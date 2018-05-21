Дело "астраханских стрелков" направлено в суд

21 мая 2018, 20:12

Расследование дела одиннадцати организаторов и участников вооруженного подполья, совершивших посягательства на жизнь сотрудников ДПС и Росгвардии в апреле 2017 года, завершено, перед судом предстанут семеро, сообщило следствие.

Как писал "Кавказский узел", в ночь на 4 апреля 2017 года в Астрахани были застрелены два сотрудника ДПС. Нападавшие завладели их оружием и скрылись. В тот же день в городе было совершено нападение на сотрудников Росгвардии, были ранены трое бойцов. Следствие предположило, что оба нападения совершила одна вооруженная группа. Во время второй атаки был убит один из нападавших, уроженец Астраханской области Рамзан Кукулаев. Затем силовики провели спецоперацию, в ходе которой еще трое подозреваемых были убиты. Следком предположил, что хозяин автомобиля, на котором передвигались участники нападений, мог стать еще одной жертвой вооруженной группы.

Следком заявил, что в состав вооруженной группы, кроме Кукулаева, входили: еще один уроженец Астраханской области Нурбол Саспанов, выходец из Чечни Рамзан Султанмурадов и родившийся в Дагестане Ильяс Магомедов. Ответственность за оба нападения взяла на себя запрещенная в России судом террористическая организация "Исламское государство".

"С осени 2016 года по 2 апреля 2017 года приверженцы радикального ислама Нурбол Саспанов и Рамзан Кукулаев создали на территории города Астрахани незаконное вооруженное формирование. При этом они также являлись приверженцами одной из запрещенных в РФ террористической организации, основной целью которой стало осуществление террористической деятельности", - заявляет следственное управление Следственного комитета РФ по Астраханской области.

По данным следствия, ночью 4 апреля 2017 года Саспанов, Кукулаев и еще двое участников вооруженного подполья на автомобиле "Газель" в Астрахани спровоцировали ДТП с иномаркой и предложили ее водителю вызвать наряд ДПС. Когда полицейские прибыли, они расстреляли их. Через день, в ночь на 6 апреля, силовики попытались остановить автомобиль с нападавшими, в ответ они стали стрелять и ранили трех сотрудников Росгвардии. Ответным огнем был убит один из нападавших. Еще трое были убиты в перестрелке после того, как бежали из машины, рассказали в ведомстве.

"В зависимости от роли каждого, остальные семь участников приняли на себя обязательства по обеспечению деятельности незаконного вооруженного формирования. Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд", - сообщается сегодня на сайте СУ СКР по региону.

По данным ведомства, уголовное дело расследовалось по нескольким статьям, в том числе о посягательстве на жизнь сотрудников правоохранительных органов (ст. 317 УК РФ), организации незаконного вооруженного формирования и участия в нем (ч. 1, 2 ст. 208 УК РФ), содействии террористической деятельности (ч. 1 ст. 205.1 УК РФ).

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* - ИГ ("Исламское государство", ранее ИГИЛ) - организация признана террористической и запрещена в России судом.