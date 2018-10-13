Спецоперация в Дагестане. ФОто: пресс-служба Национального антитеррористического комитета, http://nac.gov.ru

13 октября 2018, 14:00

Атака на силовиков стала третьей в Хасавюртовском районе с начала года

Сегодняшнему нападению на полицейского в селе Эндирей предшествовали атаки на силовиков, которые произошли в Хасавюртовском районе в августе и сентябре 2018 года.

"Кавказский узел" писал, что сегодня при адресной проверке одного из частных домов в селе Эндирей был ранен полицейский. Силовики заблокировали дом, откуда велась стрельба, и начали его штурм.

Согласно подсчетам "Кавказского узла", сегодняшнее нападение стало третьим в Хасавюртовском районе с начала года, при этом все инциденты произошли за последние полтора месяца.

Впервые на силовиков в Хасавюртовском районе в этом году напали 29 августа, когда в селении Тотурбийкала неизвестный открыл огонь по сотрудникам полиции после просьбы предъявить документы. По данным республиканского МВД, двое раненых полицейских попали в больницу. По подсчетам "Кавказского узла", в целом по Дагестану инцидент в Тотурбийкале стал шестым нападением на силовиков с начала года.

13 сентября на федеральной трассе между селами Костек и Чонтаул силовиков обстрелял водитель автомобиля, который они хотели досмотреть. По данным Национального антитеррористического комитета, мужчину убили ответным огнем.

В "Справочнике" "Кавказского узла" можно ознакомиться с картой административно-территориального деления Дагестана и статьей "Режим контртеррористической операции (КТО)""Кавказский узел" отслеживает ситуацию в Дагестане и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов, нападений, подрывов и похищений людей.

Примечание:

"Силовики выдали родным тело убитого жителя Хасавюрта", "Журналисты заявили об отсутствии влиятельных боевиков в Дагестане", "Силовики назвали Моцаева убийцей студента в Хасавюрте".

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13 октября 2018, 18:05

  • Трое силовиков ранены при спецоперации в Дагестане

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