ИГ* впервые с начала года взяло на себя ответственность за нападение в Дагестане

19 февраля 2018, 03:36

Расстрел верующих в Кизляре стал первым в 2018 году инцидентом в Дагестане, ответственность за который взяло на себя "Исламское государство"*, и 11-м за все время.

Как писал "Кавказский узел", 18 февраля на праздновании Масленицы в Кизляре были убиты пять человек. Четверо раненых были госпитализированы. Убит был и сам стрелок, который позднее был опознан как 22-летний Халил Халилов. Запрещенная в России судом террористическая организация взяла на себя ответственность за стрельбу в Кизляре. Перед нападением кизлярский стрелок записал видео, в котором призвал сторонников совершать атаки по всему миру.

Впервые "Исламское государство"* завило о проведении боевой операции в республике в сентябре 2015 года, когда ресурсы, поддерживающие боевиков, сообщили об успешной атаке на военные казармы в Магарамкентском районе, однако ни местные жители, ни силовики не подтвердили, что такая атака вообще имела место.

После этого ИГ* десять раз (включая расстрел прихожан в Кизляре) брало на себя ответственность за вооруженные инциденты в Дагестане.

В 2017 году террористическая организация дважды заявляла, что атаки на силовиков проводили их сторонники в республике.

В ряде случаев ИГ* брала на себя ответственность за двойные нападения, как это было, например, в Кизлярском и Бабаюртовском районах в 2017 году. 30 сентября в Кизлярском районе было найдено тело полицейского с ножевыми ранениями. Его автомобиль позднее был найден сожженным в Бабаюртовском районе. 1 октября в Бабаюртовском районе у своего дома был расстрелян участковый. Террористическая организация распространила сообщение, что атаки провели ее сторонники.

28 августа 2017 года было совершено нападение на полицейских на АЗС в Каспийске, один сотрудник МВД получил смертельное ножевое ранение. Ответственность за нападение также взяло на себя "Исламское государство"*.

В 2016 году ИГ* шесть раз брало на себя ответственность за нападения в Дагестане.

В частности, террористическая организация записала на свой счет взрыв на посту ГИБДД в Джемикенте 15 февраля, подрыв двух полицейских автомобилей 29 марта на участке федеральной автодороги "Кавказ" в районе аэропорта Уйташ и поселка Новый Хушет, подрыв автомобиля полиции у селения Сиртич 30 марта, обстрел силовиков 14 мая в Дербенте, нападения на полицейских на трассе Махачкала - Каспийск и в Кизилюрте, атаки на полицейских в Махачкале и Кизилюрте 25 декабря. Кроме того, ИГ* взяло на себя ответственность за нападение в декабре 2015 года в районе крепости Нарын-Кала в Дербенте.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих в регионе спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей. Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказским узлом" собраны на специальных тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.