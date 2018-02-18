Источники назвали кизлярского стрелка участником ИГ*

18 февраля 2018, 21:32

Мужчина, открывший сегодня стрельбу по людям на площади в Кизляре, был членом "спящей ячейки" запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщили источники.

Как писал "Кавказский узел", мужчина сегодня открыл стрельбу по толпе людей на праздновании Масленицы в Кизляре. Были убиты пять человек, в том числе и сам стрелявший. Стрелявшим, по данным следователей, оказался 23-летний местный житель.

Стрелявший - житель села Кидеро Цунтинского района Дагестана, сообщили источники в правительстве республики и федеральном МВД.

В прошлом году 23-летний местный житель примкнул к запрещенной в России судом террористической организации "Исламское государство", сообщает со ссылкой на свои источники РБК.

"Расстрел был приурочен к христианскому празднику. В доме родителей в селе Кидеро проходят обыски", - рассказали в полиции.

Ранее источник в силовых структурах региона сообщал, что убитый не состоял на учете в правоохранительных органах и "не относился ни к каким радикальным течениям".

Убийство людей в Кизляре произошло на фоне общей статистики снижения вооруженных инцидентов в Дагестане. В 2017 году по сравнению с предыдущим годом их число сократилось на 62,5%, а число пострадавших уменьшилось на 70%. Всего в республике в минувшем году было зарегистрировано 24 вооруженных инцидента, в ходе которых пострадал 51 человек – 44 погибли и семь получили ранения, Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на данных собственных корреспондентов и информации из открытых источников.

Настоятель храма Георгия Победоносца отец Павел рассказал о подробностях инцидента. По его словам, стрельба произошла около 16:00 мск, после того, как закончилось богослужение. "Неизвестный человек с бородой бежал к храму с криками "Аллаху акбар" и смертельно ранил четырех, ранил еще трех людей, а также двух сотрудников полиции. Когда мы услышали выстрелы, мы быстро закрыли двери, чтобы он не зашел внутрь. У него было ружье и нож. Его ликвидировали приехавшие сотрудники полиции, предварительно окружив. Сейчас его личность устанавливают", - цитирует настоятеля РБК.

Муфтият Дагестана назвал стрелявшего ваххабитом. "Ваххабиты, прикрывающиеся сегодня псевдоисламом, ничего общего с Исламом не имеют. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим", - говорится в сообщении на официальном сайте муфтията Дагестана.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал произошедшее провокацией, направленной на то, чтобы "вызвать противостояние между православными и мусульманами на Кавказе", пишет "Интерфакс".

"Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов. В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" опубликована справка "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ*".

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.