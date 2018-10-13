Названы имена убитых при спецоперации в Дагестане

13 октября 2018, 16:58

Убитыми в спецоперации в Дагестане оказались жители села Эндирей 19-летний Дагир Гаджиев и 29-летний Муса Билалов, подтвердил информированный источник.

Как писал "Кавказский узел", сегодня при проверке одного из домов в селе Эндирей Хасавюртовского района был ранен полицейский. Силовики заблокировали дом, откуда велась стрельба. В ходе спецоперации были убиты двое боевиков, сообщили источники в силовых структурах. Источник в правоохранительных органах заявил, что укрывавшиеся в доме боевики, предположительно, являются выходцами села Эндирей и входят в так называемую "кизилюртовскую бандгруппу".

РИА "Дербент" сообщало, что в заблокированном доме могут находиться Муса Билалов и Дагир Гаджиев. Они и еще четверо человек входят в единственную подпольную вооруженную группу, которая пока еще не уничтожена в Дагестане, сообщил в июле "Кавказскому узлу" источник в правоохранительных органах.

Сотрудники правоохранительных органов установили личности убитых, сообщил информированный источник. "В уничтоженных в дагестанском селе Эндирей боевиках опознали 19-летнего Дагира Мурадиловича Гаджиева и 29-летнего Мусу Айгумовича Билалова. Оба из этого же села. Являлись участниками "кизилюртовской" бандгруппы", - цитирует источник "Интерфакс".

По данным Национального антитеррористического комитета, в ходе спецоперации убиты двое сторонников запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

По подсчетам "Кавказского узла", сегодняшняя атака на силовиков стала третьей с начала года в Хасавюртовском районе и восьмой в Дагестане.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы карта административно-территориального деления Дагестана и статья "Режим контртеррористической операции (КТО)". "Кавказский узел" отслеживает ситуацию в Дагестане и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов, нападений, подрывов и похищений людей. Также в "Справочнике" "Кавказского узла" содержится материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ" ("Исламское государство" признано в России террористической организацией и запрещено решением суда).