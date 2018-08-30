Двое полицейских ранены при нападении в Дагестане

30 августа 2018, 00:29

Неизвестный в Хасавюртовском районе ранил сотрудников полиции после просьбы предъявить документы, сообщило МВД по Дагестану.

Инцидент произошел 29 августа около 23.00 мск в селении Тотурбийкала.

Правоохранители попросили предъявить документы мужчину, показавшемуся им подозрительным, вместо этого он достал оружие и выстрелил в сотрудников полиции, а затем скрылся, сообщает со ссылкой на пресс-службу МВД по Дагестану ТАСС.

Неизвестный был на автомобиле, уточнили со ссылкой на сообщение МВД по Дагестану "РИА Новости".

По данным ведомства, состояние полицейских средней степени тяжести, они доставлены в больницу, их жизнь вне опасности.

В Хасавюртовском районе и Хасавюрте объявлен план "Перехват", напавшего ищет весь личный состав ОМВД по Хасавюртовскому району, говорится в сообщении.

"Кавказский узел" писал, что вечером 20 июля автомобиль ДПС был обстрелян на трассе "Кавказ" в Кизилюртовском районе Дагестана, двое полицейских, находившихся в машине, погибли, а третий был ранен. Нападение на полицейских совершила последняя действующая в Дагестане группа боевиков, заявил источник в силовых структурах республики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Дагестане спецопераций, взрывов, обстрелов, нападений на силовиков и похищений людей.