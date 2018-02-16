КТО в Дагестане. Фото http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-dagestane-v-hode-kto-neytralizovan-glavar-1.html

16 февраля 2018, 08:49

Видео с места КТО в Дагестане появилось в сети

Национальный антитеррористический комитет распространил видео с работой силовиков и кинологов на месте спецоперации в Унцукульском районе.

Как сообщал "Кавказский узел", 15 февраля в Унцукульском районе Дагестана был введен режим контртеррористической операции. В перестрелке был убит один сотрудник силовых структур и один предполагаемый боевик. Национальный антитеррористический комитет заявил, что боевик опознан как глава "харачинской" группировки. В 17.00 мск режим КТО был отменен. Среди силовиков есть раненые, сообщил сразу после окончания активной фазы операции источник в НАК. Однако он не уточнил, сколько человек получили ранения.

Видео с места, где была проведена спецоперация, опубликовал на своем сайте Национальный антитеррористический комитет. Оно также доступно на Youtube. На видео силовики с оружием и кинологи с собакой обследуют местность. Они находятся в горах в окружении скал. По горной дороге едут военные грузовики, в небе над местностью виден вертолет. Камера фиксируется на стоящем на земле ящике с боеприпасами, автоматом с отстегнутым рожком, стрелянными гильзами. Оружие также лежит в снегу. Выстрелов не слышно.

Видео, выложенное на Youtube 15 февраля с примечанием "информационный центр НАК обнародовал видео с места ликвидации боевика в Дагестане", сегодня к 08.46 мск набрало 32 просмотра.

Отметим, что на сайте НАК, по данным на 08.46 мск 16 февраля, информации о точном числе раненых не появилось.

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений. В разделе "Справочник" опубликован материал "Режим контртеррористической операции (КТО)" .

Примечание:

"После начала КТО в Дагестане произошла перестрелка", "Матери задержанных в Дагестане молодых людей рассказали о произволе силовиков", "Силовики опознали брата смертницы в убитом близ дагестанского села".

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