИМ КТО (завершение): Утром спецоперация была возобновлена. После переговоров двое предполагаемых боевиков сдались властям под гарантии комиссии по адаптации боевиков. Они причастны к обстрелам отделений полиции

14 октября 2011 года

РЕЖИМ КТО (начало): Режим контртеррористической операции был введен вечером 14 октября в Новом поселке в Махачкале. В связи с наступлением ночи и ведением переговоров активная фаза спецоперации была приостановлена.

Самодельное взрывное устройство сработало сегодня ночью рядом с продуктовым магазином поселка Шамхал в Кировском районе столицы Дагестана. Пострадавших нет.

Родственники похищенного неизвестными людьми в масках Рустама Яхьяева собрались 14 октября на центральной площади Махачкалы с требованием к полиции освободить Рустама или привести доказательства его вины, если они существуют.

Подозреваемый в покушении на главу УФСИН Дагестана отпущен на свободу.

13 октября 2011 года

13 октября около 19 часов вечера в Махачкале вооруженные люди увезли в неизвестном направлении 35-летнего Рустама Яхьяева. По мнению родственников, его первоначально держали в Центре противодействия экстремизму (бывший 6-й отдел).

Покушение на начальника управления Федеральной службы исполнения наказаний по Дагестану было совершено 13 октября на улице Заманова в Махачкале, он госпитализирован. Неизвестные подрезали автомобиль Mercedes, в котором следовал Даххаев, после перепалки с его охраной, когда Даххаев выглянул из машины, чтобы посмотреть, что происходит, неизвестные бросили в его сторону две гранаты и открыли огонь, после чего скрылись. После нападения было найдено тело мужчины. Личность убитого устанавливается. Сотрудники правоохранительных органов поздно вечером 13 октября блокировали в подъезде пятиэтажного жилого дома предполагаемого участника нападения.

12 октября 2011 года

В Махачкале вечером 12 октября произошел взрыв под автомобилем, принадлежащем руководителю одного из махачкалинских филиалов крупного российского банка. Мощность взрыва составила около 400 граммов в тротиловом эквиваленте. Ранения получил житель Избербаша.

11 октября 2011 года

11 октября неустановленные лица открыли огонь из автоматического оружия по иномарке, в которую садились сотрудник ДПС, находившийся в отпуске, и двое его товарищей. От полученных ранений один из гражданских скончался, а полицейский вместе с другим местным жителем получили ранения. Имя погибшего - Гаджи Курбанисмаилов.

11 октября в Левашинском районе Дагестана в 15 метрах от наряда полиции, несущего службу по охране Ташкапурского моста, сработало взрывное устройство неустановленного образца. В тот же день взорвалась бомба у дома одного из жителей поселка Шамхал. Жертв и пострадавших в обоих случаях не было.

Вечером 11 октября в Хасавюртовском районе Дагестана в результате обстрела автомашины ВАЗ-21099 погиб 33-летний сотрудник полиции Сахратула Самадов.

Сотрудники силовых ведомств Дагестана сегодня вечером разминировали взрывное устройство, обнаруженное на дороге в Левашинском районе республики.

8 октября 2011 года

Самодельное взрывное устройство (СВУ) было обнаружено и обезврежено в Сергокалинском районе на обочине дороги Сергокала-Урахи.

В Унцукульском районе Дагестана 8 октября сотрудники полиции вместе с представителями ФСБ и Внутренних войск нашли и обезвредили два артиллерийских снаряда.

6 октября 2011 года

Сегодня пропал житель поселка Султанянгиюрт Мурад Джаватханов, 1982 года рождения.

5 октября 2011 года

Сотрудники полиции в Дагестане убили пассажира машины, который, по данным МВД, открыл по ним огонь при попытке проверить документы.

3 октября 2011 года

В ночь на 3 октября окраине Кизилюрта была взорвана "Газель". В результате погибли дознаватель и сотрудник патрульно-постовой службы. Мощность взрыва составила 20 кг тротила. В результате взрыва погибли 29-летний рядовой Башир Камучов и 21-летний младший сержант Идрис Насрулаев.

На автодороге Каспийск – Махачкала около поворота к поселку Турали произошел взрыв. Пострадали два человека.

В результате взрыва в ночь на 3 октября на окраине Кизилюрта погибли два сотрудника полиции: 29-летний рядовой Башир Камучов и 21-летний младший сержант Идрис Насрулаев. На обочине дороги на углу улиц Малогусейнова и Шамиля взорвалась заминированная "шестерка". Мощность бомбы составила около 20 кг в тротиловом эквиваленте.

Взрыв на автодороге Каспийск – Махачкала около поворота к поселку Турали произошел утром 3 октября. По уточненным данным, пострадали два человека. Взрыв произошел примерно в 10.15 мск в момент проезда автомашины.

2 октября 2011 года

В Махачкале сотрудники правоохранительных органов Дагестана в ходе перестрелки убили мужчину, по их версии, открывшего по ним огонь при попытке проверить его документы.

В селе Новосасатли Хасавюртовского района, задержаны два местных жителя, подозреваемые в пособничестве боевикам.

1 октября 2011 года

Полицейские в ходе осмотра автомашины, принадлежащей жителю города Дербент, обнаружили и изъяли черный полиэтиленовый пакет с боеприпасами.

30 сентября 2011 года

Полицейские в ходе осмотра автомашины, принадлежащей жителю города Дербент, обнаружили и изъяли черный полиэтиленовый пакет с боеприпасами.

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана 1 октября в ходе перестрелки убили мужчину, по их версии, открывшего по ним огонь при попытке проверить его документы.

29 сентября 2011 года

В ходе проведения оперативно-поисковых мероприятий в лесном массиве на окраине села Тотурбийкала Хасавюртовского района найден тайник с боеприпасами и "поясом смертника". Как считают правоохранители, тайник принадлежит Ибрагиму Мучухеву, убитому в ходе спецоперации 4 сентября в Хасавюрте.

28 сентября 2011 года

ТЕРАКТ: 28 сентября на окраине селения Ташкапура Левашинского района неизвестный привел в действие бомбу, заложенную в автомобиль "Жигули". Взрыв произошел в тот момент, когда к машине подошли сотрудники полиции для проверки. Неизвестные, оставившие автомобиль, позднее взорванный на участке автотрассы Куппа - Гергебиль, видимо хорошо знали местные условия - здесь часто останавливаются проезжающие машины, и стоящий автомобиль не привлекает особого внимания. Отметим, что практически все данные о взрыве из различных источников разнятся. Так, Следственный комитет (СК) утверждает, что взрыв произошел в селении Хаджалмахи. Автомобиль взорвался на окраине селения Ташкапура, заявляют в МВД Дагестана. Мощность бомбы, по мнению СК, составила 20 кг в тротиловом эквиваленте, сотрудник МВД Левашинского района говорит о 30-40 кг, а источник в МВД республики заявляет уже о 40 кг. По заявлению СК РФ, при взрыве погибли восемь человек: полицейский и семь гражданских, в том числе и 11-летняя девочка. Ранения получили шесть сотрудников полиции. МВД Дагестана заявляет, что погибли шесть человек: младший сержант полиции Абдулмажид Мирзоев и семья Ахмедовых из села Хаджалмахи из пяти человек, младшей из них было 17 лет (находились в проезжающем мимо автомобиле "ВАЗ-2106"). Ранее сообщалось о четырех погибших - троих гражданских и одном полицейском. В участковую больницу села Хаджалмахи с осколочными ранениями доставлены четверо сотрудников полиции, организовывавших оцепление. Врачи оценивают как тяжелое состояние двух из четырех пострадавших. Следствие отрабатывает различные версии преступления. В качестве приоритетной рассматривается покушение на главу администрации Гергебильского района Магомедова Магомедова.

Ночью в Махачкале неизвестный, разбив оконное стекло, бросил в магазин "Исламская одежда" гранату неустановленного образца. В результате взрыва жертв и пострадавших нет. При взрыве магазин получил незначительные повреждения.

27 сентября 2011 года

29-летний житель аула Шалгеновска Республики Адыгея, задержанный ранее по подозрению в покушении на жизнь дагестанских силовиков, выдал сотрудникам полиции место схрона с боеприпасами и взрывчаткой.

Житель Кизляра (Дагестан) Заур Омаров жалуется на то, что более месяца не может увидеться с братом Омаром, задержанным по подозрению в пособничестве боевикам.

26 сентября 2011 года

Неизвестные в городе Дербенте открыли огонь по сотруднику полиции, который провожал свою мать, пожилая женщина получила ранение, офицер не пострадал.

Полиция обнаружила у жителей Магарамкентского и Хивского районов Дагестана две гранаты и 35 патронов.

