Боевик убит в зоне КТО на юго-востоке Дагестана

03 июня 2018, 11:27

Убитый при перестрелке в Цумадинском районе Дагестана опознан как лидер "цумадинской" группы боевиков, сообщил НАК.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня рано утром силовики сообщили о проведении спецоперации в Цумадинском районе Дагестана. С 4.15 мск в районе населенных пунктов Кванада и Гимерсо действует режим контртеррористической операции.

Режим контртеррористической операции введен второй раз с начала года в Цумадинском районе Дагестана. В республике эта спецоперация стала седьмой в 2018 году.

В ходе спецоперации в Цумадинском районе силовики обнаружили боевика, который отказался сложить оружие, вступил в перестрелку с силовиками и был убит.

"Предварительно он опознан как главарь "цумадинской" банды", - процитировало сообщение Национального антитеррористического комитета (НАК) РИА "Новости".

По информации ведомства, на месте боестолкновения в Цумадинском районе найдены боеприпасы и оружие. Среди гражданского населения и силовиков потерь нет, уточнили в НАК.

Цумадинский район расположен на юго-востоке Дагестана, он является частью Горного округа. Граничит с Цунтинским, Ботлихским, Ахвахским, Шамильским и Тляратинским районами Дагестана, а также с Чечней и Грузией. На "Кавказском узле" опубликована карта административно-территориального деления Дагестана. Численность населения района по состоянию на 1 января 2017 года составляла 25071 человек, указано на сайте Дагстата, более свежих данных на сайте ведомства не приводится.

Убитый - 28-летний уроженец Ставрополья, житель села Кванада Шамиль Алиев, утверждает поддерживающий силовиков ресурс "Оперативная линия".

Имя уроженца Ставропольского края Шамиля Алиева 1990 года рождения значится в перечне террористов и экстремистов на сайте Росфинмониторинга.

"Кавказский узел" следит за событиями в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, терактов и похищений людей. Подробнее с ограничениями, предусмотренными режимом контртеррористической операции, рассказывается в подготовленной "Кавказским узлом" справке "Режим контртеррористической операции (КТО)".

