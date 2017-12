11 декабря 2017, 12:07

Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*

В Сирии и Ираке на стороне "Исламского государства" (организация признана террористической, ее деятельность на территории России запрещена) и других джихадистских группировок воюют боевики с Северного и Южного Кавказа. В справке "Кавказского узла" рассказывается о том, как боевики из Кавказа попадают в Ирак и Сирию, сколько людей из разных регионов там воюет и как подразделения ИГ* действуют на самом Кавказе.

Знаком * в тексте обозначены запрещенные в России судом террористические организации.

"Исламское государство"*: общие сведения

Организация "Исламское государство" (ИГ)* создана 15 октября 2006 года в результате слияния 11 радикальных суннитских формирований . Тогда же был принят проект "конституции", названный "Уведомление человечества о рождении Исламского государства". До 2013 года – "Исламское государство Ирака" (ИГИ)*. Организация поставила цель захватить суннитскую часть Ирака и превратить ее в военизированное исламское суннитское государство, как только из Ирака уйдут силы международной коалиции во главе с США.

9 апреля 2013 года была образована группировка "Исламское государство Ирака и Леванта" (ИГИЛ)*, целью которой стало создание исламского эмирата на территории Ливана, Сирии и Ирака. Левант – историческая область в восточной части Средиземноморья, охватывающая территорию Сирии, Ливана, Израиля, Иордании, Палестины, Египта, Турции, Кипра .

С июня 2014 года ИГИЛ* развернуло атаку на ряд районов северного Ирака, организовав масштабное наступление в суннитских провинциях. К октябрю 2014 года ИГИЛ* оккупировало обширные территории на севере и западе Ирака, захватив такие крупные города, как Тикрит , Фаллуджа и Мосул . В июне 2013 - июне 2014 годов ИГИЛ*, воспользовавшись гражданской войной в Сирии, оккупировало территории на севере и востоке страны . Столицей ИГ* в 2014 году стал город Ракка, расположенный на северо-востоке Сирии .

Основу террористической организации составили боевики, сражавшиеся с американскими войсками в период их пребывания в Ираке и с силами правительства Башара Асада в Сирии.

К сентябрю 2014 года, по оценкам ЦРУ, численность группировки достигла 20-31,5 тысячи человек , причем две трети бойцов составляют иностранцы . На стороне ИГ* воюют моджахеды из 80 стран, в том числе из Франции, Великобритании, Германии, Марокко, Саудовской Аравии, США, Канады и РФ .

С момента своего создания ИГИЛ* было тесно связно с международной террористической сетью "Аль-Каида"*, однако в феврале 2014 года последняя заявила о разрыве отношений с "Исламским государством"*. Причиной раскола послужили распри между ИГИЛ* и официальным филиалом "Аль-Каиды"* в Сирии "Джабат аль-Нусра" . (По решению суда "Аль-Каида" и "Джабат аль-Нусра" признаны в России террористическими организациями, их деятельность запрещена.)

В разделе "Справочник" "Кавказского узла" опубликована также справка "Выходцы с Кавказа в рядах "Фронта ан-Нусра"*", в которой рассказывается о деятельности выходцев с Кавказа, воюющих на стороне враждующей с ИГ* джихадистской группировки "Джабхат-ан-Нусра"*.

В конце июня 2014 года группировка ИГИЛ* сменила название и стала именоваться просто "Исламским государством"*. Было провозглашено создание халифата во главе с лидером боевиков Абу Бакром аль-Багдади (Абдалла Ибрагим ас-Самараи) .

"Исламское государство"* признано террористической организацией в Австралии , Великобритании , Индонезии , Канаде , Саудовской Аравии , США , Турции и ряде других стран.

8 сентября 2014 года группировку "Исламское государство"* террористической организацией признала Лига арабских государств . Кроме того, на "Исламское государство"* распространяются международные санкции в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН, принятыми против "Аль-Каиды" и связанных с ней организаций .

Замглавы МИД России Геннадий Гатилов в одном из выступлений назвал ИГИЛ* "экстремистской организацией", причастной к "террористической активности" .

29 декабря 2014 года на закрытом заседании Верховный суд Российской Федерации принял решение о признании террористическими международные исламские организации "Исламское государство"* (ИГ*) и "Джабхат-ан-Нусра"*. Соответствующий иск был подан Генпрокуратурой России в ноябре.

5 октября 2015 года, по сообщению пресс-службы министерства финансов США, антитеррористический санкционный список пополнился тремя гражданами России. Это выходцы с Кавказа - Ислам Атабиев, известный под прозвищами Аль-Шишани и Абу-Джихад, Ахмед Чатаев (Однорукий Ахмед) и Заурбек Гучаев (Абдул Азиз).

Ислам Атабиев родился в 1983 году в Ставрополе и, по данным Минфина США , является заместителем полевого командира ИГ* Тархана Батирашвили (Умара аш-Шишани). Заурбек Гучаев родился в 1975 году в городе Чегем Кабардино-Балкарии. По информации Минфина США , он является зарубежным эмиссаром "Имарата Кавказ"* и отвечает за координацию и командование действиями группы в Сирии. Ахмед Чатаев, этнический чеченец, родившийся в июле 1980 в Ведено , с 2003 года разыскивается правоохранительными органами России, которые считают, что он был представителем лидера боевиков Доку Умарова (18 марта 2014 года объявлен вооруженным подпольем мертвым) в Западной Европе. В августе 2012 года он был задержан в ущелье Лопота, где МВД Грузии проводило спецоперацию. Ему инкриминировалось незаконное хранение взрывного устройства. В январе 2013 года Тбилисский городской суд оправдал Ахмеда Чатаева. А.Чатаева считают причастным к организации теракта в международном терминале стамбульского аэропорта Ататюрка, который произошел 28 июня 2016 года. В результате трех подрывов смертников погибли более 40 человек, а ранено - более 230. Одним из исполнителей теракта турецкие СМИ называют Османа Вадинова - уроженца Дагестана.

15 июля 2016 года издание Milliyet со ссылкой на турецкие спецслужбы сообщило, что "Исламское государство"* для подготовки новых терактов объявила мобилизацию боевиков из Азербайджана, Грузии и Северного Кавказа. Группа из порядка 25 боевиков ИГ* уже собрана и ожидает переброса в Турцию через Азербайджан, Грузию, а также Кипр - в страны Западной Европы.

В июле 2016 года лидеры ряда базирующихся в Сирии, запрещенных в России и признанных террористическими группировок, состоящих из выходцев с Северного Кавказа ("Джунуд аш-Шам", "Аджнад аль-Кавказ"), заявили, что осуждают теракт в Стамбульском аэропорту. Эти заявления могут говорить о желании дистанцироваться от "Исламского государства"*.

В июне 2017 года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил об авиаударе российской армии по объекту экстремистских формирований под сирийской Раккой. По его словам, в результате удара погибли более ста террористов, среди которых были и члены руководства "Исламского государства"*, в том числе Абу Бакр аль-Багдади. 11 июля эту информацию подтвердило руководство ИГ*, сообщив, что на место аль-Багдади в скором времени будет назначен преемник . Однако, по данным иракской разведки, аль-Багдади все еще жив и находится около Ракки .

В октябре 2017 года британская массовая газета The Daily Mail сообщила, что сторонники "Исламского государства" опубликовали два плаката с угрозами осуществить взрывы в ходе чемпионата мира по футболу - 2018, который пройдет, в том числе и в городах юга России .

"Исламское государство" на Северном Кавказе

3 сентября 2014 года сторонники "Исламского государства Ирака и Леванта" распространили видеозапись, в которой угрожали начать войну на Кавказе и "освободить Кавказ милостью Аллаха , обвиняя Россию в поставках вооружения президенту Сирии Башару Асаду.

29 сентября 2015 года Минфин и Госдепартамент США заявили о введении санкций в отношении подразделения "Исламского государства"* на Северном Кавказе. В санкционный список также были включены воюющие на территории Сирии граждане России - Тархан Газиев, Шамиль Измайлов и предполагаемый лидер ИГ* на Северном Кавказе Рустам Асильдеров.

В середине октября в Интернете появилась аудиозапись, на которой представитель ИГ* Абу Мухаммад аль-Аднани призвал бороться с российскими войсками, а исламистов организовывать террористические акты на территории страны.

15 декабря 2015 года глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в 2015 году были убиты 20 из 26 лидеров группировок, присягнувших "Исламскому государству"* на Северном Кавказе .

29 января 2016 года советник председателя Национального антитеррористического комитета Андрей Пржездомский заявил РИА "Новости", что спецслужбы предотвратили переброску на Северный Кавказ группы террористов, подготовленных в рядах "Исламского государства"*.

1 августа 2016 года стало известно, что группировка "Исламское государство"* опубликовала в интернете видео с призывом к джихаду в России. В видеоролике содержатся угрозы в адрес россиян и обращение к президенту страны Владимиру Путину. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "значение угроз террористов не стоит переоценивать" . В свою очередь и.о. главы Чечни Рамзан Кадыров назвал заявление боевиков "пустышкой".

31 августа 2016 года на сайте издания Knack был опубликован список предполагаемых террористов, составленный бельгийскими спецслужбами. В списке 614 человек - 29 из них - граждане России. В основном это выходцы из Чечни, Дагестана и Ингушетии, которые были членами или поддерживали запрещенную и признанную судом в России террористической группировку "Имарат Кавказ"*.

По мнению журналиста Forbes Орхана Джемаля, члены ИГ* не оказывают финансовой или кадровой поддержки кавказскому подполью, а также не дают ему прямых указаний: отсутствуют заказы на теракты, убийства политиков и силовиков.

Присяга Сулеймана Зайнулабидова

21 ноября 2014 года на интернет-сервисе YouTube был размещен видеоролик, в котором Сулейман Зайнулабидов, один из командиров "ауховских" боевиков, действующих на территории Хасавюртовского района Дагестана, после обвинений со стороны соратников в раскольничестве присягнул лидеру "Исламского государства"* Абу Бакру аль-Багдади. На карте, вмонтированной в видео перед заявлением Зайнулабидова, Ауховский район не был отмечен как часть вилайята Дагестан "Имарата Кавказ"*.

За месяц до этого, как сообщал "Кавказский узел", лидер подполья Хасавюрта объявил Зайнулабидова в розыск на территории Дагестана и Чечни. На видеоролике, выложенном 15 октября 2014 года в YouTube, командир "хасавюртовских" боевиков обвиняет Зайнулабидова в том, что он сам себя назначил амиром "ауховских" боевиков, внес "смуту" в ряды подполья, не подчинился вышестоящим командирам, игнорируя их совет (шуру).

21 октября 2014 года некоторые СМИ со ссылкой на пресс-службу Комитета национальной безопасности Казахстана (КНБ) сообщили, что уроженец Чечни, находящийся в федеральном розыске России, по имени Сулейман Зайнулабидов, был задержан в аэропорту Алма-Аты после прилета с Украины. Также в сообщениях содержалась информация, что в отношении Зайланабидова начата процедура экстрадиции в РФ. Однако позже КНБ Казахстана информацию о задержании Зайланабидова опроверг.

6 июня 2015 года Сулейман Зайнулабидов был убит в районе села Комсомольское в Хасавюртовском районе Дагестана.

По данным НАК, Зайнулабидов принимал непосредственное участие в нападениях на сотрудников правоохранительных органов, в частности, в убийстве в декабре 2013 года сотрудника республиканского управления ФСБ России, а также в вымогательствах денежных средств у предпринимателей.

Присяга Асильдерова и Камбулатова

19 декабря 2014 года на сервисе YouTube было распространено обращение лидера дагестанского подразделения (вилайята Дагестан) террористической организации "Имарат Кавказ"* Рустам Асильдеров (Абу-Мухаммад), который заявил, что приносит присягу лидеру "Исламского государства" и призвал других боевиков последовать его примеру. Из выступления Абу-Мухаммада следовало, что он вышел из подчинения "Имарата Кавказ".

Лидер "Имарата Кавказ"* Алиасхаб Кебеков обвинил Рустама Асильдерова в расколе и сместил его, назначив амиром Дагестана Саида Араканского.

Вместе с Асильдеровым присягу ИГ* принес Арсланали Камбулатов (Абу Мухаммад Агачаульский), один из командиров боевиков, действующих в "шамилькалинском секторе", в который входит Махачкала. Именно Камбулатов (убит 24 апреля 2015 года), по данным НАК, был организатором подрыва смертницы 2013 года в Махачкале, а также взрыва у здания судебных приставов в мае того же года, серии убийств жителей селения Агачаул в 2013-2014 годах.

Кроме того, как сообщил "Интерфакс" со ссылкой на НАК, осенью 2014 года присягу ИГИЛ* принес Мугутдин Мазанов (убит 24 апреля 2015 года), являвшийся главарем "каспийской бандгруппы" .

Присяга Беслана Махаури

14 февраля 2015 года на сервисе YouTube была размещена видеозапись, на которой присягу лидеру ИГ* Абу-Бакру аль Багдади принес лидер подполья Ингушетии, бывшее доверенное лицо Доку Умарова, Беслан Махаури.

31 октября 2015 года Махаури был убит силовиками в результате перестрелки на рынке в Назрани.

Присяга Аслана Бютукаева

12 июня 2015 года на канале "YouTube Нохчий чоь" появилась аудиозапись присяги ИГ* командира батальона смертников "Рияд ас-Салихийн" Аслана Бютукаева. В своем выступлении Аслан Бютукаев подчеркнул, что приносит присягу от имени всех боевиков Чечни. Также он обязался выполнять приказы Абу Бакра Аль-Багдади. Аудиозапись сопровождалась фотографией Аслана Бютукаева, держащего в руках автомат.

13 июля 2016 года Управление по контролю над иностранными активами Минфина США внесло А.Бютукаева в черный список: Бютукаев причастен к совершению террористических атак и представляет угрозу для безопасности США.

Присяга "Имарата Кавказ"

19 апреля 2015 года в ходе спецоперации был уничтожен лидер "Имарата Кавказ"* Алиасхаб Кебеков. Осведомленные источники утверждали, что новым лидером "Имарата Кавказ"* стал шариатский судья боевиков и лидер подполья в Дагестане Мухаммад Сулейманов (Абу Усман Гимринский), однако, как отмечали эксперты, после смерти Кебекова "Имарат Кавказ"* стал стремительно терять свои позиции в Дагестане.

21 июня 2015 года, на сервисе YouTube появилось сообщение о присяге "в полном составе" боевиков, входящих в структурные подразделения "Имарата Кавказ"* лидеру "Исламского государства"* Абу-Бакру аль Багдади. Согласно аудиозаписи все боевики вилайатов Дагестан, Нохчийчоь (Ичкерия), Галгайче (Ингушетия) и Кабарды, Балкарии и Карачая едины в этом решении и у них нет разногласий в этом вопросе. ИГ* приняло присягу боевиков и заявило о создании своего отделения в регионе.

Согласно аудиозаписи заявления пресс-секретаря ИГ* Абу Мухаммад аль-Аднани, размещенной в июне 2015 года на сайте международной неправительственной организации Institute for the Study of War (Институт по изучению войны), лидером отделения ИГ* на Северном Кавказе назначен Абу Мохаммад аль-Кадари (Рустам Асильдеров).

22 октября 2015 года стало известно, что Следственный комитет России начал расследование уголовного дела в отношении предполагаемых организаторов и участников сообщества "Вилаят Дагестан Исламского государства". По версии следствия, сообщество было создано Рустамом Асельдеровым (в СМИ его фамилия упоминается как Асельдиров, а также Асильдеров), имеющим конспиративное имя Абу Мухаммад, и Гасаном Абдуллаевым (Абу Ясер) "для изменения основ конституционного строя РФ, нарушения территориальной целостности, получения финансовой и иной материальной выгоды". Всего по делу проходят 19 человек.

3 декабря 2016 года лидер ИГ* на Северном Кавказе Рустам Асильдеров был убит в ходе спецоперации в Дагестане.

Соперничество "Имарата Кавказ"* и ИГ* в Кабардино-Балкарии

12 августа 2015 года на видеохостинге Liveleak была опубликована видеозапись принесения присяги "Исламскому государству"* Роберта Занкишиева, подозреваемого правоохранителями в причастности к НВФ. На видео под названием "Присяга амира Вилайята КБК Абдуллаха" Занкишиев объявляет о присяге лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади и называет себя амиром Кабардино-Балкарии. Рядом с Занкишиевым на протяжении всего видео сидит вооруженный человек в маске.

В тот же день на сайте "Liveleak" появилось другое видео - с обращением Залима Шебзухова, руководившего вилайятом Кабарды, Балкарии и Карачая "Имарата Кавказ" до того, как было объявлено о вступлении боевиков этой организации в ИГ*. В этом обращении Шебзухов призывал боевиков "распространять религию Аллаха", при этом, никак не комментируя присягу Занкишиева.

После того, как Роберта Занкишиев был убит 10 ноября 2015 года в Нальчике, опрошенные "Кавказским узлом" политологи заявили, что боевики "Имарата Кавказ"* в Кабардино-Балкарии считают членов "Исламского государства"* соперниками.

22 ноября 2015 года был убит Юрий Бицуев, который, по данным спецслужб, возглавлял "центральный сектор боевиков КБР" и незадолго до убийства был назначен лидером всех боевиков региона, присягнувших "Исламскому государству". При этом, однако, "Имарат Кавказ" отрицал причастность Бицуева к "Исламскому государству".