25 сентября 2011 года

Сотрудники МВД Дагестана установили, что местный житель, находящийся в оперативном розыске, организовал незаконное вооруженное формирование (НВФ).

Полиция задержала жителя Махачкалы, подозреваемого в участии в вооруженном подполье.

Полиция задержала в Кизлярском районе Дагестана двух жителей республики, у которых обнаружены гранаты и самодельное взрывное устройство мощностью 1 кг тротила.

24 сентября 2011 года

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана обнаружили машину, которую, предположительно, использовали преступники, обстрелявшие автомобиль заместителя начальника Управления федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) Дагестана Магомеда Муртазалиева.

23 сентября 2011 года

В результате обстрела машины на окраине Махачкалы в поселке Семендер убиты заместитель начальника УФСИН по Дагестану, полковник внутренней службы Магомед Муртазалиев, его дочь, племянник и водитель. Корреспондент "Кавказского узла", ставший свидетелем преступления, сообщил, что инцидент произошел примерно в 08.30 мск. После обстрела машина загорелась, через 20 минут к месту подъехали службы МЧС и сотрудники правоохранительных органов. Пожар быстро был локализован, а место инцидента оцеплено. В Следственном комитете России убийство связывают со служебной деятельностью полковника. Ранее Магомед Муртузалиев неоднократно получал угрозы.

В Дербентском районе Дагестана силовики обнаружили тайник с гранатами, патронами и выстрелами от гранатомета.

После ночных терактов, совершенных 22 сентября в Махачкале, глава Дагестана Магомедсалам Магомедов призвал местных чиновников и бизнесменов найти средства на программу «Безопасный город», посетовав, что в федеральных структурах деньги изыскать пока не удается. Между тем число пострадавших от теракта, по уточненным данным, достигло 60 человек, а один погиб.

22 сентября 2011 года

РЕЖИМ КТО: В селе Ново-Кули Кумторкалинского района Дагестана силовики сегодня блокировали в частном доме предполагаемых участников вооруженного подполья, они причастны к ночным взрывам в Махачкале. Введен режим КТО. В дагестанском селе Ново-Кули была завершена спецоперация, уничтожен один боевик, режим контртеррористической операции (КТО) снят. По данным МВД республики, блокированный и убитый боевик был причастен к ночным взрывам в Махачкале. Он был предварительно опознан как Артур Казанбиев.

ТЕРАКТ: В столице Дагестана в результате двух взрывов, имевших место ночью на углу улиц Ермошкина и Дахадаева. Мощность взрывов составила около 38-43 килограммов в тротиловом эквиваленте. На данный момент нет единых данных по количеству пострадавших и госпитализированных в результате двух сегодняшних взрывов в столице Дагестана. Если Минздравсоцразвития РФ говорит о 32 доставленных в больницы, из них 3 в тяжелом состоянии, то местные врачи заявляют о 49 доставленных, 13 госпитализированных, из них 2 - в тяжелом состоянии. Из 54 пострадавших при двух взрывах в столице Дагестана госпитализированы 11 человек, затем число пострадавших достигло 60 человек, из них большая часть полицейских. По предварительным данным, двое человек погибли. Позже стало известно, что погиб один сотрудник полиции, а более 30 пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Боевики, возможно, планировали взорвать бомбу у стадиона "Динамо" ФК "Анжи". Взрывы квалифицированы как теракт. Следствие по делу будет вести Главное следственное управление СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Вечером неизвестные обстреляли здание отделения полиции по городу Дагестанские Огни. В результате обстрела жертв и пострадавших нет.

Неизвестные открыли огонь по начальнику Буйнакского РОВД полковнику Магомеднаби Адильханову и его охранникам утром, когда полицейский ехал из своего родного села Атлан-аул в Буйнакск на работу. В результате обстрела офицер не пострадал, а двое его охранников погибли.

21 сентября 2011 года

Сотрудники силовых органов Дагестана 21 сентября обезвредили два взрывных устройства, найденных в Цунтинском районе Дагестана, сообщил источник в правоохранительных органах района. Еще одну самодельную бомбу обнаружили и обезвредили в Унцукульском районе.

Неизвестные в ночь на 21 сентября обстреляли на контрольно-заградительном посту (КЗП) сотрудников полиции, попытавшихся остановить автомобиль для проверки. Жертв и пострадавших не было.

Неизвестные обстреляли колонну военнослужащих в Цумадинском районе Дагестана, один человек получил ранения. Им оказался полковник полиции, занимающий должность первого руководителя временной оперативной группировки МВД России в Северокавказском регионе.

В результате взрыва автомобиля в Махачкале погибли три человека. Ранее сообщалось о двух погибших и одном раненом. МВД сразу выдвинуло версию о том, что по предварительным данным, внутри автомобиля взорвалась бомба, которую перевозили находящиеся там люди. В числе боевиков, случайно подорвавшихся в ночь терактов 22 сентября в Махачкале, опознан амир Кадарской зоны Бадрудин Салимов. Трое из погибших оказались членами местного вооруженного подполья — Бадрудином Салимовым и братьями Рашидовыми, выходцами из Табасаранского района. Версия МВД: применив насилие, боевики завладели машиной, спрятав ее хозяина в багажник: он также погиб при взрыве.

СХРОН: В Унцукульском районе Дагестана силовики обнаружили схрон с бомбой, тротиловыми шашками и боеприпасами, принадлежавший членам диверсионно-террористической группировки "Балаханинская".

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана 21 сентября задержали по подозрению в продаже патронов прапорщика внутренних войск МВД России.

20 сентября 2011 года

Вечером в Махачкале в парковой зоне между двумя ресторанами, неподалеку от здания УВД Махачкалы и рядом со зданием Министерства образования и науки Дагестана был найден подозрительный предмет, похожий на самодельное взрывное устройство. В целях безопасности во время проведения проверочных работ улица была оцеплена. Однако позже стало известно, что это не бомба.

19 сентября 2011 года

Неустановленное взрывное устройство сработало в продуктовом магазине на окраине Махачкалы, пострадавших нет. Мощность её оценена специалистами в 200 граммов в тротиловом эквиваленте

18 сентября 2011 года

В Махачкале около 23.00 мск неизвестный из пистолета убил подполковника ФСБ. Следствие считает служебную деятельность основной версией убийства.

Четыре жителя Дагестана задержаны с поличным при продаже автомата Калашникова.

Сотрудники силовых ведомств Дагестана в ходе спецоперации убили в селе Бабаюрт предполагаемого главу хасавюртовской диверсионно-террористической группы Солтана Саида Солтанова и его сожительницу. После этого там был снят введенный 18 сентября режим контртеррористической операции.

В ночь на 18 сентября в Махачкале неустановленные лица привели в действие самодельное взрывное устройство, заложенное в гастрономе "24" на проспекте Шамиля. В результате вызванного взрывом пожара магазин был полностью уничтожен.

ИЗЪЯТО: У жителя Дагестана изъят автомат.

17 сентября 2011 года

Ночью 17 сентября в Махачкале неизвестный произвел три выстрела в гастрономе "24" на проспекте Гамидова. Жертв и пострадавших нет.

Сотрудники правоохранительных органов были обстреляны вечером 17 сентября в Цунтинском районе Дагестана неизвестным. По предварительным данным, один полицейский получил ранения.

Один военнослужащий погрануправления ФСБ России погиб, двое ранены в результате подрыва военного автомобиля в Цунтинском районе Дагестана.

ИЗЪЯТО: В Дагестане полиция обнаружила и изъяла у местных жителей три единицы оружия и патроны.

16 сентября 2011 года

В Тарумовском районе ученик 11 класса случайно ранил двух других школьников из автомата, оставленного полицейскими.

В Дагестане полиция обнаружила и изъяла у местных жителей три единицы оружия и патроны.

15 сентября 2011 года

Имам мечети селения Кадар Зайнудин Дайзиев застрелен в селении Чанкурбе Буйнакского района. Нападение было совершено приблизительно в 22:20. Двое неизвестных вошли в дом Дайзиева и произвели в него выстрелы из огнестрельного оружия. Священнослужитель скончался от полученных ранений. В качестве приоритетной версии убийства рассматривается религиозная деятельность погибшего.

Силовики обнаружили схрон с оружием в лесном массиве около селения Митаги Дербентского района Дагестана.

14 сентября 2011 года

На автодороге Гигатли - Урух Цумадинского района Дагестана неустановленные лица привели в действие самодельное взрывное устройство. Пострадавших нет. Мощность взрыва, как установили взрывотехники, составила около 8 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В Дагестане полиция обнаружила и изъяла у местных жителей гранату, пистолет и патроны.

