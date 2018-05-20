Спецоперация в храме Архангела Михаила в Грозном. Скриншот с видео https://www.youtube.com/watch?v=pyDFzARA7zw

20 мая 2018, 18:18

ИГ* взяло ответственность за нападение на храм в Грозном

Кавказское отделение запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство" взяло на себя ответственность за попытку захвата прихожан в грозненском храме, в результате которой погибли семь человек.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая при нападении на храм Архангела Михаила в центре столицы Чечни были убиты двое полицейских, четверо боевиков и один прихожанин, ранения получили еще двое силовиков и один прихожанин. Источник в силовых структурах назвал имена убитых предполагаемых боевиков - трех жителей Чечни и жителя Ингушетии.

"Кавказский узел" подсчитал, что нападение на храм в Грозном стало третьей атакой на религиозные объекты на Северном Кавказе в 2018 году. Ответственность за два предыдущих инцидента также взяло на себя ИГ*. Атака на храм в Грозном - второй с начала 2018 года случай нападения на православных Северного Кавказа. Первым была февральская атака в Кизляре, в результате которой погибли пять человек.

"Кавказское отделение "Исламского государства"* взяло на себя ответственность за нападение на церковь Архангела Михаила в столице Чечни", - сказано в сегодняшнем сообщении на сайте некоммерческой организации SITE Intelligence Group, отслеживающей активность террористических группировок в Интернете.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Чечне спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Панихида по жертвам атаки на храм прошла в Грозном", "Уроженец Чечни назван исполнителем теракта в Париже", "Уроженец Дагестана осужден по делу о подготовке теракта".

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    Заведующий вторым детским хирургическим отделением детской больницы Грозного № 2 Федор Напольников, получивший ранение при нападении на храм Михаила Архангела, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил его коллега Руслан Ганаев.

20 мая 2018, 20:14

  • Нападение на храм в Грозном стало 20-й атакой ИГ* на Северном Кавказе

    Попытка захвата прихожан чеченского храма по своему почерку напомнила действия запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", показал подготовленный "Кавказским узлом" после атаки в Грозном анализ подобных инцидентов с 2015 года. Данный вывод сегодня подтвердило само ИГ*, в 20-й раз взяв на себя ответственность за нападения на Северном Кавказе.

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