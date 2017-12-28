28 декабря 2017, 04:23

Следствие: обвиненный в убийстве российского военного в Армении признался в симпатиях к ИГ*

Завершено расследование убийства в Гюмри, военнослужащего 102-й российской военной базы Дмитрия Ялпаева. Обвиненный в убийстве Арман Джанджугазян называет себя сторонником террористической группировки "Исламское государство"*, сообщил представитель следствия.

Как сообщал "Кавказский узел", тело военнослужащего Дмитрия Ялпаева с ножевыми ранениями было обнаружено 22 апреля 2017 года около российской военной базы в Гюмри. По подозрению в убийстве задержан 20-летний Арман Джанджугазян.

Согласно обвинительному заключению, при содействии неустановленных следствием лиц 22 апреля 2017 года в районе 17.30 по местному времени (+1 мск) из побуждений религиозного фанатизма 20-летний житель города Степанавана нанес Ялпаеву смертельные ножевые ранения, рассказал корреспонденту "Кавказского узла" представитель следственных органов Армении.

Сам Арман Джанджугазян заявил в ходе следствия, что является сторонником террористической организации. Ему предъявлено обвинение по ч.4 статьи 235 (незаконное ношение газового, холодного или метательного оружия) и п.13, ч.2 статьи 104 (по мотиву национальной, расовой или религиозной ненависти либо религиозного фанатизма) Уголовного кодекса Армении, добавил сотрудник Следственного комитета.

Уголовное дело передано в суд общей юрисдикции Ширакской области Армении. 

"Кавказский узел" пока не располагает комментариями представителей Армана Джанджугазяна в связи с сообщением представителя СК. Напомним, после ареста Армана Джанджугазяна, представитель СК заявил, что подозреваемый имеет проблемы с состоянием психики, и в связи с этим был демобилизован из вооруженных сил.

Подозреваемый был признан "ограниченно вменяемым и негодным к воинской службе в мирное время" после того, как в ноябре 2016 года во время воинской службы несколько раз нанес самому себе увечья. После узкопрофильного обследования он был переведен в психиатрическое отделение ереванского военного госпиталя, а в марте демобилизован, сообщили ранее корреспонденту "Кавказского узла" в Следственном комитете Армении.

На "Кавказском узле" опубликована справка о 102-й российской военной базе, а также подборка инцидентов с участием российских военнослужащих в Армении "Гюмри: как российская база губила местных жителей".

"Кавказский узел" размещает новости о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата".

* - "Исламское государство" (ИГ, ранее - ИГИЛ) признано террористической организацией и запрещено в России решением суда.

Примечание:

"Пропавший без вести российский контрактник найден в Гюмри", "Родственники Аветисянов потребовали нового суда по делу об убийстве семьи в Гюмри", "Мэр Гюмри попросил российских военных усилить дисциплину на 102-й базе".

Автор: Армине Мартиросян; источник: корреспондент "Кавказского узла"

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