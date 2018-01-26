Вооруженные люди в Сирии. Фото REUTERS OMAR SANADIKI

26 января 2018, 09:27

Житель Кабардино-Балкарии заподозрен в связях с сирийскими боевиками

30-летний житель Черекского района незаконно перебрался в Сирию, где вступил в ряды террористической организации, заявили следователи.

По данным следствия, подозреваемый в апреле 2013 года вылетел в Египет, откуда транзитом через Турцию незаконно пересек границу и въехал на территорию Сирии. Там он вступил в ряды международной террористической организации для участия в вооруженном конфликте против правительства, проинформировали в Следственном управлении Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарии.

"В обратном направлении государственную границу Российской Федерации подозреваемый не пересекал", - отметили в ведомстве.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.205.5 УК РФ (участие в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством Российской Федерации признана террористической), сообщает СУ СКР 25 января на своем сайте.

Ранее "Кавказский узел" сообщал, что в декабре 2017 года житель Нальчика был осужден на 17 лет за участие в войне в Сирии.

Материалы о влиянии войны на Ближнем Востоке на ситуацию в регионах Кавказа "Кавказский узел" размещает на тематических страницах "Сирия в огне" и "Кавказ под прицелом халифата".

Примечание:

"Подсудимые по делу ячейки ИГ* пожаловались на ростовский СИЗО", "Власти Чечни пообещали помочь в реабилитации возвращенных из Сирии детей", "Убитый в Губдене Хамутаев считался "старожилом" вооруженного подполья".

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