В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 15 по 21 января погибли два человека

22 января 2018, 02:55

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 15 по 21 января 2017 года зафиксировано два погибших, информации о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Среди погибших один предполагаемый участник вооруженного подполья в Дагестане и одно гражданское лицо в Северной Осетии.

Нападения на сотрудников правоохранительных органов

15 января примерно в 18.30 мск возле дома №35 по улице Виноградная в городе Каспийске сотрудники правоохранительных органов остановили для проверки документов гражданина, который в ответ на требования полицейских открыл по ним огонь из огнестрельного оружия и был убит в перестрелке. В результате стрельбы сотрудники правоохранительных органов не пострадали. Убитый предварительно опознан как Алексей (Али) Омаев. По словам источника в силовых органах, убитый был членом незаконного вооруженного формирования. При себе он имел пистолет, боеприпасы и гранату РГД-5. Ранее он привлекался к уголовной ответственности по статьям "грабеж" и "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью". Кроме того, его подозревали в пособничестве боевикам, незаконном обороте оружия, а также в вербовке молодых людей в ряды ИГИЛ. По утверждению брата убитого, 45-летний Алексей Омаев не мог напасть на полицейских — он был инвалидом второй группы и передвигался с трудом, так как он "наполовину был парализован".

Нападения на гражданских лиц

18 января в Беслане Северной Осетии обнаружено обгоревшее тело жителя Ингушетии Магомеда Маматова, который в августе прошлого года пропал без вести. Ранее родные и знакомые Магомеда Маматова отвергли версию его похищения и возможного убийства из-за денег. Сам Магомед Маматов не был связан ни с криминальными личностями, ни с экстремистами. У него был небольшой бизнес - цех по производству стеклопакетов и магазин.

Задержания

8 января Аминат Автурханову, забрали из дома матери в селе Верхний Наур Надтеречного района Чечни, в настоящее время она находится в одном из райотделов полиции, с момента задержания не выходила на связь с родными. Статус, в котором она пребывает в стенах РОВД, неясен. Муж Аминат Автурхановой Зелимхан Джабаев был в списках 27 жителей Чечни, по данным «Новой газеты», казненных в январе 2017 года. Аминат занималась его поисками. 6 сентября 2017 года женщину продержали в отделении полиции около 12 часов вместе с грудным ребенком, затем угрозы начали поступать не только в адрес Аминат, но и в адрес ее родителей. 18 января глава МВД Чечни Руслан Алханов ответил на запрос об Автурхановой, что она находится дома, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. По словам омбудсмена, она говорила по телефону с Аминат Автурхановой, которая рассказала, что ее действительно задержали, но потом разобрались и отпустили. Татьяна Москалькова попросила чеченского омбудсмена Нурди Нухажиева посетить Автурханову и убедиться в ее возвращении домой.