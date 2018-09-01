Житель Волгоградской области арестован после нападения на полицейских в Подмосковье

01 сентября 2018, 00:19

Арестованный по подозрению в нападении на двух полицейских в Подмосковье житель Волгоградской области ранее уже отбывал тюремное наказание, сообщил Следком.

Нападение, в котором подозревают 27-летнего мужчину, произошло 30 августа в одном из парков города Дзержинский.

"При задержании гражданин попытался оказать сопротивление правоохранителям, нанеся им телесные повреждения ножом", - говорится в опубликованном 31 августа на сайте Главного управления МВД в Московской области сообщении.

"По ходатайству следствия суд арестовал подозреваемого в нападении с ножом на сотрудников полиции в Дзержинском", - сообщил 31 августа представитель пресс-службы Следственного комитета, слова которого приводит РИА "Новости".

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 318 УК РФ. Максимальное наказание по данной статье предусматривает до 10 лет лишения свободы.

В ведомстве также уточнили, что ранее мужчина был неоднократно судим, в том числе за умышленное причинение вреда здоровью и нападение на представителей власти. Сам подозреваемый, чье имя не называется, утверждает, что недавно ему был поставлен диагноз "токсикомания", сообщает ТАСС.

Как писал "Кавказский узел", вечером 29 августа в селении Тотурбийкала Хасавюртовского района неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции, потребовавших предъявить документы. Это стало уже шестым нападением на силовиков в Дагестане с начала года.