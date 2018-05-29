Схрон с оружием обнаружен под Махачкалой

29 мая 2018, 17:51

Силовики нашли близ пионерлагеря в пригороде Махачкалы тайник с гранатой и патронами, которые принадлежали убитому боевику, сообщила Росгвардия.

"В схроне найдены граната Ф-1, 223 патрона калибра 5,45 мм и 78 холостых патронов калибра 5,45 мм", - сообщил сегодня представитель ведомства.

По предварительным данным, тайник принадлежал боевику из "махачкалинской" группировки Мирзабеку Идрисову, сказал он, передает "Интерфакс".

7 мая 2015 года в ходе спецоперации в Махачкале были убиты трое предполагаемых боевиков, позже опознанные как Заур Бегов, Абумуслим Гасанов и Мирзабек Идрисов.

Росгвардейцы нашли гранату и боеприпасы на склоне горы Тарки-Тау возле пионерского лагеря "Якорек". Граната обезврежена, патроны переданы в экспертно-криминалистический центр МВД по Дагестану, со ссылкой на республиканское управление Нацгвардии информируют "Аргументы и факты".

Ранее "Кавказский узел" писал, что 28 февраля силовики уничтожили найденный в дагестанском селе схрон с оружием и боеприпасами, принадлежавший, по данным ФСБ, боевикам "южной" группировки.

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