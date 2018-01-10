10 января 2018, 22:49

Глава сельсовета на Ставрополье обвинен в вербовке членов ИГ*

Передано в суд дело главы Кучерлинского сельсовета, обвиненного в вербовке жителя Ставропольского края в ряды сирийских боевиков.

"Кавказский узел" писал, что в октябре 2016 года суд приговорил к 15 годам колонии строгого режима жителя Ставропольского края Рахмана Багбекова. По данным ФСБ, летом 2015 года он прошел обучение минно-взрывному делу в одном из тренировочных лагерей "Исламского государства"* в Сирии, а в марте 2016 года вернулся в Россию и был задержан.

По мнению следствия, жителя аула Шарахалсун Рахмана Багбекова завербовал глава Кучерлинского сельсовета в Туркменском районе Мухарем Орозбаев. Дело теперь уже бывшего руководителя местной администрации передано в Северо-Кавказский окружной военный суд, со ссылкой на источник в правоохранительных органах края говорится сегодня на сайте ГТРК "Ставрополье".

Дело в отношении Орозбаева было возбуждено в декабре 2016 года, сообщается на сайте краевого информационного агентства "Победа26".

Новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата". В "Справочнике" "Кавказского узла" содержится материал "Выходцы с Кавказа в рядах ИГ*".

* - "Исламское государство" - организация, признанная террористической и запрещенная в России судом. 

Примечание:

"Житель Дагестана заподозрен в причастности к экстремистам", "В Москве ФСБ задержала около 70 приверженцев движения "Хизб ут-Тахрир", "В Дагестане силовики преследуют последователей турецкого теолога Саида Нурси".

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