28 декабря 2015 года в Интернете появилась аудиозапись предположительно от имени Залима Шебзухова. В ней автор обращения осуждает переход боевиков в "Исламское государство"*, призывая подполье возвратиться в "Имарат Кавказ"*.

17 августа 2016 года НАК объявил, что З.Шебзухов убит в ходе спецоперации в Санкт-Петербурге. (НАК ранее также сообщал о смерти Шебзухова после спецоперации 16 апреля 2015 года, однако впоследствии сам опроверг эту информацию, уточнив, что убит был не Шебзухов, а Заур Прокопчук.)

Атаки "Исламского государства"* в Дагестане

По ситуации на октябрь 2017 года известно о 8 совершенных в Дагестане нападениях, ответственность за которые взяло на себя "Исламское государство"*.

2 сентября 2015 года на сайте SITE Intelligence Group, отслеживающем активность террористических группировок в Интернете, была опубликована информация об успешном нападении боевиков "Исламского государства"* на российские военные казармы в Южном Дагестане, в районе села Магарамкент . При этом источники в правоохранительных органах и местные жители не подтвердили эту информацию о нападении.

30 декабря 2015 года сторонники ИГ* обстреляли местных жителей в Дербенте. Нападение произошло около 00.30 в районе крепости Нарын-Кала, сообщил корреспонденту "Кавказского узла" один из местных жителей. "По предварительным данным, ранены девять человек. Все получили ранения разной сложности, насколько мне известно, один из раненых находится в реанимации. Всех на машинах скорой помощи увезли в больницу", - рассказал "Кавказскому узлу" другой житель Дербента.

Согласно заявлению ИГ*, взявшего ответственность за акцию, целью обстрела являлись российские военнослужащие. В больницу Дербента с огнестрельными ранениями доставлены 12 человек, один из них скончался. По данным следствия, по туристам стреляли не менее трех человек. Дело по статье "Теракт" так и не было открыто.

В нападении, по информации силовиков, подозревается група под руководством Абутдина Ханмагомедова, летом 2015 года присягнувшая на верность "Исламскому государству"* и подконтрольная аль-Кадари (Р.Асильдерову).

Очевидцы опознали арестованного впоследствии Наримана Баширова и как одного из тех, кто обстрелял посетителей крепости.

15 февраля 2016 года на посту ГИБДД в Джемикенте, в Дербентском районе, произошел взрыв, осущественный, согласно заявлению "Исламского государства"*, смертником из подразделения ИГ* на Северном Кавказе. В результате взрыва погибли три человека, включая смертника. 18 человек были ранены, одна женщина остается в коме. Следствие пришло к выводу, что взрыв осуществил 23-летний уроженец Дагестана - студент астраханского вуза Амир Талибов, который был сторонником идеологии террористической организации "Исламское государство"*. Согласно данным другого источника в силовых структурах, по результатам генетической экспертизы взрыв на посту совершил не Адмир Талибов, а находившийся в федеральном розыске 25-летний Магомедали Мурлиев, который был уроженцем Сулейман-Стальского района и входил в преступную группировку "Южная".

29 марта 2016 года на участке федеральной автодороги "Кавказ" в районе аэропорта "Уйташ" и поселка Новый Хушет в Дагестане произошел подрыв двух полицейских автомобилей, в которых ехали прикомандированные из Красноярска силовики. По данным МВД Дагестана, в результате взрыва один человек погиб и двое ранены. Ответственность за атаку взяло на себя подразделение ИГ* на Северном Кавказе. В организации подрыва автоколонны также подозревают Наримана Баширова.

30 марта 2016 года был подорван автомобиль МВД Дагестана во время погони неподалеку от селения Сиртич Табасаранского района. В результате один полицейский погиб, еще один получил ранения. Ответственность за подрыв взяло подразделение ИГ* на Северном Кавказе. Двое боевиков, находившихся во взорвавшемся автомобиле, опознаны. По данным силовиков, они состояли в бандгруппе "Южная".

14 мая 2016 года в Дербенте при проверке силовиками квартир в одном из многоэтажных домов по сотрудникам полиции был открыт огонь. Силовики заблокировали квартиру. В результате спецоперации были убиты четыре предполагаемых боевика, погибли начальник уголовного розыска РОВД и боец ОМОНа, 15 бойцов силовых структур получили ранения. Информационные ресурсы ИГ* сообщили, что открывшие стрельбу по полицейским состояли в этой террористической организации.

25 декабря 2016 года на трассе Махачкала-Каспийск были обстреляны двое полицейских. Один из них скончался на месте, второй умер в больнице. В тот же день вооруженное нападение на полицейский пост было совершено в Кизилюрте. При обстреле, по сообщению источника в силовых структурах Дагестана, никто из полицейских не пострадал. В тот же день "SITE Intelligence Group" опубликовала заявление ИГ*, в котором террористическая организация взяла на себя ответственность за эти нападения. Согласно заявлению ИГИЛ*, в результате атак в Кизилюрте и Махачкале погибли по меньшей мере четверо сотрудников полиции.

28 августа 2017 года два человека напали на патруль полиции в Каспийске. Один полицейских погиб, второй был госпитализирован с ножевыми ранениями. Организация "SITE Intelligence Group" сообщила, что "Исламское государство"* признало свою ответственность за нападение на полицейских на АЗС.

1 октября 2017 года в Бабаюртовском и Кизилюртовском районах Дагестана были убиты двоих участковых. В ходе спецоперации в Бабаюртовском районе силовиками были уничтожены боевики, опознанные позднее как жители села Большая Задоевка, 29-летние Джумагельди Аджиниязов и Камал Ибрагимов. 3 октября "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападения на полицейских.

Столкновения с боевиками "Исламского государства"* в Чечне

По ситуации на март 2017 года известно о четырех столкновениях с боевиками "Исламского государства"* в Чечне.

17 декабря 2016 года в Грозном произошли нападения на полицейских. После этого в чеченской столице был введен режим контртеррористической операции, которая длилась два дня. В ходе спецоперации были убиты Ислам Альтемиров, Сайд-Ибрагим Исмаилов и Магомед Ильясов, в числе убитых днем 18 декабря в районе Андреевской долины оказались Ибрагим Мажаев, Хаматхан Минтаев, Истамул Мамаев и Ахмад Акрашев, сообщили силовики. Еще четверо были задержаны, трое из них получили ранения - в частности, 29-летние Асхаб Юсупов и Исмали Бергоев и 18-летняя подруга убитого Ислама Альтемирова, которая училась вместе с ним в Саратовской медакадемии, сообщил "Кавказскому узлу" источник в местной полиции. По данным силовиков, все они входили в местную группировку ИГ*. В результате атаки на полицейских погибли три человека, один получил травму. 19 декабря ответственность за нападения в Грозном взяло на себя ИГ*.

Перед нападением на силовиков в Грозном боевики записали видео с присягой 11 человек лидеру ИГ* Абу Бакру аль-Багдади и призывами совершать атаки в России, в том числе и против мирного населения. Видеоролик был опубликован на разных хостингах в интернете, в том числе и минимум в двух аккаунтах "Ютьюб", 28 декабря. На записи в кадре на фоне занавеса защитного цвета и черного флага ИГ* находятся 11 молодых людей, некоторые - с ножам. Фигуры троих из них заретушированы. После присяги лидеру боевиков ИГ* Абу Бакру аль-Багдади авторы обращения призвали совершать атаки не только в Чечне, но и в других российских городах, упомянув, в частности, Волгоград. При этом угрозы звучат и в адрес "народа России". По словам боевиков, число их сторонников – не 40 и не 50.

Через месяц после публикации декабрьской записи с заявлениями о верности ИГ* в сети появились еще два видеоролика, на этот раз - с покаянием за ранее принесенную присягу. Подробности этой истории "Кавказский узел" разбирал в справке "Видеоприсяги и видеопокаяния "Исламского государства"* в кадыровской Чечне".

11 января 2017 года в чеченское село Цоци-Юрт были введены спецподразделения силовиков. Вечером того же дня местные жители сообщили "Кавказскому узлу" о произошедшем в селе боестолкновении. Позднее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что в результате столкновения убиты четыре боевика и один сотрудник силовых структур. По данным силовиков, в ходе спецмероприятий был задержан 21 человек. По словам источника в МВД по Чечне, одному из предполагаемых боевиков - уроженцу села Шали, предположительному лидеру группы удалось скрыться.

12 января 2017 года силовики заявили о связи убитых боевиков с "Исламским государством"*. Источник в правоохранительных органах Чечни сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что личности убитых установлены - это уроженцы Курчалоя, города Шали и населенного пункта Герменчук Шалинского района. Один из убитых - 36-летний житель райцентра Курчалой Узум-Хаджи Мадаев, который был задержан в 2003 году в ходе спецоперации и в 2004 году приговорен к 12,5 года лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании и совершение тяжких преступлений. Самому младшему из убитых было 18 лет.

15 января 2017 года Рамзан Кадыров заявил о завершении операции против боевиков, указав, что основными задачами боевиков были захват танковой части и нападение на поселок Ханкала. Жители Чечни сообщали о массовых задержаниях в восьми населенных пунктах республики.

16 января источник в силовых структурах СКФО заявил, что в результате спецоперации в Чечне задержаны около 60 подозреваемых в связях с "Исламским государством"*. Кроме того, жители республики сообщили, что после задержания в селе Курчалой скончался сотрудник правоохранительных органов Чечни Алихан Музаев, бывший в числе личных охранников Рамзана Кадырова. Сам Кадыров заявил, что погибший был не был его охранником, а "обыкновенным сторожем". По версии озвученной Кадыровым, когда на завершающей стадии спецоперации по нейтрализации группы боевиков в Курчалоевском районе силовики приехали к Музаеву домой, он "выхватил оружие и выстрелил в себя".

30 января 2017 года в центре г.Шали на полицейских совершили нападение боевики, связанные с "Исламским государством"*. В результате перестрелки двое полицейских скончались. Среди убитых боевиков - Шали Юнус Мукаев, Сидик Даргаев и Бешто Эмедиев, двое из них находились в федеральном розыске, а один - в оперативном. По словам Рамзана Кадырова, их руководитель - уроженец Шали Магомед Рашидов, который три года находится в рядах "Исламского государства"*, через интернет вербует молодежь и отдает приказы на убийство должностных лиц .

В ночь на 24 марта 2017 года 6 военнослужащих погибли и еще несколько человек получили ранения в результате нападения на КПП подразделения войск Нацгвардии России в Наурском районе Чечни. В ходе боестолкновения, продолжавшегося около 1 часа, были убиты 6 боевиков. Еще 2 удалось скрыться. Все убитые нападавшие были опознаны как жители станицы Наурской. Представители силовых структур республики полагают, что нападение было организовано боевиками ИГИЛ*. Сведения о том, что "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за нападение, были также опубликованы компанией SITE Intelligence Group, отслеживающей онлайн-активность радикальных организаций.

20 марта 2017 года, за четыре дня до нападения в Наурском районе, в аккаунте Chechen News на YouTube было опубликовано видео под названием "Совещание военного джамаата Ичкерии". Из описания к ролику следует, что на нем запечатлены бывшие бойцы группировки "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", воевавшие в Сирии. На видео люди с оружием, лица которых скрыты, обсуждают, как будут "собирать мухаджидов". "Христиане и мунафики узнают, с божьей помощью, что мы живы, что мы не мертвы", - говорит на видео человек в маске.

В одном из первых комментариев к ролику на YouTube участник дискуссии под псевдонимом "Мы прибыли В Грозный" 24 марта написал: "Это бойцы которые напали сегодня на военную базу!", предположительно, имея в виду нападение на КПП Росгвардии.

"Исламское государство"* также взяло на себя ответственность за нападение 17 августа 2016 года на пост ДПС на 20-м километре Щелковского шоссе в районе Балашихи (Московская область). Нападение совершили 21-летний Усман Мурдалов и 18-летний Сулим Исраилов, уроженцы Ачхой-Мартановского района Чечни, которые в ходе инцидента были убиты. Два сотрудника полиции также получили тяжелые ранения.

Атака "Исламского государства"* в Астрахани

Организация SITE, которая ведет мониторинг медийных ресурсов террористов, сообщила, что "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за убийство двух полицейских в Астрахани в ночь на 4 апреля 2017 года .

Сколько выходцев с Кавказа воюет в Сирии?

В 2013 году, когда российские власти впервые признали участие граждан России в конфликте в Сирии, по данным ФСБ, их численность составляла 200-400 человек . К декабрю 2015 года МВД и ФСБ России заявляли, что отслеживают перемещения уже более 2,8 тыс. россиян, которые воюют в Сирии и Ираке .



По данным опубликованного в декабре 2015 года доклада "Иностранные боевики. Обновленные оценки притока иностранных боевиков в Сирию и Ирак", подготовленного экспертами американской компании Soufan Group, общее число воюющих за ИГ* боевиков достигало 31 тысячи. При этом число боевиков-россиян с начала 2014 года по сентябрь 2015 года увеличилось втрое, с 800 до 2400.

Общая численность боевиков из числа выходцев из стран СНГ к концу 2015 года оценивалась в 5-7 тысяч человек .

По словам полевого командира чеченского происхождения Абу Умара Шишани, "одних только кавказцев, сражавшихся против Башара Асада, в Сирии погибло 500 человек" Отряд самого Шишани, воюющий под знаменем ИГИЛ*, насчитывает от 700 до 1000 человек, из них – несколько сотен кавказцев .

Зафиксированное в 2014 году снижение количества жертв противостояния на Северном Кавказе эксперты связывали именно с отъездом части радикально настроенных людей в Сирию.

По данным опубликованного в октябре 2017 года доклада "За пределами халифата: иностранные бойцы и угроза их возвращения", подготовленного экспертами американской компании Soufan Group, на стороне ИГ* по состоянию на октябрь 2017 года воюют 3417 граждан России. На втором месте по численности - выходцы из Саудовской Аравии - 3244 человека. Третье место занимает Иордания с 3 тыс. бойцами. В Россию вернулись 400 человек, принимавших участие в боевых действиях на стороне ИГ*, в Саудовскую Аравию - 760 человек, в Иорданию — 250. Всего, по подсчетам авторов доклада, на стороне ИГ* воюют 8717 выходцев из стран бывшего СССР, включая Россию .

Дети Халифата

Уроженцы Северного Кавказа, уехавшие воевать на стороне "Исламского государства"*, нередко увозили с собой и свои семьи, не собираясь возвращаться обратно. В июле – августе 2017 года, когда ИГ* стало терпеть масштабные поражения и отступать, остро встал вопрос о возвращении детей и жен погибших бойцов из зоны боевых действий. В Россию их отправить сложно в связи с отсутствием документов, подтверждающих российское гражданство.

"Проблема вывоза детей из Ирака очень остро встала после штурма Мосула. Там погибло много детей, а выжившие оказались в чудовищной ситуации: их родители погибли, а сами дети оказались в политически враждебном окружении. Что делать с детьми, было абсолютно непонятно", - сообщил журналист Forbes Орхан Джемаль корреспонденту "Кавказского узла" .

13 августа 2017 года более 50 женщин вышли на шествие в Грозном, призвав власти содействовать возвращению из Сирии и Ирака чеченских детей . К середине сентября в Чечню уже вернулось несколько женщин с детьми. Все они, как сообщил представитель Центра по противодействию терроризму и экстремизму при МВД Чечни, будут освобождены от уголовной ответственности .

Вопросами возвращения детей из Ирака и Сирии занимается правительство Чечни, уполномоченная по правам ребенка в России Анна Кузнецова, федеральная комиссия по возвращению детей из зон боевых действий, а также представители МИД России, Совета федерации, политики из Иордании и Ирака.

В настоящее время в базе данных комиссии числятся 445 детей, вывезенных из России на Ближний Восток либо родившихся в зоне боевых действий у выходцев из России. Для сбора информации о российских детях в Ираке и Сирии открыта горячая линия: 8 (495) 221-70-65 .

Дагестан

31 января 2017 года глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов заявил, что в рядах боевиков "Исламского государства"* в Сирии воюют порядка 1200 жителей Дагестана. За год их число выросло на 300 человек .

10 октября 2017 года дагестанское Погрануправление ФСБ сообщило, что более 10 молодых людей в возрасте от 18 до 35 лет, которые хотели уехать в Сирию и Ирак для участия в деятельности международных террористических организаций, были задержаны на границе с начала 2017 года.

Чечня

В июне 2013 года руководство Чечни признало, что жители республики принимают участие в войне в Сирии. Сообщалось о том, что в регионе воюют от нескольких сотен до 1700 уроженцев Чечни. По состоянию на июнь 2015 года, по уточненным данным МВД Чечни, с 2013 года непосредственно из республики в Сирию уехали 405 человек, из которых 44 человека вернулись обратно и как минимум 104 погибли.

По данным представителей чеченской диаспоры в Западной Европе, в рядах сирийской оппозиции воюют сотни чеченских боевиков . По информации одного из участников ИГ*, чеченцы в Сирии занимают там руководящие позиции. Умар Шишани был военным амиром, Абу Абдурахман Шишани, брат Умара Шишани, - главный амир в ИГ* по управлению службой безопасности среди русскоязычных боевиков, Сайфулла-Ислам Шишани — амир города Бейжи (в Ираке).

