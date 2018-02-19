Политологи назвали маловероятной тесную связь кизлярского стрелка с ИГ*

19 февраля 2018, 18:21

Расстрелявший прихожан церкви в Кизляре был "одиноким волком" и не связан напрямую с запрещенной в России террористической организацией "Исламское государство", которая взяла ответственность за нападение, заявили опрошенные "Кавказским узлом" эксперты. Ранее ИГ* сообщало о нападении своих сторонников только на силовиков, где гражданские лица были случайными жертвами.

Как сообщал "Кавказский узел", 18 февраля на праздновании Масленицы в Кизляре были убиты пять человек. Четверо раненых остаются в больнице. Убит был и сам стрелок, позднее он был опознан как 22-летний Халил Халилов. Источники назвали его участником "спящей ячейки" ИГ*, позднее сама террористическая организация взяла ответственность за это нападение.

Перед стрельбой нападавший сделал видеообращение с призывом к единомышленникам. Короткий отрывок видео длительностью 29 секунд с названием "Перед расстрелом у храма в Кизляре Халил Халилов оставил видеообращение" доступен на Youtube, в нем человек с закрытым лицом сидит у стены, рядом с ним стоит ружье. "Дорогие братья и сестры... Хотел бы сделать это маленькое обращение всем братьям во всем мире", - говорит человек в кадре. На этом запись прерывается. К 18.00 мск видеозапись набрала 7 486 просмотров. При этом издание NEWS-R, со ссылкой на источник в силовых структурах Дагестана, сообщило сегодня, что все видео длится 20 минут и в нем содержится призыв к "братьям во всем мире" совершать террористические атаки.

Ярлыкапов: стрелок в Кизляре - "одинокий волк"

Стрелявший в Кизляре Халил Халилов с организационной и финансовой точек зрения вряд ли связан с ИГ*, но при этом разделяет взгляды этой организации, заявил старший научный сотрудник Центра этнополитических исследований Института этнологии и антропологии РАН Ахмет Ярлыкапов.

"Нападавший, скорее всего, набрался информации в Интернете и является "одиноким волком". Он с организационной и финансовой точек зрения особо не связан с ИГ*, но при этом разделяет взгляды этой организации и хочет быть на одной волне с ней, поэтому совершил террористический акт. То есть ИГ* ничем не помогает. У этих "одиноких волков" нет доступа к современным видам оружия и более современным способам совершения терактов и поэтому они используют подручные средства", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Ахмет Ярлыкапов.

По его мнению, "сложно подтвердить существование ячеек ИГ* в Дагестане, потому что те, кто симпатизировал организации, несколько нет назад уехали".

В Сирии и Ираке на стороне "Исламского государства"* и других джихадистских группировок воюют боевики с Северного и Южного Кавказа. О том, как боевики из Кавказа попадают в Ирак и Сирию, сколько людей из разных регионов там воюет и как подразделения ИГ* действуют на самом Кавказе, рассказывается в справке "Кавказского узла" "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ (ИГИЛ)*".

"То, что сейчас метод "одиноких волков" становится трендом, скорее всего, из-за потери ИГ* своих финансовых ресурсов. При этом у ИГ* осталась мощная машина пропаганды и, к сожалению, во всем мире и в России, в том числе, эта пропаганда проявляется в таких формах", - пояснил политолог.

Он также отметил, что нападавший заявил о мести за страдания мусульман в Сирии. "С 2011 года мотив насилия в качестве мести за гибель мусульман в Сирии выходит на один из первых планов. Раньше я не помню, чтобы террористы в России заявляли, что теракт совершен в качестве мести за гибель мусульман в Сирии. Это, наверное, впервые", - отметил Ахмет Ярлыкапов.

Серенко: нападавший действовал по типичному сценарию терактов ИГ*

Нападавший "действовал по тому сценарию, что и все так называемые "одинокие волки", которые совершают теракт в качестве "атаки вдохновения", считает политолог, координатор волгоградского клуба экспертов Андрей Серенко.

"Надо также обратить внимание, что нападавший полностью копирует способы действий других "одиноких волков", которые симпатизируют ИГ*. Подобные атаки происходили в разных частях мира и нападавший действовал по классическому сценарию ИГ*", - заявил корреспонденту "Кавказского узла" Андрей Серенко.

По мнению политолога, нападение в Кизляре террористы посчитали реабилитацией за несовершенные теракты в России. "Террористы якобы реабилитировались за то, что не смогли совершить теракты во время новогодних праздников. Они потерпели крупную неудачу, не смогли совершить теракты, и потом в соцсетях активно призывали к насилию. Вчерашняя атака в Кизляре является результатом этой чудовищной пропаганды", - пояснил Серенко.

Он также отметил, что, судя по видео, стрелок "не был под воздействием каких-то препаратов, но он был эмоционально очень сильно нагружен". "Нападавший говорил о мести за гибель мусульман в Сирии. Он говорил об акте возмездия", - пояснил Андрей Серенко, отметив, что новым стало то, что на видео нападавший упрекнул мусульман за то, что они не хотят ехать в Сирию воевать.

Серенко также подчеркнул, что террористическая атака возле церкви в России произошла впервые, но она "является результатом подражания нападениям". "Была атака на христиан-коптов в Египте, например. Теперь это повторяется в России. Это говорит о том, что пропаганда ИГ* все еще хорошо работает", - заключил он.

