08 января 2018, 06:38

Жертвами вооруженного конфликта на Северном Кавказе с 1 по 7 января стали три человека

В ходе вооруженного конфликта на Северном Кавказе за неделю с 1 по 7 января 2018 года погибли не менее трех человек, информации о раненых не поступало. Таковы итоги подсчетов "Кавказского узла", основанных на собственных материалах и информации из других открытых источников.

Среди погибших один сотрудник силовых структур и один человек, имеющий, по данным силовиков, отношение к деятельности вооруженного подполья в Чечне, а также одно гражданское лицо в Дагестане.

Нападения на сотрудников правоохранительных органов

3 января руководитель отдела полиции села Автуры в Шалинском районе Чечни Абубакар Устарханов убит выстрелом в голову, когда он расплачивался на кассе магазина. Убийца, застрелив Устарханова, угнал его автомобиль "Тойота Камри", который позднее был обнаружен на окраине селения Автуры.

Спецоперации и КТО

4 января полицейские и военнослужащие Росгвардии блокировали на окраине селения Автуры Хамзата Баймурадова, подозреваемого в расстреле начальника местного отделения полиции. При задержании он оказал сопротивление и был убит ответным огнем. Участники спецоперации не пострадали. 27-летний местный житель Хамзат Баймурадов ранее служил в правоохранительных органах и был судим за пособничество боевикам, сообщил источник в чеченском МВД. В Интернете опубликовано видео, на котором, по версии пользователей соцсетей, показано привезенное на сельскую площадь тело жителя Чечни Хамзата Баймурадова, убитого при попытке задержания.

Нападения на гражданских лиц

6 января около 22.00 житель села Муцалаул Хасавюртовского района Дагестана Сайгидахмед Магомедов был убит возле своего дома. Неизвестные пришли к дому Магомедова и позвали его на улицу. По предварительным данным, у них произошел конфликт, потом посетители несколько раз выстрелили в Магомедова. Убитый Сайгидахмед Магомедов был проповедником и имамом Квартальной мечети, закрытой некоторое время назад в числе других салафитских мечетей Дагестана.

Задержания

5 января силовики задержали 10 человеку салафитской мечети на улице Генерала Омарова (ранее Венгерских бойцов) в Махачкале. Полицейские стояли на улице Тимирязева и досматривали людей, они останавливали не только пешеходов, но и водителей, предлагая пройти с ними в отдел полиции. Наличие мобильного поста у мечети и досмотр людей правоохранители объяснили профилактическими мероприятиями. Десять человек были доставлены в отдел полиции в ходе мероприятий у мечети и отпущены после проверок, рассказал представитель МВД.