Ростовчанин получил 10 лет колонии за попытку примкнуть к ИГ*

24 января 2018, 11:59

Северо-Кавказский окружной военный суд сегодня вынес обвинительный приговор жителю Ростова-на-Дону Абдурахиму Мухидинову, который был задержан в аэропорту на пути к боевикам в Афганистане.

Уроженец Таджикистана Абдурахим Мухидинов, проживавший в Ростове-на-Дону, признан виновным по ч.1 ст.30, ч.2 ст.205.5 (участие в деятельности террористической организации), ч.1 ст.205.1 УК РФ (содействие террористической деятельности). Ему назначено 10 лет колонии строгого режима.

Вину Абдурахим Мухидинов, по словам адвоката Станислава Ходырева, признал полностью и не желает обжаловать вынесенный приговор, передает корреспондент «Кавказского узла».

По версии следствия, Мухидинов сознательно готовился к участию в деятельности находящегося в Афганистане структурного подразделения запрещенной судом в России террористической организации «Исламское государство» в период с марта по 1 июня 2017 года.

Мухидинов, утверждают следователи, посредством Интернета сообщил свои данные вербовщику в ИГ*, согласовал с ним маршрут поездки в Афганистан (через Армению и Иран), приобрел специальное обмундирование (камуфлированную форму и ботинки с высокими берцами), а также авиабилет на рейс Ростов-на-Дону - Ереван.

Однако попасть к боевикам Мухидинову не удалось, так как его задержали при прохождении пограничного контроля в аэропорту Ростова-на-Дону 1 июня 2017 года.

Кроме того, в период с 23 по 31 мая 2017 года в Ростове-на-Дону Мухидинов через Интернет склонял своего знакомого к участию в ИГ*, сообщили в пресс-службе Северо-Кавказского окружного военного суда.

Согласно информации на сайте суда, дело было передано судье в конце декабря 2017 года, а весь процесс до вынесения приговора занял всего четыре заседания.

На сегодняшнем заседании суда присутствовали представители трех СМИ, передает корреспондент «Кавказского узла».

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* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.