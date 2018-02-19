Житель Краснодара осужден за вербовку в ИГ*

19 февраля 2018, 23:02

Суд в Ростове-на-дону приговорил жителя Краснодара Бобишо Наджибуллои к шести годам колонии, признав его виновным в вербовке боевиков для ИГ* и незаконном хранении оружия.

Северо-Кавказский окружной военный суд установил, что с конца июля по декабрь 2016 года Наджибуллои, находясь в поселке Яблоновском в Адыгее, вел с помощью мобильных устройств беседы с шестью людьми, склоняя их присоединиться к боевикам запрещенной судом в России террористической организации "Исламское государство", сообщил со ссылкой на пресс-службу суда корреспондент "Кавказского узла".

14 декабря 2017 года Госдума приняла закон, ужесточающий наказание по террористическим статьям УК РФ, в том числе по ст.205.1. Часть 1 этой статьи в новой редакции от 29 декабря 2017 года предусматривает от пяти до 15 лет лишения свободы.

Также суд признал Наджибуллои виновным в незаконном приобретении и хранении оружия и взрывчатки, найденного им в Краснодаре. "На земельном участке на улице Ломоносова нашел и незаконно присвоил самодельный пистолет Макарова и 13 патронов к нему, ручную осколочную гранату РГД-5, самодельное взрывное устройство с электродетонатором и пластичное бризантное вещество на основе гексогена", - сообщил представитель суда корреспонденту "Кавказского узла.

Согласно приговору суда, Бобишо Наджибуллои будет отбывать наказание в колонии общего режима. Дело рассматривалось в особом порядке, что предполагает полное признание вины.

Комментариями адвокатов Бобишо Наджибуллои относительно приговора суда "Кавказский узел" пока не располагает.

"Кавказский узел" сегодня сообщал также, что житель Адыгеи Абдусалом Абужаборзоде приговорен к четырем годам колонии по обвинению в вербовке боевиков для ИГ*. Суд счел, что под его влиянием гражданин Таджикистана уехал в Сирию. 13 февраля также сообщалось, что по аналогичному обвинению осужден житель Волгоградской области Алексей Матвеенко, отбывающий наказание в колонии Адыгеи - суд счел, что он призывал присоединиться к боевикам других заключенных.

С новостями о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа можно ознакомиться на страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

* "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.