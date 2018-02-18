Двое раненных в Кизляре прооперированы

18 февраля 2018, 22:29

Состояние двух женщин, прооперированных после стрельбы в Кизляре, остается тяжелым, сообщили в Минздраве Дагестана.

Как писал "Кавказский узел", мужчина сегодня открыл стрельбу по толпе людей на праздновании Масленицы в Кизляре. Были убиты четыре человека, пятеро были госпитализированы. Позднее в больнице скончалась одна из пострадавших. Стрелявшим, по данным следователей, оказался 23-летний местный житель. Источники назвали его участником запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство".

"На данный момент в Кизлярской ЦГБ остаются четверо пострадавших. Состояние двух женщин врачи оценивают как тяжелое, женщинам проведены операции. Состояние полицейских - средней степени тяжести, они находятся в отделении травматологии с ранениями нижних конечностей", - цитирует источник в Минздраве Дагестана "Интерфакс".

По данным ведомства, родственникам погибших и пострадавших оказывают помощь психологи.

"Министр здравоохранения Российской Федерации Вероника Скворцова дала поручение направить в Дагестан специалистов регионального центра ФМБА России для помощи в лечении пострадавших", - сообщается на сайте Минздрава.

Четверо погибших были постоянными прихожанами храма

Настоятель Свято-Георгиевского храма Павел Каликин рассказал, что в момент инцидента в храме находились около 500 человек. "Были женщины с детьми, беременные, пожилые. Мужчины тоже были, но не так много", - рассказал он.

По его словам, стрелявший пытался прорваться в храм.

"Мы только закончили службу, вечернее богослужение, я только зашел в алтарь, как услышал шум, в храме начался крик, что по территории ходит человек с оружием, несколько человек убил. Мы, кто был в храме, быстро закрыли двери, а он в них ломился, стучался, стрелял. Потом ушел с территории, и тут как раз подъехал наряд полиции, сотрудники окружили его, он начал стрелять. Где-то в течение пяти минут продолжалось - когда все это началось, сразу стали звонить, и в течение минуты сотрудники правоохранительных органов здесь были", - цитирует священника ТАСС.

Каликин сообщил, что четверо погибших были постоянными прихожанами храма, пятая женщина - бездомной, которая просила около него милостыню.

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