13 сентября 2011 года

13 сентября силовики задержали в Избербаше подозреваемого в нападении на сотрудников полиции, двое из которых погибли.

12 сентября 2011 года

Ночью в селе Междуречье Цунтинского района найден убитым 40-летний житель этого села Абдулгапур Валиев. На теле убитого несколько огнестрельных ранений в различные части тела. Валиев работал медицинским братом участковой больницы села Междуречье.

В Дагестане задержан житель селения Хаджалмахи Левашинского района, подозреваемый в участии в вооруженном подполье.

10 сентября 2011 года

Неизвестные обстреляли полицейский наряд в Кизилюртовском районе, один сотрудник полиции ранен в ногу и госпитализирован.

Силовики обезвредили два взрывных устройства в Сергокалинском районе. Мощность одной из бомб - 10 килограммов в тротиловом эквиваленте.

В ночь на 10 сентября сотрудники полиции Дагестана вступили в бой с предполагаемыми участниками незаконных вооруженных формирований в Кизлярском районе республики. Жертв и пострадавших среди полицейских нет.

9 сентября 2011 года

Вечером 9 сентября в селе Сергокала из автоматического оружия было обстреляно домовладение, в котором проживают два сотрудника отдела МВД России по Сергокалинскому району Дагестана. В районе началась спецоперация по преследованию нападавших.

Силовики обнаружили схрон с оружием, патронами и медикаментами в лесном массиве в 6 километрах восточнее села Испик Сулейман-Стальского района Дагестана.

Полиция ведет поиск неизвестных, обстрелявших вечером 8 сентября пограничную заставу в Цунтинском районе Дагестана и ранивших двух военнослужащих.

8 сентября 2011 года

В Махачкале произошел взрыв, ранены двое полицейских. Взрыв произошел около 00.10 на улице Ярагского, около ограды института физики и геотермии Дагестанского научного центра РАН, когда сотрудники ДПС, несшие службу в этом районе, остановили автомобиль для проверки. По уточненным данным, в результате взрыва пострадали четверо полицейских.

Группа неизвестных вечером обстреляла погранзаставу селения Хупри в Цунтинском районе Дагестана. В результате обстрела погранзастава загорелась. Огонь по пограничникам был открыт около 22:00 мск из автоматического оружия и гранатометов. В результате перестрелки были ранены два пограничника. Боевики вели огонь по зданию сразу с нескольких направлений. Источник в правоохранительных органах утверждал, что в ходе перестрелки возник пожар.

7 сентября 2011 года

Неизвестный открыл огонь по двум мужчинам в Махачкале. По предварительным данным, оба они погибли. Позднее появилась информация, что один из двух убитых мужчин являлся действующим депутатом и экс-заместителем главы Новолакского района Дагестана. По уточненным данным, в результате вооруженного нападения в Махачкале был ранен депутат районного собрания Новолакского района Дагестана Гаджибутта Алункачаев, убит его родственник Расул Ахмедов. Позже Гаджибутта Алункачаев скончался в больнице.

4 сентября 2011 года

Силовики обнаружили в автомобиле, остановленном для проверки в Буйнакске, большое количество оружия.

Житель Дагестана ножом ранил сотрудника полиции, который, по данным следствия, пытался пресечь его хулиганские действия. Полицейский госпитализирован.

РЕЖИМ КТО: В результате спецоперации, проведенной 4 сентября в городе Хасавюрте в Дагестане, пострадавших среди силовиков нет, однако, от взрыва гранаты повреждения получили несколько полицейских автомобилей. По данным силовиков, в ходе спецоперации были убиты один из лидеров НВФ Ибрагим Мухучев (по кличке Абу Умар) и его гражданская жена. НАК уточняет, что Мухучев и его гражданская жена были заблокированы в одном из частных домовладений в Хасавюрте, на предложение сдаться он ответил огнем. В ходе спецоперации супруги были убиты. По результатам спецоперации следствие возбудило уголовное дело по четырем статьям УК РФ.

2 сентября 2011 года

Взрыв произошел приблизительно в 11:00 на Махачкалинском шоссе. От полученных ранений заместитель начальника городского отдела ФСБ России по Дагестану скончался на месте. Также сообщалось, что пострадала его мать. Позже появилась информация, что в машине находились еще сестра и племянница погибшего, все трое были не тяжело ранены и госпитализированы.

1 сентября 2011 года

Неизвестный ночью выстрелил из гранатомета по продовольственному магазину в городе Буйнакске, жертв и пострадавших нет.

Взрыв произошел приблизительно в 11:00 на Махачкалинском шоссе. От полученных ранений заместитель начальника городского отдела ФСБ России по Дагестану скончался на месте. Также сообщалось, что пострадала его мать. Позже появилась информация, что в машине находились его мать, сестра и племянник, все трое были не тяжело ранены и госпитализированы. По уточненным данным, в результате взрыва в Хасавюрте получили ранения четыре близких родственника подполковника ФСБ Ибрагима Джабраилова.

В правозащитный центр «Мемориал» обратился житель города Избербаш Дагестана Мурад Гасанов, который утверждает, что его сына Заура незаконно задержали и пытают силовики.

31 августа 2011 года

В Кизлярский район Дагестана из отдельной группировки войск МВД РФ направлено 200 бойцов для борьбы с вооруженным подпольем.

Накануне 1 сентября все учебные заведения Дагестана взяты под круглосуточную охрану. В первый день учебного года обеспечивать безопасность школьников и студентов будут около шести тысяч сотрудников полиции.

30 августа 2011 года

В Кизлярском районе Дагестана сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли автомат Калашникова (АК-74) с магазином, снаряженным 20 патронами калибра 7,62 мм.

29 августа 2011 года

Трое детей, получивших ранения в результате взрывов 21 августа возле супермаркета в Махачкале, до сих пор остаются в больнице. По словам медиков, их жизни ничего не угрожает, но для лечения и реабилитации понадобится время.

28 августа 2011 года

На территории бывшего поста ГАИ в Дербентском районе обнаружено и обезврежено взрывное устройство мощностью 2 кг в тротиловом эквиваленте.

27 августа 2011 года

Два самодельных взрывных устройства большой мощности обезврежены в Цумадинском районе. Пострадавших нет.

ОТМЕНЕН РЕЖИМ КТО: Режим контртеррористической операции (КТО), введенный на одной из улиц Дербента после обстрела здания ФСБ боевиками, отменен.

26 августа 2011 года

В лесном массиве в окрестностях населенных пунктов Митаги и Зиндьян Дербентского района силовики обнаружили тело убитого предполагаемого боевика, а также схрон, из которого изъяли три самодельных взрывных устройства, 20 гранат и 20 килограммов аммиачной селитры.

На границе Цумадинского и Ботлихского районов Дагестана ранены двое силовиков.

ВВЕДЕН РЕЖИМ КТО: 26 августа группа предполагаемых участников вооруженного подполья обстреляла здание отдела УФСБ по Дербенту, после чего была блокирована в одном из домов. Один из предполагаемых боевиков был убит в перестрелке. После многочасовых переговоров два предполагаемых боевика сдались. Режим КТО был введен в Дербенте с 17:30 мск 26 августа. 27 августа режим КТО был снят.

Сегодня возле здания прокуратуры Республики Дагестан состоялся митинг с участием около 200 человек. Участники протестной акции потребовали от силовиков освободить трех жителей Кизлярского района, которых подозревают в пособничестве боевикам.

25 августа 2011 года

Двое военнослужащих внутренних войск получили ранения в ходе боестолкновения с бандгруппой в Дербентском районе Дагестана. МВД Дагестана подтверждает ранение трех сотрудников силовых структур вечером 25 августа в ходе боестолкновения в Дербентском районе Дагестана.

Ночью в Дербенте неустановленные лица открыли стрельбу по полицейским. В результате обстрела жертв и пострадавших среди полицейских нет. Стрелявшим удалось скрыться.

В Буйнакском районе Дагестана полиция и спецслужбы обнаружили тайник, содержащий два гранатомета, восемь выстрелов к ним и самодельное взрывное устройство.

25 августа под стражу в ИВС ОВД Кизлярского района были заключены Омар Омаров, Мурад Гасанов и Руслан Гаджимагомедов. Они утверждают, что сотрудники правоохранительных органов подкинули в их автомобили наркотики, тротиловую шашку и боевую гранату. Возле здания прокуратуры Республики Дагестан 26 августа состоится акция протеста. Участники митинга потребуют от силовиков освободить трех жителей Кизлярского района, которых подозревают в пособничестве боевикам.

СДАЛИ: Жители трех селений Дагестана добровольно сдали в правоохранительные органы 25 августа гранату и 115 патронов.

