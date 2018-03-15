15 марта 2018, 09:11

Режим КТО отменен в трех районах Дагестана

Силовики 14 марта отменили режим контртеррористической операции, введенный год назад в Хасавюртовском, Казбековском и Кизилюртовском районах.

Как писал "Кавказский узел", 14 марта был отменен режим контртеррористической операции, введенный 3 марта в Цумадинском районе, где силовики прочесывали лес, разыскивая боевиков.

Помимо Цумадинского района, режим КТО отменен в Хасавюрте и Хасавюртовском районе, а также на территории сел Ленинаул, Калининаул, Дылым, Гостала, Инчха Казбековского района и на территории сел Миатли, Бавтугай и моста через канал Юз-баш в Кизилюртовском районе, сообщила 14 марта со ссылкой на представителя оперативного штаба НАК "Молодежь Дагестана".

В этих районах режим КТО был введен 19 марта 2017 года, уточнило 14 марта издание "Это Кавказ".

Напомним, что в Дагестане в 2017 году, по сравнению с 2016 годом, число жертв вооруженного конфликта снизилось на 149 человек (с 204 до 55), говорится в материале "Кавказского узла" "Чечня обошла Дагестан в рейтинге нестабильных регионов Северного Кавказа".

Режим контртеррористической операции предусматривает ограничения и дает силовикам полномочия на применение ряда мер, сообщается в материале "Режим контртеррористической операции (КТО)" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Дагестане вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей.

Примечание:

"Родные убитого Омаева усомнились в его нападении на силовиков", "В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 15 по 21 января погибли два человека", "Житель Дербента задержан на трое суток после стрельбы на дороге".

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