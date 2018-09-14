Сотрудники силовых структур. Фото: Пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru/

14 сентября 2018, 15:57

НАК раскрыл обстоятельства убийства предполагаемого боевика в Дагестане

Во время перестрелки в Хасавюртовском районе Дагестана силовики и мирные жители не пострадали, рапортовал сегодня Национальный антитеррористический комитет.

Как писал "Кавказский узел", источники в правоохранительных органах сообщили, что мужчина был убит в перестрелке с силовиками 13 сентября.

По данным Национального антитеррористического комитета (НАК), инцидент произошел поздно вечером 13 сентября на федеральной трассе между селами Костек и Чонтаул. "Сотрудники правоохранительных органов предприняли попытку остановить для досмотра автомобиль "Лада". Однако находившийся в машине преступник открыл огонь по представителям сил правопорядка и попытался скрыться", - описываются в сообщении ведомства обстоятельства, при которых силовики открыли огонь.

На месте происшествия найден пистолет системы Макарова. Ни силовики, ни мирные жители в ходе перестрелки не пострадали, отметил НАК.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Дагестане спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.

Примечание:

"Дагестанские силовики обезвредили с начала года шесть тайников с оружием", "Востоковеды объяснили мотивы атаки на полицейских в Дагестане", "Дагестанские силовики обезвредили с начала года шесть тайников с оружием", "Востоковеды объяснили мотивы атаки на полицейских в Дагестане".

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