Видео с места КТО в Дагестане появилось в сети

16 февраля 2018, 08:49

Национальный антитеррористический комитет распространил видео с работой силовиков и кинологов на месте спецоперации в Унцукульском районе.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 февраля в Унцукульском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции. В перестрелке был убит один сотрудник силовых структур и один предполагаемый боевик. Национальный антитеррористический комитет заявил, что боевик опознан как глава "харачинской" группировки. В 17.00 мск режим КТО был отменен. Среди силовиков есть раненые, сообщил сразу после окончания активной фазы операции источник в НАК. Однако он не уточнил, сколько человек получили ранения.

Видео с места, где была проведена спецоперация, опубликовал на своем сайте Национальный антитеррористический комитет. Оно также доступно на Youtube. На видео силовики с оружием и кинологи с собакой обследуют местность. Они находятся в горах в окружении скал. По горной дороге едут военные грузовики, в небе над местностью виден вертолет. Камера фиксируется на стоящем на земле ящике с боеприпасами, автоматом с отстегнутым рожком, стрелянными гильзами. Оружие также лежит в снегу. Выстрелов не слышно.

Видео, выложенное на Youtube 15 февраля с примечанием "информационный центр НАК обнародовал видео с места ликвидации боевика в Дагестане", сегодня к 08.46 мск набрало 32 просмотра.

Отметим, что на сайте НАК, по данным на 08.46 мск 16 февраля, информации о точном числе раненых не появилось.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений. В разделе "Справочник" опубликован материал "Режим контртеррористической операции (КТО)" .