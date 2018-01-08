Спецтехника во время КТО. Фото: пресс-служба НАК, http://nac.gov.ru/kontrterroristicheskie-operacii/v-dagestane-v-hode-kto-neytralizovany-troe.html

08 января 2018, 06:38

Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 1 по 7 января стали три человека

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 1 по 7 января 2018 года погибли не менее трех человек, информации о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Среди погибших один сотрудник силовых структур и один человек, имеющий, по данным силовиков, отношение к деятельности вооруженного подполья в Чечне, а также одно гражданское лицо в Дагестане.

Нападения на сотрудников правоохранительных органов

3 января руководитель отдела полиции села Автуры в Шалинском районе Чечни Абубакар Устарханов убит выстрелом в голову, когда он расплачивался на кассе магазина. Убийца, застрелив Устарханова, угнал его автомобиль "Тойота Камри", который позднее был обнаружен на окраине селения Автуры.

Спецоперации и КТО

4 января полицейские и военнослужащие Росгвардии блокировали на окраине селения Автуры Хамзата Баймурадова, подозреваемого в расстреле начальника местного отделения полиции. При задержании он оказал сопротивление и был убит ответным огнем. Участники спецоперации не пострадали. 27-летний местный житель Хамзат Баймурадов ранее служил в правоохранительных органах и был судим за пособничество боевикам, сообщил источник в чеченском МВД. В Интернете опубликовано видео, на котором, по версии пользователей соцсетей, показано привезенное на сельскую площадь тело жителя Чечни Хамзата Баймурадова, убитого при попытке задержания.

Нападения на гражданских лиц

6 января около 22.00 житель села Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана Сайгидахмед Магомедов был убит возле своего дома. Неизвестные пришли к дому Магомедова и позвали его на улицу. По предварительным данным, у них произошел конфликт, потом посетители несколько раз выстрелили в Магомедова. Убитый Сайгидахмед Магомедов был проповедником и имамом Квартальной мечети, закрытой некоторое время назад в числе других салафитских мечетей Дагестана.

Задержания

5 января силовики задержали 10 человеку салафитской мечети на улице Генерала Омарова (ранее Венгерских бойцов) в Махачкале. Полицейские стояли на улице Тимирязева и досматривали людей, они останавливали не только пешеходов, но и водителей, предлагая пройти с ними в отдел полиции. Наличие мобильного поста у мечети и досмотр людей правоохранители объяснили профилактическими мероприятиями. Десять человек были доставлены в отдел полиции в ходе мероприятий у мечети и отпущены после проверок, рассказал представитель МВД.

Примечание:

"В ноябре 2017 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали 15 человек", "В октябре 2017 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали 12 человек", "В сентябре 2017 года жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе стали 16 человек".

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