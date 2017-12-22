22 декабря 2017, 12:36

Предполагаемый террорист задержан на границе с Грузией

На пункте пропуска "Верхний Ларс" в Северной Осетии пограничники 21 декабря задержали иностранца, подозреваемого в причастности к террористической деятельности.

Молодой человек является уроженцем одной из стран Южного Кавказа, но долгое время проживал на территории России, а несколько лет назад выехал за границу. Силовики считают, что он отправился в зону вооруженных конфликтов на Ближнем Востоке, а сейчас ехал в одну из республик Северного Кавказа для встречи со своими прежними друзьями и земляками.

Также силовики установили, что молодой человек активно интересуется политикой и изучением исламской религии, а его постоянным занятием стало общение и ведение пропаганды через интернет. Уже начата проверка связей задержанного на предмет возможной вовлеченности его знакомых в противоправную деятельность. Самого задержанного решено не впускать на территорию России.

О его задержании пограничники сообщили правоохранителям на его родине, куда мужчину отправят в ближайшее время, передал 21 декабря со ссылкой на пресс-службу Пограничного управления ФСБ России по Северной Осетии портал "15-й регион".

За последние месяцы вырос поток в Россию людей, получивших опыт ведения боевых действий на стороне незаконных вооруженных формирований в Сирии, и среди них значительное число уроженцев стран Южного Кавказа, также 21 декабря написал в сообщении о задержании иностранца в Северной Осетии "Московский Комсомолец Ставрополь".

Гражданство задержанного не уточняется. Комментариев от задержанного и его представителей относительно информации пограничников не поступало.

Как писал "Кавказский узел", 17 октября в погрануправлении Северной Осетии сообщили о задержании на пункте пропуска "Верхний Ларс" иностранки, которая подозревается в том, что побуждала людей вступать в ряды боевиков и помогала уехать в Сирию.

"Кавказский узел" размещает материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В подшивке "Дорога домой: на Кавказ после ИГ" собираются новости о тех, кто возвращается на родину из мест боевых действий на Ближнем Востоке. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" содержится справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ" ("Исламское государство" признано террористической организацией и запрещено в России судом).