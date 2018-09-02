Названо имя убитого в Дагестане боевика

02 сентября 2018, 13:12

Убитый в Дагестане предполагаемый боевик опознан как уроженец селения Эндирей Абас Хубаев, его группу силовики считают причастной к двум последним нападениям на полицейских в республике.

Как писал "Кавказский узел", 1 сентября в Хасавюртовском районе между поселками Эндирей и Тотурбийкала произошла перестрелка. Силовики убили предполагаемого боевика, который открыл стрельбу в ответ на предложение сложить оружие. Позднее правоохранители сообщили, что убитый оказался главарем "кизилюртовской" группы боевиков и мог участвовать в обстреле полиции 29 августа. Имя убитого при этом не называлось.

Поздно вечером 29 августа неизвестный на автомобиле ранил в селении Тотурбийкала двух сотрудников полиции после просьбы предъявить документы.

Убитый в ходе скоротечной перестрелки с силовиками в Дагестане опознан как лидер местной группы боевиков Абас Хубаев, сообщил сегодня Национальный антитеррористический комитет (НАК).

"Его личность установлена — это бывший главарь банды Абас Хубаев, причастный к многочисленным нападениям и убийствам сотрудников правоохранительных органов и гражданских лиц, в том числе к нападению на сотрудников ДПС у села Стальское Кизилюртовского района в июле 2018 года", — цитирует сообщение ведомства РИА "Новости".

Автомобиль ДПС был обстрелян вечером 20 июля на трассе "Кавказ" в Кизилюртовском районе Дагестана, нападавшие скрылись на автомобиле "Лада". Сообщалось, что двое из троих полицейских, находившихся в машине, погибли, а третий был ранен. Ответственность за это нападение взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

На месте боестолкновения силовики обнаружили автомат, пистолет и боеприпасы, мирные жители не пострадали, потерь среди силовиков нет. Операция по розыску сообщников убитого продолжается, сообщил со ссылкой на НАК "Интерфакс".

Имя Абаса Хубаева, 27-летнего выходца из селения Эндирей Хасавюртовского района Дагестана, значится в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга. Ранее силовики назвали его одним из участников "последней действующей в республике" группы боевиков.

По сведениям правоохранителей, по состоянию на конец июля 2018 года в группу, помимо Хубаева, входили пять человек - четверо выходцев из того же селения Эндирей и один уроженец Чечни. Правоохранители назвали их причастными также к подрыву зиярата на кладбище у могилы шейха Саида Чиркейского.

В ночь на 9 мая в дагестанском селении Чиркей было взорвано помещение для зиярата (поклонения) у могилы шейха Саида Чиркейского, убитого в августе 2012 года при подрыве смертницей бомбы в его доме. Источник в правоохранительных органах назвал подозреваемыми боевиков Абаса Хубаева и Шамиля Билалова. Взрыв у могилы шейха Чиркейского - признак агонии дагестанского вооруженного подполья, заявили опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

Сразу после взрыва у могилы шейха Саида Чиркейского источник сообщил, что подозреваемые, жители села Эндирей, задержаны. Имена уроженцев этого села Абаса Хубаева и Шамиля Билалова как подозреваемых в подрыве были названы позднее, но информации об их задержании не поступало.

Источник в правоохранительных органах объявлял Абаса Хубаева убитым еще в мае 2016 года - тогда при перестрелке в Кизилюртовском районе Дагестана были убиты трое человек, один из которых, по заявлению источника, был опознан как 25-летний уроженец Эндирея Абас Хубаев. Официального подтверждения эта информация не получила.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Дагестане спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.