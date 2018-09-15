15 сентября 2018, 06:14

Режим КТО объявлен в двух районах Дагестана

Силовики проводят спецмероприятие в Буйнакском и Карабудахкентском районах, где сегодня введен режим контртеррористической операции, сообщил представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане.

Особый правовой режим действует с 5.00 мск.

"Режим контртеррористической операции введен на отдельных участках Буйнакского и Карабудахкентского районов республики", - цитирует слова представителя оперативного штаба "Интерфакс".

По данным НАК, в зоне КТО ведется поиск боевиков и их пособников, уточняет РИА "Новости".

Режим контртеррористической операции (КТО) предусматривает ограничения, в том числе на свободное передвижение людей и транспортных средств, возможно временное отселение людей, а также иные ограничения, сказано в материале "Режим контртеррористической операции (КТО)", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, подрывов и похищений людей.

Примечание:

"КТО в районе Дербента стала первой за полтора года",  "11 человек стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 16 по 22 апреля", "Коммерсант": среди убитых в Дербенте оказался житель Нефтеюганска".

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15 сентября 2018, 07:32

15 сентября 2018, 07:13

15 сентября 2018, 06:14

  • 1 Режим КТО объявлен в двух районах Дагестана

    Силовики проводят спецмероприятие в Буйнакском и Карабудахкентском районах, где сегодня введен режим контртеррористической операции, сообщил представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане.

15 сентября 2018, 05:37

15 сентября 2018, 04:26

  • Журналисты поспорили о причинах вмешательства Москвы в расследование убийств Шебзухова и Жукова

    Передача в центральный аппарат Следственного комитета дел об убийствах советника главы Карачаево-Черкесии Фраля Шебзухова и активиста молодежного движения "Адыгэ-Хасэ" Аслана Жукова, совершенных более восьми лет назад, стала результатом борьбы кланов сенатора Рауфа Арашукова и бывшего сенатора Вячеслава Дерева, считает Мурат Гукемухов. Вячеслав Дерев не заинтересован возвращаться в политику и вести войны, полагает Умар Татиев.

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