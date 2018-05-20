Очевидцы рассказали подробности нападения боевиков на храм в Грозном

20 мая 2018, 11:22

Весь центр Грозного во время спецоперации у храма Архангела Михаила был блокирован силовиками, а прихожане внутри храма около 40 минут удерживали двери, рассказали местный житель и одна из прихожанок.

Как писал "Кавказский узел", в результате нападения на храм в Грозном 19 мая, по данным СКР, убиты семь человек - двое полицейских, четверо боевиков и один прихожанин, еще двое сотрудников полиции ранены. Источник в силовых структурах назвал имена убитых предполагаемых боевиков, трое из них названы жителями Чечни, четвертый - жителем Ингушетии.

Нападение на прихожан храма в Грозном совершили уроженцы Чечни Амир Юнусов, Али Юнусов и Микаил Элисултанов, а также житель Ингушетии Ахмед Цечоев, сообщил "Кавказскому узлу" источник в силовых структурах республики.

Церковь Михаила Архангела находится на берегу реки Сунжа в центре Грозного, недалеко от комплекса высотных зданий "Грозный-Сити", мечети "Сердце Чечни" и крупного торгово-развлекательного центра "Гранд-парк", примерно в километре от резиденции главы Чечни. Центр Грозного вечером 19 мая был полностью блокирован силовиками, рассказал местный житель Расул корреспонденту "Кавказского узла".

"В центре вчера был какой-то хаос, никто не понимал, что происходит. Автобусы и маршрутки в направлении церкви не шли, но на такси можно было доехать до "Грозный-сити". Там все было перекрыто, были военные грузовики, "Тигры" и другая техника", - рассказал мужчина.

Жители Чечни активно обсуждают инцидент, отметил Расул. "Люди говорят разное. Вроде бы этих парней пыталась задержать полиция, и они забежали на территорию церкви. Пока они пытались выбить дверь, подоспели силовики и просто их всех постреляли. Потом это обставили как крупную спецоперацию под руководством самого Рамзана Кадырова и прочих начальников. Думаю, всей правды о произошедшем мы так и не узнаем", - сказал грозненец.

Врач из Гудермеса ранен при атаке боевиков на храм

По словам прихожанки храма, которая находилась внутри здания во время нападения, не более 15 прихожан более получаса держали двери храма вместе с настоятелем отцом Сергием, чтобы туда не проникли нападавшие, сообщил Правозащитный центр "Мемориал".

Прихожанка рассказала правозащитникам, что во время молитвы верующие услышали стрельбу во дворе и крики: "Аллаху акбар". Верующие закрылись в храме и начали звонить в полицию. "Вторые двери в храм были закрыты на замок. Около 40 минут прихожане сдерживали натиск. Боевики пытались разбить окна", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте ПЦ "Мемориал".

По словам женщины, один из прихожан, врач из Гудермеса, был ранен, когда помогал удерживать двери. Таким образом, жертвами нападения на храм в Грозном стали два гражданских лица: один человек был убит и еще один ранен.

Заведующий отделением детской хирургии и урологии Гудермесской центральной районной больницы Федор Напольников получил огнестрельное ранение груди и был прооперирован. Его состояние после операции стабильное, сообщило со ссылкой на представителя Минздрава Чечни РИА "Новости".

"Кавказский узел" подсчитал, что нападение на храм в Грозном стало третьей атакой на религиозные объекты на Северном Кавказе в 2018 году. Ответственность за два предыдущих инцидента взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство". Атака на храм в Грозном - второй с начала 2018 года случай нападения на православных Северного Кавказа. Первым таким случаем была атака в Кизляре, где 18 февраля нападавший застрелил пятерых и ранил еще четверых человек.

Силовики разыскивают пособников нападавших

Чеченские правоохранители пытаются установить, были ли у боевиков пособники. "Со вчерашнего дня проводится комплекс оперативных мероприятий, направленных на установление возможных пособников боевиков, выявление их связей с террористами за пределами страны, опрашиваются их родственники и знакомые", - сообщил сегодня сотрудник МВД Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

В ведомстве отметили, что глава Чечни распорядился оказать помощь семьям погибших сержантов полиции Владимира Горскова и Кайрата Рахметова. "Своими действиями они предотвратили более тяжелые последствия атаки на храм Михаила Архангела. Оба погибших будут также посмертно представлены к государственным наградам", - сообщили в полиции.

Телерадиокомпания "Грозный" в ночных новостях показала сюжет о спецоперации. Согласно этому сюжету, глава Чечни лично руководил спецоперацией у церкви Михаила Архангела - отдавал приказ силовикам провести проверку и "зачистку" внутри церкви, объяснил спецназовцам, как себя следует вести в помещениях, переговаривался по рации с силовиками, отдал распоряжение вывести из церкви прихожан, а затем побеседовал с настоятелем, сообщив, что все спокойно, и прихожане могут вернуться в храм. На месте операции присутствовали также спикер парламента республики, глава республиканского МВД и другие высокопоставленные лица, сообщил корреспондент "Кавказского узла".

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Чечне спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также можно ознакомиться с материалом "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.