Отметим, что в мае 2017 года ИГ* взяло на себя ответственность за расстрел из автоматов автобуса с христианами-коптами в районе монастыря Святого Самуила в Египте. По данным официальных представителей, по меньшей мере 26 человек были убиты, сообщал "Голос Америки".

Сокирянская: ИГ* могло попытаться разыграть национальную карту в особенный для Дагестана момент

ИГ* могло попытаться целенаправленно разыграть национальную и межконфессиональную карту в момент, когда Дагестан "переживает очень особый период в своей современной истории", в свою очередь заявила в своем аккаунте в соцсети директор Центра анализа и предотвращения конфликтов Екатерина Сокирянская.

Московские следователи и прокуроры с января проверяют сведения о коррупции чиновников и силовиков в Дагестане, проверки сопровождаются задержаниями и арестами. Новости о ситуации с кадровыми чистками в республике публикуются "Кавказским узлом" на специальной тематической странице "Кадровые зачистки в Дагестане".

"Ужасная трагедия в Кизляре... Видимо, ИГ (если это ИГ) целенаправленно пыталось разыграть национальную и межконфессиональную карту в момент, когда Дагестан переживает очень особый период в своей современной истории. А может быть все проще: [нападавший] нашел ближайшую и легкую для себя жертву - старушек, выходящих из церкви. Целенаправленные нападения на русскоязычных случались и раньше. Помню, в 2006 году была целая волна в Ингушетии", - написала 18 февраля Екатерина Сокирянская.

Нападение на людей в Кизляре произошло на фоне общей статистики снижения вооруженных инцидентов в республике. За 2017 год их число сократилось на 62,5%, а число пострадавших уменьшилось на 70% по сравнению с 2016 годом. Общее число жертв в Дагестане, по сравнению с 2016 годом, уменьшилось на 73%, при этом убитых – на 66%, раненых – на 88%. Всего в Дагестане в минувшем году было зарегистрировано 24 вооруженных инцидента, жертвами которых стал 51 человек – 44 погибли и семь получили ранения. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на данных собственных корреспондентов и информации из открытых источников.

Ранее в материале "После разгрома ИГИЛ* призовет сторонников мстить самым дешевым способом - терактами одиночек", опубликованном "Новой газетой" 11 ноября 2017 года, Екатерина Сокирянская отмечала, что после потери территории и ресурсов, "ИГИЛ* адаптируется к новым реалиям и заменяет отсылки к высокой миссии призывами к одиночным нападениям".

"Переориентация началась уже с конца 2015 года, когда усилиями спецслужб разных стран приезд в Сирию очень осложнился. Сперва ИГ* советовало своим сторонникам искать обходные пути, потом - направляться в другие "провинции" Халифата. В конце концов ИГ* объявило, что те, кто не могут достичь Халифата, должны совершать нападения у себя дома. (...) ИГИЛ* распространило по каналам телеграмма 66-страничный "Справочник одинокого волка", доступный на нескольких языках, в котором изложило простые и подробные руководства по совершению теракта с наибольшим количеством жертв для создания максимального медийного эффекта", - подчеркивалось в статье.

После нападения в августе 2017 года на полицейских на АЗС в Каспийске, за которое взяло на себя ответственность "Исламское государство"*, опрошенные "Кавказским узлом" эксперты также отметили, что от сложно организуемых групповых атак боевики запрещенной террористической организации "Исламское государство" переходят к одиночным акциям, требующим минимальной организации и средств.

Жертвами терактов ИГ* в 2015-2017 годах в Дагестане стали не менее 16 мирных жителей



По данным "Кавказского узла", основанным на информации из открытых источников, расстрел верующих в Кизляре стал первым в 2018 году инцидентом в Дагестане, ответственность за который взяло на себя "Исламское государство"*, и 11-м за все время. При этом ранее "ИГ"* брало ответственность за атаки на силовиков в Дагестане.

В октябре 2017 года "Исламское государство"* взяло на себя ответственность за две атаки в Дагестане: убийства полицейских в соседних районах - Кизлярском и Бабаюртовском. По информации, опубликованной в октябре 2017 года Telegram-каналом Directorate 4, занимающимся мониторингом деятельности ИГ*, убийства участковых в Дагестане были совершены тремя сторонниками террористической организации, при этом первое нападение на участкового в Кизлярском районе совершили двое сторонников ИГ*, а затем к ним примкнул еще один боевик, вместе с которым преступники убили участкового в Бабаюртовском районе.

В 2016 году ИГ* шесть раз брало на себя ответственность за нападения в Дагестане. При том, что нападения совершались на силовиков, во время взрыва около Джемикентского поста ГИБДД 15 февраля 2016 года, по данным МВД, "повреждения различной степени тяжести получили шесть гражданских лиц".

Также, по данным МВД Дагестана, в 2015 году при обстреле людей около крепости Нарын-Кала в Дербенте пострадали мирные жители. Тогда в медучреждения с огнестрельными ранениями обратились 12 человек, один из них умер. Согласно заявлению ИГ*, целью обстрела в Дербенте являлись российские военнослужащие. В заявлении также отмечалось, что в ходе обстрела погиб один офицер, а остальные получили ранения. По данным врачей больницы, куда были доставлены раненые, один из них был военнослужащим-контрактником.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей, происходящих в Дагестане. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказским узлом" собраны на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.