Дагестанские силовики обезвредили с начала года шесть тайников с оружием

14 августа 2018, 23:11

Находка схрона с боеприпасами под Махачкалой, о которой 11 августа рапортовала Росгвардия, стала шестой с начала года в Дагестане.

"Кавказский узел" информировал, что 11 августа на заброшенной птицефабрике в махачкалинском поселке Шамхал был обнаружен тайник с гранатами и патронами.

Ранее в этом году, по подсчетам "Кавказского узла", были обнаружены еще пять таких схронов. Один нашли рядом с селом Губден, два - в пригородах Махачкалы, возле авторынка и близ пионерлагеря. Последний из них, по данным силовиков, принадлежал боевику из "махачкалинской" группировки Мирзабеку Идрисову, убитому в 2015 году.

Установлено и то, кто оборудовал два других тайника. Схрон, найденный в Ахтынском районе, сделали участники "южной" группировки, а обезвреженный в Унцукульском районе - лидер "балаханинской" группировки Ильяс Шарипов, заявили силовики.

"Кавказский узел" ведет хронику спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей, которые происходят на территории Дагестана.