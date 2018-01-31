Около 50 россиян обнаружены в неволе на территории Ирака

31 января 2018, 04:38

В заключении на территории Ирака обнаружены 18 женщин и порядка 30 детей из Чечни, Дагестана, Ингушетии и других регионов России. Одна из удерживаемых женщин в письме своей матери указала, что фактически с другими женщинами и детьми находится в рабстве.

Как информировал "Кавказский узел", 14 декабря 2017 года представитель парламента Чечни в Совете Федерации Зияд Сабсаби сообщил о том, что с Ближнего Востока возвращены 93 российских гражданина, в ближайшее время планируется вывезти из Сирии и Ирака еще свыше 150 человек. 19 декабря чеченские власти сообщили, что в иракском лагере беженцев обнаружен еще 41 гражданин России.

Чеченские власти используют возвращение женщин и детей из Сирии и Ирака в пропагандистских целях, считают жители Чечни. Сведения о количестве вернувшихся из Сирии и Ирака женщин и детей поступают только от властей республики, "Кавказский узел" не располагает подтверждением этой информации из независимых источников.

В заключении в Ираке обнаружены порядка 50 российских граждан, сообщила корреспонденту "Кавказского узла" сотрудница неправительственной организации в Чечне.

"В Ираке... находится большое количество жен и детей боевиков. Список, в котором есть имена 18 женщин, в основном из Чечни, Дагестана, Ингушетии, других мест... нам переслали накануне [29 января] по неофициальным каналам. Почти все женщины – с детьми, их порядка 30. Также есть письмо одной из женщин... которая обращается к своей матери с просьбой о помощи", - рассказала она.

"Необходимо как можно скорее установить, где могут находиться указанные в списке люди и автор письма к матери, также нужно найти их близких. Их положение, по всей видимости, очень тяжелое", - добавила сотрудница организации.

Письмо одной из удерживаемых женщин к своей матери она назвала "криком отчаяния".

Автор письма (копия имеется в распоряжении "Кавказского узла") пишет, что она в плену уже пять месяцев, и что вместе с детьми и другими такими же женщинами фактически находится в рабстве на территории Ирака. В письме указано, что искать их надо в "Пешмерге" (вооруженные отряды курдов в Ираке) или у подразделений шиитских отрядов в Багдаде.

Сотрудник аппарат главы и правительства Чечни, комментируя ситуацию, отметил "Кавказскому узлу", что работа по вывозу из Ирака и Сирии вдов и детей боевиков из России и стран СНГ "наталкивается на серьезные трудности", вопрос с объявленным еще в середине декабря 2017 года возвращением из Ирака и Сирии свыше 150 женщин и детей до сих пор не решен.

"Этот вопрос пока остается открытым", - сказал он, не уточнив причин, по которым не удалось вернуть женщин и детей на родину.

По разным оценкам, в Ираке и Сирии могут находиться сотни или даже тысячи детей из Дагестана, Чечни и других регионов Кавказа. Их жизнь и здоровье находятся в особой опасности после того, как запрещенное в России судом и признанное террористической организацией "Исламское государство" начало терпеть масштабные поражения летом 2017 года. О том, почему детей боевиков оказалось непросто вернуть на родину в Россию, кто занимается их возвращением и сколько детей уже удалось вернуть, рассказывается в материале "Кавказского узла" "Дети халифата: что их ждет после ИГ*".

Спецслужбы опасаются возвращения в Россию потенциальных террористов

Вместе с тем жители Чечни полагают, что вопрос возвращения вдов и детей боевиков встречает серьезное противодействие как в Сирии и Ираке, так и со стороны представителей российских спецслужб.

«Я говорил на эту тему с теми, кто занимается этим вопросом. Насколько я знаю, часть женщин, которых планировалось вывезти еще в декабре, власти Ирака и Сирии обвинили в терроризме. Вроде бы некоторые из них позировали с оружием в руках, а это там воспринимается как косвенное подтверждение того, что они участвовали в боевых действиях против правительственных сил. Также есть определенное противодействие и со стороны представителей наших спецслужб по этому вопросу. Они опасаются того, что в страну могут вернуться потенциальные террористы», - заявил "Кавказскому узлу" сотрудник одной из общественных организаций, работающих в Чечне, Муса.

По словам жительницы Чечни Раисы, ее племянница с малолетними детьми находится в Ираке, и ее все еще не удается вернуть домой. "Я знаю, что они находятся там в очень тяжелых условиях. Нам обещали, что они вернутся еще в декабре, но этого почему-то так и не случилось. Мне кажется, что сейчас интерес к этой теме начал сходить на нет, все больше заняты будущими выборами", - считает она.

"Кавказский узел" также писал, что чеченские женщины, привезенные из Сирии, сообщили, что получили возможность вернуться в Россию после согласия на уголовное преследование. В частности, о дальнейшей судьбе вернувшихся 13 ноября 2017 года в Грозный чеченских женщин ничего неизвестно, при этом чеченские власти сообщали, что помогают в реабилитации возвращенных из Сирии детей. Некоторые из женщин после возвращения были задержаны и заключены под стражу в Дагестане.

Преследованием вернувшихся жительниц Дагестана силовики действуют на руку вербовщикам боевиков и мешают возвращению женщин и детей с Ближнего Востока, считают опрошенные "Кавказским узлом" эксперты.

"Кавказский узел" публикует на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата" материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на регионы Кавказа. В разделе "Справочник" также размещена справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.