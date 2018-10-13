13 октября 2018, 16:25

Силовики рапортовали об убийстве двух боевиков в Дагестане

В ходе спецоперации в дагестанском селе Эндирей убиты двое боевиков, сообщили источники в силовых структурах. По их словам, активная фаза спецоперации завершена.

Как писал "Кавказский узел", сегодня при адресной проверке одного из частных домов в селе Эндирей Хасавюртовского района был ранен полицейский. Силовики заблокировали дом, откуда велась стрельба. Во время штурма дома был убит один из укрывавшихся в нем вооруженных людей, сообщили ранее источники.

По подсчетам "Кавказского узла", сегодняшняя атака на силовиков стала третьей с начала года в Хасавюртовском районе и восьмой в Дагестане.

"Окруженные в частном доме в селе Эндирей двое боевиков уничтожены. Их личности устанавливаются", - заявил информированный источник агентства "Интерфакс".

По его словам, на месте проведения спецоперации было обнаружено несколько единиц огнестрельного оружия.

Больше в блокированном доме боевиков нет, передает со ссылкой на источник в силовых структурах региона ТАСС. Ранее в Хасавюртовском районе был введен и действует режим контртеррористической операции (КТО), отмечает агентство.

"В ходе спецоперации ликвидированы два боевика. По предварительным данным, больше в доме боевиков не было. Идет осмотр места происшествия", - рассказал источник. Он отметил, что активная фаза спецоперации завершена.

Первый боевик был убит, когда «попытался прорваться и скрыться в зеленке», говорится в сообщении поддерживающего силовиков Telegram-канала.

Ранее источник РИА "Новости" в правоохранительных органах заявил, что укрывавшиеся в доме боевики, предположительно, являются выходцами села Эндирей и входят в так называемую "кизилюртовскую бандгруппу". РИА "Дербент" также ранее сообщало, что в заблокированном доме могут находиться Муса Билалов и Дагир Гаджиев. Они и еще четверо человек входят в единственную подпольную вооруженную группу, которая пока еще не уничтожена в Дагестане, сообщил в июле "Кавказскому узлу" источник в правоохранительных органах.

В "Справочнике" "Кавказского узла" опубликованы карта административно-территориального деления Дагестана и статья "Режим контртеррористической операции (КТО)". "Кавказский узел" отслеживает ситуацию в Дагестане и ведет хронику происходящих там вооруженных инцидентов, нападений, подрывов и похищений людей.

Примечание:

"Операция силовиков вызвала недовольство жителей дагестанского села", "НАК распространил видео спецоперации в Дагестане", "ФСБ рапортовала об убийстве террориста ИГ* на Ставрополье".

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