22 ноября 2015 года прокурор Чечни Шарпудди Абдул-Кадыров заявил, что, по состоянию на ноябрь 2015 года, в отношении 311 выходцев из Чечни, находящихся в рядах боевиков в Сирии, возбуждены 292 уголовных дела. Тогда же Рамзан Кадыров сообщил, что в общей сложности к ИГИЛ* примкнули около 500 чеченцев, 50 из которых были возвращены домой.

26 января 2017 года представитель МВД Чечни сообщил корреспонденту "Кавказского узла", что в 2016 году в Сирию выехали 19 местных жителей с намерением примкнуть к террористическим организациям. Всего на территории Сирии могут находиться более 600 жителей Чечни.

26 сентября 2017 года прокуратура Чечни заявила, что количество жителей Чечни, воюющих против правительственных войск Сирии в рядах вооруженных группировок, составляет 786 человек, в международный розыск объявлены 607 из них.

Кабардино-Балкария

2 мая 2017 года глава республиканского УФСБ Кабардино-Балкарии заявил, что на стороне террористических организаций в Сирии и Ираке воюют 183 жителя Кабардино-Балкарии .

Ингушетия

26 января 2017 года врио МВД Ингушетии, начальник следственного управления ведомства Юрий Муравьев заявил, что в Сирию с начала конфликта для участия в деятельности запрещенного в России "Исламского государства"* выехали около 200 жителей республики, из них около 50 убиты, еще десять приехали обратно. 28 января в опубликованном на сайте МВД Ингушетии пресс-релизе говорится о возбуждении уголовных дел в отношении 118 жителей республики, которые выехали за рубеж к боевикам международных террористических организаций.

Астраханская область

В Сирии находятся свыше 70 жителей Астраханской области, которые участвуют в незаконных вооруженных формированиях "Исламского государства"*, сообщил в ноябре 2015 года источник в правоохранительных органах. Большинство завербованных - социально неблагополучные.

Адыгея

В марте 2016 года ряды террористических организаций на Ближнем Востоке пополнили 22 жителя Адыгеи. Об этом 28 марта сообщил руководитель республиканского управления ФСБ России Олег Селезнев.

Азербайджан

В конце сентября 2014 года министерство национальной безопасности Азербайджана провело антитеррористическую операцию, в рамках которой сотрудники спецслужбы задержали 26 граждан республики, в разное время входивших в ряды ИГИЛ* и других террористических группировок .

Грузия

Замминистра внутренних дел Леван Изория в ноябре 2015 года заявил, что в войне в Сирии принимают участие около 50 жителей Грузии. В конце марта 2016 года СГБ Грузии представила доклад, где была озвучена точно такое же количество граждан Грузии, находящихся на территории Сирии и Ирака с террористической целью.

Как выходцы с Кавказа попадают в ИГИЛ*?

В опубликованном в августе 2015 года докладе главного управления по религиозным предписаниям Египта были приведены исследовательские данные о том, что "Исламское государство"* намерено переместить деятельность по вербовке новых членов из арабского региона на Кавказ, а также в страны Средней Азии и в Индонезию. Согласно данным египетских экспертов, ИГ* ищет более безопасные новые районы для свободного привлечения новых рекрутов, "прикрываясь религией, лозунгами по защите ислама и мусульман".

По информации "Кавказского узла", жители Чечни, участвующие в боевых действиях в Сирии, переправляются в район ближневосточного конфликта через Азербайджан и Турцию. В Азербайджане существует чеченская община, состоящая из тех, кто уехал в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Молодые люди под разными предлогами едут в Баку, а уже оттуда добираются до Турции, откуда попадают непосредственно в Сирию.

По мнению обозревателя "Коммерсанта" Мусы Мурадова, основная часть чеченцев, участвующих в вооруженном конфликте в Сирии, приехали из Европы, получив первоначальную идеологическую обработку в Интернете. "Часть из них попадает с территории Северного Кавказа через Турцию, а часть людей попадает из Европы. Это люди, которые родились в западных странах, родители которых много лет назад перебрались туда как беженцы". Как заметил Мурадов, студенты исламских учебных заведений в меньшей степени подвержены влиянию исламистской риторики.

Этот же тезис отстаивает глава Чечни Р.Кадыров, заявляя, что чеченцы направляются на войну в Сирию и Ирак не только из России, но и из многочисленной чеченской зарубежной диаспоры. Его слова подтвердились задержанием в августе 2014 года в Австрии девяти чеченцев, имеющих статус беженца, которые собирались отправиться на войну на Ближнем Востоке.

Помимо этого, встречались случаи ухода в Сирию чеченских паломников, совершавших хадж в Саудовскую Аравию. В частности, в ноябре 2013 года один из чеченских паломников бежал в Сирию. Представители правоохранительных органов республики эту информацию комментировать отказались. "Информацию о том, что из Чечни в Сирию уезжают молодые люди, мы время от времени получаем, но эти сообщения требуют тщательной проверки и уточнения, поскольку данные бывают довольно противоречивыми", - сообщил "Кавказском узлу" источник в МВД Чечни.

Кроме того, 13 февраля 2015 года французское издание Le Figaro сообщило о заключении под стражу шестерых уроженцев Чечни, подозреваемых в причастности к террористическим группировкам и финансированию терроризма. Наиболее суровое наказание - пять лет тюремного заключения - получил самый младший из осужденных, 20-летний Хамзат Ильясов, так как он лично ездил в Сирию на встречу с боевиками. 46-летний Бай-Али Махаури за обеспечение логистической и финансовой поддержки боевикам был осужден на четыре года. Еще двое 27-летних участников группировки (их имена не сообщаются) получили по два года тюремного заключения. По данным следствия, уроженцы Чечни отправили сирийским боевикам обмундирование, полноприводный автомобиль и денежные средства, собранные среди чеченской общины во Франции. Все четверо подсудимых входили в преступную группировку, действовавшую на территории Франции с сентября 2012 года по ноябрь 2013 года .

Опрошенные "Кавказским узлом" эксперты отмечают, что ИГ* позиционирует себя как перспективный проект, направленный в первую очередь на молодежь.

Малоизвестные сведения об ИГИЛ* и свидетельства человека, побывавшего в рядах этой организации, представлены "Кавказским узлом" в интервью "Путешествие в "Исламское государство"* и обратно". "Кавказский узел" отслеживает влияние событий на Ближнем Востоке на политическую и общественную жизнь регионов юга России и Южного Кавказа, публикуя материалы по этим темам на страницах "Кавказ под прицелом халифата" и "Сирия в огне".

Участие выходцев с Кавказа в боевых действиях в Сирии и Ираке

Абу Умар аш-Шишани

С мая 2013 года военное руководство исламистов ИГИЛ*, воюющих в Сирии, было доверено уроженцу Панкисского ущелья Абу Умару аш-Шишани (настоящее имя Тархан Батирашвили). Абу Умар аш-Шишани проходил военную службу в рядах грузинской армии, откуда был уволен по состоянию здоровья. С 2013 года стал участником боевых действий в Сирии и Ираке.

Абу Умар Аш-Шишани возглавлял в Сирии исламистскую группировку "Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар" (Армия мухаджиров и партизан). По данным интернет-источников, близких к северо-кавказскому подполью, в состав группировки вошли боевики, приехавшие из России, с Украины и других стран СНГ.

До конца 2013 года "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар" фактически отождествлялся с ИГИЛ*. Однако в конце ноября 2013 года произошел раскол. Абу Умар аш-Шишани и его сторонники стали идентифицировать себя с ИГИЛ*, а часть исламистской группировки продолжила действовать как независимая группировка под руководством нового командующего – Салах ад-Дина аш-Шишани (и в том, и в другом случае аш-Шишани в переводе с арабского – "чеченец").

24 сентября 2014 года СМИ распространили сообщение о том, что Абу Умар аш-Шишани объявил награду за ликвидацию главы Чечни Рамзана Кадырова и его приближенных.

Умар аш-Шишани занесен в санкционный "черный список" США в связи с подозрением в пособничестве терроризму.

13 ноября 2014 года Рамзан Кадыров в своем Instagram (kadyrov_95) сообщил о смерти Умара аш-Шишани. Информация главы Чечни Рамзана Кадырова о смерти Тархана Батирашвили, по подсчетам "Кавказского узла", стала пятым сообщением разных источников об убийстве одного из лидеров "Исламского государства"* с февраля 2013 года.

Руководитель НПО "Фонд кавказской интеграции", житель села Дуиси в Панкисском ущелье Грузии Умар Идигов опроверг заявление главы Чечни. "При активной коммуникации выходцев из Панкисского ущелья с родственниками, оставшимися в Грузии, о значительных изменениях в судьбе Абу Умара аш-Шишани было бы уже известно жителям Панкиси", - заявил Идигов в интервью "Кавказскому узлу".

30 января 2015 года "Интерфакс" со ссылкой на постановление Верховного суда РФ сообщил, что Тархан Батирашвили является командующим северным фронтом ИГИЛ*, и что "под его руководством действуют боевики "Бригады Хаттаба", северокавказские джихадисты из бригад Шамиля Басаева и Джохара Дудаева, а также группировки, входящие в "турецкий джамаат", "джамаат Абу Ханифы".

11 октября 2015 года иранское агентство IRNA сообщило о якобы гибели аш-Шишани в ходе налета иракских ВВС на колонну ИГ* в западной иракской провинции Анбар . В момент удара он находился в кортеже главаря ИГ* Аль-Багдади, направлявшегося на собрание "верхушки" в городе Аль-Карабелех в 5 км от границы с Сирией. Среди погибших - еще двое заместителей Аль-Багдади (Аль-Сури, Аль-Карбули), сам главарь группировки получил ранение.

4 марта 2016 года зарубежные СМИ со ссылкой на официального представителя Пентагона сообщили о возможной смерти аш-Шишани в районе сирийского города аль-Шадади (Эш-Шаддад), но родственники аш-Шишани не подтвердили эту информацию.

11 марта 2016 года поступила информация, что аш-Шишани после авиаударов США выжил, но помещен в госпиталь с тяжелым ранением.

12 марта в Сирийском наблюдательном центре по правам человека заявили, что аш-Шишани уже несколько дней находится в состоянии клинической смерти.

15 марта 2016 года представитель Пентагона заявил, что аш-Шишани скончался от ранений в госпитале неподалеку от города Ракка. Отчет Пентагона стал уже восьмым сообщением о смерти Умара аш-Шишани.

16 марта 2016 года представители "Исламского государства"* опровергли не только смерть аш-Шишани, но даже его ранение.

21 марта один из иракских каналов сообщил об убийстве аш-Шишани. Это уже двенадцатое по счету известие о гибели командующего ИГ*.

13 июля 2016 года новостное агентство запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство"* сообщило, что Абу Умар аш-Шишани убит. По данным Reuters BBC, аш-Шишани убит во время столкновений в иракском городе Ширкат, расположенном к югу от Мосула. Точная дата убийства аш-Шишани не уточняется.

8 декабря 2014 года в Сирии был убит один из близких соратников Умара Шишани - полевой командир сирийских боевиков Джундалла Шишани. Эта информация была распространена со ссылкой на главу пресс-центра поддерживающего "Свободную армию Сирии" ("ССА" - крупная антиправительственная группировка в Сирии, - прим. "Кавказского узла") "Отряда рассвета свободы" Амера Хассана. Тот же источник сообщил, что 7-8 декабря в ходе боев в Кобани были убиты 14 членов ИГ*. Официальных подтверждений гибели Джундаллы Шишани от представителей ИГ* не поступало.

Салахуддин Шишани

Настоящее имя Салахуддина (Салах-ад-Дина, Сайфулла / Сейфула) Шишани – Фейзулла (Пайзулла) Маргошвили. Он чеченец-кистинец, родом из Панкисского ущелья Грузии, как и ряд других чеченских полевых командиров, воюющих и воевавших в Сирии против Башара Асада, таких как Умар аш-Шишани, Сейфуллах Шишани и Муслим Шишани. Маргошвили, по информации источника в силовых структурах Чечни, не принимал участия в боевых действиях в Чечне ни в первую, ни во вторую военные кампании.

По информации одного из бывших участников ИГ*, Салахуддин Шишани - обычный невежественный человек, у которого нет никаких знаний ислама. В его личной охране очень много чеченцев, которые тоже не практикуют ислам.

В свое время Салахуддин Шишани присягнул Доку Умарову как амиру "Имарата Кавказ"*, а затем его преемнику на этом посту, дагестанцу Алиасхабу Кебекову. Он все еще называет свою группировку подразделением "Имарата Кавказ", а ранее высказывал готовность "по приказу амира" вернуться из Сирии на Северный Кавказ.

По данным чеченских силовиков, Салах ад Дин Шишани возглавил группировку "Джейш-аль-Мухаджирин валь-Ансар" в конце 2013 года, после того как прежний ее руководитель Умар аш-Шишани вместе с частью своих боевиков присягнул ИГ* и был назначен командующим Северным фронтом . Группировка дислоцировалась и действовала в основном в городе Алеппо и на прилегающей к нему территории.

В июле 2015 года боевики под руководством Салахуддина Шишани присягнули тогдашнему лидеру "Имарата Кавказ"* Мухаммаду Сулейманову (Абу Усману Гимринскому).

В конце сентября 2015 года в YouTube было распространено новое видеообращение Салахуддина Шишани. В этом обращении Шишани называет себя и своих сторонников "муджахидами "Имарата Кавказ"* в Сирии". "Мы более трех месяцев назад вышли из состава "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", который был создан на основе "Имарата Кавказ"*, - заявил Шишани, подчеркнув, что его сторонники будут воевать отдельно и только против армии Асада.

В начале октября 2015 года, по информации источника в силовых структурах Чечни, лидер "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар" Салахуддин Шишани и его сторонники вышли из отряда боевиков. Оставшаяся часть "Джейш аль-Мухаджирин валь-Ансар", состоящая в значительной мере из выходцев с Северного Кавказа, примкнула к группировке "Джебхат ан Нусра"* (Фронт Победы), которая сражается и с правительственными войсками, и с "Исламским государством"*.

1 октября 2015 года группировка Салахуддина Шишани "объявила войну России" за начало бомбардировок позиций террористов.

Другие выходцы из Грузии

По данным Информационного центра Кахетии, в Сирии в боевых действиях погибли не менее 10 граждан Грузии, все они были выходцами из Панкисского ущелья: 24-летний Давид Свиакаури (2015 год), 18-летний Исрафил Цатиашвили (2014 год), его брат, 21-летний Джабраил Цатиашвили (2014 год), 22-летний Гурам Гумашвили (2014 год), 18-летний Бесо Куштанашвили (2014 год), 36-летний Руслан Мачаликашвили (2014 год), 24-летний Халид Ачишвили (2013 год), 26-летний Хамзат Ачишвили (2013 год), 23-летний Рустам Гелаев и Абдул-Малик Мутошвили. При этом Гелаев был единственным, чьи останки были перевезены в Грузию для захоронения .

Летом 2016 уроженцы Панкисского ущелья, участвующие в боевых действиях в Сирии на стороне "Исламского государства"*, направили жителям Панкиси аудиописьма с обвинениями в нежелании примкнуть к ИГ*. Авторы посланий упрекают родственников и односельчан в том, что они "говорят с неверными, обсуждая с ними вопросы ислама", а также выражают недовольство тем, что уменьшается количество людей, выезжающих из Панкисского ущелья в Сирию для того, чтобы примкнуть к ИГ*.

23 февраля 2015 года стало известно, что в Сирии погиб житель Панкисского ущелья Грузии Давид Свиакаури. Ранее, 25 декабря 2014 года, появилась информация, что во время боевых действий на территории Сирии погиб гражданин Грузии Исрапил Чатиашвили, семья которого проживает в Панкисском ущелье. Еще один уроженец Панкисского ущелья, Бесо Куштанашвили, погиб во время столкновений в Сирии 24 сентября 2014 года.

В январе 2016 года стало известно, что в боях в Сирии убит гражданин Грузии Хвича Гобадзе, воевавший в рядах "Исламского государства"*. Об этом сообщили в Службе госбезопасности Грузии.

11 апреля 2016 года жители Панкисского ущелья сообщили, что в Сирии после авиабомбардировки погиб 39-летний житель села Цинубани Панкисского ущелья Ваха Бугиев, воевавший на стороне ИГ*.

29 июня 2016 года стало известно, что в Сирии погиб гражданин Грузии Умар Маргошвили, житель Панкисского ущелья, отправившийся в 2015 года воевать на стороне ИГ*.

11 июля 2016 года жители Панкисского ущелья сообщили, что в Сирии погиб 26-летний Бекхан Тохосашвили, участвовавший в боевых действиях на стороне террористической организации "Исламское государство"*, деятельность которой запрещена в России по решению суда.

24 августа 2016 представитель администрации Ахметского района Грузии сообщил, что в Сирии погиб 21-летний житель Панкисского ущелья Султан Гумашвили, участвовавший в боях на стороне запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"*. Как заявили грузинские политологи, отец Султана Гумашвили занимает пост министра юстиции в запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"*.

7 ноября 2016 года источник в Панкиси сообщил, что в иракском городе Мосул убит Мухамад Хангошвили из Панкисского ущелья, известный как личный охранник Тархана Батирашвили (Абу Умара аш-Шишани), погибший в июле 2016 года.

