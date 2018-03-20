20 марта 2018, 16:25

Режим КТО введен в двух районах Дагестана

Силовики начали сегодня поиски участников вооруженного подполья в Хасавюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана, сообщил НАК.

Режим контртеррористической операции (КТО) объявлен с 15.00 мск.

Он действует и на территории обоих районных центров - в Хасавюрте и Кизилюрте, со ссылкой на оперативный штаб Национального антитеррористического комитета в республике сообщило РИА "Дагестан".

Подробнее об ограничениях, введение которых предусматривает режим контртеррористической операции, можно узнать из подготовленной "Кавказским узлом" справки "Режим контртеррористической операции (КТО)".

Города Кизилюрт и Хасавюрт расположены в центральной части Дагестана. Кизилюртовский район относится к Центральному округу республики, а Хасавюртовский - к Северному. На "Кавказском узле" опубликована карта административно-территориального деления Дагестана.

Ранее, 14 марта, был отменен режим КТО, действовавший в Хасавюртовском, Казбековском и Кизилюртовском районах Дагестана 19 марта 2017 года.

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей.

Примечание:

"Два человека стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 5 по 11 февраля", "Родные убитого Омаева усомнились в его нападении на силовиков", "Три человека убиты при перестрелке в Армавире".

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