"Исламское государство"* взяло ответственность за нападение в Кизляре

19 февраля 2018, 00:54

Запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство" взяла на себя ответственность за стрельбу в Кизляре, жертвами которой стали девять человек.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 февраля на праздновании Масленицы в Кизляре были убиты пять человек. Четверо раненых остаются в больнице. Убит был и сам стрелок, позднее он был опознан как 22-летний Халил Халилов. Источники назвали его участником "спящей ячейки" ИГ*.

"Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение на христианскую церковь в городе Кизляре", - сообщил 18 февраля ресурс SITE Intelligence Group со ссылкой на связанное с боевиками информагентство Amaq. При этом ресурс не привел доказательств причастности террористической организации к инциденту.

Аналогичную скупую информацию со ссылкой на Amaq опубликовало 18 февраля агентство Reuters.

Ранее "Кавказский узел" писал, что в октябре 2017 года "Исламское государство"* взяло ответственность за две атаки в Дагестане - убийства полицейских в Кизлярском и Бабаюртовском районах Дагестана.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказским узлом" собраны на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ*".

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.