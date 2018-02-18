Пять человек убиты при стрельбе на Масленице в Дагестане

18 февраля 2018, 17:37

Пять человек убиты и четверо ранены в результате обстрела толпы людей на праздновании Масленицы в Кизляре, сообщил источник в правоохранительных органах республики.

Мужчина, личность которого пока не установлена, открыл стрельбу по людям во время уличных праздничных мероприятий.

"Неизвестный мужчина открыл стрельбу по людям. По предварительным данным, четыре человека погибли, еще четверо пострадали. Преступник ликвидирован", - цитирует источник в правоохранительных органах РИА "Новости".