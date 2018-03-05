Силовики рассказали о ходе спецоперации в Цумадинском районе

05 марта 2018, 18:53

Бойцы силовых структур прочесывают лесной массив в Цумадинском районе Дагестана, разыскивая участников вооруженного подполья, рассказал источник в правоохранительных органах.

Как писал "Кавказский узел", режим контртеррористической операции действует в Цумадинском районе на юго-востоке Дагестана с 4.00 мск 3 марта. Силовики сообщили, что ищут боевиков и их пособников, не уточнив других деталей.

Никаких активных действий в рамках спецоперации, начатой в Цумадинском районе Дагестана, пока не проводилось, сообщил сегодня источник в правоохранительных органах республики.

"Активных действий нет, ведется прочесывание лесного массива в поисках боевиков", — процитировало слова источника РИА "Новости".

"Кавказский узел" писал, что эта контртеррористическая операция стала для Цумадинского района второй за 13 месяцев. 4 февраля 2017 года там была завершена предыдущая КТО, начавшаяся 31 января того же года. Зона поиска членов вооруженного подполья и их помощников тогда ограничилась территорией сел Кванада и Гимерсо, о каких-либо активных действиях в рамках этой КТО силовики не сообщали.

Режим контртеррористической операции (КТО) предусматривает ограничения и дает силовикам полномочия на применение ряда мер, говорится в материале " Режим контртеррористической операции (КТО)" в разделе "Справочник" на "Кавказском узле".

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