24 августа 2011 года

СДАЛИ: 25 августа жители Цумадинского и Хасавюртовского районов Дагестана добровольно сдали в правоохранительные органы ружье, гранату и 30 патронов от автомата Калашникова.

23 августа 2011 года

Сотрудники силовых ведомств Дагестана обнаружили большое количество оружия и боеприпасов в заброшенном доме в Ботлихском районе республики.

Полицейские в Дагестане в местности Чачлибий Буйнакского района в ходе перестрелки убили мужчину, открывшего по ним огонь.

В Карабудахкентском районе сработало взрывное устройство во время проезда по железной дороге бронированного "Урала" с военнослужащими внутренних войск.

СДАЛИ: 23 августа три жителя республики добровольно выдали полиции гранату и 369 патронов.

ИЗЪЯЛИ: 23 августа силовики обнаружили и изъяли у жителя Дагестана гранату и четыре патрона.

Учитывая сложность оперативной обстановки в Дагестане, будут предприняты специальные меры по обеспечению безопасности людей, занятых в сфере идеологической борьбы с экстремизмом и терроризмом. Об этом заявил 23 августа на совместном заседании Совета безопасности республики и Антитеррористической комиссии Дагестана, его глава Магомедсалам Магомедов.

22 августа 2011 года

Трое жителей селения Эндирей Хасавюртовского района Дагестана, в том числе двое детей, погибли в результате взрыва мины-ловушки, которую принес домой житель села.

22 августа силовики обнаружили и изъяли у жителей Дагестана и в их домовладениях оружие, боеприпасы и два мешка селитры.

21 августа 2011 года

Два взрыва произошли у гипермаркета на проспекте Акушинского на окраине столицы Дагестана 21 августа. Первая бомба сработала в 22.10 у порога заведения. Второе взрывное устройство было приведено в действие после прибытия наряда полиции в 22.40. По последним данным, в результате двух взрывов ранения и контузии различной степени тяжести получили 21 человек, из них - трое детей трех, четырех и девяти лет. Следственный комитет РФ по Республике Дагестан возбудил уголовное дело по факту двух взрывов 21 августа возле гипермаркета "Ястреб" в Махачкале по статье «теракт».

Сегодня в Дагестане неизвестный из пистолета ранил сотрудника ДПС РОВД по городу Хасавюрт.

20 августа 2011 года

Сотрудники МВД РФ по Дагестану задержали в населенном пункте Муцалаул Хасавюртовского района находившегося в розыске предполагаемого пособника боевиков. У задержанного изъято оружие.

18 августа 2011 года

Задержан подозреваемый в стрельбе в ходе массовой драки в Унцукульском районе Дагестана.

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана в ночь на 18 августа в ходе перестрелки застрелили двух человек, открывших по ним огонь. Убитые опознаны как Оки Магомедов 1979 года рождения, проживавший в поселке Тюбе Кумторкалинского района Дагестана, Абдурахман Аслудинов 1987 года рождения, проживавший в поселке Шамхал (административно относящийся к Махачкале).

РЕЖИМ КТО (окончание). Группа участников вооруженного подполья попыталась прорваться сквозь оцепление в лесном массиве близ села Эндирея Хасавюртовского района Дагестана, где третьи сутки продолжается спецоперация. По предварительным данным, еще один военный получил ранения. Также установлены личности четырех из шести убитых 17 августа боевиков. На месте боя в Хасавюртовском районе обнаружены 37 млн. рублей. Пятым убитым участником вооруженного подполья в ходе боестолкновения с силовиками, случившегося 17 августа в Хасавюртовском районе Дагестана, оказался 26-летний житель селения Каратюбе Бабаюртовского района Ильяс Абдулаев.

В Дербентском районе Дагестана полицией и спецслужбами найден тайник, содержащий 4 выстрела от гранатомета и 6 запалов к ним, провода, батарейки и компоненты от автомобильной сигнализации "Аллигатор".

Автомобиль, принадлежащий участковому полицейскому, взорван сегодня в Махачкале.

17 августа 2011 года

РЕЖИМ КТО (продолжение). 17 августа один военнослужащий внутренних войск МВД России погиб и один получил ранения в ходе нового столкновения с боевиками. Раненный офицер позже скончался в больнице. По информации Национального антитеррористического комитета (НАК), в ходе боестолкновения в Хасавюртовском районе Дагестана убиты 6 боевиков. Однако, ранее источник в МВД республики говорил о двух убитых и двух раненых предполагаемых боевиках.

Сегодня утром саперы обезвредили в автомобиле ВАЗ-2106 стокилограммовое взрывное устройство с поражающими элементами в виде строительных гвоздей. Также в качестве поражающих элементов использовались корпуса шести гранат. Машина стояла в центре Хасавюрта, возле торгового дома "Киргу". Сигнал о нахождении на улице Набережная недалеко от центрального рынка подозрительного автомобиля с признаками нахождения в нем самодельного взрывного устройства (СВУ) был получен от местных жителей.

Задержан подозреваемый в соучастии в убийстве 4 человек на окраине селения Боташюрт.

СДАЛИ: Девять жителей Дагестана добровольно сдали в правоохранительные органы три единицы оружия, семь гранат, тротиловую шашку и 601 патрон.

ИЗЪЯЛИ: вечером 17 августа силовики обнаружили и изъяли у жителей Хасавюртовского района Дагестана пять единиц оружия, 19 патронов и тротиловую шашку.

16 августа 2011 года

РЕЖИМ КТО (продолжение). Поздно вечером 16 августа военные и полицейские проводили прочесывание леса вблизи села Эндирей Хасавюртовского района Дагестана. Одна из поисковых групп попала под обстрел. Трое силовиков получили ранения различной степени тяжести.

СДАЛИ: 16 августа жители четырех районов Дагестана добровольно сдали в правоохранительные органы одну единицу оружия, гранату, четыре противопехотных мины, тротиловую шашку и 164 патрона.

ИЗЪЯЛИ: 16 августа силовики обнаружили и изъяли в Избербаше и Цумадинском районе Дагестана две гранаты и 70 патронов различного калибра.

Сотрудник полиции, находящийся при исполнении служебных обязанностей, убит сегодня в Махачкале.

15 августа 2011 года

ВВЕДЕН РЕЖИМ КТО. 15 августа режим контртеррористической операции (КТО) был введен на части территории Хасавюртовского района Дагестана. Спецмероприятия в этом районе начались после задержания 14 августа предполагаемого участника одной из действующих здесь группировок боевиков. Но, по мнению силовиков (от 16 августа), он "дал неверную информацию о расположении своей бандгруппы", хотя и выдал правоохранителям местонахождение летней базы участников незаконных вооруженных формирований и тайник.

СДАЛИ: 15 августа жители двух городов и трех селений Дагестана добровольно сдали в правоохранительные органы две единицы оружия, четыре гранаты, 694 патрона и гранатометный выстрел.

14 августа 2011 года

Сотрудник полиции в Дагестане ранил из автомата двух своих коллег. Инцидент произошел вечером 14 августа.

СДАЛИ: 14 августа жители двух селений Дагестана добровольно отдали в правоохранительные органы оружие и 210 патронов.

ИЗЪЯЛИ: 14 августа силовики обнаружили и изъяли в Хасавюртовском районе Дагестана автомат Калашникова и патроны различного калибра.

Сегодня утром на окраине селения Боташюрт были обнаружены тела четырех мужчин с огнестрельными ранениями в голову. Убитыми оказались: находившийся в отпуске сотрудник МВД Айгумов, а также местные жители Аснанбеков, Байсангуров и Касимов. Накануне вечером молодые люди устроили на поляне пикник и распивали спиртные напитки, что, возможно, не понравилось приверженцам радикального течения ислама "ваххабизм" в дни, когда мусульмане держат пост в месяц Рамадан.

НАКАНУНЕ КТО (Начало). 14 августа силовики задержали в Хасавюртовском районе предполагаемого участника одной из действующих здесь группировок боевиков.

13 августа 2011 года

Неизвестные обстреляли из проезжавшего автомобиля "ВАЗ" служебный автомобиль начальника пожарной-части-16 капитана внутренней службы Гайдара Гейдарова. От полученных ранений он скончался. Водитель служебного автомобиля был ранен и доставлен в больницу.

СДАЛИ: Жители шести селений Дагестана добровольно сдали в правоохранительные органы оружие, гранату и 550 патронов.

На окраине Махачкалы вечером 13 августа был убит начальник охраны компании «Газпром межрегиогаз» Расул Касумов.

