Спецоперация в Цумадинском районе стала второй с начала года

03 июня 2018, 07:28

Режим контртеррористической операции введен второй раз с начала года в Цумадинском районе Дагестана. В республике эта спецоперация стала седьмой в 2018 году.

Как сообщал "Кавказский узел", сегодня в Дагестане силовики проводят спецоперацию, с 4.15 мск в районе населенных пунктов Кванада и Гимерсо введен режим контртеррористической операции.

В первый раз в 2018 году режим контртеррористической операции был введен в Цумадинском районе 3 марта. Силовики в поисках боевиков и их пособников прочесывали лесной массив, активных действий в рамках спецоперации не проводилось. 14 марта режим КТО был снят, о его результатах не сообщалось.

До этого особый правовой режим в Цумадинском районе действовал с 31 января 2017 года по 4 февраля 2017 года. Зона поиска членов вооруженного подполья и их помощников тогда ограничилась территорией сел Кванада и Гимерсо. Об итогах КТО силовики не сообщали.

Цумадинский район граничит с Цунтинским, Ботлихским, Ахвахским, Шамильским и Тляратинским районами Дагестана, а также с Чечней и Грузией. "Кавказским узлом" опубликована карта административно-территориального деления Дагестана. Численность населения Цумадинского района по состоянию на 1 января 2017 года составляла 25071 человек, указано на сайте Дагстата, более свежих данных на сайте ведомства не приводится.

Спецоперация в Цумадинском районе стала седьмой, которую силовики провели в республике с начала года.

Шестая по счету контртеррористическая операция проводилась в Дербенте и Дербентском районе 21 апреля. Силовики сообщили, в ходе КТО были убиты одиннадцать предполагаемых боевиков. Троих убили В перестрелке в Дербенте при проверке документов убили троих, еще шестерых - в заблокированном доме после отказа сложить оружие, рассказали следователи.

Кроме Дербента и Цумадинского района, спецоперации проводились в селе Анди Ботлихского района, в Хасавюртовском, Кизилюртовском районах и в Унцукульском районе республики.

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