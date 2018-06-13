Автомобиль чиновника обстрелян в Дагестане

13 июня 2018, 14:25

Минувшей ночью совершено покушение на сотрудника администрации Дербентского района. Чиновник не пострадал, сообщили источники в силовых структурах.

Автомобиль "Лада Приора" исполняющего обязанности начальника имущественных и земельных отношений администрации Дербентского района был обстрелян ночью в поселке Хазар Дербентского района.

Госслужащий не пострадал, передает со ссылкой на свой информированный источник "Интерфакс", отмечая, что, по предварительным данным, преступление связано с профессиональной деятельностью чиновника.

Правоохранители ведут поиск стрелявших, сообщил источник в силовых структурах Дагестана. "Нападавших ищут. Рассматриваются несколько версий произошедшего: от профессиональной деятельности (пострадавшего) до бытового конфликта", - рассказал источник, слова которого приводит ТАСС.

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