13 декабря 2016 года грузинские СМИ сообщили о гибели в Сирии при авиаобстреле позиций 20-летнего выходца из Панкисского ущелья Рамзана Багакашвилиа .

2 октября 2017 года "Грузия-Online" со ссылкой на Панкисское общинное радио Way сообщило о гибели в Сирии 18-летнего Муслима Куштанашвили.

Выходцы из Азербайджана

14 марта 2014 года парламент Азербайджана внес поправки в законодательство, ужесточив меры наказания за наемничество и терроризм. По мнению местных экспертов, эти поправки были вызваны попыткой предотвратить участие граждан Азербайджана в международных террористических группировках и в боевых действиях в Сирии.

В сентябре 2015 года министерство национальной безопасности Азербайджана заявило о задержании и аресте Ширхана Хасайлы, Ровшана Микаилова, Эльшана Адилова, Вугара Гаджиева и Азера Эюбова, которым инкриминируется участие в боевых действиях на территории Ирака и Сирии, а также в деятельности "Исламского государства"*. Все они в 2013-2015 годах, по версии следствия, принимали участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Сирии и Ирака, а также организации "Исламское государство"*.

15 октября 2015 года власти Турции опубликовали имена и фотографии 21 подозреваемого в совершении теракта, совершенного 10 октября 2015 года в центре Анкары, когда прогремели два взрыва унесшие жизни 102 человек. Среди подозреваемых в причастности к совершению теракта в Анкаре фигурировала гражданка Азербайджана Улькер Мамедова. Информацию об этом подтвердил генконсул Азербайджана в Стамбуле.

17 октября 2015 года стало известно, что министерство национальной безопасности Азербайджана задержало пять граждан страны: Намика Гулиева, Талеха Ахмедова, Халида Гадживердиева, Эльвина Аскерова и Анара Махмудова. По версии следствия, в 2012-2015 годах они принимали участие в боях на территории Ирака и Сирии в составе незаконных вооруженных формирований, в том числе в составе "Исламского государства"*.

Выходцы из Дагестана

Абу Банат

Абу Банат (Магодмед Абдурахманов) - уроженец дагестанского селения Хаджалмахи Левашинского района. До своего присоединения к ИГИЛ* был сотрудником Центра по противодействию экстремизму, потом был уволен. Через Турцию попал в Сирию, где вместе с Абу Ханифу Дагестани организовал террористическую ячейку в Алеппо.

В апреле 2013 года Абу Банат, провозгласивший себя амиром, "отличился" казнями (через отрезание голов) двух сирийских священников, занимавшихся распространением гуманитарной помощи .

26 июня 2013 года на сервисе YouTube появилось видео под названием "Казнь священника в Сирии". За чрезмерность в такфире (обвинение в неверии) Умар Шишани заключил Абу Баната и Абу Ханифу Дагестани под стражу. После освобождения Абу Банат уехал из Сирии в Турцию. В июле 2013 года он был арестован в городе Конья и препровожден в стамбульскую тюрьму по обвинению в терроризме и незаконном хранении оружия . 15 июля 2015 года его приговорили семи с половиной годам тюремного заключения с отбыванием наказания в колонии строгого режима, но с правом на условно-досрочное освобождение по истечении двух лет отбывания наказания с момента заключения. Финансовая разведка США OFAC внесла Абу Баната в число иностранных лиц, на которых наложены санкции в связи террористической деятельностью .

Абу Зейд

22 сентября 2016 года появилась информация, что в иракском Мосуле в результате удара беспилотника убит дагестанский проповедник Абу Зейд (Мухаммад Ахмедов). Эту информацию подтвердили "Кавказскому узлу" его родственники.

Известно, что до своего отъезда из Дагестана Ахмедов "пользовался авторитетом среди салафитской молодежи республики". Одно время он учился в исламском университете Медины (Саудовская Аравия), а затем выехал в Ирак, где присоединился к запрещенному в России судом и признанному террористическим "Исламскому государству"*.

По данным аналитика британского аналитического центра IHS Janes Джоанны Паращук, гибель Абу Зейда подтверждают и медиаресурсы запрещенного в России судом и признанного террористическим "Исламского государства"*.

Чамсулвар Чамсулвараев

29 сентября 2016 года стало известно, что вместе с Абу Зейдом в момент обстрела в автомобиле в Мосуле находились еще пятеро человек, которые также были убиты. Среди них - уроженец Дагестана Чамсулвара Чамсулвараев (Аль-Бара), Абу Джабир Мединский, предположительно, родом из Карачаево-Черкесии. Также среди убитых Абдуллах Джай, Абдульхамид Шишани, Юсуф из Армении по прозвищу "Разведка".

Известный борец Чамсулвара Чамсулвараев являлся воспитанником СДЮШОР им.Г.Гамидова (Махачкала), был чемпионом Европы по вольной борьбе 2009 года, призером чемпионатов мира ("серебро" в 2009 году, "бронза" – в 2007-м), бронзовым призером чемпионатов Европы (2007, 2008, 2010 годов). Выступал за сборную Азербайджана в весовой категории до 74 килограммов. Чамсулвараев был "вербовщиком смертниц", сообщают ресурсы, поддерживающие силовиков на Северном Кавказе.

В материале "Кавказского узла" "История дагестанского гея: между убийством чести и вербовкой в Сирию" рассказывается, как молодой парень-салафит, практикующий мусульманин из Дагестана по имени Руслан, стал жертвой шантажа со стороны сотрудников ФСБ, которые, предъявив собранный на него компромат, предложили в обмен на молчание отправиться в Сирию для сбора информации.

Выходцы из Чечни

В сентябре 2013 года стало известно о том, что боевики из регионов Северного Кавказа сформировали подразделение "Аль-Мухаджирин" (эмигранты) в городе Алеппо на севере Сирии. Его возглавил чеченец Абу Абдурахман. Большинство членов группы имели опыт боевых действий на Кавказе.

В феврале 2015 года чеченские правоохранители установили личности четверых воюющих в Сирии жителей Чечни. Среди них трое жителей населенного пункта Валерик Ачхой-Мартановского района Чечни - Хусейн Балиев, Лом-Али Магомадов и Сурхо Эльмурзаев - находились на территории Сирии с лета 2014 года. Уроженец населенного пункта Гикало Грозненского района республики Мовсар Муртазалиев воюет в Сирии с осени 2013 года.

В 2013 году в Сирии был убит сын чеченского полевого командира Руслана Гелаева. По версии, распространенной интернет-сайтами боевиков, он погиб, сражаясь на стороне оппозиции. Родственники покойного, однако, утверждали, что Гелаев-младший находился в Сирии на учебе и был убит в мечети, обстрелянной правительственной авиацией .

В заявлении, распространенном МИД РФ в июле 2013 года, говорилось, что одну из группировок воюющих против Башара Асада исламистов возглавляет выходец из Чечни, некий Абу-Мусааб .

Летом 2014 года боевики ИГИЛ* взяли под свой контроль территорию северного Ирака и город Мосул, являющийся местом компактного проживания курдов-езидов. Боевики организации, в частности, причастны к похищениям курдских женщин. Издание Daily Beast приводит высказывание Пакшан Занганы, главы высшего совета по делам женщин курдского регионального правительства. По ее словам, в похищениях и изнасилованиях курдских женщин замешаны, в том числе и чеченцы, которых идентифицировали по русской речи и рыжим бородам .

В марте 2015 года чеченские правоохранители заявили, что установили личности девяти воюющих в Сирии жителей Чечни, а также о задержании в Грозном двух бывших участников конфликта в Сирии. По оперативным данным, уроженец населенного пункта Мелч-Хи Зелимхан Бисиев находится в составе исламистов в Сирии с июня 2013 года. С 2014 года воюют два уроженца Грозного – Мовсар Белуев и Ислам Гоникаев, два жителя Курчалойского района - Хасейн Абубакаров и Мансур Сайдулаев, уроженец города Гудермес Турпал Бухиев, житель селения Ассиновская Сунженского района Магомед Магомадов, уроженец села Дуба-Юрт Шалинского района Исмаил Гапуров и житель Ведено Ахмад Чатаев. Действия указанных лиц подпадают под статью Уголовного кодекса Российской Федерации, предусматривающую ответственность за участие в НВФ на территории иностранного государства.

25 апреля 2015 года также было заявлено об установлении личностей еще семерых воюющих в Сирии жителей Чечни, которые находятся в рядах исламистов, воюющих против сирийских правительственных войск. Это 22-летний и 26-летний уроженцы города Урус-Мартан Хасан Сангариев и Сайд-Хамзат Магомадов, жители Веденского района республики 25-летний Хади Аласханов и 35-летний Ахмед Чатаев, житель районного центра Курчалой Асхаб Алхазов (21 год), а также 23-летний уроженец Наурского района Хасан Айдамиров.

8 июня 2015 года, по данным федеральной прокуратуры Бельгии, в ходе спецоперации одновременно в городах Остенд, Антверпен, Лувен, Намюр и Бреден произошло задержание 16 выходцев из Чечни, подозреваемых в экстремистской деятельности. Двое из задержанных арестованы по обвинению в вербовке наемников для участия в боевых действиях в Сирии, остальные освобождены. Некоторые задержанные, по оперативным данным, были связаны с запрещенными в России террористическими организациями "Имарат Кавказ"* и сирийской "Аль-Нусра"*, некоторые из них пытались привлечь жителя Бельгии для участия в боевых действиях в Сирии, со ссылкой на бельгийскую федеральную прокуратуру сообщает "Би-би-си".

22 апреля 2016 года подтвердилась информация о том, что известная чеченская певица Хазан (Аза) Батаева находится в Сирии с конца 2015 года. Сотрудник республиканского МВД сообщил, что "певица Аза Батаева находится в рядах исламистов в Сирии... По некоторым данным, она вышла там замуж за одного из боевиков. В январе текущего года Батаева внесена в федеральный список лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму".

Ранее в интернете появился ролик, в котором сообщалось, что известная чеченская эстрадная певица Аза (Хазан) Батаева примкнула к "Исламскому государству"* и находится на территории, контролируемой этой террористической организацией. Пользователи соцсетей поставили под сомнение истинность видеозаписи.

8 декабря 2017 года родственники Азы Батаевой сообщили, что в сентябре Аза Батаева погибла в иракском Мосуле вместе с мужем и родной сестрой, которая приехала в Ирак, чтобы вернуть ее домой .

29 сентября 2016 года представитель Пентагона Джон Дорриан сообщил, что в Мосуле (Ирак) при нанесении авиаударов уничтожены трое боевиков из Чечни (Абдул-Хамид аш-Шишани, Абдул-Джабир аш-Шишани и Абдул-Рахмана аш-Шишани, ответственные за административные дела и командование в Мосуле).



27 ноября 2016 года ТАСС (со ссылкой на Akhbar Iraq) сообщило, что Абу Анас аш-Шишани, который называется одним из лидеров "Исламского государства"*, был убит в результате авиаудара по южным пригородам Мосула, где, по данным иракских вооруженных сил, укрывалась группа боевиков. Лидером какой группы или подразделения был Абу Анас аш-Шишани, не уточняется.

В феврале 2017 года в результате военной операции, в которой принимали участие курдские вооруженные силы Пемшерга совместно с иракскими военными и силами международной коалиции во главе с США, в Мосуле были убиты более 30 боевиков организации "Исламское государство"*, в числе которых был уроженец Чечни, гражданин РФ Абу Бакр аш-Шишани.

30 мая 2017 года министр обороны Филиппин заявил, что среди 95 боевиков, убитых при попытке оккупации города Марави на юге страны, были иностранные наемники из Чечни, связанные с "Исламским государством"*.

Магомед Хасиев

2 декабря был обнародован видеоролик "Исламского государства"*, на котором запечатлена казнь человека, представленного сотрудничавшим со спецслужбами уроженцем Грозного. На размещенной "Исламским государством"* видеозаписи молодой мужчина сообщает, что его завербовала российская разведка. По его словам, он был обвинен в контрабанде наркотических веществ и путем шантажа принужден отправиться в Сирию. Про себя мужчина рассказал, что он русский и ранее проживал в Старопромысловском районе города Грозного на улице Библиотечной.

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что убитый Магомед Хасиев является чеченцем. Кадыров также отметил, что "нет подтверждения тому, что этот человек был в рядах ИГ* и работал на них", и пригрозил "отправить на тот свет" казнивших чеченца боевиков. По словам Кадырова, предполагаемый убийца Хасиева - житель российского города Ноябрьска Анатолий Землянка, который был объявлен в розыск.

Корреспондент "Радио Свобода" Антон Наумлюк установил, что Хасиев в сентябре 2013 года обращался к Кадырову через "Инстаграм" с просьбой о помощи в трудоустройстве. "По всей видимости, помощи Хасиев не получил, потому что летом 2014 года его поймали с таблетками сотрудники ФСБ, оперативник по имени Шамиль завербовал, использовав в качестве крючка связи Хасиева с братьями Харуном "Чеченцем" и Абдуллой", - написал на своей странице в "Фэйсбуке" Антон Наумлюк.

Выходцы из Карачаево-Черкесии

18 июня 2015 года на сайте "Новости Следственного комитета России" появилась информация о том, что 16 жителей Карачаево-Черкесии, в разное время выехавших в Сирию, подозреваются в участии в незаконных вооруженных формированиях на территории этой страны.

По данным следствия, в Сирии находятся 24-летний Бинегер Батчаев, 32-летний Артур Курчев, 57-летний Муаед Кяков, 29-летний Мовсур Сельмурзаев, 34-летний Муслим Сельмурзаев, 41-летний Энвер Узденов, 22-летний Рустам Урусов, 47-летний Альберт Богатырёв, 55-летний Рока Кипкеев, 25-летний Таулан Сарыев, 43-летний Исса Акбаев, 53-летний Владимир Гочияев, 25-летний Мухаммат Чотчаев, 34-летний Руслан Ижаев, 35-летний Расул Семенов и 32-летний Магомет Хубиев.

Все они в разное время авиамаршрутом "Минеральные Воды - Стамбул" вылетели в Турцию, откуда при неустановленных следствием обстоятельствах прибыли в Сирию, и с ноября 2013 года по настоящее время они принимают участие в боевых действиях против вооруженных сил Сирийской Арабской Республики, установили следователи.

Уголовные дела расследуются по ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности).

12 мая 2016 года появилась информация, что в Сирии казнена уроженка Карачаево-Черкесии Эльвира Караева, заподозренная боевиками "Исламского государства"* в сотрудничестве с ФСБ России с момента ее прибытия в страну в 2013 году. По данным Life, Эльвира Караева родилась и жила в Карачаево-Черкесии, позже переехала в Махачкалу, где познакомилась с группой девушек, которые изготавливали и продавали в России мыло ручной работы, а вырученные средства перечисляли боевикам в Сирии. В 2012 году она получила условный срок по обвинению в пособничестве террористам и в 2013 году со своей четырехетней дочерью уехала в Сирию.

Уголовное преследование уезжающих и вернувшихся сторонников ИГ*

Граждане России, Грузии и Азербайджана подвергаются уголовному преследованию после возвращения с территории, подконтрольной ИГ*. Силовые структуры также пытаются не допустить выезд граждан для участия в боевых действиях на стороне ИГ*.

В 2015 году резко выросло и количество уголовных дел, возбуждаемых в отношении воюющих в Сирии российских боевиков. В начале 2015 года речь шла как минимум о 58 делах, к ноябрю того же года их число выросло до 650 . 25 декабря 2015 года МВД заявило, что фигурантами уголовных дел после возвращения из Сирии уже стали 889 человек .

По подсчетам "Кавказского узла", с 1 января 2014 года по 25 марта 2015 года было возбуждено не менее 52 уголовных дел в отношении жителей регионов СКФО, до сих пор воюющих на Ближнем Востоке, и граждан, вернувшихся в Россию с территории конфликта в Сирии и Ираке. Уголовные дела возбуждались в отношении жителей Чечни, Кабардино-Балкарии, Ингушетии, Дагестана, Ставропольского края.

27 июля 2016 года глава ФСБ Александр Бортников заявил, что в международный розыск объявлено свыше 260 человек, которые, пребывая за рубежом, готовят теракты в России и других странах. Также на контроле спецслужб в России находятся свыше 220 потенциальных "псевдошахидов".

28 июля 2017 года руководитель Главного управления МВД по СКФО Сергей Бачурин заявил об итогах профилактики вступления жителей округа в ряды зарубежных боевиков за январь-июнь 2017 года. По его словам, был предотвращен выезд 190 человек, которые планировали выехать за рубеж для участия в тех или иных международных террористических организациях .

Отъезд граждан России на территорию, контролируемую ИГ*, идет очень активно с лета 2014 года, заявила "Кавказскому узлу" в декабре 2015 года аналитик Международной кризисной группы Варвара Пахоменко. По ее словам, доля вернувшихся в Россию сторонников ИГ* от общего числа уехавших в Сирию, в некоторых регионах Северного Кавказа достигает 15 процентов.

По подсчетам "Кавказского узла", суды России и Азербайджана, по состоянию на 16 декабря 2015 года, вынесли обвинительные приговоры в отношении не менее 32 человек, задержанных после возвращения с подконтрольных ИГ* территорий или при попытке выезда в Сирию. Обвинения в участии в боях в Сирии были предъявлены не менее 26 предполагаемым сторонникам ИГ*, задержанным в России, Азербайджане и Грузии. При этом отсутствует информация о судьбе не менее 100 предполагаемых сторонниках ИГ*, задержанных после возвращения из Сирии либо пытавшихся выехать на подконтрольную "Исламскому государству"* территорию.

