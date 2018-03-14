Спецоперация. Фото: Пресс-служба Национального антитеррористического комитета http://nac.gov.ru

14 марта 2018, 19:18

Снят режим КТО в Цумадинском районе

Режим контртеррористической операции в Цумадинском районе Дагестана, введенный 4 марта, сегодня снят, сообщил НАК.

"Кавказский узел" информировал, что режим контртеррористической операции в Цумадинском районе ввели с 04.00 мск 3 марта. По данным источника в правоохранительных органах, бойцы силовых структур прочесывали лес, разыскивая боевиков.

Силовики завершили спецмероприятия в Цумадинском районе Дагестана, и сегодня в 17.00 мск режим КТО был снят, сообщили в Оперативном штабе Национального антитеррористического комитета, передает "Интерфакс".

Режим контртеррористической операции (КТО) предусматривает ограничения и дает силовикам полномочия на применение ряда мер, сообщается в материале "Режим контртеррористической операции (КТО)" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

"Кавказский узел" отслеживает ситуацию в Дагестане и ведет хронику вооруженных инцидентов, нападений, взрывов и похищений людей.

Примечание:

"В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 15 по 21 января погибли два человека", "Родные убитого Омаева усомнились в его нападении на силовиков", "Житель Дербента задержан на трое суток после стрельбы на дороге".

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