ИГ* взяло ответственность за нападение на храм в Грозном

20 мая 2018, 18:18

Кавказское отделение запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" взяло на себя ответственность за попытку захвата прихожан в грозненском храме, в результате которой погибли семь человек.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая при нападении на храм Архангела Михаила в центре столицы Чечни были убиты двое полицейских, четверо боевиков и один прихожанин, ранения получили еще двое силовиков и один прихожанин. Источник в силовых структурах назвал имена убитых предполагаемых боевиков - трех жителей Чечни и жителя Ингушетии.

"Кавказский узел" подсчитал, что нападение на храм в Грозном стало третьей атакой на религиозные объекты на Северном Кавказе в 2018 году. Ответственность за два предыдущих инцидента также взяло на себя ИГ*. Атака на храм в Грозном - второй с начала 2018 года случай нападения на православных Северного Кавказа. Первым была февральская атака в Кизляре, в результате которой погибли пять человек.

"Кавказское отделение "Исламского государства"* взяло на себя ответственность за нападение на церковь Архангела Михаила в столице Чечни", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте некоммерческой организации SITE Intelligence Group, отслеживающей активность террористических группировок в Интернете.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Чечне спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".



* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.