Дело о подготовке терактов в Стамбуле 25 января 2017 года стало известно, что суд в Турции рассматривает дело девятерых предполагаемых боевиков ИГ*, в числе которых семь граждан России. На суде присутствует переводчик с русского. Имена подсудимых: Зелимхан Цайсаев, Аза Бепджахоба, Зукра Борчашвили, Салман Дакаев, Киури Хацаев, Бекхам Алимханов, Хассан Орстхо, Фуат Гюнеш и Фатьма Алтынташ. Их обвиняют в подготовке терактов в Стамбуле с использованием радиоуправлямых моделей самолетов. У Хацаева и Орстхо конфисковали две модели самолетов, которые, согласно обвинительному заключению, способны перевозить от 17 до 50 килограммов взрывчатки. Кроме того, у Цайсаева нашли компоненты для изготовления "жилетов смертников". Согласно обвинительному заключению, теракты планировались на июнь 2016 года, но подозреваемых задержали во время разведки места атаки. Им грозит до 15 лет лишения свободы за членство в вооруженной террористической организации .

Хроника борьбы с ИГ* на Кавказе (2014-2017 гг.)

Чечня

2017

8 ноября 2017 года Верховный суд Чечни оставил в силе приговор в отношении местного жителя Хамзата Мамакаева, приговоренного к 4 годам колонии строго режима за попытку выехать в Сирию и вступить в ряды боевиков "Исламского государства"*.

21 октября 2017 года стало известно, что семи женщинам, вернувшимся из Сирии в Грозный, будет оформлена явка с повинной, позволяющая им избежать уголовной ответственности по статье об участии в незаконных вооруженных формированиях.

10 октября 2017 года возбуждено уголовное дело в отношении Исы Кадирова, который пытался выехать в Турцию, чтобы затем вступить в ряды террористов в Сирии.

9 октября 2017 года прокуратура Чечни потребовала от следователей уточнить, когда именно, по их версии, житель Чечни Хасан Арсакаев примкнул к боевикам террористической организации в Сирии. Как считает следствие, Хасан Арсакаев осенью 2013 года уехал из Чечни в Сирию через территорию Турции и с ноября того же года состоит в одной из группировок "Исламского государства"*.

22 сентября 2017 года направлено в суд уголовное дело в отношении жителя Гудермесского района Исы Товбулатова, обвиняемого в попытке выехать в Сирию для вступления в ряды боевиков "Исламского государства"*.

19 сентября 2017 года в Германии был задержан 28-летний российский гражданин чеченского происхождения по подозрению в причастности к "Исламскому государству"*.

14 сентября 2017 года возобновлено уголовное дело в отношении уроженца Сунженского района, находящегося в рядах боевиков "Исламского государство"*.

1 сентября 2017 года австрийские власти заявили, что подозревают одного из девяти задержанных 25 августа выходцев из Чечни в причастности к "Исламскому государству"*.

19 августа 2017 года Грозненский районный суд приговорил 18-летнего юношу к трем годам колонии общего режима с последующим ограничением свободы сроком на один год за попытку выехать в Сирию и вступить в ряды "Исламского государства"*.

1 августа 2017 года суд в Грозном приговорил к 3,5 года колонии 32-летнего жителя Старопромысловского района с фамилией Атабаев, признав его виновным в попытке выехать в Сирию и вступить в ряды "Исламского государства"*.

19 июля 2017 года суд приговорил жителя Урус-Мартановского района Чингисхана Демельханова к трем годам колонии строгого режима за попытку выехать в Сирию для участия в военных действиях на стороне боевиков.

16 июля 2017 года в Берлине была задержана Интерполом 25-летняя жительница Чечни Аминат Акуева, несколько лет назад уехавшая в Сирию и объявленная в международный розыск. Теперь она ожидает экстрадиции в Чечню.

11 июля 2017 года возобновлено расследование уголовных дел в отношении Мархи Шабазовой, Апти Абубакарова и Шамиля Махмудова, обвиняемых в участии в военных действиях в Сирии на стороне боевиков.

25 мая 2017 года Ачхой-Мартановский районный суд вынес приговор Вахиду Байсангурову, Саид-Ибрагиму Витаеву и Исмаилу Гадаеву. Обвинение указывало, что трое жителей Чечни предпринимали активные меры для того, чтобы выехать за пределы России и присоединиться к сирийским боевикам. Суд приговорил каждого из них к трем годам колонии строгого режима.

24 мая 2017 года Надтеречный районный суд приговорил Хаву Умиеву к пяти с половиной годам лишения свободы за попытку выехать в Сирию и присоединиться к боевикам, однако женщина получила отсрочку реального заключения до 2029 года, поскольку у нее есть малолетний ребенок.

7 мая 2017 года стало известно, что с начала 2017 года на территории Чечни задержаны 48 местных жителей, собиравшихся выехать в Сирию для вступления в ряды боевиков "Исламского государства"*, сообщили силовики.

14 апреля 2017 года суд в Грозном приговорил к трем годам заключения местных жителей - 23-летних Сайдулаева и Ибрагимова, которые были задержаны в октябре 2016 года турецкими силовиками при попытке перейти на территорию Сирии. Молодые люди сознались в том, что намеревались вступить в ряды одной из действующих на территории Сирии террористических группировок.

11 апреля 2017 года прокуратура Чечни возбудила уголовное дело против уроженца республики по подозрению в участии в боевых действиях в Сирии на стороне террористов.

10 апреля 2017 года суд Октябрьского района Грозного приговорил к трем годам колонии местную жительницу Хеди Чатаеву, признав ее виновной в подделке документов для выезда в Сирию с целью вступить в ряды боевиков.

7 апреля 2017 года суд Ленинского района Грозного приговорил жителя чеченской столицы Ахмеда Эльсанукаева к трем годам лишения свободы по обвинению в приготовлении к участию в военных действиях на территории Сирии.

14 марта 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к срокам от 2 до 4 лет лишения свободы четверых жителей Грозного за попытку примкнуть к боевикам террористической организации "Исламское государство"*. Шамиль Сулейманов получил наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, братья Аслан и Хасан Илалдаевы - 2 года 3 месяца, Имам Юсупов - 2 года.

В феврале 2017 года в Австрии суд приговорил 25-летнего выходца из Чечни, имевшего статус беженца, к тюремному заключению за участие в боевых действиях в Сирии на стороне "Исламского государства"*, хотя подсудимый утверждал, что сражался на стороне повстанцев из Свободной сирийской армии против правительственных войск и Башара Асада.

2016 год

В конце декабря 2016 года прошли массовые рейды по задержанию жителей Чечни, подозреваемых в участии в НВФ и связях с "Исламским государство"*. Было задержано около 200 человек, среди которых были несовершеннолетние (учащиеся 8-х, 9-х, 10-х и 11-х классов) .

16 декабря 2016 года представитель отдела по борьбе с терроризмом управления безопасности турецкой провинции Агры арестован выходец из Чечни, обвиняемый в связях с организацией "Исламское государство"*.

7 ноября 2016 года горсуд Гудермеса приговорил местного жителя Илеса Алапаева к двум годам колонии, признав его виновным в попытке выехать в ноябре 2015 года в Сирию для участия в боевых действиях запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"*.

7 ноября 2016 года следственные органы по требованию прокуратуры Чечни возобновили расследование уголовного дела в отношении уроженца республики Вахи Бугиева, о гибели которого в Сирии сообщили ранее жители Панкисского ущелья Грузии.

2 ноября 2016 года полиция Аргуна по требованию прокуратуры Чечни возбудила уголовное дело в отношении Акрамана Бабушева, который, по версии правоохранителей, участвует в боях против правительственных войск Сирии.

1 ноября 2016 года Следственное управление СК России по Чечне сообщило, что житель города Урус-Мартан Салавди Мусаев обвиняется в участии в боевых действиях в Сирии на стороне "Исламского государства"*.

12 октября 2016 года следственные органы Чечни возбудили уголовное дело в отношении жителя Грозненского района Аюба Ахметова, воюющего в Сирии на стороне "Исламского государства"*. По данным силовиков, Ахметов уехал в Сирию в конце минувшего года, и с тех пор находится в рядах исламистов.

10 октября 2016 года в суд Чечни поступило дело в отношении Шамсуди Дудаева из Грозненского района. По версии следствия, Шамсуди Дудаев осенью 2015 года через территорию Турции выехал в Сирию, где вступил в один из отрядов боевиков "Исламского государства"*. На территории Сирии молодой человек находился до февраля 2014 года, после чего покинул ряды боевиков и вернулся в Чечню.

1 сентября 2016 года суд приговорил жителя Веденского района Юсупа Мизиева к 3,5 года колонии, признав его виновным в участии в военных действиях против правительственных войск Сирии.

15 августа 2016 года суд в Чечне приговорил жителя города Грозного Ислама Сайдулаева к 3,5 года колонии, признав его виновным в попытке вступить в ряды организации "Исламское государство"* на территории Сирии.

1 августа 2016 года суд города Урус-Мартан приговорил 22-летнего жителя Урус-Мартана Сайд-Салеха Сайд-Эминовича Махмудова, намеревавшегося уехать в Сирию для вступления в ряды радикалов, к 2,6 годам колонии.

20 апреля 2016 года следствие предъявило обвинение жителю Грозного Рустаму Товсултанову, который в феврале 2015 года выехал в Сирию, для участия в военных действиях на стороне исламистов. При этом он вывез туда свою жену и малолетних детей. Среди боевиков он пробыл около 11 месяцев, после чего, если верить его словам, полностью разочаровавшись в происходящем в Сирии, сбежал обратно в Россию, вместе с беременной женой и детьми.

3 февраля 2016 года следственные органы Чечни возбудили уголовные дела в отношении четырех местных жителей, подозреваемых в попытке уехать в Сирию, вступить в ряды исламистов и участвовать в военных действиях против правительственных сил.

В январе 2016 года было возбуждено уголовное дело в отношении задержанной в конце декабря 2015 года уроженки Чечни Марины Саралиевой, подозреваемой в намерениях выехать в Сирию для участия в боевых действиях.

2015

9 декабря 2015 года суд в Грозном начал рассмотрение уголовного дела в отношении 19-летнего Шамиля Вахаева и 21-летнего Илеса Тутаева. Молодые люди сознались, что намеревались выехать в Сирию для участия в боевых действиях.

18 ноября 2015 года суд в Чечне приговорил к 3,5 года лишения свободы жителя Шалинского района республики Булата Эмиева, обвинявшегося в участии в боевых действиях на территории Сирии.

30 октября 2015 года группа молодых людей была возвращена в Грозный из Москвы. Молодые люди в Москве ожидали отправки в Сирию для участия в боях на стороне "Исламского государства"*, заявили власти Чечни.

11 октября 2015 года в Москве оперативники задержали 10 человек, подозреваемых в причастности к подготовке теракта. Источник в следственных органах сообщил, что среди задержанных есть несколько выходцев из Чечни и других районов Северного Кавказа. По данным силовиков, задержанные прошли обучение в лагерях ИГ* в Сирии .

7 августа 2015 года судом Грозненского района за попытку уехать на войну в Сирию на пять лет был осужден 19-летний уроженец села Комсомольского Грозненского района Чечни Арби Дикаев. 19 октября республиканский Верховный суд рассмотрел апелляционную жалобу на его приговор, однако оставил ее без удовлетворения.

В августе 2015 года молодые люди из Шелковского района были задержаны на границе России по подозрению в попытке выехать в Сирию для участия в боевых действиях. По данным силовиков, жители селения Каргалинская Шелковского района Албеков, Бекедиев, Дадаев, Масаев и Хайдаев, все в возрасте 20-25 лет, вместе с двумя молодыми женщинами "выехали из республики с целью примкнуть к ИГ* в Сирии".

20 апреля 2015 года жительница Урус-Мартановского района Чечни была задержана оперативниками в Кабардино-Балкарии при попытке вылететь в Турцию для последующего переезда в Сирию к жениху.

30 марта 2015 года жители населенного пункта село Бурунское в Чечне, 24-летний Ильяс Межиев и 22-летний Ибрагим Межиев, были задержаны по обвинению в том, что они принимали участие в боевых действиях на территории Сирии в рядах одной из исламистских группировок.

2014

11 ноября 2014 года суд в Грозном приговорил к двум годам лишения свободы жителя Старопромысловского района чеченской столицы Саида Мажаева. Саид Мажаев отправился в Сирию в ноябре 2013 года и до 14 января 2014 года состоял в рядах местных боевиков в так называемой "Сирийской свободной армии", по возвращении в Чечню был задержан.

В конце сентября 2014 года житель Грозного Рустам Керимов, обвинявшийся в участии в боевых действиях на территории Сирии, был приговорен к трем годам колонии общего режима с ограничением свободы на один год.

Дагестан

2017

13 ноября 2017 года силовики задержали трех жительниц Дагестана, прилетевших из Сирии в Чечню. Женщины подтвердили родственникам, что получили возможность вернуться в Россию после согласия на уголовное преследование.

24 октября 2017 года Советский райсуд Махачкалы вынес решение о заключении под стражу 34-летней многодетной матери Загидат Абакаровой и 25-летней Муслимат Курбановой после их добровольного возвращения из зоны войны в Сирии. Это решение было принято несмотря на то, что у каждой их них есть грудной ребенок.

13 - 14 октября 2017 года в Москве и Махачкале задержаны четверо выходцев из Дагестана, которые являются членами спящей ячейки "Исламского государства"*.

2 октября 2017 года Мещанский суд Москвы вынес решение об аресте на два месяца двух братьев - М. Гаджиева и Н. Махсудова, уроженцев Дагестана, которые собирались по приказу "Исламского государства"* совершить теракты в столице России в местах массового скопления людей и на объектах транспортной инфраструктуры.

6 сентября 2017 года Германия экстрадировала уроженца Дагестана Абдулу Омарова, объявленного в международный розыск по обвинению в причастности к сирийским боевикам.

3 августа 2017 года прокуратура Дагестана сообщила, что утвердила обвинительное заключение в отношении жителя Ногайского района Алимхана Магомедова по делу о попытке выехать за пределы России и вступить в ряды боевиков на территории иностранного государства.

25 июля 2017 года в аэропорту Минеральных Вод пограничники сняли с рейса жителя Дагестана, 1997 года рождения, который намеревался выехать в Сирию, чтобы примкнуть к боевикам "Исламского государства"*.

17 июля 2017 года Федеральный административный суд ФРГ разрешил разрешил властям города Бремена депортировать в Россию 18-летнего уроженца Дагестана, арестованного из-за переписки с участниками террористических групп.

24 мая 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным жителя Дагестана в незаконном пересечении границы России, подделке документов и прохождении в июле 2015 года подготовки в военном лагере "Исламского государства"* на территории Ирака. Подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы на срок семи лет в исправительной колонии строгого режима и штраф в размере 15 тысяч рублей.

11 мая 2017 года возбуждено уголовное дело в отношении троих жителей города Каспийска, которые, по версии следствия, в 2014 году выехали на территорию Сирии и приняли участие в незаконном вооруженном формировании.

5 мая 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал жителя Дагестана Абдурахмана Усманова виновным в причастности к "Исламскому государству"* и приговорил его к 16 годам колонии строгого режима и полутора годам ограничения свободы.

25 апреля 2017 года Советский райсуд Махачкалы приговорил местного жителя Умарбутта Мирзоева к пяти годам лишения свободы по обвинению в попытке выехать за пределы России для участия в боях на территории Сирии на стороне боевиков.

17 апреля 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Цунтинского района Абдусалама Курбанова к шести годам лишения свободы в исправительной колонии общего режима с ограничением свободы сроком на один год. По данным прокуратуры, в 2015 году он выехал за пределы России с целью участия в незаконном вооруженном формировании, но не смог пересечь границу.

14 февраля 2017 года суд в Краснодаре признал виновными в подготовке примкнуть к боевикам в Сирии уроженцев Дагестана 18-летнего Гаджибега Джамирзоева, 20-летнего Магомеда Курбанова и 23-летнего Мурада Магомедова и приговорил к различным срокам лишения свободы (от шести месяцев до года и десяти месяцев).

2016

29 декабря 2016 года ФСБ задержало в Дагестане семь боевиков спящей ячейки "Исламского государства"*, которые по прямому указанию находящегося в Сирии эмиссара готовили теракты в Московском регионе.

19 декабря 2016 года возбуждено уголовное дело против жителя Махачкалы Магомедрасула Омарова, уехавшего в сентябре 2016 года воевать в Сирию на стороне боевиков.

21 ноября 2016 года прокуратура Дагестана заявила, что житель Хасавюртовского района разместил в соцсети символы, используемые боевиками организации "Исламское государство"*. Подозреваемому грозит до 15 суток административного ареста.

16 ноября 2016 года Московский окружной военный суд на выездном заседании в Санкт-Петербурге приговорил к 11 годам лишения свободы уроженца Дагестана Рагима Магомедкасумова, который обвинялся в том, что прошел подготовку в сирийском лагере запрещенного в России "Исламского государства"*.

