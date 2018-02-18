Силовики рассказали о подробностях стрельбы в Кизляре

18 февраля 2018, 20:32

Стрелявшим по толпе на праздновании Масленицы в Кизляре оказался 23-летний местный житель, сообщили следователи.

Как писал "Кавказский узел", мужчина сегодня открыл стрельбу по толпе людей в Кизляре. Были убиты четыре человека, в том числе и сам стрелявший. Позднее в больнице скончалась одна из раненых.

По данным следователей, человеком, открывшим огонь, был житель Кизляра 1995 года рождения. "При попытке задержания нападавшего последний ранил двух сотрудников правоохранительных органов и был уничтожен", - сообщается на сайте Следственного комитета России.

Следователи возбудили уголовное дело по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц) и ст.317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа). Расследование взял под личный контроль председатель СКР Александр Бастрыкин.

Убийство людей в Кизляре произошло на фоне общей статистики снижения вооруженных инцидентов в Дагестане. В 2017 году по сравнению с предыдущим годом их число сократилось на 62,5%, а число пострадавших уменьшилось на 70%. Всего в республике в минувшем году было зарегистрировано 24 вооруженных инцидента, в ходе которых пострадал 51 человек – 44 погибли и семь получили ранения, Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на данных собкоров и информации из открытых источников.

МВД отрицает версию о двух стрелках

Стрельбу устроили муж и жена. Перед тем, как был отрыт огонь, женщина убежала, стрелял ее супруг, сообщил со ссылкой на свой источник "Интерфакс".

Позднее появилась информация, что супруга стрелявшего задержана, однако МВД Дагестана ее опровергло.

"Мы не подтверждаем эту информацию. По нашим сведениям, не было никакой задержанной женщины. Был один преступник, который стрелял в толпу. И его в последующем уничтожили", - сообщил и.о. руководителя пресс-службы МВД Дагестана Руслан Ибрагимгаджиев.

Власти пообещали помощь семьям погибших

Власти Дагестана пообещали поддержку семьям, чьи родственники погибли или пострадали в результате стрельбы, сообщили в управлении информации политики администрации и главы республиканского правительства.

"Мною дано поручение организовать оперативный штаб с участием руководителей органов исполнительной власти. Руководство Дагестана окажет всю необходимую поддержку семьям погибших и пострадавшим", - цитирует и.о. главы Дагестана Владимира Васильева ТАСС.

После инцидента в Кизляр прибыл глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов. В городе усилены меры безопасности, сообщил руководитель пресс-службы мэрии.

"В город прибыл глава МВД, он навестил пострадавших при стрельбе жителей. Меры безопасности после инцидента со стрельбой усилены", - цитирует представителя администрации РИА "Новости".

Масленица - славянский праздник, пришедший из язычества и сохранившийся после принятия христианства. Этот праздник традиционно отмечается в российских городах массовыми мероприятиями, пишет Rosregistr.ru. Масленица возникла как языческий обычай провода зимы, который, постепенно утрачивая языческое содержание, стал составной частью сыропустной седмицы (последние воскресенье перед Великим постом в православии), сообщается на сайте Pravmir.ru.

Празднование Масленицы проходило сегодня на главной городской площади им.Ленина. На мероприятии собрались более тысячи горожан и гостей города, говорится в сообщении на сайте администрации Кизляра.