Житель селения Карата Ахвахского района Хайбула Хайбулаев обратился к руководителю Следственного управления Дагестана Алексею Саврулину и прокурору Дагестана Андрею Назарову с требованием привлечь к уголовной ответственности начальника уголовного розыска ОВД Ботлихского района Лабазана Дербишева, который избил его.

Неизвестными близ селения Куруш убит начальник пожарной части райцентра Баба-Юрт. В результате нападения также ранен водитель служебного автомобиля.

12 августа 2011 года

В Хасавюрте двое неизвестных открыли огонь из автоматического оружия по выходящим из мечети людям. В результате обстрела ранения получили двое граждан, один из которых, сотрудник ОВД по Казбековскому району, скончался, второй доставлен в городскую больницу, где и скончался. Таким образом, число жертв обстрела увеличилось до двух человек.

11 августа 2011 года

РЕЖИМ КТО (окончание). Активная фаза спецоперации в Махачкале, приостановленная ночью 10 августа, снова возобновилась утром 11 августа. Днем 11 августа спецназ завершил активную фазу спецоперации в Махачкале. На месте спецоперации в Махачкале в доме, где укрывались предполагаемые боевики, силовики обнаружили подземный бункер, снабженный всем необходимым для длительной обороны. Две бомбы, имеющие общую мощность 16 килограммов в тротиловом эквиваленте, были найдены в бункере. Установлены личности пяти из шести убитых предполагаемых участников незаконных вооруженных формирований, в том числе женщины.

При проведении адресной проверки в селении Вициятль Цунтинского района в частном домовладении была обнаружена и блокирована группа предполагаемых боевиков, которые обстреляли полицейских. После этого силовики блокировали дом и предложили нападавшим сдаться. Однако они отказались и оказали вооруженное сопротивление. В результате перестрелки убиты три боевика, один полицейский погиб, двое получили ранения. Один из двух силовиков, получивших ранения в ходе обстрела в Цунтинском районе Дагестана, по предварительным данным, скончался.

Подозреваемый в пособничестве боевикам житель города Кизляр в Дагестане Омар Омаров заявил в интервью корреспонденту "Кавказского узла", что его могут незаконно лишить свободы по надуманным обвинениям.

Сотрудники УФСБ и МВД Дагестана задержали жителя республики, вымогавшего у предпринимателя 200 тысяч рублей на нужды незаконных вооруженных формирований.

СДАЛИ: Шесть гранат, пистолет, а также 296 патронов от винтовки и автомата Калашникова добровольно выдали правоохранителям жители Буйнакска и четырех селений Хасавюртовского района Дагестана.

11 августа сотрудник охраны одной из фирм Каспийска, поссорившись со своим коллегой, расстрелял его из пистолета-пулемета "Кедр". Раненый госпитализирован.

10 августа 2011 года

ВВЕДЕН РЕЖИМ КТО. Пресс-служба МВД заявила, что информация о том, что в Махачкале блокированы боевики, и операция по их ликвидации длится уже несколько часов, появившаяся в СМИ, не соответствует действительности. В 15.15 мск на окраине Махачкалы решением оперативного штаба Национального антитеррористического комитета был введен режим КТО. В одном из частных домов сотрудники силовых ведомств заблокировали группу вооруженных людей, предположительно, - три человека. При попытке силовиков вести переговоры, они открыли огонь. В ходе спецоперации дом загорелся. Активная фаза спецоперации поздно вечером была приостановлена.

10 августа при личном досмотре у жителя Махачкалы в спортивной сумке полицейскими обнаружено охотничье гладкоствольное ружье ИЖ-43 12 калибра, три патрона калибра 12 мм, книжка "Крепость мусульманина", принадлежности для чистки оружия и продукты питания.

СДАЛИ: 10 августа житель Ахтынского района Дагестана сдал правоохранителям винтовку, а два жителя Хасавюртовского района - патроны от автомата Калашникова.

ИЗЪЯЛИ: Вечером 10 августа в Ленинском районе Дагестана правоохранители обнаружили и изъяли у местного жителя три единицы стрелкового оружия.

Сообщение о дагестанском следе в подготовке террористов, деятельность которых была, по заявлению силовиков, пресечена правоохранительными органами Узбекистана, вызвало протест со стороны Министерства по национальной политике, делам религий и внешним связям Республики Дагестан.

Сегодня ночью в Советском районе Махачкалы неустановленное лицо бросило гранату через форточку в комнату, где находился 35-летний работник полиции.

9 августа 2011 года

В Унцукульском районе Дагестана началась спецоперация. Причиной стала массовая драка, в которой погибли люди. Всего жертвами конфликта между жителями селения Гимры и Унцукуль в Дагестане стали семь человек. В Унцукульский район введены дополнительные силы из сотрудников правоохранительных органов и воинских подразделений. Селение Балаханы окружено силовиками. В Унцукульском районе Дагестана проходят похороны погибших.

Двое неизвестных в ночь на 9 августа обстреляли из автоматов участкового полиции в Буйнакском районе Дагестана. От полученных ранений мужчина скончался на месте.

9 августа в Махачкале во дворе дома по ул. Дачной взорвалась самодельная бомба, пострадала 30-летняя местная жительница.

8 августа 2011 года

В Цунтинском районе Дагестана в окрестностях селения Хебатли на пути следования военной автоколонны сработало взрывное устройство. Жертв и пострадавших нет.

7 августа 2011 года

ИЗЪЯЛИ: Ручной гранатомет обнаружил наряд полиции в кустах на улице Бейбулатова в Махачкале.

6 августа 2011 года

В городе Избербаш ночью неизвестные расстреляли двух сотрудников полиции при проверке документов в городском парке. Полицейские скончались на месте.

5 августа 2011 года

В Махачкале был расстрелян в своей машине бывший глава муниципального образования "Тляратинский район" Шамиль Расулов. Расулов погиб на месте, его спутник ранен и госпитализирован. Нападавшие скрылись.

4 августа 2011 года

Ночью в Каспийске была взорвана автомашина местного жителя, жертв и пострадавших нет.

Российский военнослужащий ранен в результате взрыва в городе Буйнакске. Взрывное устройство сработало приблизительно в 13:30.

Это произошло на ул. Орджоникидзе в Буйнакске, неподалеку от военного городка на обочине дороги.

В городе Кизилюрте специалисты УФСБ РФ по Дагестану разрушили самодельное взрывное устройство, прикрепленное неизвестными под днищем автомашины полицейского.

ИЗЪЯЛИ: Вечером 4 августа в Левашинском районе Дагестана правоохранители обнаружили и изъяли у местного жителя оружие и патроны.

3 августа 2011 года

СДАЛИ: В Кизилюртовском районе Дагестана 44-летний мужчина сдал в правоохранительные органы две гранаты Ф-1 и большое количество патронов.

2 августа 2011 года

Примерно в 9.30 мск в Буйнакске было приведено в действие самодельное взрывное устройство, установленное под автомашиной главы Унцукульского района Магомедгаджи Тагирова. В автомобиле помимо главы района находились его сын, водитель и охранник. От полученных ранений сын чиновника скончался на месте, остальные были госпитализированы. В ночь на 3 августа Магомедгаджи Тагиров и два его пассажира: Магомед Абдулгаджиев и Али Магомедов скончались в больнице, не приходя в сознание.

Утром 2 августа около 150 жителей селения Джемикент Дербентского района Дагестана блокировали движение на федеральной автодороге "Кавказ", протестуя против задержания сотрудниками полиции их односельчанина (правоохранители обнаружили и изъяли у 28-летнего жителя села Джемикента автомат Калашникова (АК-74), два магазина с 57 патронами к нему, приспособление для бесшумной стрельбы от пистолета Макарова, 41 пистолетный патрон и четыре грамма марихуаны. Сам гражданин был задержан). После проведенной правоохранителями разъяснительной работы собравшиеся разошлись.

В лесном массиве около селения Хвайни-Кунда Цумадинского района Дагестана обнаружены два трупа. По оперативным данным, они принадлежат членам группировки "Цумадинская", погибшим при случайном срабатывании изготовляемого ими взрывного устройства (СВУ).

Полицейский в Махачкале погиб в результате неосторожного обращения при чистке оружия. Первоначально источник в правоохранительных органах республики сообщил, что нападение на семью полицейского совершено в Кизилюртовском районе Дагестана неустановленными лицами.

1 августа 2011 года

Правоохранители Дагестана ищут четырех лиц, обстрелявших автомобиль офицера полиции Умара Темиркаева в селе Стальском Кизилюртовского района Дагестана, который скончался от полученных ранений. Водитель и спутница убитого офицера находятся в больнице с ранениями.

