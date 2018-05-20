Церковь Архангела Михаила в Грозном. Скриншот с видео https://www.youtube.com/watch?v=_oR7UwLKE0k

20 мая 2018, 17:37

Панихида по жертвам атаки на храм прошла в Грозном

Около 30 верующих собрались на панихиде по погибшим в результате попытки захвата прихожан в столице Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая при нападении на храм Архангела Михаила в центре Грозного были убиты двое полицейских, четверо боевиков и один прихожанин, ранения получили еще двое силовиков и один прихожанин. Источник в силовых структурах назвал имена убитых предполагаемых боевиков - троих жителей Чечни и жителя Ингушетии. Также установлена личность убитого прихожанина, им оказался одинокий мужчина, приехавший из Узбекистана. Местный житель и одна из прихожанок рассказали, что весь центр Грозного во время спецоперации у храма был блокирован силовиками, а прихожане внутри храма около 40 минут удерживали двери.

"Кавказский узел" подсчитал, что нападение на храм в Грозном стало третьей атакой на религиозные объекты на Северном Кавказе в 2018 году. Ответственность за два предыдущих инцидента взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Атака на храм в Грозном - второй с начала 2018 года случай нападения на православных Северного Кавказа. Первым таким случаем была атака в Кизляре.

Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам провел сегодня панихиду по погибшим. На службу в храме собрались около 30 верующих. После панихиды архиепископ сообщил, что погибший прихожанин, приехавший из Узбекистана, будет похоронен в Чечне, пишет ТАСС.

Архиепископ призвал представителей разных конфессий, живущих в республиках СКФО, "объединить усилия для борьбы с терроризмом и сохранить мир и согласие".

"В нашей епархии мы переживаем уже второе такое событие - в Кизляре (первое), вчера было в Грозном. Все это свидетельствует о том, что некие силы желают внести раздор в межконфессиональное согласие и поэтому нам необходимо всем - и мусульманам, и православным, и иудеям, проживающим на Кавказе, объединить свои силы, чтобы сохранить мир", - сказал архиепископ.

По его словам, жители Чечни "лучше всех знают, что такое война и пролитие крови", и сейчас республика развивается и восстанавливается после военных конфликтов, которые происходили на ее территории.

Глава СПЧ сравнил нападение в Грозном с расстрелом прихожан в Кизляре

Председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов выразил соболезнования родным и близким погибших при атаке на церковь в Грозном. "Совсем недавно аналогичное нападение имело место в дагестанском Кизляре", - сказал он.

Попытка захвата прихожан храма в Грозном напомнила об атаке в Кизляре 18 февраля, когда мужчина расстрелял людей возле церкви. Четыре женщины погибли на месте, еще одна умерла в больнице. Также были госпитализированы в тяжелом состоянии два силовика и две женщины. Нападавший был убит. Он был опознан как 22-летний Халил Халилов. Источники назвали его участником "спящей ячейки" запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", которая позднее взяла на себя ответственность за это нападение. Однако опрошенные "Кавказским узлом" эксперты считают, что нападавший был одиночкой.

Председатель Совета заявил, что "борьба с терроризмом и псевдорелигиозным экстремизмом - это дело не только правоохранительных органов, но и гражданского общества", говорится в сообщении, опубликованном сегодня на сайте СПЧ.

Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров также выразил соболезнования родным погибших при нападении на храм в Грозном. Он заявил, что "попытки террористов внести разлад между конфессиями, братскими народами Кавказа ни к чему не приведут", передает РИА "Новости".

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Чечне спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Уроженец Чечни назван исполнителем теракта в Париже", "Уроженец Дагестана осужден по делу о подготовке теракта", "Следком раскрыл подробности обстрела полицейского в Грозном".

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  • Раненный при нападении на храм в Грозном прооперирован

    Заведующий вторым детским хирургическим отделением детской больницы Грозного № 2 Федор Напольников, получивший ранение при нападении на храм Михаила Архангела, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил его коллега Руслан Ганаев.

20 мая 2018, 20:14

  • Нападение на храм в Грозном стало 20-й атакой ИГ* на Северном Кавказе

    Попытка захвата прихожан чеченского храма по своему почерку напомнила действия запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", показал подготовленный "Кавказским узлом" после атаки в Грозном анализ подобных инцидентов с 2015 года. Данный вывод сегодня подтвердило само ИГ*, в 20-й раз взяв на себя ответственность за нападения на Северном Кавказе.

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