Снят режим КТО в Цумадинском районе

14 марта 2018, 19:18

Режим контртеррористической операции в Цумадинском районе Дагестана, введенный 4 марта, сегодня снят, сообщил НАК.

"Кавказский узел" информировал, что режим контртеррористической операции в Цумадинском районе ввели с 04.00 мск 3 марта. По данным источника в правоохранительных органах, бойцы силовых структур прочесывали лес, разыскивая боевиков.

Силовики завершили спецмероприятия в Цумадинском районе Дагестана, и сегодня в 17.00 мск режим КТО был снят, сообщили в Оперативном штабе Национального антитеррористического комитета, передает "Интерфакс".

Режим контртеррористической операции (КТО) предусматривает ограничения и дает силовикам полномочия на применение ряда мер, сообщается в материале " Режим контртеррористической операции (КТО)" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

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