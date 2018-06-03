03 июня 2018, 10:54

Семьи убитых в Грозном силовиков получили по миллиону рублей

Близкие погибших полицейских Кайрата Рахметова и Владимира Горскова получили по миллиону рублей, а раненые сотрудники МВД Владимир Дементьев и Николай Горбунов - по 500 тысяч, рапортовали власти Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая при попытке захватить прихожан в грозненском храме Архангела Михаила были убиты четверо боевиков, а также прихожанин и двое полицейских из Саратовской области - Кайрат Рахметов и Владимир Горсков, которые были командированы в Чечню. Еще два сотрудника полиции и прихожанин были ранены. Обоих убитых полицейских похоронили на родине.

Нападение, по данным силовиков, совершили уроженцы Чечни: 18-летние братья Амир и Али Юнусовы и 19-летний Микаил Элисултанов, а также 18-летний житель Ингушетии Ахмед Цечоев, который руководил атакой. Братья Юнусовы и Микаил Элисултанов не числились в базах данных республиканского МВД.

«Раненные полицейские Владимир Дементьев и Николай Горбунов получили по 500 тысяч. Решение оказать финансовую помощь сотрудникам полиции было принято руководством республики, а средства на эти цели выделены региональным общественным фондом имени Ахмата-хаджи Кадырова», - рассказал сегодня сотрудник аппарата главы и правительства Чечни корреспонденту "Кавказского узла". 

"Кавказский узел" писал также, что силовики допросили студентов и преподавателей Грозненского медколледжа, где учились убитые при атаке на храм Михаила Архангела молодые люди. По словам студентов, силовики оказывали на них давление и угрожали. По словам родственников и знакомых, родителям убитых запретили проводить по ним поминки и не выдали их тела.

Атака на церковь в Грозном вписывается в логику действий приверженцев ИГ*, но никак не связана с предыдущим инцидентом в Дагестане, за который запрещенная в России террористическая организация также взяла на себя ответственность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.

"Кавказский узел" ведет хронику происходящих в Чечне спецопераций, терактов и похищений. Новости о влиянии ИГ* на деятельность боевиков Северного Кавказа "Кавказский узел" публикует на тематической странице "Кавказ под прицелом халифата". В разделе "Справочник" на "Кавказском узле" также можно ознакомиться с материалом "Выходцы с Кавказа в рядах ИГИЛ"*.

* - организация признана террористической и запрещена в России судом.

Примечание:

"Второй убитый в Грозном полицейский похоронен на родине", "Убитый в Грозном полицейский похоронен на родине", ""Коммерсант" сообщил подробности атаки на храм в Грозном".

источник: корреспондент "Кавказского узла"

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