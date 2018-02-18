18 февраля 2018, 17:37
Пять человек убиты при стрельбе на Масленице в Дагестане
Пять человек убиты и четверо ранены в результате обстрела толпы людей на праздновании Масленицы в Кизляре, сообщил источник в правоохранительных органах республики.
Мужчина, личность которого пока не установлена, открыл стрельбу по людям во время уличных праздничных мероприятий.
"Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям. По предварительным данным, четыре человека погибли, еще четверо пострадали. Преступник ликвидирован", - цитирует источник в правоохранительных органах РИА "Новости".
"Видео с места КТО в Дагестане появилось в сети", "НАК сообщил об убийстве боевика при спецоперации в Дагестане", "После начала КТО в Дагестане произошла перестрелка".
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