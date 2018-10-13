13 октября 2018, 13:11

Полицейский ранен при спецоперации в Дагестане

Силовики начали штурм дома в селе Эндирей Хасавюртовского района, где укрылись предполагаемые боевики, ранившие сегодня полицейского.

Сотрудник полиции был ранен во время проверки одного из частных домов в селе Эндирей Хасавюртовского района. "На место подтянуты дополнительные силы спецслужб. Дом заблокирован. Идет штурм", - рассказал информированный источник.

Он не уточнил, сколько предполагаемых боевиков находится внутри заблокированного дома, сообщает "Интерфакс".

Информацию о ранении полицейского и начавшемся штурме подтвердил и источник в правоохранительных органах республики РИА Новости.

По данным РИА "Дербент", в доме могут скрываться боевики Муса Билалов и Дагир Гаджиев.

Муса Билалов и Дагир Гаджиев вместе с еще четырьмя боевиками входят в единственную подпольную вооруженную группу, которая пока еще не уничтожена в Дагестане, сообщил в июле "Кавказскому узлу" источник в правоохранительных органах.

На сайте Национального контртеррористического комитета по состоянию на 12:56 мск 13 октября нет информации о сегодняшнем инциденте в селе Эндирей.

Ранее "Кавказский узел" писал, что 27 сентября в Буйнакском и Кумторкалинском районах Дагестана был объявлен режим КТО. На следующий день НАК сообщил о том, что силовики убили в перестрелке предполагаемого боевика, 26-летнего жителя села Эндирей Хасавюртовского района. Утром 10 октября силовики объявили о прекращении контртеррористической ситуации.

В "Справочнике" "Кавказского узла" содержится карта с административно-территориальным делением Дагестана и статья "Режим контртеррористической операции (КТО)". "Кавказский узел" следит за ситуацией в Дагестане и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов, нападений, подрывов и похищений людей.

Примечание:

"КТО в районе Дербента стала первой за полтора года",  "11 человек стали жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 16 по 22 апреля", "Коммерсант": среди убитых в Дербенте оказался житель Нефтеюганска".

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