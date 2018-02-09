Подсудимые по делу ячейки ИГ* получили длительные сроки

09 февраля 2018, 12:55

Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону сегодня приговорил шесть обвиняемых по делу о ячейке "Исламского государства"* в Карачаево-Черкесии к длительным срокам заключения от 8,5 до 17 лет лишения свободы.

Как писал "Кавказский узел", прокурор требовал до 15 лет тюрьмы для подсудимых. На заседании суда 6 февраля защита призвала суд оправдать подсудимых.

На скамье подсудимых жители Карачаево-Черкесии, Дагестана и Ставрополья, задержанные по подозрению в связях с запрещенным в России судом и признанным террористической организацией "Исламским государством".

Сегодня суд согласился с государственным обвинением и признал всех подсудимых виновными, однако назначил им наказания даже больше, чем запрашивал прокурор, передает корреспондент «Кавказского узла».

Александр Бенденко путем частичного сложения наказаний получил 17 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима, ограничением свободы на срок 1 год и 6 месяцев. Его мусульманская жена Лилит Хозиева приговорена судом к 8 годам и 6 месяцам общего режима с ограничением свободы на 1 год. Ей суд снизил запрашиваемые прокурором сроки, вероятно, из-за беременности подсудимой.

Амич Сапигулаев, Расул Сайпудинов и Бац Хабибов приговорены к одинаковому наказанию - к 10 годам строгого режима с ограничением свободы на один год.

Дополнение «Кавказского узла» от 13.20 мск 09.02.2018: Амич Сапигулаев, Расул Сайпудинов и Бац Хабибов приговорены к одинаковому наказанию - к 12 годам строгого режима с ограничением свободы на один год.

Музакир Паунежев получил 9 лет строгого режима и ограничение свободы на 1 год.



Время, проведенное подсудимыми под стражей, суд зачел им в сроки наказаний.

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* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.