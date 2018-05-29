29 мая 2018, 17:51

Схрон с оружием обнаружен под Махачкалой

Силовики нашли близ пионерлагеря в пригороде Махачкалы тайник с гранатой и патронами, которые принадлежали убитому боевику, сообщила Росгвардия.

"В схроне найдены граната Ф-1, 223 патрона калибра 5,45 мм и 78 холостых патронов калибра 5,45 мм", - сообщил сегодня представитель ведомства.

По предварительным данным, тайник принадлежал боевику из "махачкалинской" группировки Мирзабеку Идрисову, сказал он, передает "Интерфакс".

7 мая 2015 года в ходе спецоперации в Махачкале были убиты трое предполагаемых боевиков, позже опознанные как Заур Бегов, Абумуслим Гасанов и Мирзабек Идрисов.

Росгвардейцы нашли гранату и боеприпасы на склоне горы Тарки-Тау возле пионерского лагеря "Якорек". Граната обезврежена, патроны переданы в экспертно-криминалистический центр МВД по Дагестану, со ссылкой на республиканское управление Нацгвардии информируют "Аргументы и факты".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 февраля силовики уничтожили найденный в дагестанском селе схрон с оружием и боеприпасами, принадлежавший, по данным ФСБ, боевикам "южной" группировки.

"Кавказский узел" ведет хронику вооруженных инцидентов, спецопераций, взрывов и похищений людей в Дагестане.

Примечание:

"Силовики приступили к поиску каналов снабжения "Махачкалинской" группировки", "Родные Рашидова и Рамазанова усомнились в их самоподрыве", "Задержан подозреваемый в убийстве трех человек в Каякентском районе".

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29 мая 2018, 18:49

29 мая 2018, 18:31

29 мая 2018, 17:51

29 мая 2018, 17:42

  • Родственники амира Вагабова пожаловались на произвол силовиков

    Житель села Губден Магомедамин Вагабов был арестован по сфабрикованному обвинению и оговорил себя под пытками, заявил его отец Хабиб Вагабов. Преследование сына мужчина объяснил конфликтом с местным силовиком и родственными связями с двумя участниками вооруженного подполья. После ареста Магомедамина силовики провели обыск в доме его отца, подбросив гранаты в кастрюлю, рассказала бабушка арестованного Хадижат Вагабова.

29 мая 2018, 17:39

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