31 июля 2011 года

31 июля в Избербаше полиция задержала 37-летнюю местную жительницу, подозреваемую в пособничестве участникам вооруженного подполья.

Неустановленные лица в воскресенье, 31 июля, из стрелкового оружия обстреляли вышку сотовой связи в Махачкале.

30 июля 2011 года

ИЗЪЯЛИ: В Бабаюртовском районе Дагестана правоохранители обнаружили и изъяли у местной жительницы 26 патронов калибра 5,45 и гранату.

36-летний житель Избербаша, подозреваемый в пособничестве участникам вооруженного подполья, 30 июля установлен и доставлен силовиками в городской отдел МВД.

ИЗЪЯЛИ: 30 июля в Казбековском районе Дагестана правоохранители обнаружили и изъяли у местного жителя пистолет и боеприпасы.

Вечером 30 июля на посту ГИБДД в Махачкале неустановленным лицом был расстрелян полицейский.

Сегодня ночью в Кумторкалинском районе Дагестана неизвестный бросил взрывное устройство неустановленного образца во двор домовладения работника полиции.

28 июля 2011 года

Начальник управления информационной политики президента Дагестана Гарун Курбанов был убит 28 июля в 8.15 утра на улице Монташева в Махачкале. Неизвестные обстреляли автомобиль чиновника Toyota Camry в тот момент, когда он выходил из дома и направлялся к своей машине. Курбанов и его водитель погибли. Причиной убийства Гаруна Курбанова, вероятнее всего, стала его непримиримая позиция в отношении экстремистов – в этом сходятся как представители официального следствия, так и представители общественности республики. Но есть мнение, что убитый мог стать жертвой конкурентной борьбы за служебное кресло. Расследование убийства Гаруна Курбанова будет вести управление СК по СКФО, в распоряжении следствия имеются данные камеры наружного наблюдения, которые зафиксировали момент расстрела чиновника.

Сотрудники правоохранительных органов Дагестана ищут неизвестных, расстрелявших вечером 28 июля в Махачкале автомобиль, в результате чего, по предварительным данным, погибли три человека, находившиеся в нем.

ИЗЪЯЛИ: В Кизлярском районе Дагестана полицией обнаружена и изъята граната Ф-1 с запалом УЗРГМ (унифицированный запал ручной гранаты модернизированный).

Вечером 28 июля в Левашинском районе Дагестана в результате обстрела был убит исполняющий обязанности главы села Верхние Убеки Рабадан Омаров.

Министерство внутренних дел Дагестана обнародовало сегодня фотографию предполагаемого террориста, готовящего, по данным правоохранительных органов, теракт.

ИЗЪЯЛИ: В Кизлярском районе Дагестана полиция обнаружила и изъяла 60 патронов калибра 5,45 мм, 100-граммовую тротиловую шашку, охотничий нож и религиозную литературу.

Сотрудниками ОВД Ленинского района столицы Дагестана по подозрению в незаконном хранении оружия задержан ранее дважды похищавшийся 19-летний житель Махачкалы Сергей Евлоев.

27 июля 2011 года

Сотрудник полиции ранен в результате вооруженного нападения в Карабудахкентском районе в селении Манас.

Одно взрывное устройство сработало рано утром у пивной палатки в селе Султанянгиюрт Кизилюртовского района , еще одно обезвредили саперы, жертв и пострадавших нет.

ИЗЪЯЛИ: 27 июля в частном домовладении в Кизляре полицией обнаружена и изъята граната Ф-1 с запалом УЗРГМ-2.

37-летний житель города Дагестанские Огни Дербентского района Дагестана подозревается в создании незаконного вооруженного формирования.

25 июля 2011 года

Сотрудник полиции, получивший ранение 18 июля при взрыве в Каспийске, скончался вчера, 25 июля, в больнице. Таким образом общее число жертв взрыва возросло до трех человек.

24 июля 2011 года

утром 24 июля началась спецоперация в городе Дагестанские огни. По её итогам силовики объявили, что два предполагаемых боевика и одна женщина убиты. Другая женщина задержана. НАК объявил, что был убит глава так называемой диверсионно-террористической группы Дербентского района Мехтибек Баширов, его сожительница 21-летняя Черенкова (Черникова) Инна (Марьям) и его подельник - 28-летний Гусейнов Исламудин. Сожительница Гусейнова – Кадимагомедова Загра получила ранение и была госпитализирована. В доме, по заявлению министра МВД Рашида Нургалиева, были обнаружены два автомата, две тротиловые шашки, большое количество боеприпасов и два снаряженных "пояса смертниц". Председатель Комиссии Общественной палаты РФ по защите прав лиц в местах предварительного заключения Гасан Айгунов опроверг заявление силовиков о том, что у убитой во время спецоперации Инны Черниковой (Марьям) был "пояс шахида". Представители МВД Дагестана заявляют, что не располагают информацией о «поясах шахидов», которые, по утверждению их коллег, находились в доме во время спецоперации. Однако, по данным МВД, в доме было обнаружено оружие. Предоставленная силовикам жителями Дагестана информация позволила предотвратить теракты в центральной России, утверждают правоохранители. Особенностью спецоперации стало то, что ее инспектировали правозащитники, которые признали, что силовики действовали в рамках закона. Загра Кадимагомедова, раненная в ходе спецоперации в Дагестанских Огнях и сдавшаяся правоохранительным органам супруга предполагаемого боевика, готова сотрудничать с комиссией по адаптации боевиков в Дагестане.

23 июля 2011 года

Ночью неизвестные подорвали служебную автомашину "Нива" начальника ОВД по городу Дербент во дворе стоянки отдела, жертв и пострадавших не было.

22 июля 2011 года

ИЗЪЯЛИ: Специалисты УФСБ по Дагестану обезвредили самодельное взрывное устройство, обнаруженное в автомобиле ВАЗ-21014, припаркованном во дворе дома на проспекте Шамиля в Махачкале. В машине также обнаружено и изъято несколько единиц стрелкового оружия.

Двое полицейских убиты при нападении неизвестных на машину начальника центра по противодействию экстремизму (ЦПЭ) МВД Дагестана.

21 июля 2011 года

В 22.45 мск на 730 километре федеральной трассы "Кавказ" около города Хасавюрт сотрудники УФСБ и МВД Дагестана попытались остановить автомашину ВАЗ-21099 без номеров. Неизвестные лица, находящиеся в автомобиле, из автоматического оружия открыли огонь по силовикам. Ответным огнем были убиты трое мужчин из этой машины. Их личности установлены, это жители Хасавюртовского района Дагестана Адиль Чонаев, 1984 года рождения, Юнус Магомедов, 1975 года рождения, Марат Абдуханов, 1984 года рождения. Все они, по данным силовиков, входили в диверсионно-террористическую группу "Хасавюртовская" и подозревались в причастности к посягательствам на жизнь сотрудников силовых ведомств, убийствам и подрывам.

Взрыв произошел вечером вa href= Цунтинском районе Дагестана на пути следования машины с сотрудниками полиции и следователями. Жертв и пострадавших нет.

Сотрудники силовых ведомств Дагестана с утра проводят спецмероприятия по поиску и нейтрализации предполагаемых боевиков в пригороде Махачкалы на склоне горы Тарки-Тау. Ранен один силовик, убиты два предполагаемых боевика. По завершению активной фазы спецоперации силовики сообщили о троих убитых боевиках, еще одного удалось взять живым. Один из убитых сегодня в Махачкале участников вооруженного подполья опознан как лидер каспийской группировки Эльшат Алиев. Второй из убитых сегодня в Махачкале участников вооруженного подполья опознан как участник каспийской группировки Ренат Солтанов.

Драка с применением огнестрельного оружия произошла ночью в кафе на 407-м км автодороги Астрахань-Махачкала на окраине Махачкалы. В конфликте участвовали двое жителей Хасавюрта, которые учинили драку с охранником кафе, и начали стрелять пистолета. Огнестрельное ранение в брюшную полость получила 38-летняя официантка, которая скончалась в больнице, не приходя в сознание. "По "горячим следам" полицейскими был задержан один из участников драки, у него изъят пистолет.

В Кизлярском районе Дагестане полиция задержала двух 23-летних пособников участников вооруженного подполья.

21 июля в дежурную часть ОВД Буйнакского района Дагестана поступило заведомо ложное сообщение от гражданина о том, что его насильно удерживают неизвестные лица, надев на него взрывное устройство ("пояс шахида") для совершения террористического акта.

20 июля 2011 года

Тело участника незаконных вооруженных формирований, скончавшегося от ран, обнаружено при прочесывании местности в окрестностях селения Гарбутль Цунтинского района. Силовики считают, что, скорее всего, боевик получил ранение в перестрелке с полицейскими у этого селения 15 июля и позже скончался от ран.

