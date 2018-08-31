Врачи рассказали о состоянии раненных в Дагестане полицейских

31 августа 2018, 11:15

Полицейские не получили ранений, опасных для жизни, сообщили в МВД Дагестана.

"Кавказский узел" информировал, что 29 августа около 23.00 мск в селении Тотурбийкала Хасавюртовского района неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции после просьбы предъявить документы. По данным республиканского МВД, двое раненых полицейских были госпитализированы.

Ранение сотрудников полиции, которое произошло 29 августа в Хасавюртовском районе, согласно подсчетам "Кавказского узла", с начала 2018 года стало шестым нападением на силовиков в Дагестане и первым в этом районе.

По данным представителя МВД Дагестана, состояние раненых полицейских врачи оценивают как стабильное. "Ни одна из пуль не задела жизненно важных органов", - пояснил он.

Нападение на полицейских не было спланированным, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" источник в спецслужбах республики. "Сотрудники полиции останавливали машины для проверки документов. И во время проверки документов у водителя одной из автомашин находившийся в ней мужчина открыл огонь по полицейским. После этого они скрылись с места преступления", - уточнил он.

По словам силовика, информации о том, кто совершил преступление, пока нет.

По данным на 11.00 мск 31 августа, на сайте МВД по Дагестану нет подтверждения озвученной источниками информации. В свою очередь Следком по факту нападения на полицейских возбудил уголовное дело по ст. 317 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) и ч .1 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия).

"Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, принимаются меры по установлению местонахождения лица, совершившего данное преступление", - говорится в сообщении от 30 августа на сайте следственного управления СК России по Дагестану.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Дагестане спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.