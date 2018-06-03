Семьи убитых в Грозном силовиков получили по миллиону рублей

03 июня 2018, 10:54

Близкие погибших полицейских Кайрата Рахметова и Владимира Горскова получили по миллиону рублей, а раненые сотрудники МВД Владимир Дементьев и Николай Горбунов - по 500 тысяч, рапортовали власти Чечни.

Как писал "Кавказский узел", 19 мая при попытке захватить прихожан в грозненском храме Архангела Михаила были убиты четверо боевиков, а также прихожанин и двое полицейских из Саратовской области - Кайрат Рахметов и Владимир Горсков, которые были командированы в Чечню. Еще два сотрудника полиции и прихожанин были ранены. Обоих убитых полицейских похоронили на родине.

Нападение, по данным силовиков, совершили уроженцы Чечни: 18-летние братья Амир и Али Юнусовы и 19-летний Микаил Элисултанов, а также 18-летний житель Ингушетии Ахмед Цечоев, который руководил атакой. Братья Юнусовы и Микаил Элисултанов не числились в базах данных республиканского МВД.

«Раненные полицейские Владимир Дементьев и Николай Горбунов получили по 500 тысяч. Решение оказать финансовую помощь сотрудникам полиции было принято руководством республики, а средства на эти цели выделены региональным общественным фондом имени Ахмата-хаджи Кадырова», - рассказал сегодня сотрудник аппарата главы и правительства Чечни корреспонденту "Кавказского узла".

"Кавказский узел" писал также, что силовики допросили студентов и преподавателей Грозненского медколледжа, где учились убитые при атаке на храм Михаила Архангела молодые люди. По словам студентов, силовики оказывали на них давление и угрожали. По словам родственников и знакомых, родителям убитых запретили проводить по ним поминки и не выдали их тела.

Атака на церковь в Грозном вписывается в логику действий приверженцев ИГ*, но никак не связана с предыдущим инцидентом в Дагестане, за который запрещенная в России террористическая организация также взяла на себя ответственность, указали опрошенные "Кавказским узлом" аналитики.