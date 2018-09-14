Предполагаемый боевик убит в Дагестане

14 сентября 2018, 00:42

В Хасавюртовском районе убит открывший по силовикам огонь мужчина, сообщили источники в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 13 сентября близ села Чонтаул.

Сотрудники правоохранительных органов попытались остановить автомобиль ВАЗ-2110, чтобы проверить документы, однако неизвестный открыл стрельбу по полицейским, приводит 13 сентября сообщение информированного источника "Интерфакс".

Стрелявший в полицейских был убит ответным огнем, отметил информированный источник.

Из-за перестрелки машина загорелась, силовики не пострадали, передает со ссылкой на свой источник в правоохранительных органах Дагестана ТАСС.

Предварительно, стрелявший в полицейских мужчина был пособником местного незаконного вооруженного формирования, уточнил источник.

"Кавказский узел" писал, что 1 сентября в Хасавюртовском районе между поселками Эндирей и Тотурбийкала в ходе перестрелки был убит уроженец селения Эндирей Абас Хубаев, который был лидером "кизилюртовской" группы боевиков, причастной, по данным боевиков, к двум последним нападениям на полицейских в республике.