4 ноября 2016 года СК России возбудил уголовное дело против 23-летнего жителя Цунтинского района Дагестана, который в апреле 2015 года пытался принять участие в боевых действиях против правительственных войск Сирии, но "без денежных средств и телефона, обвиняемый не смог самостоятельно пересечь границу с Сирией и в ноябре 2015 года вернулся в республику Дагестан, где и был задержан".

7 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к восьми годам колонии уроженца Дагестана Магомеда Магомедова, признанного виновным в прохождении военной подготовки в лагере запрещенной в России террористической организации "Джебхат ан-Нусра"* и участии в боевых действиях на ее стороне.

19 августа 2016 года появилась информация, что начато расследование уголовного дела в отношении двух жителей Дагестана 26 и 31 лет, которые, по версии следствия, в 2013-2014 годах прошли обучение в лагере одной из террористических организаций, после чего в ее составе приняли участие в боях против правительственных войск в Сирии.

21 июня 2016 года суд приговорил жителя Хасавюртовского района Расула Гусейнова (род. 1987) к четырем годам и четырем месяцам колонии общего режима за участие в боевых действиях на территории Сирии в рядах боевиков.

17 июня 2016 года НАК официально объявил о смерти одного из лидеров ИГ* на Северном Кавказе Гасана Абдуллаева ("Абу Ясир"), убитого в перестрелке в Дербентском районе около села Геджух.

Гасан Абдуллаев родился в селе Гурик Табасаранского района и был так называемым "амиром Южного сектора Вилаята Дагестан" и "кадием южного сектора Вилаята Дагестан". Его считают организатором подрыва пассажирского поезда "Сапсан" на маршруте "Москва - Санкт-Петербург", предотвращенного ФСБ летом 2011 года. В январе 2012 года следствие установило, что теракт был запланирован и подготовлен в организации "Имарат Кавказ"*. Гасан Абдуллаев (радиопозывной "Абу-Ясир") был объявлен в розыск. Г.Абдуллаева также считают заказчиком теракта, который собирались устроить 9 мая 2014 года в Одинцово Московской области шестеро уроженцев Дагестана.

28 мая 2016 года, по сообщению источников в силовых структурах, в перестрелке в Дагестане был убит предполагаемый лидер группы боевиков ИГ* Абутдин Ханмагомедов и его пособник Раджаб Исмаилов.

Абутдин Ханмагомедов, 1985 года рождения, был опознан как главарь так называемой "дербентской" бандгруппы", который "находился в федеральном розыске за совершение террористических актов". Летом 2015 года группа под руководством Абутдина Ханмагомедова, по информации силовиков, присягнула на верность "Исламскому государству"*. В последние годы Ханмагомедов проживал в Дербенте, затем перебрался в селение Рубас, летом 2015 года перешел на нелегальное положение, а до этого активно пособничал "дербентской" группе боевиков. После того, как предыдущий состав группы был разгромлен силовиками, Ханмагомедов ушел в "лес" и возглавил местных боевиков. Ханмагомедов назывался причастным к убийству в селе Рубас семьи гадалки в сентябре прошлого года и обстреле пожарных в районе села Музаим в декабре прошлого года. После убийства в доме гадалки силовики заявили, что Абутдин Ханмагомедов, совместно с другими членами группировки "исполнял смертельный приговор шариатского суда". Также боевиков группировки Ханмагомедова подозревали в совершении нападения в ночь на 30 декабря 2015 года в районе крепости Нарын-Кал, в причастности к подрыву автомобиля 15 февраля на посту ГИБДД около села Джемикент в Дербентском районе.

13 мая 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону признал уроженца Дагестана Арсена Ферзалиева виновным в размещении на своей странице в социальной сети заявления, в котором оправдывалась идеология и практика терроризма, и приговорил его к 2 годам колонии-поселения.

10 мая 2016 года стало известно, что Казбековский районный суд приговорил к штрафу жителя села Ленинаул за размещение в соцсети изображения флага организации "Исламское государство"*.

26 апреля 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд, завершивший 18 апреля 2016 года судебное следствие по делу уроженцев Дагестана Мухамеда Ахмедова, Сиражутдина Мирзабекова и Багира Мазалаева, намеревавшихся выехать в Сирию для участия в организации "Исламское государство"*, вынес обвинительный приговор, осудив их на различные сроки от двух до трех лет.

19 апреля 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителей Дагестана, задержанных в Краснодаре, к двум и трем годам колонии. Суд посчитал, что они намеревались вступить в ряды действующей в Сирии группировки "Джабхат-ан-Нусра"*.

5 апреля 2016 года Верховный суд России сократил с 17 до 14 лет срок наказания Гаджи Магомедову, признанному виновным в участии в массовых беспорядках в Дагестане, обучении в лагере сирийских боевиков и боях на стороне "Исламского государства"*.

23 марта 2016 года следственные органы Краснодарского края предъявили трем уроженцам Дагестана обвинение в подготовке к выезду в Сирию для вступления и участия в организации "Исламское государство"*.

16 февраля 2016 года прокуратура Дагестана направила в Хасавюртовский райсуд дело Арсланбека Газигереева, обвиняемого в участии в боевых действиях на стороне вооруженной группировки на территории иностранного государства. Газиргереев был задержан при попытке пересечения границы Турции, а потом вернулся на родину.

10 февраля 2016 года прокуратура Магарамкентского района Дагестана передала в суд дело в отношении жителя села Магарамкент Марика Нурмагамедова, обвиненного в участии в боевых действиях на стороне вооруженной группировки за пределами России.

2015

В начале декабря 2015 года суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Дагестана Альберта Минатуллаева и жителя Кировской области Аскара Абдумуслимова к четырем годам лишения свободы. Они признаны виновными в попытке вступить в ряды "Исламского государства"*.

2 ноября 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал Гаджи Магомедова виновным в участии в массовых беспорядках на территории Дагестана, обучении в лагере сирийских боевиков и боях на стороне "Исламского государства"*.

7 октября 2015 года в Чечне был задержан житель Махачкалы М. Муртузалиев, который, по данным силовиков, с июня по декабрь 2014 года находился в Сирии, где принимал участие в боях в составе незаконного вооруженного формирования.

21 августа 2014 года Хасавюртовский городской суд приговорил уроженца Дагестана Шамиля Нурмагомедова к четырем годам колонии общего режима. Нурмагомедов был признан виновным в участии в вооруженном конфликте на территории Сирии.

2014

9 марта 2014 года в аэропорту Махачкалы после возвращения из Египта были задержаны пять уроженцев Дагестана. Как сообщили силовики, задержанные участвовали в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии.

Ингушетия

27 ноября 2017 года следователи в Назрани возбудили в отношении 32-летнего Адама Муцольгова уголовное дело, поскольку он до сих принимает участие в действиях боевиков "Исламского государства"* в Сирии.

5 ноября 2017 года суд приговорил жителя Ингушетии Магомеда Яндиева к шести годам колонии, признав его виновным в хранении боеприпасов по просьбе членов "малгобекской группировки", связанной с запрещенной в России судом террористической организацией "Исламское государство"*.

5 октября 2017 года в отношении 32-летнего уроженца Ингушетии возбуждено уголовное дело. По версии следствия, в августе 2015 года он примкнул к боевикам на территории Сирии и продолжает воевать против правительственных войск.



8 сентября 2017 года в отношении 24-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело. Он подозревается в участии в боевых действиях против правительственных сил Сирии.

21 марта 2017 года секретарь Совбеза республики сообщил, что по возвращению в Ингушетию задержан участник боевых действий в Сирии, воевавший на стороне "Исламского государства"*.

13 декабря 2016 года следствие объявило в розыск 48-летнего жителя Ингушетии в связи с тем, что он в конце 2015 года выехал на территорию Сирии для участия в боевых действиях на стороне сирийских боевиков.

25 ноября 2016 года передано в суд дело 27-летнего жителя Ингушетии, задержанного при попытке выехать в Сирию для участия в конфликте на стороне организации "Исламское государство"*. Дав согласие присоединиться к боевикам в Сирии, обвиняемый получил от них денежный перевод на оплату дороги, но 23 марта был задержан сотрудниками ФСБ на пункте пропуска "Верхний Ларс" при попытке пересечь российско-грузинскую границу.

17 ноября 2016 года Магасский районный суд Ингушетии заключил под стражу пять человек - жителей Малгобека, Сунженского и Назрановского районов, задержанных по подозрению в связях с "Исламским государством"*.

15 ноября 2016 года в Центре общественных связей ФСБ России сообщили о задержании пятерых участников группы, связанной с "Исламским государством"*, которые готовили теракты на территории Ингушетии и в Москве.

14 ноября 2016 года в станице Нестеровской и на территории города Малгобек в Ингушетии произошло задержание боевиков организации "Исламское государство"*.

26 июля 2016 года силовики задержали двух молодых жителей ингушского села Экажево, которые готовились отправиться в Сирию для участия в боях на стороне "Исламского государства"*.

31 марта 2016 года в Карабулаке начато расследование уголовного дела в отношении 24-летнего жителя Ингушетии, подозреваемого в участии в начале 2014 года в боях на территории Сирии на стороне незаконного вооруженного формирования.

28 марта 2016 года начато расследование уголовного дела в отношении жителя Ингушетии, подозреваемого в участии в боях на территории Сирии с лета 2013 года.

19 февраля 2016 года было возбуждено уголовное дело против 28-летнего жителя поселка Экажево. Полиции известно о его участии с июня 2015 года и по настоящеее время года в боевых действиях террористической организации на территории Сирии.

12 февраля 2016 года в отношении 37-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело по подозрению в участии с апреле 2013 года в боевых действиях в Сирии. Известно, что он добровольно вступил в незаконное вооруженное формирование "Джейш-аль-Мухаджирин Валь-Ансар"*.

29 октября 2015 годв власти Ингушетии заявили, что известно о не менее чем 30 жителях республики, отправившихся воевать в Сирию. 17 из них убиты, а шестеро вернулись в республику и заявили о себе в правоохранительные органы. Двое из них находятся под следствием и будут осуждены.

Кабардино-Балкария

2017

2 октября 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд рассмотрел дело в отношении трех жителей республики, которых обвинили в причастности к "Исламского государству"*.

8 августа 2017 года было возбуждено уголовное дело в отношении двух жителей Нальчика, которые выехали в Сирию с целью участия в боевых действиях на стороне международной террористической организации.

15 мая 2017 года поступила информация, что в Северо-Кавказский окружной военный суд направлено дело жителя Кабардино-Балкарии, обвиняемого в участии в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии.

14 марта 2017 года прокуратура Кабардино-Балкарии направила в Северо-Кавказский окружной военный суд дело в отношении жителя республики, обвиненного в попытке примкнуть к террористической организации "Исламское государство"*.

13 марта 2017 года суд приговорил двух жителей кабардино-балкарского села 19-летнего Омара Байчекуева и 22-летнего Шамиля Гулаева к тюремным срокам, признав их виновными в попытке уехать в Сирию, чтобы сражаться на стороне боевиков.

2016

23 декабря 2016 года в суд направлено уголовное дело в отношении Артура Теппеева, которого следствие считает участником кабардино-балкарского отделения "Исламского государства"*.

21 декабря 2016 года зампрокурора Кабардино-Балкарии Артур Махов сообщил, инициировано уголовное преследование 79 участников вооруженных террористических формирований на территории Сирии, пятеро из них уже осуждены. По линии Интерпола из 59 объявленных в международный розыск жителей республики задержаны три человека. "Сейчас готовятся материалы для их экстрадиции", – добавил зампрокурора.

30 ноября 2016 года в Северо-Кавказский окружной военный суд направлено дело двух жителей Кабардино-Балкарии, которые, по данным следствия, готовились к поездке в Сирию.

18 августа 2016 года суд назначил жителю Кабардино-Балкарии Денису Першину четыре года колонии, признав его виновным в прохождении обучения у боевиков в Сирии и участии в боевых действиях на их стороне.

10 августа 2016 года в суд в Ростове-на-Дону поступило дело жителей Кабардино-Балкарии, обвиняемых в попытке создания в республике "халифата с шариатской формой правления". Их считают участниками незаконного вооруженного формирования - "Объединенный вилайат Кабарды, Балкарии и Карачая"*, основной целью которого являлось изменение конституционного строя РФ в Кабардино-Балкарской Республике и обеспечение беспрепятственного установления на территории КБР "Исламского государства"*.

22 июля 2016 года суд в Ростове-на-Дону вынес обвинительный приговор жителю Нальчика Жамалу Туменову, обвиненному в участии в структурном подразделении организации "Исламское государство"*. В сентябре 2015 года он выполнял обязанности по обеспечению боевиков денежными средствами, их скрытному перемещению, хранению оружия и боеприпасов. Суд назначил наказание в виде четырех лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима.

22 июля 2016 года суд Нальчика предъявил обвинения жителю селения Плановского Кабардино-Балкарии Аслану Конову, который обвинялся в попытке примкнуть к сирийским боевикам в июле 2015 года. Находясь в Турции, Конов все-таки решил не ехать в Сирии и вернулся домой. После этого он добровольно явился в полицию, а также обратился в комиссию по адаптации бывших боевиков. В августе 2016 года Комиссия по адаптации распространила заявление Конова, который призвал молодежь Кабардино-Балкарии не ехать в Сирию.

14 июня 2016 года силовики задержали жителя Баксана, который, по их версии, был связан с террористической организацией "Исламское государство"*. Задержанный признался, что готовил бомбу по инструкциям членов "Исламского государства"*.

17 мая 2016 года Эльбрусский районный суд приговорил жителя Урванского района к семи годам колонии, признав его виновным в причастности к боевикам "Исламского государства"*, а также незаконном хранении боеприпасов и наркотиков.

2015



25 августа 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Кабардино-Балкарии Ахмата Ульбашева к 14 годам колонии по обвинению в террористической деятельности. Суд установил, что в ноябре 2013 года Ульбашев прошел трехнедельную подготовку в Сирии в лагерях ИГ*, а затем вернулся в Россию.

В начале августа 2015 года пытавшиеся уехать в Сирию жители Нальчика были задержаны на российско-грузинской границе и возвращены родителям. Молодые люди намеревались из Грузии добраться до Турции, а оттуда в Сирию.

2 июня 2015 года в Северной Осетии пограничники задержали двоих жителей Кабардино-Балкарии, которые под предлогом отдыха в Турции пытались выехать в Сирию для вступления в ряды "Исламского государства"*.

10 апреля 2015 года стало известно о задержании в Нальчике жительницы Москвы, которая рассказала о том, что намеревалась выехать в Сирию вместе с 25-летним местным жителем, с которым заключила мусульманский брак. В правоохранительных органах Кабардино-Балкарии в связи с этим сообщили о пресечении канала переправки женщин-боевиков в Сирию.

В феврале 2015 года Нальчикский городской суд приговорил местного жителя к 1,5 года лишения свободы за участие в военном конфликте в Сирии на стороне боевиков. По версии следствия, из Сирии житель Нальчика выехал на территорию Азербайджана, а затем перебрался в Белоруссию, откуда был депортирован в Россию.

2014

26 ноября 2014 года Нальчикский городской суд вынес обвинительный приговор в отношении Мурата Нагоева, обвиняемого в участии в боевых действиях в Сирии. По данным следствия, в октябре 2012 года Нагоев выехал в Сирию для участия в боевых действиях, за что ему было выплачено денежное вознаграждение в размере трех тысяч долларов.

Карачаево-Черкесия

20 октября 2017 года обвиняемый по делу о создании ячейки "Исламского государства"* в Карачаево-Черкесии Александр Бенденко признал, что переписывался с членами ИГ* в WhatsApp и передавал записанные видео некоему "Али", но указал, что стал жертвой провокации со стороны силовиков.

10 августа 2017 года Адыге-Хабльский районный суд заочно приговорил Хаирдина Шебзухова к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы. По данным следствия, 27-летний мужчина выехал в январе 2013 года в Египет, присоединился там к боевикам и прошел боевую подготовку в их лагере, а затем выехал в Сирию, где принимает участие в боевых действиях против сирийских вооруженных сил.

20 октября 2016 года УФСБ сообщило, что в Карачаево-Черкесии задержаны жители Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставропольского края, входившие в группировку под управлением боевиков "Исламского государства"*.

27 июля 2016 года начато расследование уголовного дела в отношении 32-летнего жителя Карачаево-Черкесии, который, по версии правоохранителей, в июле 2015 года выехал в Сирию, где прошел обучение в лагере боевиков и вступил в ряды одной из действующих там группировок для участия в боях против правительственных войск.

19 марта 2014 года в аэропорту Краснодара был задержан житель Карачаево-Черкесии. По версии силовиков, он "прошел диверсионную подготовку в учебном лагере международной террористической группировки в Сирии".

Северная Осетия

28 июня 2017 года пограничники Северной Осетии задержали в пункте пропуска "Верхний Ларс" при въезде в Грузию 40-летнего жителя одной из республик СКФО, который, по их версии, намеревался попасть в Сирию для участия в боях на стороне "Исламского государства"*.

31 октября 2016 года пресс-служба погрануправления ФСБ России по Северной Осетии сообщила, что в пункте пропуска "Верхний Ларс" при попытке выезда в Сирию для участия в боевых действиях на стороне "Исламского государства"* задержаны трое жителей Северного Кавказа.

