Режим КТО объявлен в двух районах Дагестана

15 сентября 2018, 06:14

Силовики проводят спецмероприятие в Буйнакском и Карабудахкентском районах, где сегодня введен режим контртеррористической операции, сообщил представитель Оперативного штаба Национального антитеррористического комитета в Дагестане.

Особый правовой режим действует с 5.00 мск.

"Режим контртеррористической операции введен на отдельных участках Буйнакского и Карабудахкентского районов республики", - цитирует слова представителя оперативного штаба "Интерфакс".

По данным НАК, в зоне КТО ведется поиск боевиков и их пособников, уточняет РИА "Новости".

Режим контртеррористической операции (КТО) предусматривает ограничения, в том числе на свободное передвижение людей и транспортных средств, возможно временное отселение людей, а также иные ограничения, сказано в материале "Режим контртеррористической операции (КТО)", опубликованном в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".