В Дагестане по подозрению в убийстве 9 июля директора школы в селе Советском сотрудники силовых структур задержали братьев Ибрагима и Салмана Сефербековых. Об их задержании заявили родственники, которые опасаются, что молодых людей под пытками вынудят дать признательные показания. В домах подозреваемых обнаружены взрывчатка и боеприпасы, которые, по словам близких, были "подброшены".

19 июля 2011 года

Сотрудники центра противодействия экстремизму МВД Дагестана при проведении оперативно-розыскных мероприятий в селе Советское Магарамкентского района задержали молодого человека, который, по данным силовиков, занимался вербовкой боевиков. По оперативной информации, 28-летний молодой человек с апреля текущего года по настоящее время занимался обустройством летнего лагеря и вербовкой новых членов для участия в незаконных вооруженных формированиях, а также снабжал продуктами питания, медикаментами боевиков.

В Махачкале совершено вооруженное нападение на начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении судами уголовных дел прокуратуры Дагестана Наталью Мамедкеримову. Женщина была госпитализирована с ранением в руку. Следствие называет основной версией покушения служебную деятельность пострадавшей.

Неустановленные лица, приехавшие на двух автомобилях в селение Шапих Цунтинского района Дагестана, открыли стрельбу из автоматического оружия. В результате, один из местных жителей был убит, второй ранен.

Сегодня под руководством первого заместителя председателя правительства Дагестана Ризвана Курбанова прошло заседание комиссии по адаптации членов вооруженного подполья, в ходе которой принято решение просить у следствия для сдавшегося жителя Ботлихского района Сейдулы Казаналипова меры пресечения, не связанной с заключением под стражу.

Участник вооруженного подполья убит в ночь на 19 июля в перестрелке с сотрудниками правоохранительных органов на границе Тляратинского и Цунтинского районов Дагестана.

Вступил в силу приговор Дербентского городского суда по делу 28-летнего Сулеймана Гамдуллаева, обвиняемого в вымогательстве денег для нужд вооруженного подполья. Он получил 9 лет колоний.

18 июля 2011 года

В селе Хебда Шамильского района Дагестана в ночь на 18 июля произошла перестрелка. Погибли три человека.

В Каспийске взорван автомобиль полиции. Погиб один сотрудник полиции, еще два человека доставлены с ранениями в больницу. Позднее один из раненых скончался. Погибли 29-летний старшина полиции Багавудин Мамалов и 26-летний младший сержант полиции Азаддин Аразов. В больницах Дагестана остаются трое пострадавших при теракте. Мощность сработавшего взрывного устройства составила 3-4 кг в тротиловом эквиваленте. При взрыве оказался поврежден сетевой газопровод в Каспийске. В городе временно прекращена подача газа.

ИЗЪЯЛИ: В Магарамкентском районе Дагестана полицией и спецслужбами обнаружены и изъяты граната Ф-1, а также 18 патронов от автомата Калашникова.

В селении Муцалаул Хасавюртовского района неизвестные обстреляли из автоматов домовладение местной жительницы, подозреваемой в нелегальной продаже спиртных напитков.

17 июля 2011 года

На юге Дагестана произошло боестолкновение разведгруппы МВД с вооруженной группой.

На главу администрации селения Геджюх Дербентского района Кафлана Кадырова совершено нападение. Предполагаемый преступник произвел несколько выстрелов из огнестрельного оружия. В результате нападения Кадыров получил множество огнестрельных ранений и позднее скончался в больнице, не приходя в сознание. Следствие рассматривает три версии убийства главы села Геджух.

ИЗЪЯЛИ: В Магарамкентском районе Дагестана полицией и спецслужбами обнаружены и изъяты 200-граммовая тротиловая шашка с электродетонатором и батарейкой, а также 30 патронов от автомата Калашникова.

Сотрудники силовых структур Дагестана возобновили поиски боевиков в Цунтинском районе республики.

16 июля 2011 года

Около 02.00 мск в Унцукульском районе Дагестана неизвестный обстрелял автомобиль, в котором ехали имам сельской мечети и заместитель имама Унцукульского района республики, оба священнослужителя были госпитализированы.

В Ботлихском районе задержан предполагаемый пособник боевиков.

Сотрудники силовых структур вступили в бой с группой предполагаемых боевиков в Цунтинском районе Дагестана. По предварительным данным, один предполагаемый боевик убит, ранения получил местный житель.

15 июля 2011 года

Неизвестные в масках ночью застрелили сотрудника охраны водных биоресурсов Западно-Каспийской зоны в селе Нечаевка Кизилюртовского района Дагестана. От огнестрельного ранения мужчина скончался на месте.

В Кизляре в ресторане "Окно в Париж" произошла драка с применением огнестрельного оружия, один человек убит, другой ранен.

На повороте в селение Муцалаул произошел взрыв. По уточненным данным, в результате взрыва пострадали восемь человек, в числе которых четверо полицейских. На этом месте должен был пройти митинг против насилия в отношении мусульман. Мощность взрывного устройства составила около шесть кг в тротиловом эквиваленте. Организатор митинга заявил, что митинг в защиту мусульман в Дагестане все равно состоится.



14 июля 2011 года

При оказании вооруженного сопротивления сотрудникам правоохранительных органов в Махачкале убиты трое предполагаемых боевиков. Убитые подозреваются в причастности к убийству заместителя командира ОМОН.

В Махачкале застрелен заместитель командира ОМОН-1 МВД Дагестана Шамиль Муртузалиев. Экспертно-криминалистический центр МВД Дагестана установил, что убийство Шамиля Муртузалиева и следователя по особо важным делам Следственного комитета Гаджи Алибегова 21 июня было совершено из одного оружия калибра 9 мм. Следствие считает служебную деятельность основной версией убийства замкомандира ОМОН.

13 июля 2011 года

Неизвестный вечером привел в действие взрывное устройство у гастронома в селе Бабаюрт Бабаюртовского района. В результате взрыва жертв и пострадавших нет.

ИЗЪЯЛИ: В Новолакском районе Дагестана местный житель задержан при продаже двух автоматов.

12 июля 2011 года

Силовики обнаружили в Хасавюртовском районе Дагестана схрон с 2 магазинами от автомата Калашникова, 65 патронами к нему и вещами боевиков.

В Табасаранском районе Дагестана полиция задержала пособника участников незаконных вооруженных формирований.

В центре Махачкалы у здания прокуратуры был убит человек, который открыл огонь по сотрудникам МВД. Еще один - ранен. Нападавшие были опознаны как активный участник махачкалинской группировки боевиков Залимхан Багаутдинов и активный пособник махачкалинской группировки Рустам Магомедов.

В населенном пункте Муцалаул Хасавюртовского района полицейские закидали гранатами жилой дом, где проживали братья Зайналабидовы Али и Умар.

Обвиняемый в убийстве главы избиркома приговорен к 16 годам лишения свободы.

11 июля 2011 года

В Цумадинском районе Дагестана неизвестные совершили налет на радиотелевизионный передающий центр, разгромили его и сожгли.

10 июля 2011 года

Сотрудники центра противодействия экстремизму совместно с военнослужащими внутренних войск МВД обнаружили крупный схрон с боеприпасами и инструкцией по изготовлению взрывных устройств в пригороде Кизляра. На место тайника им указал ранее задержанный предполагаемый боевик.

СДАЛИ: В Буйнакском районе Дагестана 44-летний мужчина сдал в правоохранительные органы две гранаты Ф-1 и одну гранату РГД-5.

В реанимации Кизлярской городской больницы врачи борются за жизнь 20-летнего жителя дагестанского села Цветковка Магомедрасула Гайдарбекова, который по оценке врачей находится в крайне тяжелом состоянии.

В ночь на 10 июля в Дагестане неустановленные лица убили имама сельской мечети.

9 июля 2011 года

Директор средней школы, 59-летний Садикуллах Ахмедов был ночью застрелен во дворе собственного дома в селении Советская Магарамкентского района. Следствие рассматривают в качестве основной версии убийства директора школы месть боевиков за его антиэкстремистские выступления, а также запрет на ношение хиджабов в школе. По мнению адвоката Зияутдина Увайсова, убийство директора выгодно сторонникам силового решения конфликта с обеих сторон.

8 июля 2011 года

Самодельное взрывное устройство обнаружено и обезврежено в населенном пункте Чонтаул Кизилюртовского района. Оно представляло собой 30-литровую пластиковую канистру, заполненную смесью аммиачной селитры и алюминиевой пудры, к которой был прикреплен часовой механизм, инициирующее вещество и провода.

