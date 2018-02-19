Жертвами кизлярского стрелка стали заслуженный врач и глава совета ветеранов

19 февраля 2018, 08:59

Заслуженный врач Дагестана Людмила Щербакова и председатель Совета ветеранов войны Кизлярского района Вера Моргунова вошли в список жертв нападения на верующих в Кизляре 18 февраля.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля мужчина открыл стрельбу из ружья по людям около православного храма в Кизляре. Четыре женщины погибли на месте, еще одна умерла в больнице. Четыре человека, в том числе сотрудник ППС Магомед Рамазанов и боец Росгвардии Султан Визориев, остаются в больнице. Нападавший, 22-летний житель села Рассвет Тарумовского района Халил Халилов, был убит силовиками.

В числе погибших - Надежда Терлиян, Ирина Мелькомова, Людмила Щербакова, Вера Моргунова и Вера Блинникова, сообщила мэрия Кизляра.

Одна из погибших - заслуженный врач Дагестана Людмила Щербакова, которая посвятила врачебной работе более 40 лет, сообщает сегодня со ссылкой на администрацию Кизляра ТАСС.

По словам главврача Кизлярской центральной районной поликлиники Кудгудина Газиева, звание "Заслуженный врач Республики Дагестан" было присвоено Людмиле Щербаковой в 2011 году. "Все жители района и сотрудники знали ее как отличного врача и надежного товарища. Людмила Георгиевна была замечательной матерью и душевным человеком, воспитавшим двух прекрасных дочерей", - цитирует Газиева издание.

Также в результате нападения погибла Вера Моргунова, председатель Совета ветеранов войны, тружеников тыла и ветеранов труда Кизлярского района, сообщает сегодня "Вести.ру".

Вера Моргунова во время нападения на Кизляр боевиков Салмана Радуева вместе с двумя горожанами смогла спасти раненого, который лежал на простреливаемой улице, уточняет "Коммерсант".

9 января 1996 года боевики под руководством чеченских полевых командиров Салмана Радуева, Хункар-Паши Исрапилова и Турпал-Али Атгериева атаковали Кизляр. Боевики напали на вертолетную базу и военный городок, а в городской больнице было захвачено около трех тысяч заложников. 18 января 1996 года боевики вернулись на территорию Чечни. В результате нападения на Кизляр и боев в районе села Первомайского погибли около 70 человек, более ста получили ранения, сообщается в материале "Кавказского узла" "Теракт в Кизляре и Первомайском 9–18 января 1996 года".

Напомним, что расстрел верующих в Кизляре стал первым в 2018 году инцидентом в Дагестане, ответственность за который взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство"

Нападение в Кизляре произошло на фоне общей статистики снижения вооруженных инцидентов в Дагестане. За 2017 год их число сократилось на 62,5%, а число пострадавших уменьшилось на 70% по сравнению с 2016 годом. Всего в Дагестане в 2017 году было зарегистрировано 24 вооруженных инцидента, в которых 44 человека погибли и семь получили ранения. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на данных собственных корреспондентов и информации из открытых источников.