14 мая 2016 года на пункте пропуска "Верхний Ларс" сотрудниками Погрануправления ФСБ в Северной Осетии задержаны две девушки по подозрению в подготовке к отъезду через Грузию и Турцию в Сирию для вступления в отряды "Исламского государства"*.

13 апреля 2016 года североосетинские пограничники задержали на границе с Грузией жителя одной из республик Северного Кавказа. По данным ФСБ, он намеревался выехать в Сирию для участия в боевых действиях в рядах "Исламского государства"*.

4 марта 2016 года Погрануправление УФСБ по Северной Осетии возбудило уголовное дело в отношении жителя республики, уехавшего воевать в Сирию на стороне "Исламского государства"*.

Ставропольский край

31 июля 2017 года сотрудники ФСБ задержали 21-летнего жителя Ставрополья, который через Кабардино-Балкарию пытался вылелеть в Сирию для участия в боях на стороне "Исламского государства"*.

16 ноября 2016 года Октябрьский райсуд Ставрополя приговорил к двум годам колонии 19-летнего студента Рамиля Шабакаева, собиравшегося отправиться в Сирию для участия в "джихаде" для установления исламского государства "Халифат"*, действующего на основе законов шариата, но задержанного в аэропорту перед отлетом в Стамбул.

25 октября 2016 года суд приговорил 20-летнего Рахмана Багбекова, жителя Ставропольского края, к 15 годам колонии строгого режима за то, что он, по данным УФСБ, прошел обучение минно-взрывному делу в тренировочном лагере "Исламского государства"*.

27 сентября 2016 года следствие на Ставрополье предъявило 20-летнему Рахману Багбекову обвинение в прохождении в 2015 году обучения по физической, боевой и тактической подготовке на территории Сирии в лагере подготовки боевиков "Исламского государства"*.

В конце мая 2015 года суд приговорил к двум годам колонии жителя Ставропольского края Алимхана Темирова, признанного виновным в боевых действиях на территории Сирии в составе ИГ*. По данным следствия, Темиров находился в Сирии с ноября 2013 года по февраль 2014 года.

29 апреля 2015 года Ленинский районный суд Ставрополя приговорил жителя края Джамалдинова к трем годам лишения свободы за участие в незаконном вооруженном формировании в Сирии. По версии следствия, Джамалдинов с 14 ноября 2013 года до середины января 2014 года воевал в Сирии, а затем вернулся в Россию.

Краснодарский край

24 ноября 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии жителя Краснодарского края, который направлялся в Сирию и собирался вступить в ряды террористической организации "Исламское государство"*.

7 ноября 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя 29-летний житель Тимашевского района Краснодарского края к пяти годам колонии за попытку уехать в Турцию для вступления в "Исламское государство"*.

23 октября 2017 года стало известно, что власти Турции выдали Таджикистану уроженца Краснодара 33-летнего бывшего капитана Минобороны России Дениса Хисамова, задержанного в апреле. По версии правоохранителей, он въехал по поддельному паспорту Таджикистана в Турцию, а потом в Сирию и Ирак, где воевал на стороне "Исламского государства"*. По возвращении с Ближнего Востока он планировал совершить теракты в России. По окончании следственных действий мужчину планируется передать российским правоохранителям.

2 декабря 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к 3 годам лишения свободы в колонии общего режима жителя Краснодара Фейтулаха Наметулаева, который, по версии следствия, несколько раз пытался выехать в Сирию в целях вступления в ряды "Исламского государства"*. В 2015 году подсудимый прибыл в Турцию, но был депортирован в Россию, где и был был задержан.

4 октября 2016 года суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам колонии задержанного ранее на Кубани жителя Турции Атача Фырата, признав его членом действующей в Сирии террористической организации, связанной с "Исламским государством"*.

8 сентября 2016 года поступила информация о задержании 27-летнего жителя Сочи, бывшего курсанта Академии МВД Анзора Магомадова, который, по версии силовиков, подозревается в попытке примкнуть к организации "Исламское государство"*. По мнению родственников, обвинение абсолютно беспочвенно, так как при задержании Магомадову были подброшены оружие и боеприпасы. Они связывают преследование Магомадова с тем, что его младший брат два года находится на территории Сирии.

15 августа 2016 года стало известно, что в Краснодарском крае начато расследование уголовного дела в отношении мужчины, прошедшего, по версии силовиков, подготовку в Сирии для участия в действиях "Исламского государства"*.

7 июня 2016 года суд в Ростове-на-Дону признал виновными Микаила Магомедова и Саид-Хуссейн Исмаилова, которые, по данным УФСБ по Краснодарскому краю, планировали приехать в Сочи, пересечь российско-абхазскую границу и затем через Грузию и Турцию переправиться в Сирию, чтобы вступить в ряды организации "Исламское государство"*. Суд приговорил Магомедова к трем годам заключения в колонии строгого режима, Исмаилову назначено наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии общего режима.

22 января 2016 года суд в Ростове-на-Дону приговорил к двум годам колонии гражданина России Висита Тазбаева, задержанного в Сочи и планировавшего вступить в ряды боевиков "Исламского государства"*.

2 ноября 2015 года двое жителей Краснодара были задержаны по подозрению в попытке примкнуть к боевикам в Сирии. Молодые люди были задержаны в аэропорту Краснодара при прохождении пограничного контроля.

В октябре 2015 года сотрудники спецслужб задержали россиянина, который агитировал в соцсетях в пользу терроризма, готовил взрыв в электричке в Краснодарском крае и планировал выехать в Сирию для участия в рядах "Исламского государства"*.

Астраханская область

29 декабря 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Астрахани Руслана Магомадова к 16 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на территории Сирии в рядах боевиков.

29 сентября 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил жителя Астрахани Руслана Магомадова к 16 годам колонии строгого режима за участие в боевых действиях на территории Сирии в рядах боевиков. "Следствием и судом установлено, что в 2015 году астраханец Руслан Магомадов прошел обучение в учебно-тренировочном лагере "Исламского государства"* и принимал участие в деятельности незаконных вооруженных формирований в составе так называемого "Казахского джамаата"* - структурного подразделения "Исламского государства"*, расположенного в окрестностях сирийского города Ракка.

30 марта 2016 года начата проверка в отношении жителя Астраханской области, задержанного по прилету из Турции. Мужчина сообщил правоохранительным органам, что не был принят в ряды террористов по состоянию здоровья и вернулся домой.

9 ноября 2015 года Лефортовский суд Москвы оставил под стражей до 15 декабря студентку Астраханской медакадемии Саиду Халикову, обвиняемую в финансовой поддержке "Исламского государства"*. Кроме того, уголовное дело заведено против ее знакомых - уроженок Дагестана - Эльвиры Караевой, Елены Аршахановой и Полины Атемаскиной, которые, торгуя на махачхалинском рынке, собирали деньги для "исламской молодежи". Во главе группы, по данным следствия, стояла бывшая студентка Астраханской медакадемии Дарья Ицанкова, уехавшая с мужем на Ближний Восток.

Волгоградская область

25 мая 2017 года суд в Ростове-на-Дону приговорил к трем годам лишения свободы жителя Волгоградской области Алика Мухамбетова, который, по данным суда, пытался выехать в Сирию и присоединиться к боевикам организации "Исламское государство"*.

10 мая 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд вынес обвинительный приговор пяти жителям Волгоградской области, задержанным по подозрению в причастности к "Исламскому государству"*. По данным ФСБ, один из задержанных был членом так называемого "Палласовского джамаата"* и планировал совершить теракт.

Калмыкия

20 января 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к пяти годам колонии жителя Калмыкии Халидина Халилова, обвиняемого в участии в боях на территории Сирии и попытке вербовки.

Адыгея

23 февраля 2017 года стало известно о задержании жителя Адыгеи, подозреваемого в том, что он проходил подготовку в лагере боевиков в Ираке.

24 ноября 2015 года Майкопский горсуд приговорил жителя Адыгеи Эльмана Исаева к году и 10 месяцам колонии, признав его виновным в подготовке к участию в незаконном вооруженном формировании на территории Сирии.

20 ноября 2015 года суд в Майкопе приговорил местного жителя Мурата Шовгенова к одному году и 10 месяцам заключения по обвинению в подготовке к участию в террористических действиях на территории Сирии. По версии следствия, Шовгенов вылетел из Москвы в Стамбул 6 мая. Несколько месяцев он искал в Турции людей, которые могли бы помочь ему пересечь границу и попасть в Сирию.

Грузия

23 июня 2017 года суд Заводского района Грозного приговорил к 3 годам колонии общего режима уроженца Грузии Беслана Гаургашвили, обвинявшегося в участии в военных действиях в Сирии на стороне исламистов в 2013 году.

9 июня 2017 года Заводской районный суд Грозного признал гражданина Грузии Руслана Цатиашвили виновным в участии группировки сирийских боевиков в декабре 2013 год.

10 апреля 2017 года суд во Владимире приговорил гражданина Грузии Рамина Алиева к двум годам лишения свободы, признав виновным в распространении видеоролика с призывами к терроризму, уничтожению "немусульман", вступлению в организацию "Исламское государство"*.

21 ноября 2015 года житель Грузии Давид Борчашвили был задержан по подозрению в членстве в иностранной террористической организации на территории Сирии и помощи в террористической деятельности. Борчашвили не отрицает факта пребывания в Сирии, однако исключает связь с террористической группировкой "Исламское государство"*.

15 июня 2015 года полиция Грузии задержала четырех человек в аэропорту Тбилиси. По данным полиции, задержанные собирались вылететь в Турцию, откуда намеревались отправиться в Сирию. Также в Панкисском ущелье Грузии в ходе спецоперации задержаны пять человек, которых власти считают вербовщиками "Исламского государства"*.

14 июня 2015 года в Панкисском ущелье Грузии полицейские провели спецоперацию по поиску прибывших из Сирии боевиков. По их словам, обыск домов продолжался в течение шести часов. В итоге были задержаны пять человек.

Азербайджан

2017

9 августа 2017 года Бакинский суд по тяжким преступлениям вынес приговор в отношении Ровшана Гадирова за участие в боевых действиях на территории Сирии и Ирака на стороне террористических организаций. Обвиняемый заявил на суде, что доставлял в арабские страны гуманитарную помощь и не принимал участия в боевых действиях.

В мае 2017 года в Анкаре турецкая полиция в ходе антитеррористической операции по делу об организации теракта задержала гражданина Азербайджана, которого считают одним из членов "Исламского государства"*.

22 февраля 2017 года суд в Баку приговорил к 10 годам колонии Рамина Ханмурадова, признанного виновным в участии в боевых действиях на стороне нескольких террористических группировок в Сирии и Ираке.

2016

22 ноября 2016 года прошла спецоперация турецких силовиков в Стамбуле, в ходе которой вместе с двумя предполагаемыми боевиками "Исламского государства"* был задержан гражданин Азербайджана.

2015

В начале ноября 2015 года полиция Турции в ходе антитеррористической операции задержала несколько семей из Азербайджана по подозрению в попытке перейти в Сирию, чтобы примкнуть к "Исламскому государству"*. Всего было задержано 14 граждан Азербайджана.

27 октября 2015 года в Бакинском суде по тяжким преступлениям завершился судебный процесс по делу Тельмана Бекирова и Мубариза Таирова, обвинявшихся в участии незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии. Они получили по 14 лет тюрьмы. По версии следствия, подсудимые воевали на стороне ИГ*, а затем вернулись в Азербайджан.

24 октября 2015 года житель Санкт-Петербурга Ахмедхан Зиядханов был задержан в Баку при попытке вылететь в Турцию для последующего выезда в Сирию с намерением примкнуть к ИГ*, признанному террористической организацией, заявила погранслужба Азербайджана.

В сентябре 2015 года министерство национальной безопасности Азербайджана заявило о задержании и аресте Ширхана Хасайлы, Ровшана Микаилова, Эльшана Адилова, Вугара Гаджиева и Азера Эюбова, которым инкриминируется участие в боевых действиях на территории Ирака и Сирии, а также в деятельности "Исламского государства"*. Все они в 2013-2015 годах, по версии следствия, принимали участие в деятельности незаконных вооруженных формирований на территории Сирии и Ирака, а затем вернулись в Азербайджан.

22 сентября 2015 года в Азербайджане по решению суда были заключены под стражу Заур Гейдаров, Эльбрус Азизов, Вагиф Талыбов, Руфан Агджабеков и Эльшан Исмайлов. По версии следствия, задержанные в 2013-2015 годах принимали участие в боях на территории Сирии и Ирака в составе незаконных вооруженных формирований.

31 августа 2015 года суд приговорил граждан Азербайджана Эльшана Гурбанлы, Кямрана Азизова, Турала Мамедова, Надира Алиханова и Бахруза Расулова к лишению свободы на сроки от 12 лет до 14,5 года по обвинению в участии в боевых действиях на территории Сирии в составе боевиков "Исламского государства"*.

1 июля 2015 года Бакинский суд по тяжким преступлениям приговорил 10 граждан Азербайджана, обвиненных в участии в незаконных вооруженных формированиях в составе "Исламского государства"*, к лишению свободы на сроки от четырех до 15 лет. По версии следствия, граждане Азербайджана воевали на стороне ИГ*, а затем вернулись в Азербайджан.

В конце марта 2015 года правоохранительные органы Азербайджана задержали жителя Баку Тельмана Авез оглу Бакирова, подозреваемого в участии в составе незаконных вооруженных формирований на территории Сирии.

2014

3 декабря 2014 года в Баку был задержан гражданин Азербайджана Бахруз Шахбази, который вернулся в Азербайджан из Сирии. Сотрудники правоохранительных органов Азербайджана задержали Шахбази в международном аэропорту имени Гейдара Алиева в Баку.

В сентябре 2014 года сотрудники министерства национальной безопасности Азербайджана в рамках антитеррористической операции задержали 26 азербайджанских граждан, по данным силовиков, в разное время участвовавших в боевых действиях на стороне провозглашенного на территории Сирии и Ирака "Исламского государства"*.

18 июня 2014 года в Азербайджане были взяты под стражу пятеро предполагаемых участников конфликта в Сирии. Мужчины были задержаны по прибытии из Сирии и переданы Турцией правоохранительным органам Нахичеванской Автономной Республики.

В марте 2014 года полиция в Азербайджане задержала в городе Сумгаит человека, подозреваемого в участии в конфликте в Сирии. Задержанный Расим Бадалов, 1988 года рождения, вернулся на родину из Сирии осенью 2013 года.

Преследование вербовщиков ИГ*

4 декабря 2014 года прокуратура Чечни сообщила о возбуждении уголовного дела против 25-летнего гражданина Грузии Беслана Цинцалашвили, подозреваемого в склонении двух жителей республики к террористической деятельности в составе "Исламского государства"*.

2 марта 2015 года житель Астраханский области Шапаев был приговорен областным судом к пяти годам колонии общего режима, он был признан виновным в наемничестве (ч.1 ст.359 УК РФ). По версии следствия, Шапаев обвинялся в вербовке группы наемников, которые в 2013 году выехали в Сирию для участия в военных действиях на стороне боевиков ИГИЛ*. Согласно протоколу допроса Шапаева, он с марта по июнь 2013 года сумел завербовать трех человек, пообещав им материальное вознаграждение - около двух тысяч долларов в месяц. По данным оперативников, Шапаеву удалось завербовать большее число добровольцев для участия в боевых действиях на территории Сирии. 20 мая 2015 года срок заключения Шапаеву был снижен на полгода Верховным судом России. На решение повлияли доводы защиты о том, что Шапаев полностью признал свою вину и сотрудничал со следствием.

8 апреля 2016 года ФСБ задержала в городе Палласовка Волгоградской области пятерых человек, принадлежавших к "Палласовскому джамаату"*, причастного к вербовке жителей региона к участию в деятельности "Исламского государства"* на территории Сирии. Они также подозреваются в подготовке терактов в Волгоградской области.

С июля 2015 года в Дагестане официальные власти предприняли ряд шагов по закрытию салафитских мечетей, которые они рассматривают как возможные центры по вербовке молодежи в ИГ* и подготовке террористов. Эксперты, однако, сомневаются, что после закрытия мечетей прекратится практика вербовки местных жителей в "Исламское государство"*. Жители Дагестана, как и Чечни, также попадают в Сирию через Турцию.

Варвара Караулова - студентка философского факультета МГУ, пытавшаяся в 2015 году проникнуть в Сирию и попасть на территорию, контролируемую "Исламским государством"*. 22 декабря 2016 года суд признал Караулову виновной и приговорил ее к 4,5 года лишения свободы.

В мае 2015 года Агентством внутренней безопасности Польши были задержаны трое выходцев из Чечни и арестованы на три месяца по подозрению в сборе средств на финансирование ИГ*. Польские спецслужбы расследуют возможность функционирования на территории страны центра логистической поддержки группировки "Исламское государство"*.

13 февраля 2016 года жители Аргуна собрались в местной мечети для публичного осуждения юношей и девушек, обвиненных в поддержке радикального ислама и призывах ехать воевать в Сирию.

16 марта 2016 года в Северной Осетии прокуратура возбудила уголовное дело в отношении жителя Моздокского района, который подозревается в вербовке сторонников для участия в деятельности "Исламского государства"* на территории Сирии.

15 мая 2016 года в Ингушетии задержали жителя города Карабулак, подозреваемого в вербовке в ряды "Исламское государство"*.

