20 мая 2018, 13:31

Установлена личность убитого при атаке на храм в Грозном прихожанина

Прихожанин, убитый при нападении боевиков на православный храм в Грозном, приехал в Чечню из Узбекистана и был одиноким, его похороны организует епархия, сообщил архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам.

Как писал "Кавказский узел", при нападении на храм в Грозном 19 мая были убиты четверо боевиков, двое полицейских и один прихожанин, ранения получили еще двое силовиков и один прихожанин, детский врач. Источник в силовых структурах назвал имена убитых предполагаемых боевиков - троих жителей Чечни и жителя Ингушетии.

Весь центр Грозного во время спецоперации у храма Архангела Михаила был блокирован силовиками, а прихожане внутри храма около 40 минут удерживали двери, рассказали местный житель и одна из прихожанок.

Убитый прихожанин - мужчина по имени Артемий. Он приехал в Чечню на поиски родственников. "Он приехал из Узбекистана, здесь жил, искал родственников. У него нет тут родных, поэтому будем заниматься его похоронами", - процитировало слова архиепископа сегодня РИА "Новости".

Архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам добавил, что епархия поможет пострадавшим при нападении финансами и медикаментами.

Личность убитого при нападении боевиков на храм в Грозном не была установлена сразу после нападения. Так как он был приезжим, настоятель храма не знал его, как знал других прихожан, сообщил со ссылкой на источник в правоохранительных органах "Интерфакс".

"Кавказский узел" подсчитал, что нападение на храм в Грозном стало третьей атакой на религиозные объекты на Северном Кавказе в 2018 году. Ответственность за два предыдущих инцидента взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".  Атака на храм в Грозном - второй с начала 2018 года случай нападения на православных Северного Кавказа. Первым таким случаем была атака в Кизляре, где 18 февраля нападавший застрелил пятерых и ранил еще четверых человек.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Чечне спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Уроженец Чечни назван исполнителем теракта в Париже", "Уроженец Дагестана осужден по делу о подготовке теракта", "Следком раскрыл подробности обстрела полицейского в Грозном".

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    Заведующий вторым детским хирургическим отделением детской больницы Грозного № 2 Федор Напольников, получивший ранение при нападении на храм Михаила Архангела, находится в реанимации в тяжелом состоянии, сообщил его коллега Руслан Ганаев.

20 мая 2018, 20:14

  • Нападение на храм в Грозном стало 20-й атакой ИГ* на Северном Кавказе

    Попытка захвата прихожан чеченского храма по своему почерку напомнила действия запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", показал подготовленный "Кавказским узлом" после атаки в Грозном анализ подобных инцидентов с 2015 года. Данный вывод сегодня подтвердило само ИГ*, в 20-й раз взяв на себя ответственность за нападения на Северном Кавказе.

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