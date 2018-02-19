Православные храмы в Дагестане взяты под охрану

19 февраля 2018, 13:41

Наряды полиции выставлены около всех православных храмов республики после расстрела прихожан в Кизляре, сообщила сегодня Махачкалинская епархия.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля 22-летний житель Дагестана Халил Халилов расстрелял из ружья людей около храма в Кизляре и был убит силовиками. При нападении погибли пять женщин. Еще четыре человека, в том числе сотрудник полиции и боец Росгвардии, остаются в больнице. Власти пообещали семьям погибших по 500 тысяч рублей, раненым – от 100 тысяч до 250 тысяч рублей финансовой помощи.

Расстрел людей в Кизляре стал первым в 2018 году инцидентом в Дагестане, ответственность за который взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

После стрельбы в Кизляре полицейские наряды выставлены около всех православных храмов Дагестана, сообщил сегодня представитель Махачкалинской епархии Русской православной церкви.

Он пояснил, что наряды выставлены на несколько дней, а позднее будет решаться вопрос о постоянной охране храмов, пишет ТАСС.

По данным Махачкалинской епархии, в Дагестане около 20 православных храмов, уточняет издание.

На сайте епархии перечислены лишь семь православных храмов в Дагестане. Это Свято-Успенский кафедральный собор и храм святого равноапостольного великого князя Владимира в Махачкале, храм в честь иконы Божией Матери "Казанская" в Каспийске, храм в честь иконы Божией Матери "Знамение" в Хасавюрте, храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Дербенте, храм святого преподобного Серафима Саровского в Избербаше и храм святого благоверного великого князя Александра Невского в Буйнакске.

На сайте МВД по Дагестану сообщение об охране православных храмов в республике, по состоянию на 13.41 мск, не опубликовано.

Инцидент в Кизляре произошел на фоне статистики снижения напряженности в Дагестане. Так, в 2017 году число вооруженных инцидентов в регионе уменьшилось на 62,5%, а число пострадавших - на 70% по сравнению с 2016 годом. Всего в республике в 2017 году было зарегистрировано 24 вооруженных инцидента, в которых 44 человека погибли и семь получили ранения, подсчитал "Кавказский узел" на основе данных собственных корреспондентов и информации из открытых источников.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в республике вооруженных инцидентов, взрывов и похищений.