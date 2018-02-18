Названы имена жертв стрельбы в Кизляре

18 февраля 2018, 23:38

Список имен погибших и пострадавших в результате стрельбы в Кизляре обнародовали власти Дагестана. В числе раненых - сотрудник Росгвардии и сержант полиции.

Как сообщал "Кавказский узел", мужчина сегодня открыл стрельбу по людям на праздновании Масленицы в Кизляре. Были убиты пять человек, в их числе одна из раненых, которая скончалась в больнице. Четверо пострадавших остаются в больнице, двое из них прооперированы.

В числе погибших - Надежда Терлиян, Ирина Мелькомова, Людмила Щербакова, Вера Моргунова, Вера Блинникова. Убит также стрелявший, сообщили в администрации Кизляра.

"Убитый стрелок был опознан как житель села Рассвет Тарумовского района Дагестана 22-летний Халил Халилов", - сообщается на официальном сайте администрации города.

Среди пострадавших - Надежда Кушнарева, Наталья Плетухина, сотрудник ППС Магомед Рамазанов и боец Росгвардии Султансаид Хизриев, пишет со ссылкой на пресс-службу администрации города "Черновик".

Четыре женщины были застрелены на месте, еще пять человек, в том числе сотрудник ППС Магомед Рамазанов и боец Росгвардии Султан Визориев, получили ранения. Ответным огнем силовиков нападавший был убит, сообщает "Коммерсант".

Стрелявшим, по данным следователей, оказался 23-летний местный житель. Источники назвали его участником запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

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