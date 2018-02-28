Опись изъятых запрещенных материалов. Фото стпо-кадр видео https://www.youtube.com/watch?v=GMSqj9zvSW4

28 февраля 2018, 13:23

Житель Волгоградской области оштрафован за дружбу с боевиками ИГ*

Оштрафованный опубликовал в соцсети запрещенные материалы, а при обыске у него были найдены доказательства дружеских связей с участниками ИГ*, сообщили в погрануправлении УФСБ по Волгоградской области.

Запрещенные видео и комментарии были обнаружены сотрудниками УФСБ на странице мужчины в соцсети "ВКонтакте". Силовики сочли, что по своему содержанию эти материалы оправдывают террористическую деятельность.

Видео с информацией об осужденном, представленное УФСБ, опубликовал сегодня "Блокнот". Оно также доступно на YouTube, где к 13.23 мск набрало 46 просмотров. В ролике показаны кадры обыска в доме мужчины. "Изъяты носители информации, на которых обнаружены фото- и видеоматериалы экстремистского и террористического характера, в том числе фотографии, свидетельствующие о дружеских связях подозреваемого и воюющих в Сирии на стороне международной террористической организации "Исламское государство", деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации", - комментирует официальный представитель ведомства Наталья Цуркан. 

Мужчина признан виновным по ч. 1. ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства). Красноармейский районный суд Волгограда приговорил его к штрафу в размере 300 тысяч рублей. "Приговор суда вступил в законную силу", - сообщила Цуркан.

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Заключенный в Адыгее осужден за вербовку в ИГ*", "Две мусульманки отказались признать вину в финансировании боевиков", "Отец обвиняемого в терроризме жителя Ингушетии заявил о фальсификации дела".

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