В райцентре Сергокала совершено нападение на домовладение директора филиала одного из коммерческих банков. Убит один из предполагаемых боевиков. Предварительно установлена личность убитого - это находящийся в федеральном розыске за участие в незаконном вооруженном формировании 26-летний житель села Бурдеки Сергокалинского района.

Сегодня жительница поселка Шамхал Кировского района Махачкалы Сидрат Ахмедова сообщила об исчезновении своего брата, 43- летнего Халида Ахмедова, жителя селения Кара-тюбе Бабаюртовского района Дагестана.

7 июля 2011 года

7 июля в Кизляре задержан 43-летний местный житель, подозреваемый в пособничестве участникам вооруженного подполья.

6 июля 2011 года

Неустановленные лица вечером обстреляли автоколонну с силовиками в Кизлярском районе. В результате один военносулжащий погиб, другой получил ранение. В ходе длительной перестрелки один гражданский местный житель убит, еще семь получили ранения. Позже один из них скончался в больнице Кизляра. Еще один житель Кизлярского района умер в больнице 7 июля. Военные в Кизлярском районе Дагестана открыли из страха огонь по машинам местных жителей, поскольку приняли их за боевиков. Также в ходе перестрелки убиты двое предполагаемых боевиков, тела которых переданы на опознание. Один из них, по версии следствия, был шариатским судьей в вооруженной группировке. Второй убитый - Магомед Алиев, уроженец села Махалатли Цумадинского района Дагестана, по утверждению правоохранительных органов, был лидером северного крыла вооруженного подполья Дагестана.

В Махачкале вечером 20 июня исчез местный житель Руслан Курбанов, 1976 года рождения, уроженец села Верхний Дженгутай Буйнакского района. Он ушёл на работу и домой не вернулся, сообщила его супруга Хадижат Раджабова. По ее словам, по состоянию на 5 июля уголовное дело по факту исчезновения её мужа не возбуждено, его местонахождение остается неизвестным.

В селе Тотурбийкала Хасавюртовского района во время проверки силовиками одного из домов оттуда выбежал мужчина и открыл огонь по ним. В результате перестрелки мужчина был убит, среди правоохранителей жертв и пострадавших нет. Убитый опознан как Нариман Алигаджиев 1971 года рождения, по предварительным данным, он подозревался в обстреле магазина, произошедшего в этом селе в ночь на 5 июля и в том, что являлся участником незаконных вооруженных формирований.

Стало известно, что похищенный в Хасавюрте 25 июня руководитель торговой компании ООО "Пиво-маркет", представитель компании "Пиво Эфес" в Дагестане Муратбек Муратбеков освобожден похитителями на условиях прекращения бизнеса. Бизнесмен объявился дома 2 июля.

Сотрудники ОВД Карабудахкентского района устроили засаду на боевиков в лесу в 4 километрах от поселка Какашура. В результате они задержали 20-летнего жителя Махачкалы Шамиля Джаватова. У задержанного изъято два взрывных устройства, находящихся в оцинкованном ведре и спортивной сумке. Оба устройства были заполнены взрывчатым веществом, снабжены детонаторами с выведенными проводами. Совокупная мощность их составила 25 килограммов в тротиловом эквиваленте.

5 июля 2011 года

Пропал 20-летний житель Махачкалы Шамиль Джаватов. Об этом сообщила мать пропавшего Мадина Джаватова. Родственники утверждают, что к ним 6 июля поступила информация, что Джаватов находится в шестом отделе МВД Дагестана, хотя в структуре говорят, что ничего не знают о судьбе Шамиля. 7 июля о том, что он находится в ОВД Карабудахкентского района Дагестана в качестве подозреваемого в участии в НВФ, проинформировал Национальный антитеррористический комитет России.

Неизвестными обстрелян отряд Хунзахской погранзаставы. Ранения получили двое пограничников.

4 июля 2011 года

В 39-летнюю Кумсият Нуцалову выстрелили 11 раз из-за угла в тот момент, когда она сегодня ночью собиралась закрывать свой магазин в селе Тотурбийкала Хасавюртовского района Дагестана. Хозяйка магазина с многочисленными огнестрельными ранениями помещена в больницу Хасавюрта. Поводом для обстрела могло стать, то что раненая хозяйка магазина 39-летняя Кумсият Нуцалова продавала спиртное "из-под прилавка".

2 июля 2011 года

В окрестностях поселка Кировского района Махачкалы найден избитым житель селения Хутрах Цунтинского района Давуд Исрапилов, который считался пропавшим с 24 июня.

ИЗЪЯЛИ: 2 июля в селении Хуцеевке Кизлярского района Дагестана полиция обнаружила склад с оружием, продовольствием и медикаментами, приобретенными для "кизлярской группировки" боевиков.

30 июня 2011 года

Сотрудники правоохранительных органов в ночь на 30 июня в ходе спецоперации в городе Кизилюрте убили двоих предполагаемых боевиков. битые во время спецоперации 30 июня в Кизилюрте и объявленные полицией боевиками Артур Далгатов и Аминат Дарбищева не оказывали вооруженного сопротивления сотрудникам силовых структур. Об этом заявляют местные жители.

Поздно вечером два человека погибли в результате инцидента со стрельбой, произошедшего вечером 30 июня в поселке Новый Хушет. Среди участников инцидента были два сотрудника МВД, находившиеся не при исполнении служебных обязанностей. Один из них застрелил местного жителя. Полицейский погиб в результате ДТП, когда сотрудники МВД пытались скрыться на машине. Машина опрокинулась с моста в канал им. Октябрьской революции. Позднее в русле канала было найдено тело восьмимесячного младенца.

Сегодня ремонтники "Магистральных электрических сетей (МЭС) Юга" завершили работу по восстановлению взорванной опоры на линии электропередачи (ЛЭП) "Ирганайская ГЭС – Махачкала" в Дагестане.

29 июня 2011 года

29 июня в Кизлярском районе Дагестана, в своем доме в селе Косякино, задержан 26-летний местный житель, подозреваемый в пособничестве участникам вооруженного подполья.

28 июня 2011 года

В ночь на 28 июня неизвестный подорвал линию электропередачи высокого напряжения "Ирганай-Махачкала" в Буйнакском районе. Мощность взрыва составила около 10 килограммов в тротиловом эквиваленте. В результате произошло падение опоры линии электропередачи.

27 июня 2011 года

Днем на первом километре автодороги "Буйнакск-Леваши" около села Атланаул в автомашине "ВАЗ-2107" белого цвета, сработало самодельное взрывное устройство. Его мощность составила 15 кг в тротиловом эквиваленте. Пострадавших нет. Бомба была радиоуправляемой, без поражающих элементов, на основе аммиачной селитры и алюминиевой пудры. Автомобиль, в багажнике которого сработала взрывчатка, был припаркован на обочине дороги недалеко от полицейского поста.

В Дагестане с боевиками будет бороться группировка численностью в 7 тыс. сотрудников МВД. Об этом заявил сегодня глава МВД РФ Рашид Нургалиев на оперативном сборе с руководителями Главного управления ведомства по Северо-Кавказскому федеральному округу и МВД по Дагестану.

26 июня 2011 года

26 июня в горно-лесистой местности Унцукульского района Дагестана обнаружен тайник, содержащий 47 выстрелов со следами коррозии для подствольного гранатомета.

Следствие называет одной из основных версий похищения хозяина компании ООО "Пиво маркет", представителя компании "Пиво Эфес" в Дагестане Муратбека Муратбекова вымогательство денег. Неустановленные лица на машине ВАЗ-2109 подъехали к Муратбекову, насильно посадили его в автомобиль и увезли в неизвестном направлении.

24 июня 2011 года

Перестрелка произошла около 14:00 на одной из проселочных дорог в трех километрах от Буйнакска, где сотрудники МВД Дагестана проводили оперативно-розыскные мероприятия. Полицейские заметили мужчину, который на предложение остановиться и предъявить документы открыл стрельбу, ответным огнем он был убит. Никто из сотрудников МВД не пострадал, с места происшествия изъят автомат Калашникова. Убитый опознан как 32-летний житель микрорайон "Герей-авлак" города Буйнакска.

В ходе прочесывания лесной местности недалеко от села Бетли Унцукульского района Дагестана правоохранители обнаружили блиндаж и стоянку боевиков, где находились оружие, взрывчатые вещества и продукты питания

МВД Дагестана опровергло информацию о гибели 13 сотрудников правоохранительных органов, которую сообщило "Би-би-си" со ссылкой на источник в МВД Дагестана. Всего за время трехдневной спецоперации в лесах Кизлярского района погибли 5 силовиков. Группе боевиков, которая 21 июня была обнаруж