16 августа 2016 года суд вынес решение о заключении под стражу 54-летнего жителя Астрахани, который, будучи "приверженцем радикальной формы течения ислама", в 2015 году пытался склонить двух мужчин к участию в боевых действиях в Сирии на стороне запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"*.

25 августа 2016 года был задержан 35-летний житель Астрахани, который подбирал людей, потенциально склонных из-за религиозных убеждений к выезду в Сирию для участия в боях в составе запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"*. Против него возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности).

29 августа 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил к четырем годам лишения свободы Рахманжана Захидова и Руслана Адилова, признанных виновными в вербовке жителей Астраханской области для участия в незаконных вооруженных формированиях на территории Сирии.

6 сентября 2016 года поступила информация, что против 23-летнего жителя Ингушетии возбуждено уголовное дело по обвинению в вербовке в ряды ИГ*. По данным следствия, мужчина с 2013 по 2016 годы склонял 25-летнего жителя Краснодарского края к вступлению в формирование "Исламского государства"* на территории Сирии. Также он призывал жителя Кубани участвовать в боевых действиях на стороне ИГ*.

12 сентября 2016 года в Карелии был задержан 37-летний уроженец Северного Кавказа. По версии силовиков, задержанный убеждал жителей Карелии, Мурманской области и Дагестана принять участие в деятельности вооруженного подполья Северного Кавказа, а также выехать в Сирию и вступить в организацию "Исламское государство"*.

17 сентября 2016 года спецслужбы Южной Осетии задержали гражданина Таджикистана Умарджона Исмонова по подозрению в вербовке в ряды "Исламского государства"*. 28 сентября он был экстрадирован в Россию для последующей передачи Таджикистану.

14 декабря 2016 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал виновным военнослужащего Южного военного округа Зафара Холова из Владикавказа, который, по данным следствия, предлагал сослуживцам уехать в Сирию и примкнуть к боевикам "Исламского государства"*. Он был приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима.

23 декабря 2016 года суд в Брюгге приговорил к срокам от 15 месяцев до десяти лет лишения свободы 12 выходцев из Чечни, признанных виновными в вербовке боевиков для участия в войне на территории Сирии.

24 декабря 2016 года Верховный суд Чечни приговорил к четырем годам лишения свободы бывшего члена неонацистской группировки "Невоград" Кирилла Присяжнюка, признанного виновным в вербовке в ряды "Исламского государства"*.

14 марта 2017 года правоохранители задержали главу ячейки "Исламского государства"*, который вербовал боевиков среди уроженцев Центральной Азии, проживающих в ауле Новая Адыгея, а также поселках Яблоновский и Энем, и являющихся прихожанами местных мечетей.

20 марта 2017 года СК России сообщил, что завершено расследование уголовного дела в отношении жителя Дагестана Шамиля Девлетмурзаева, которому предъявлено обвинение в финансировании "Исламского государства"* в 2014 - 2015 годах.

19 апреля 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд Ростова-на-Дону приговорил к двум годам лишения свободы в колонии строгого режима Рената Абдурахманова, жителя республики Дагестан, оказавшего финансовую помощь боевику для выезда в Сирию.

21 апреля 2017 года суд в Ростове-на-Дону приговорил к четырем годам колонии жителя Чечни Анзора Саралиева, 1976 года рождения, признав его виновным в перечислении денег участникам запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство"*.

В мае 2017 года возбуждено уголовное дело в отношении 35-летного жителя Дагестана, объявленного в розыск по подозрению в передаче 2,4 миллиона рублей членам организаций "Исламское государство"* и "Джебхат ан-Нусра"*.

24 мая 2017 года Приволжский окружной военный суд добавил шесть лет к сроку осужденной ранее уроженки Дагестана Аллы Курбановой. Женщина проповедовала среди сокамерниц идеи радикального ислама и практически убедила одну из них присоединиться к боевикам после освобождения.

5 июня 2017 года прокуратура Чечни направило дело в отношении жителя Гудермесского района Ахмеда Догуева на дополнительное расследование. Он подозревается в том, что склонял своих знакомых к выезду в Сирию для участия в военных действиях на стороне исламистов.

14 июня 2017 года в суд передано дело в отношении Рамазана Абдулхаликова, перечислившего в 2014 году крупную сумму денег членам "Исламского государства"*.

23 июня 2017 года в отношении троих жителей Дагестана возбуждено уголовное дело о финансировании в 2014 году международной террористической организации, действующей на территории Сирии.

28 июня 2017 года прокуратура Чечни заявила, что братья Магомед и Ислам Султахановы выделили деньги жителю Аргуна, планировавшему выехать в Сирию для вступления в "Исламское государство"*.

В июле 2017 года пресс-служба прокуратуры Кабардино-Балкарии сообщила, что установлен факт организации сбора денег и их перевода в Турцию для воюющих в Сирии боевиков "Исламского государства"*.

6 июля 2017 года суд признал виновным жителя Дагестана в том, что он вместе с 21-летним жителем Северо-Кавказского федерального округа убедили несовершеннолетнюю жительницу Ярославской области примкнуть к незаконному вооруженному формированию и совершить на территории России преступления террористического характера. Обвиняемый также распространял в соцсетях призывы организации "Исламское государство"*.

21 июля 2017 года суд приговорил жителя Грозного Кямрана Аушева к пяти годам колонии, признав его виновным в вербовке на сторону "Исламского государства"* жителя Чечни.

21 июля 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд признал жителя Чечни Тамерлана Ильясова виновным в передаче знакомому денег на выезд к боевикам в Сирию.

21 сентября 2017 года стало известно, что 31-летний уроженец Чечни Ислам Сугаипов, с 2015 года воюющий на стороне "Исламского государства"* в Сирии, организовал сбор средств для террористов. Местные наблюдатели в Чечне не исключили, что в качестве вербовщиков из Сирии могут выступать и сами силовики.

28 сентября 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Чечни Магомеда Султаханова, обвиненного в сборе финансовых средств для содействии террористической деятельности на территории Сирии, к пяти годам лишения свободы.

17 октября 2017 года на пункте пропуска "Верхний Ларс" была задержана женщина, которая не только побуждала людей вступать в ряды боевиков, но и оказывала помощь в отъезде в Сирию.

20 октября 2017 года возобновлено уголовное дело против уроженца Чечни, который, уехав в Сирию и примкнув к боевикам, собрал путем агитации в соцсетях 300 тысяч рублей на террористическую деятельность.

31 октября 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Краснодарского края Алексея Кудашева к четырем годам колонии, признав его виновным в распространении через соцсети информации о террористических организациях - "Исламское государство"* и "Имарат Кавказ"*.

6 декабря 2017 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил жителя Ботлихского района к двум годам колонии, признав, что он уговорил знакомого выехать из России и присоединиться к боевикам.

Согласно части 2 статьи 208 УК РФ, участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации, наказывается лишением свободы на срок от пяти до 10 лет с ограничением свободы на срок от одного года до двух лет

Примечания

"The Rump Islamic Emirate of Iraq" // The Long War Journal, 16.10.2006. "Террористическая организация "Исламское государство"* // ТАСС, 17.10.2014. 12 апреля 2015 г. иракские правительственные войска при авиационной поддержке США, Франции и Великобритании отбили Тикрит у боевиков ИГИЛ*: "Liberated from Islamic State, Tikrit struggles with reconciliation" // PBS NewsHour, 17.04. 2015. "Террористическая организация "Исламское государство"* // ТАСС, 17.10.2014. "How ISIS Rules" // The New York Review of Book, 5.02.2015. Ракка: как живут люди в "столице" ИГ // Русская служба BBC, 26.11.2015. ISIS can 'muster' between 20,000 and 31,000 fighters, CIA says // CNN, 12.09.2014. "ISIS By the Numbers: Foreign Fighter Total Keeps Growing" // NBC News, 28.02.2015. "Террористическая организация "Исламское государство" // ТАСС, 17.10.2014. Al-Qaeda disavows any ties with radical Islamist ISIS group in Syria, Iraq // Washington post, 03.02.2014. ISIL renames itself ‘Islamic State’ and declares Caliphate in captured territory // Euronews, 30.06.14. "Listed terrorist organisations" // Australian National Security. Proscribed Terrorist Organisations // Home Office. BNPT Declares ISIS a Terrorist Organization // Tempo, 02.08.2014. "Currently listed entities" // Public Safety Canada. Saudi Arabia & Islamic State: Between Iraq and a Hard Place // Geopoliticalmonitor, 08.09.2014. Foreign Terrorist Organizations // Bureau of Counterterrorism. United States Department of State. Charging Turkey for ISIS // Daily Sabah, 03.09.2014. Arab League issues proclamation on ISIS // CBS/AP, 08.09.2014. Al-Qaida Sanctions List // United Nations. Интервью заместителя министра иностранных дел России Г.М.Гатилова // Интерфакс, 20.07.2014. Specially Designated Nationals List Update // US Department of the Treasury, 05.10.2015; По другим данным, Абу Джихад — уроженец расположенного в Карачаево-Черкесии села Усть-Джегута Specially Designated Nationals List Update // US Department of the Treasury, 05.10.2015. Specially Designated Nationals and Blocked Persons List, P. 248 // US Department of the Treasury, June 30, 2016. Как уничтожали самых опасных террористов в мире // РБК, 11.07.2017. IS leader Baghdadi still alive in Syria: Iraqi interior ministry official // Iraqi News, 16.07.2017. ISIS issues chilling Russia World Cup 2018 threat with a sick poster of Lionel Messi crying blood behind bars // Daily Mail, 24.10.2017. "Кадыров против "Исламского государства" // Газета.ру, 3.09.2014. ФСБ: на Северном Кавказе из 26 лидеров бандгрупп, присягнувших ИГ*, нейтрализовано 20 // ТАСС, 15.12.2015. Песков: никакие угрозы не способны повлиять на линию России по борьбе с терроризмом // ТАСС, 01.08.2016. В Дагестане уничтожены присягнувшие ИГИЛ лидеры боевиков // Интерфакс, 25.04.2015. In First Communique, IS’ Caucasus Province claims attack on Russian Barracks in Southern Dagestan // SITE Intelligence Group В Шалинском районе Чечни прошла спецоперация, ликвидированы трое боевиков // Глава и правительство Чеченской республики, 30.01.2017. «Исламское государство» взяло на себя ответственность за убийство двух полицейских в Астрахани // Medusa, 06.04.2017. В июне 2013 года, когда российские российские власти признали участие граждан РФ в конфликте в Сирии, директор ФСБ РФ Александр Бортников тогда выразил озабоченность тем, что в Сирии на стороне джихадистов воюют порядка 200 боевиков из России. В сентябре того же года ФСБ сообщила о порядка 300-400 наемниках из России, которые участвуют в сирийском конфликте, и могут вернуться обратно в Россию [ФСБ: В Россию из Сирии могут вернуться около 400 наемников. // Взгляд, 20.09.2013]. Спецслужбы России вычислили сотни вернувшихся из Сирии и Ирака боевиков // РБК, 25.12.2015. Эксперты оказывающей консультационные услуги по безопасности американской компании "Soufan Group" оценили количество сражающихся в Сирии уроженцев стран СНГ в 4,7 тысячи человек. Результаты соответствующего исследования в декабре 2015 года были опубликованы в докладе "Иностранные боевики. Обновленные оценки притока иностранных боевиков в Сирию и Ирак". О 7 тысячах выходцев из стран СНГ, воюющих в рядах ИГИЛ*, говорил в ноябре 2015 года замдиректора ФСБ Евгений Сысоев. Цит. по: ИГИЛ как угроза международной безопасности : моногр. / коллектив авт. ; под ред. канд. филол. наук А. В. Глазовой ; Рос. ин-т стратег. исслед. – М. : РИСИ, 2015. - С. 174. ИГИЛ как угроза международной безопасности : моногр. / коллектив авт. ; под ред. канд. филол. наук А. В. Глазовой ; Рос. ин-т стратег. исслед. – М. : РИСИ, 2015. - С. 174. BEYOND THE CALIPHATE: Foreign Fighters and the Threat of Returnees. The Soufan Center. October 2017. P. 10-11. Эксперты признали эффективной работу по возвращению чеченских детей из Ирака и Сирии // Кавказский узел, 02.09.2017. Более 50 женщин вышли на шествие в Грозном // Кавказский узел, 13.08.2017. Вернувшихся из Ирака россиянок освободят от уголовной ответственности // РИА Новости, 02.09.2017. Открыта горячая линия для сообщений о российских детях в Сирии и Ираке // Кавказский узел, 18.09.2017. В декабре 2015 года Магомедов сообщал о порядка 900 дагестанских боевиков в Сирии. Комиссованный из грузинской армии чеченец стал лицом сирийских боевиков // Коммерсант, 02.07.2014. В июле 2014 года глава управления ФСБ по Кабардино-Балкарии Сергей Каменный сообщал, что в составе действующих в Сирии международных террористических организаций числятся более 60 жителей республики. По состоянию на конец декабря 2014 года в Сирии воевали от 85 до 150 уроженцев Кабардино-Балкарии, сообщал источник в республиканских правоохранительных органах. 6 апреля 2016 года заместитель министра внутренних дел КБР Казбек Татуев сообщил, что в Сирии в рядах террористических организаций находятся уже более 130 жителей Кабардино-Балкарии, в том числе 28 женщин. По его словам, на территории Сирии с начала конфликта были убиты двадцать уроженцев Кабардино-Балкарии. 21 декабря 2016 года зампрокурора Кабардино-Балкарии Артур Махов сообщил, что не менее 170 жителей республики вовлечены в деятельность ИГ*, а 59 из них объявлены в международный розыск. Заместитель начальника полиции по оперативной работе МВД по КБР Михаил Громаков также сообщил, что в федеральный розыск объявлены 80 жителей республики, воюющих на стороне боевиков в Сирии. 28 февраля 2017 года министр внутренних дел Кабардино-Балкарии Игорь Ромашкин заявил, что "к деятельности международных террористических организаций на территории Сирийской Арабской Республики и Исламской Республики Ирак причастны 175 жителей Кабардино-Балкарии". По данным главы МВД республики, с начала боевых действий в Сирии в отношении жителей Кабардино-Балкарии было возбуждено 99 уголовных дел, 59 человек объявлено в международный и 80 - в федеральный розыск. "Исламское государство"* нацелилось на Кавказ // Независимая газета, 25.09.2014. Associated Press. Al-Baghdadi wounded, 3 terror aides killed in Iraqi air raid // IRNA, 11.10.2015. Syria crisis: Omar Shishani, Chechen jihadist leader // BBC, 03.12.2013. Жителя Панкисского ущелья угрожают убить из-за отказа поехать в Сирию // Грузия Онлайн, 21.04.2015. Исламское государство ведет агитацию в Грузии // Коммерсант, 07.07.2016. В Сирии погиб еще один гражданин Грузии // Грузия Online, 13.12.2016. Disneyland für Dschihadisten // Der Spiegel, 28. 2013; Первоначально появилась информация, что были казнены похищенные ранее православный митрополит Алеппский Павел (Язиги) и сиро-яковитский епископ Марк Григорий Юханну Ибрагим (МАП получила данные о гибели в Сирии двух митрополитов // РИА "Новости" 30.06.2013), но позже американский дипломат сообщил Чарли Дент сообщил, что священники живы и находятся в руках исламистов в Турции: 2 abducted Syrian priests alive in Turkey // Al-Alam, 04.08.2013. Syria: Abu Banet turns up in Turkey, authorities arrest him // Chechens in Syria, 20.04.2014 Specially Designated Nationals List Update // US Department of the Treasury, 13.11.2015 Комиссованный из грузинской армии чеченец стал лицом сирийских боевиков. // Коммерсант, 02.07.2014. Битва за Ичкерию перекинулась на Сирию // Коммерсант, 26.07.2013. Rape and Sexual Slavery Inside an ISIS Prison // The Daily Beast, 28.08.2014. В Ираке погибла чеченская певица Аза Батаева // Кавказ. Реалии, 08.12.2017. 30 января 2015 года "Интерфакс" со ссылкой на постановление Верховного суда РФ сообщил о расследовании не менее 58 уголовных дел в отношении россиян, участвующих в военном конфликте в Сирии на стороне "Исламского государства"*. В октябре 2015 года и.о. начальника Центра по противодействию экстремизму ГУ МВД по СКФО Эдуард Рыбинцев сообщил, что на стороне ИГИЛ* в Сирии сражаются несколько тысяч граждан РФ, и против них в России заведено 447 уголовных дел[На Кавказе задержаны десятки воевавших в ИГИЛ россиян // Агентство гражданской журналистики "Ридус", 14.10.2015 г.]. В ноябре 2015 года генпрокурор РФ Юрий Чайка заявил уже о почти 650 уголовных делах об участии в незаконных вооруженных формированиях за границей в отношении россиян. Спецслужбы России вычислили сотни вернувшихся из Сирии и Ирака боевиков // РБК, 25.12.2015. Силовики на Северном Кавказе за полгода пресекли выезд из РФ 190 человек, которые собирались воевать на стороне боевиков - МВД // Интерфакс, 28.07.2017. В Турции семь россиян предстали перед судом за подготовку теракта // РИА Новости, 25.01.2017. Милашина Е. Война детей // Новая газета, 13.03.2017. Ученики ИГ не сдали выпускной экзамен // Коммерсант, 14.10.2015. Статья 208 УК РФ. http://www.zakonrf.info/uk/208/